НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА - постоянно проживающие на территории государства компактные этнические группы, имеющие свои язык, обычаи и традиции, формы быта.
Особую группу национальных меньшинств составляют коренные народы (в России - коренные малочисленные народы). Принадлежность к национальным меньшинствам является вопросом индивидуального выбора гражданина.
В зарубежных странах с романской группой языков понятие «национальные меньшинства» используется редко, оно применяется в международных европейских конвенциях, документах ООН - например, в Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992 год), Конвенции об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (1994 год; РФ не ратифицирована, 2012 год), Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств 1995 года.
Конституции демократических стран признают коллективные права национальных меньшинств, равноправие граждан независимо от расы и национальности (этнической принадлежности) и гарантируют национальным меньшинствам всестороннее развитие, право на сохранение национальных обычаев и культуры и их развитие (если это не противоречит конституции и законам страны), развитие родного языка, в т. ч. право распространять и получать информацию на родном языке, право на образование на своём языке, а также право создавать национальные организации (смотрите Национально-культурная автономия), право участвовать в решении государственных вопросов, касающихся национальных меньшинств, и др.
Одно из важнейших прав крупных компактных групп национальных меньшинств - право на самоопределение. Оно может иметь разные формы. Так, в международном праве признано право народов на самоопределение вплоть до отделения. Некоторые крупные этнические общности отделились и образовали свои государства (например, в 2002 году ООН признала Восточный Тимор, отделившийся от Индонезии). В некоторых зарубежных странах существуют национально-государственные образования национальных меньшинств (например, автономные регионы в Никарагуа с крупными индейскими племенами; Аландские острова в Финляндии, где в основном живут шведы; Каракалпакия в Узбекистане и др.). В отдельных странах национальные меньшинства подвергаются притеснениям, в других - проявляются сепаратистские устремления национальных меньшинств и пр.
В Конституции РФ (статья 5) говорится о «самоопределении народов в Российской Федерации», т. е. в пределах Федерации. Национальные меньшинства могут выбирать в России различные формы самоопределения: в состав Федерации входит 21 республика (Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика и др.), Еврейская автономная область, несколько автономных округов - Ненецкий, Ханты-Мансийский - Югра и др.