НАЦИОНАЛЬНЫЙ АТЛАС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АТЛАС - атлас государства, содержащий разностороннюю, системную характеристику его природы и ресурсов, населения, истории, культуры, хозяйства, экологического состояния.
Национальный атлас как престижное национальное издание создаёт государственная картографическая служба, он носит официальный характер, отражает уровень развития страны, степень её научного познания и достижения картографического производства. Национальные атласы дополняются подробными текстами, справочными данными, указателями, могут представлять собой один капитальный том или многотомное издание, печатаются в виде периодически обновляемых выпусков и/или электронной версии.
Первый национальный атлас издан в 1889 году Финским географическим обществом, затем появились национальные атласы Египта, Чехословакии и некоторых др. стран. Расцвет в создании национальных атласов пришёлся на период после Второй мировой войны. Огромную роль сыграла Комиссия национальных атласов, учреждённая в 1956 году Международным географическим союзом, под руководством российского картографа К. А. Салищева. Были разработаны программа и рекомендации по составлению национальных атласов с целью унификации содержания и отражения национальной специфики каждой страны.
За рубежом к числу наиболее известных относятся национальный атлас США (National atlas of the United States of America), Канады (The National atlas of Canada), многотомные национальные атласы Нидерландов (в 20 тт.), Швеции (в 17 тт.), Китая (в 6 тт.). В ряде стран, наряду с традиционными бумажными национальными атласами, размещены в Интернете их электронные аналоги, которые часто становятся основой национальных информационных систем. Такие атласы оперативно обновляются по результатам новых космических съёмок, статистическим и кадастровым данным, по переписям населения и т. п.
Россия, обладающая крупными достижениями в области атласного картографирования, приступила к работе над национальным атласом лишь в 1996 году. В соответствии с поручением Правительства РФ от 26.05.2000 года № АГ-П9 14991 в 2004-2008 годах создан Национальный атлас России - официальное государственное издание. Он составлен, подготовлен к изданию ПКО «Картография», Государственным научно-исследовательским и производственным центром «Природа» и издан Федеральным агентством геодезии и картографии (Роскартография).
Состоит из 4 томов. Том 1 - «Общая характеристика территории» (2004 год, главный редактор - генеральный директор ПКО «Картография» А. Н. Краюхин). Разделы: Вводный; Формирование, исследование и картографирование территории России; Федеративное устройство России; Географические регионы и моря, омывающие территорию России; Справочные сведения; Указатель географических названий.
Том 2 - «Природа. Экология» (2007 год, главный редактор - академик РАН, директор Института географии РАН В. М. Котляков). Разделы: Вводный, Эволюция природной среды, Геологическое строение и ресурсы недр, Рельеф, Климат, Воды суши; Снег, Лёд, Мерзлота; Моря, Почвенный покров и земельные ресурсы, Растительность, Животный мир, Ландшафты, Состояние окружающей среды, Охрана природы, Справочный раздел.
Том 3 - «Население. Экономика» (2008 год, главный редактор В. С. Тикунов, заведующий лабораторией комплексного картографирования географического факультета МГУ). Разделы: Общая характеристика Российской Федерации, Население и социальное развитие, Хозяйство и экономическое развитие, Регионы и региональное развитие. Том 4 - «История. Культура» (2008 год, главный редактор - профессор Ю. А. Веденин, директор Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва). Разделы: История, Культура.
Каждый том является самостоятельным произведением. По масштабу карты Атласа охватывают 5 уровней: глобальный - Россия в мире на фоне глобальных проблем; общероссийский - основной уровень картографирования страны; региональный - регионы России и субъекты Федерации; локальный - города, агломерации, промышленные узлы, территории и акватории, представительные в природном, демографическом, хозяйственном отношениях; детальный - карты, планы и схемы отдельных объектов. Каждый том содержит 496 страницы, формат атласа 43,0×29,5 см. Обзорные карты даны на развороте Атласа в масштабе 1: 15000000; карты регионов в масштабах 1:2500000 - 1:7500000; отдельные наиболее значимые территории даны в масштабах 1:500000, 1:1000000, 1:1250000, 1:1500000; карты морей, прибрежных территорий и акваторий имеют масштабы 1д500000, 1:2500000, 1: 3500000, 1: 5000000; локальный уровень представлен рядом масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000. Кроме традиционного полиграфического издания, создана электронная версия на компакт-дисках.
В работе по созданию Национального атласа России принимало участие около 1000 специалистов из более 50 научных организаций различной ведомственной подчинённости. Это фундаментальное комплексное научно-справочное картографическое произведение, дающее полное представление о России. Он ориентирован на специалистов разных областей науки, производства и культуры, сотрудников государственного аппарата, преподавателей и студентов, на широкие круги населения в России и за рубежом. Национальный атлас России рассматривается как атрибут государственности. Он демонстрировался на различных выставках, книжных ярмарках (Франкфурт-на- Майне, 2004, 2007, 2008, 2009 годы), всероссийских и международных картографических конференциях (Ла Корунья, Испания, 2005 год; Москва, 2007 год; Сантьяго, Чили, 2009 год), где получил высокую оценку мирового картографического сообщества.