НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР - всероссийская, политическая организация Белого движения в период Гражданской войны 1917-1922 годов в России .

Об­ра­зо­ван не­ле­галь­но чле­на­ми Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии в мае - ию­не 1918 года в Мо­ск­ве. Про­грам­ма Национального центра: борь­ба с вла­стью боль­ше­ви­ков, со­зда­ние все­российского пра­ви­тель­ст­ва «в тес­ной свя­зи» с ко­ман­до­ва­ни­ем Доб­ро­воль­че­ской ар­мии, вос­ста­нов­ле­ние государственного един­ства Рос­сии, во­зоб­нов­ле­ние уча­стия Рос­сии в Первой ми­ро­вой вой­не на сто­ро­не Антан­ты, со­зыв На­род­но­го (уч­ре­дительного) со­б­ра­ния для оп­ре­де­ле­ния фор­мы прав­ле­ния в Рос­сии; на пе­ре­ход­ный пе­ри­од пре­ду­смат­ри­ва­лось ус­та­нов­ле­ние еди­но­лич­ной во­енной дик­та­ту­ры.

В Национальном центре со­стоя­ли М. М. Фё­до­ров (председатель в 1918-1919 годах), князь Па­вел Д. Дол­го­ру­ков, П. Н. Ми­лю­ков (оба - то­ва­ри­щи пред­се­да­те­ля), Н. Н. Щеп­кин (гла­ва московского от­де­ле­ния), В. И. Штей­нин­гер (гла­ва пет­роградского от­де­ле­ния), П. А. Бу­рыш­кин, О. П. Ге­ра­си­мов, С. А. Кот­ля­рев­ский, С. С. Са­лаз­кин, В. А. Сте­па­нов, П. Б. Стру­ве, В. Н. Че­ли­щев, Д. Н. Ши­пов и мн. др. От­де­ле­ния Национального центра су­ще­ст­во­ва­ли в Мо­ск­ве, Пет­ро­гра­де, Кие­ве, Ар­хан­гель­ске, Ом­ске, Ека­те­ри­но­да­ре и многих др. го­ро­дах. Фи­нан­си­ро­ва­ние ор­га­ни­за­ции осу­ще­ст­в­ля­лось за счёт средств стран Ан­тан­ты, пра­ви­тельств адмирала А. В. Кол­ча­ка и генерала от инфантерии А. И. Де­ни­ки­на , по­жерт­во­ва­ний российских пред­при­ни­ма­те­лей (Со­вет гор­но­про­мыш­лен­ни­ков Юга Рос­сии и др.).

Вско­ре по­сле об­ра­зо­ва­ния совместно с Сою­зом воз­ро­ж­де­ния Рос­сии всту­пил в пе­ре­го­во­ры с пред­ста­ви­те­ля­ми Ан­тан­ты и под­дер­жал идею иностранной ин­тер­вен­ции для борь­бы с боль­ше­ви­ка­ми. Осе­нью 1918 года в свя­зи с отъ­ез­дом многих ли­де­ров прав­ле­ние Национального центра из Мо­ск­вы че­рез Ук­раи­ну по­сте­пен­но пе­ре­мес­ти­лось в Ека­те­ри­но­дар (но­ябрь 1918 года), а за­тем в Рос­тов-на-До­ну (август 1919 года), где дей­ст­во­ва­ло ле­галь­но.

Чле­ны Национального центра Н. И. Ас­т­ров, К. Н. Со­ко­лов, В. А. Сте­па­нов и М. М. Фё­до­ров иг­ра­ли вид­ную роль в со­ста­ве Осо­бо­го со­ве­ща­ния при глав­но­ко­ман­дую­щем Во­ору­жён­ны­ми си­ла­ми Юга Рос­сии. В Ар­хан­гель­ске член Национального центра Н. А. Стар­цев уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке пе­ре­во­ро­та (06.09.1918 года), ко­то­рый при­вёл к свер­же­нию соз­дан­но­го Сою­зом воз­ро­ж­де­ния Рос­сии Вер­хов­но­го управ­ле­ния Се­вер­ной об­лас­ти и об­ра­зо­ва­нию Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва Се­вер­ной об­лас­ти с пре­об­ла­даю­щим уча­сти­ем чле­нов Национального центра. В Си­бирь Национальный цеентр ко­ман­ди­ро­вал В. Н. Пе­пе­ляе­ва , Н. А. Бо­ро­ди­на, А. С. Бе­ло­рус­со­ва, Н. К. Вол­ко­ва, А. А. Чер­вен-Во­да­ли. Из­бе­гая ком­про­мис­сов с эсе­ра­ми, чле­ны Национального центра ук­ло­ни­лись от уча­стия в Уфим­ском государственном со­ве­ща­нии (сентябрь 1918 года), осу­ди­ли со­став и по­ли­ти­ку соз­дан­ной на нём Уфим­ской ди­рек­то­рии, уча­ст­во­ва­ли в её низ­вер­же­нии для пе­ре­да­чи вла­сти адмиралу А. В. Кол­ча­ку (18.11.1918 года).

