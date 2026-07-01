НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА - постоянно проживающие на территории государства компактные этнические группы, имеющие свои язык, обычаи и традиции, формы быта.

Осо­бую груп­пу национальных меньшинств со­став­ля­ют ко­рен­ные на­ро­ды (в Рос­сии - ко­рен­ные ма­ло­чис­лен­ные на­ро­ды ). При­над­леж­ность к национальным меньшинствам яв­ля­ет­ся во­про­сом ин­ди­ви­ду­аль­но­го вы­бо­ра гра­ж­да­ни­на.

В за­ру­беж­ных стра­нах с ро­ман­ской груп­пой язы­ков по­ня­тие «национальные меньшинства» ис­поль­зу­ет­ся ред­ко, оно при­ме­ня­ет­ся в ме­ж­дународных ев­ропейских кон­вен­ци­ях, до­ку­мен­тах ООН - например, в Дек­ла­ра­ции о пра­вах лиц, при­над­ле­жа­щих к национальным или эт­ническим, ре­лигиозным и язы­ко­вым мень­шин­ст­вам (1992 год), Кон­вен­ции об обес­пе­че­нии прав лиц, при­над­ле­жа­щих к национальным мень­шин­ст­вам (1994 год; РФ не ра­ти­фи­ци­ро­ва­на, 2012 год), Ра­моч­ной кон­вен­ции о за­щи­те национальных мень­шинств 1995 года.

Кон­сти­ту­ции де­мо­кра­тических стран при­зна­ют кол­лек­тив­ные пра­ва национальных меньшинств, рав­но­пра­вие гра­ж­дан не­за­ви­си­мо от ра­сы и на­цио­наль­но­сти (эт­нической при­над­леж­но­сти) и га­ран­ти­ру­ют национальным меньшинствам все­сто­рон­нее раз­ви­тие, пра­во на со­хра­не­ние национальных обы­ча­ев и куль­ту­ры и их раз­ви­тие (ес­ли это не про­ти­во­ре­чит кон­сти­ту­ции и за­ко­нам стра­ны), раз­ви­тие род­но­го язы­ка, в т. ч. пра­во рас­про­стра­нять и по­лу­чать ин­фор­ма­цию на род­ном язы­ке, пра­во на об­ра­зо­ва­ние на сво­ём язы­ке, а так­же пра­во соз­да­вать национальные ор­га­ни­за­ции (смотрите На­цио­наль­но-куль­тур­ная ав­то­но­мия), пра­во уча­ст­во­вать в ре­ше­нии государственных во­про­сов, ка­саю­щих­ся национальных меньшинств, и др.

Од­но из важ­ней­ших прав круп­ных ком­пакт­ных групп национальных меньшинств - пра­во на са­мо­оп­ре­де­ле­ние. Оно мо­жет иметь раз­ные фор­мы. Так, в ме­ж­ду­народном пра­ве при­зна­но пра­во на­ро­дов на са­мо­оп­ре­де­ле­ние вплоть до от­де­ле­ния. Не­ко­то­рые круп­ные эт­нические общ­но­сти от­де­ли­лись и об­ра­зо­ва­ли свои го­су­дар­ст­ва (например, в 2002 году ООН при­зна­ла Восточный Ти­мор, от­де­лив­ший­ся от Ин­до­не­зии ). В не­ко­то­рых за­ру­беж­ных стра­нах су­ще­ст­ву­ют национально-государственные об­ра­зо­ва­ния национальных меньшинств (например, ав­то­ном­ные ре­гио­ны в Ни­ка­ра­гуа с круп­ны­ми ин­дей­ски­ми пле­ме­на­ми; Аланд­ские острова в Фин­лян­дии, где в основном жи­вут шве­ды; Ка­ра­кал­па­кия в Уз­бе­ки­ста­не и др.). В отдельных стра­нах национальные меньшинства под­вер­га­ют­ся при­тес­не­ни­ям, в дру­гих - про­яв­ля­ют­ся се­па­ра­ти­ст­ские уст­рем­ле­ния национальных меньшинств и пр.

В Кон­сти­ту­ции РФ (статья 5) го­во­рит­ся о «са­мо­оп­ре­де­ле­нии на­ро­дов в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции», т. е. в пре­де­лах Фе­де­ра­ции. Национальные меньшинства мо­гут вы­би­рать в Рос­сии различные фор­мы са­мо­оп­ре­де­ле­ния: в со­став Фе­де­ра­ции вхо­дит 21 рес­пуб­ли­ка (Рес­пуб­ли­ка Ады­гея, Рес­пуб­ли­ка Баш­кор­то­стан, Ка­бар­ди­но-Бал­кар­ская Рес­пуб­ли­ка и др.), Еврейская ав­то­ном­ная об­ласть, несколько ав­то­ном­ных ок­ру­гов - Не­нец­кий , Хан­ты-Ман­сий­ский - Юг­ра и др.

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