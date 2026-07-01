НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР - всероссийская, политическая организация Белого движения в период Гражданской войны 1917-1922 годов в России.
Образован нелегально членами Конституционно-демократической партии в мае - июне 1918 года в Москве. Программа Национального центра: борьба с властью большевиков, создание всероссийского правительства «в тесной связи» с командованием Добровольческой армии, восстановление государственного единства России, возобновление участия России в Первой мировой войне на стороне Антанты, созыв Народного (учредительного) собрания для определения формы правления в России; на переходный период предусматривалось установление единоличной военной диктатуры.
В Национальном центре состояли М. М. Фёдоров (председатель в 1918-1919 годах), князь Павел Д. Долгоруков, П. Н. Милюков (оба - товарищи председателя), Н. Н. Щепкин (глава московского отделения), В. И. Штейнингер (глава петроградского отделения), П. А. Бурышкин, О. П. Герасимов, С. А. Котляревский, С. С. Салазкин, В. А. Степанов, П. Б. Струве, В. Н. Челищев, Д. Н. Шипов и мн. др. Отделения Национального центра существовали в Москве, Петрограде, Киеве, Архангельске, Омске, Екатеринодаре и многих др. городах. Финансирование организации осуществлялось за счёт средств стран Антанты, правительств адмирала А. В. Колчака и генерала от инфантерии А. И. Деникина, пожертвований российских предпринимателей (Совет горнопромышленников Юга России и др.).
Вскоре после образования совместно с Союзом возрождения России вступил в переговоры с представителями Антанты и поддержал идею иностранной интервенции для борьбы с большевиками. Осенью 1918 года в связи с отъездом многих лидеров правление Национального центра из Москвы через Украину постепенно переместилось в Екатеринодар (ноябрь 1918 года), а затем в Ростов-на-Дону (август 1919 года), где действовало легально.
Члены Национального центра Н. И. Астров, К. Н. Соколов, В. А. Степанов и М. М. Фёдоров играли видную роль в составе Особого совещания при главнокомандующем Вооружёнными силами Юга России. В Архангельске член Национального центра Н. А. Старцев участвовал в подготовке переворота (06.09.1918 года), который привёл к свержению созданного Союзом возрождения России Верховного управления Северной области и образованию Временного правительства Северной области с преобладающим участием членов Национального центра. В Сибирь Национальный цеентр командировал В. Н. Пепеляева, Н. А. Бородина, А. С. Белоруссова, Н. К. Волкова, А. А. Червен-Водали. Избегая компромиссов с эсерами, члены Национального центра уклонились от участия в Уфимском государственном совещании (сентябрь 1918 года), осудили состав и политику созданной на нём Уфимской директории, участвовали в её низвержении для передачи власти адмиралу А. В. Колчаку (18.11.1918 года).
После этого Пепеляев последовательно занимал в «Омском правительстве» посты директора Департамента милиции и государственной охраны, товарища министра внутренних дел, министра внутренних дел, председателя СМ; оказывал влияние на политический курс Верховного правителя России Колчака. В 1919 году члены Национального центра А. В. Карташёв, П. Б. Струве, генерал-майор М. Н. Суворов состояли в Политическом центре, а затем в Политическом совещании при генерале от инфантерии Н. Н. Юдениче. Во время наступления Северо-Западной армии на Петроград Национальный центр организовал восстание гарнизонов фортов «Красная Горка», «Серая лошадь» и «Обручев» Кронштадтской крепости (13-16.06.1919 года).
Национальный центр разрабатывал законопроекты в различных сферах государственного управления, вёл антибольшевистскую пропаганду в России и странах Антанты, поддерживал контакты с представителями общественно-политических и деловых кругов этих стран, добиваясь помощи Белым армиям. В Советской России члены Национального центра смогли наладить контакты с британской разведкой в РСФСР, подпольной организацией Штаб Добровольческой армии Московского района (генералы Н. Н. Стогов, А. С. Кузнецов, полковник В. В. Ступин), создали подпольную военную группу в Петрограде, организовали широкую агентурную сеть среди офицеров РККА, информировали военное командование Белого движения о численности, составе и дислокации Красной Армии на различных фронтах.
В Москве Национальный центр совместно с Союзом возрождения России и Советом общественных деятелей образовал Тактический центр (апрель 1919 года), в состав которого от Национального центра вошли Н. Н. Щепкин, О. П. Герасимов и князь С. Е. Трубецкой. В сентябре - октябре 1919 года Национальный центр планировал поднять вооруженное восстания в Москве и Петрограде, однако в результате арестов, предпринятых ВЧК, петроградское и московское отделения Национального центра были дезорганизованы (67 членов расстреляны). Национальный центр прекратил существование в начале 1920 года в результате поражения армий А. В. Колчака и ВСЮР, а также новых арестов, проведённых ВЧК в Москве в феврале 1920 года.
Исторические источники:
Красная книга ВЧК. М., 1989. Т. 2;
Всероссийский национальный центр / Сост. Н. И. Канищева. М., 2001.