НАЦИОНАЛЬНЫЙ АТЛАС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АТЛАС - атлас государства, содержащий разностороннюю, системную характеристику его природы и ресурсов, населения , истории, культуры, хозяйства, экологического состояния.

Национальный атлас как пре­стиж­ное национальное из­да­ние соз­да­ёт государственная кар­то­гра­фическая служ­ба, он но­сит официальный ха­рак­тер, от­ра­жа­ет уро­вень раз­ви­тия стра­ны, сте­пень её на­учного по­зна­ния и дос­ти­же­ния кар­то­гра­фического про­из­вод­ст­ва. Национальные атласы до­пол­ня­ют­ся под­роб­ны­ми тек­ста­ми, спра­воч­ны­ми дан­ны­ми, ука­за­те­ля­ми, мо­гут пред­став­лять со­бой один ка­пи­таль­ный том или мно­го­том­ное из­да­ние, пе­ча­та­ют­ся в ви­де пе­рио­ди­че­ски об­нов­ляе­мых вы­пус­ков и/или элек­трон­ной вер­сии.

Пер­вый национальный атлас из­дан в 1889 году Финским гео­гра­фическим об­ще­ст­вом, за­тем поя­ви­лись национальные атласы Егип­та, Че­хо­сло­ва­кии и не­ко­то­рых др. стран. Рас­цвет в соз­да­нии национальных атласов при­шёл­ся на пе­ри­од по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны. Ог­ром­ную роль сыг­ра­ла Ко­мис­сия национальных атласов, уч­ре­ж­дён­ная в 1956 году Ме­ж­ду­народным гео­гра­фическим сою­зом, под руководством российского кар­то­гра­фа К. А. Са­ли­ще­ва. Бы­ли раз­ра­бо­та­ны про­грам­ма и ре­ко­мен­да­ции по со­став­ле­нию национальных атласов с це­лью уни­фи­ка­ции со­дер­жа­ния и от­ра­же­ния национальной спе­ци­фи­ки ка­ж­дой стра­ны.

За ру­бе­жом к чис­лу наи­бо­лее из­вест­ных от­но­сят­ся национальный атлас США (Natio­nal atlas of the United States of Ameri­ca), Ка­на­ды (The National at­las of Ca­nada), мно­го­том­ные национальные атласы Ни­дер­лан­дов (в 20 тт.), Шве­ции (в 17 тт.), Ки­тая (в 6 тт.). В ря­де стран, на­ря­ду с тра­диционными бу­маж­ны­ми национальными атласами, раз­ме­ще­ны в Ин­тер­не­те их элек­трон­ные ана­ло­ги, ко­то­рые час­то ста­но­вят­ся ос­но­вой национальных ин­фор­мационных сис­тем. Та­кие ат­ла­сы опе­ра­тив­но об­нов­ля­ют­ся по ре­зуль­та­там но­вых кос­мических съё­мок, ста­ти­стическим и ка­да­ст­ро­вым дан­ным, по пе­ре­пи­сям на­се­ле­ния и т. п.

Рос­сия, об­ла­даю­щая круп­ны­ми до­сти­же­ния­ми в об­лас­ти ат­лас­но­го кар­то­гра­фи­ро­ва­ния, при­сту­пи­ла к ра­бо­те над национальным атласом лишь в 1996 году. В со­от­вет­ст­вии с по­ру­че­ни­ем Пра­ви­тель­ст­ва РФ от 26.05.2000 года № АГ-П9 14991 в 2004-2008 годах соз­дан На­цио­наль­ный ат­лас Рос­сии - официальное государственное из­да­ние. Он со­став­лен, под­го­тов­лен к из­да­нию ПКО «Кар­то­гра­фия», Государственным научно-исследовательским и про­из­водственным цен­тром «При­ро­да» и из­дан Фе­де­раль­ным агент­ст­вом гео­де­зии и кар­то­гра­фии (Рос­кар­то­гра­фия).

Со­сто­ит из 4 томов. Том 1 - «Об­щая ха­рак­те­ри­сти­ка тер­ри­то­рии» (2004 год, главный ре­дак­тор - ге­не­раль­ный ди­рек­тор ПКО «Кар­то­гра­фия» А. Н. Краю­хин). Раз­де­лы: Ввод­ный; Фор­ми­ро­ва­ние, ис­сле­до­ва­ние и кар­то­гра­фи­ро­ва­ние тер­ри­то­рии Рос­сии; Фе­де­ра­тив­ное уст­рой­ст­во Рос­сии; Гео­гра­фи­че­ские ре­гио­ны и мо­ря, омы­ваю­щие тер­ри­то­рию Рос­сии; Спра­воч­ные све­де­ния; Ука­за­тель гео­гра­фи­че­ских на­зва­ний.