По­сле это­го Пе­пе­ля­ев по­сле­до­ва­тель­но за­ни­мал в «Ом­ском пра­ви­тель­ст­ве» по­сты ди­рек­то­ра Департамента ми­ли­ции и государственной ох­ра­ны, то­ва­ри­ща ми­ни­ст­ра внутренних дел, ми­ни­ст­ра внутренних дел, председателя СМ; ока­зы­вал влия­ние на по­ли­тический курс Вер­хов­но­го пра­ви­те­ля Рос­сии Кол­ча­ка. В 1919 году чле­ны Национального центра А. В. Кар­та­шёв, П. Б. Стру­ве, генерал-майор М. Н. Су­во­ров со­стоя­ли в По­ли­тическом цен­тре, а за­тем в По­ли­тическом со­ве­ща­нии при генерале от инфантерии Н. Н. Юде­ни­че. Во вре­мя на­сту­п­ле­ния Се­ве­ро-За­пад­ной ар­мии на Пет­ро­град Национальный центр ор­га­ни­зо­вал вос­ста­ние гар­ни­зо­нов фор­тов «Крас­ная Гор­ка», «Се­рая ло­шадь» и «Об­ру­чев» Крон­штадт­ской кре­по­сти (13-16.06.1919 года).

Национальный центр раз­ра­ба­ты­вал за­ко­но­про­ек­ты в различных сфе­рах государственного управ­ле­ния, вёл ан­ти­боль­ше­ви­ст­скую про­па­ган­ду в Рос­сии и стра­нах Ан­тан­ты, под­дер­жи­вал кон­так­ты с пред­ста­ви­те­ля­ми об­щественно-по­ли­тических и де­ло­вых кру­гов этих стран, до­би­ва­ясь по­мо­щи Бе­лым ар­ми­ям. В Советской Рос­сии чле­ны Национального центра смог­ли на­ла­дить кон­так­ты с британской раз­вед­кой в РСФСР, под­поль­ной ор­га­ни­за­ци­ей Штаб Доб­ро­вольческой ар­мии Московского района (ге­не­ра­лы Н. Н. Сто­гов, А. С. Куз­не­цов, полковник В. В. Сту­пин), соз­да­ли под­поль­ную во­енную груп­пу в Пет­ро­гра­де, ор­га­ни­зо­ва­ли ши­ро­кую аген­тур­ную сеть сре­ди офи­це­ров РККА, ин­фор­ми­ро­ва­ли во­енное ко­ман­до­ва­ние Бе­ло­го дви­же­ния о чис­лен­но­сти, со­ста­ве и дис­ло­ка­ции Крас­ной Ар­мии на различных фрон­тах.

В Мо­ск­ве Национальный центр совместно с Сою­зом воз­ро­ж­де­ния Рос­сии и Со­ве­том об­щественных дея­те­лей об­ра­зо­вал Так­ти­че­ский центр (апрель 1919 года), в со­став ко­то­ро­го от Национального центра во­шли Н. Н. Щеп­кин, О. П. Ге­ра­си­мов и князь С. Е. Тру­бец­кой. В сентябре - октябре 1919 года Национальный центр пла­ни­ро­вал под­нять воо­руженное вос­ста­ния в Мо­ск­ве и Пет­ро­гра­де, од­на­ко в ре­зуль­та­те аре­стов, пред­при­ня­тых ВЧК, пет­роградское и московское от­де­ле­ния Национального центра бы­ли дез­ор­га­ни­зо­ва­ны (67 чле­нов рас­стре­ля­ны). Национальный центр пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние в начале 1920 года в ре­зуль­та­те по­ра­же­ния ар­мий А. В. Кол­ча­ка и ВСЮР, а так­же но­вых аре­стов, про­ве­дён­ных ВЧК в Мо­ск­ве в феврале 1920 года.

Исторические источники:

Крас­ная кни­га ВЧК. М., 1989. Т. 2;

Все­рос­сий­ский на­цио­наль­ный центр / Сост. Н. И. Ка­ни­ще­ва. М., 2001.

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