Том 2 - «При­ро­да. Эко­ло­гия» (2007 год, главный ре­дак­тор - ака­де­мик РАН, ди­рек­тор Института гео­гра­фии РАН В. М. Кот­ля­ков). Раз­де­лы: Ввод­ный, Эво­лю­ция при­род­ной сре­ды, Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и ре­сур­сы недр, Рель­еф, Кли­мат, Во­ды су­ши; Снег, Лёд, Мерз­ло­та; Мо­ря, Поч­вен­ный по­кров и зе­мель­ные ре­сур­сы, Рас­ти­тель­ность, Жи­вот­ный мир, Ланд­шаф­ты, Со­стоя­ние ок­ру­жаю­щей сре­ды, Ох­ра­на при­ро­ды , Спра­воч­ный раз­дел.

Том 3 - «На­се­ле­ние. Эко­но­ми­ка» (2008 год, главный ре­дак­тор В. С. Ти­ку­нов, заведующий ла­бо­ра­то­ри­ей ком­плекс­но­го кар­то­гра­фи­ро­ва­ния гео­гра­фического факультета МГУ ). Раз­де­лы: Об­щая ха­рак­те­ри­сти­ка Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, На­се­ле­ние и со­ци­аль­ное раз­ви­тие, Хо­зяй­ст­во и эко­но­ми­че­ское раз­ви­тие, Ре­гио­ны и ре­гио­наль­ное раз­ви­тие. Том 4 - «Ис­то­рия. Куль­ту­ра» (2008 год, главный ре­дак­тор - профессор Ю. А. Ве­де­нин, ди­рек­тор Российского НИИ куль­тур­но­го и при­род­но­го на­сле­дия им. Д. С. Ли­ха­чё­ва). Раз­де­лы: Ис­то­рия, Куль­ту­ра.

Ка­ж­дый том яв­ля­ет­ся са­мо­сто­ятельным про­из­ве­де­ни­ем. По мас­шта­бу кар­ты Ат­ла­са ох­ва­ты­ва­ют 5 уров­ней: гло­баль­ный - Рос­сия в ми­ре на фо­не гло­баль­ных про­блем; об­ще­рос­сий­ский - основной уро­вень кар­то­гра­фи­ро­ва­ния стра­ны; ре­гио­наль­ный - ре­гио­ны Рос­сии и субъ­ек­ты Фе­де­ра­ции; ло­каль­ный - го­ро­да , аг­ло­ме­ра­ции, промышленные уз­лы, тер­ри­то­рии и ак­ва­то­рии, пред­ста­ви­тель­ные в при­род­ном, де­мо­гра­фическом, хо­зяйственном от­но­ше­ни­ях; де­таль­ный - кар­ты, пла­ны и схе­мы отдельных объ­ек­тов. Ка­ж­дый том со­дер­жит 496 страницы, фор­мат ат­ла­са 43,0×29,5 см. Об­зор­ные кар­ты да­ны на раз­во­ро­те Ат­ла­са в мас­шта­бе 1: 15000000; кар­ты ре­гио­нов в мас­шта­бах 1:2500000 - 1:7500000; отдельные наи­бо­лее зна­чи­мые тер­ри­то­рии да­ны в мас­шта­бах 1:500000, 1:1000000, 1:1250000, 1:1500000; кар­ты мо­рей, при­бреж­ных тер­ри­то­рий и ак­ва­то­рий име­ют мас­шта­бы 1д500000, 1:2500000, 1: 3500000, 1: 5000000; ло­каль­ный уро­вень пред­став­лен ря­дом мас­шта­бов 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000. Кро­ме тра­диционного по­ли­гра­фического из­да­ния, соз­да­на элек­трон­ная вер­сия на ком­пакт-дис­ках.

В ра­бо­те по соз­да­нию На­цио­наль­но­го ат­ла­са Рос­сии при­ни­ма­ло уча­стие около 1000 спе­циа­ли­стов из бо­лее 50 на­учных ор­га­ни­за­ций различной ве­дом­ст­вен­ной под­чи­нён­но­сти. Это фун­даментальное ком­плекс­ное на­учно-спра­воч­ное кар­то­гра­фическое про­из­ве­де­ние, даю­щее пол­ное пред­став­ле­ние о Рос­сии. Он ори­ен­ти­ро­ван на спе­циа­ли­стов раз­ных об­лас­тей нау­ки, про­из­вод­ст­ва и куль­ту­ры, со­труд­ни­ков государственного ап­па­ра­та, пре­по­да­ва­те­лей и сту­ден­тов, на ши­ро­кие кру­ги на­се­ле­ния в Рос­сии и за ру­бе­жом. На­цио­наль­ный ат­лас Рос­сии рас­смат­ри­ва­ет­ся как ат­ри­бут го­су­дар­ст­вен­но­сти. Он де­мон­ст­ри­ро­вал­ся на различных вы­став­ках, книж­ных яр­мар­ках (Франк­фурт-на- Май­не, 2004, 2007, 2008, 2009 годы), все­рос­сий­ских и ме­ж­ду­народных кар­то­гра­фических кон­фе­рен­ци­ях (Ла Ко­ру­нья, Ис­па­ния, 2005 год; Мо­ск­ва, 2007 год; Сан­ть­я­го, Чи­ли, 2009 год), где по­лу­чил вы­со­кую оцен­ку ми­ро­во­го кар­то­гра­фического со­об­ще­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)