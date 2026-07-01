НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПЕРИОДА ПЕРЕСТРОЙКИ

Массовые выступления и организации, действовавшие под национальными лозунгами в СССР в 1986-1991 гг.

Как только обстановка в СССР в связи с Перестройкой стала более свободной, существовавшие ранее межнациональные конфликты стали проявляться в общественной жизни, прежде всего в виде массовых манифестаций. Все большая часть жителей республик считали, что лучший способ избавиться от эксплуатации со стороны центральной бюрократии — это отделение от СССР. Почувствовав, что реформы М. Горбачева угрожают интересам бюрократии, ее национальные группировки стали поддерживать националистические выступления, чтобы защититься с их помощью от действий союзного центра. Первым массовым национальным выступлением стали Алма-Атинские волнения 17-19 декабря 1986 г.

Неурегулированные межнациональные отношения приводили и к затяжным кровавым конфликтам, с которыми союзное руководство не могло справиться. 11.02.1988 г. начались выступления армян в самой Армении и автономной области Нагорный Карабах за передачу этой области Армении из состава Азербайджана. Это требование вызвало возмущение в Азербайджане. 28.02.1988 г. в Сумгаите националисты устроили погром, убивая жителей-армян. Это обострило отношения между двумя республиками до предела. Развернулся Армяно-азербайджанский конфликт. Союзное руководство отказалось удовлетворить требования армян, и это привело к перерастанию национального движения за объединение с Карабахом в кампанию неповиновения союзному руководству. Попытки немного уступить армянам тут же вызывали обострение ситуации в Азербайджане , где повторялись убийства мирных жителей. 07.12.1988 г. в Армении произошло страшное землетрясение. Воспользовавшись этим, союзные власти арестовали лидеров оппозиционеров (комитет “Карабах” и др.), но это не позволило подавить национальное движение в Закавказье.

В апреле 1988 г. развернулось массовое национальное движение в республиках Прибалтики. В Эстонии подъем национального движения начался с конкурсов национального пения. Вскоре “поющая революция” привела к образованию Народного фронта Эстонии (НФЭ), в который вошли представители национальной интеллигенции, коммунистической партии Эстонии, сотни тысяч сторонников Перестройки, в том числе и русских. Но в руководстве фронта возобладали националистические силы, и вскоре русскоязычному населению пришлось создавать для защиты своих прав Интернациональный фронт, выступавший за сохранение СССР. В нем возобладали приверженцы консервативных коммунистических взглядов. Такая же ситуация сложилась и в других республиках Прибалтики. В Литве возникло массовое национальное движение “Саюдис”, а его противники объединились в организацию, названную на трех языках: Венибе-Единство-Едность. По мере того, как национальные организации стали добиваться привилегий по национальному принципу, консервативные интернациональные организации в национальных республиках стали апеллировать к принципам демократии: "Демократия вненациональна! Безнравственно говорить о правовом государстве и одобрять антидемократический закон!" - говорилось в обращении "Венибе-Единство-Едность" по поводу принятия "Указа о языке", ограничивающего употребление русского в государственных учреждениях республики.

После событий 9 апреля в Тбилиси выросло влияние национальной оппозиции в Грузии (Национально-демократическая партия Грузии, Народный фронт Грузии и др.). На Украине возникло национальное движение «Рух».

В 1989 г. уже в каждой из республик СССР существовало влиятельное национальное движение, выступавшее за суверенитет, то есть верховенство национальной власти над вышестоящими организациями включая структуры власти СССР.

В марте 1990 г. национальные движения одержали победу на выборах в республиках Прибалтики и Закавказья, а также в ряде автономных республик. В результате обострились отношения между СССР и союзными республиками, а также между союзными республиками и некоторыми автономиями. В 1989-1990 г. не раз происходили столкновения между грузинами и абхазами, а также осетинами; между молдаванами и русскоязычными жителями входившего в Молдавию Приднестровья. Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха перерос в настоящую войну. Силовые структуры СССР не могли справиться с ситуацией.

Когда в Баку снова начались погромы, направленные против армян, 19.01.1990 г. в столицу Азербайджана вошли войска СССР. Им было оказано сопротивление, погибло более сотни людей (см. Бакинские события 1990 г.).

Насильственные формы приняли выступления национал-экстремистов в ряде республик Средней Азии, но они были быстро подавлены (Ферганские события 1989 г., Ошские события 1989 г. и др.).

В Прибалтике движение против союзного центра было преимущественно ненасильственным. После победы на выборах в Литве национального движения “Саюдис” новый Верховный совет 11.03.1990 г. провозгласил восстановление независимости Литвы, которая была утрачена в 1940 г. В ответ Горбачев начал экономическую блокаду отделившейся республики. Это лишь обострило противоречия между Литвой и союзным центром, сплотило литовцев вокруг “Саюдиса”. Попытки силовым путем восстановить контроль над Литвой (12-13.01.1991 г.) и Латвией (20.01.1991 г.) не удались.

Массовое движение за национальную независимость можно было подавить только с помощью массовых репрессий, а на это Горбачев идти не хотел, понимая, что новый террор на окраинах СССР быстро приведет к восстановлению авторитарного режима в центре страны и краху реформ.

В 1990-1991 гг. лидеры коммунистических партий большинства союзных республик решили, что им выгоднее быть независимыми от союзного центра и руководства КПСС во главе с Горбачевым. Поэтому даже там, где национальные движения не имели поддержки большинства населения (как на Украине и в Белоруссии), республики начали проводить политику “суверенитета”, установления регионального контроля за экономикой и ресурсами. Это привело к тому, что экономические связи в СССР стали распадаться. Этот процесс захватил и некоторые регионы РСФСР, особенно после того, как Б.Ельцин предложил лидерам автономных республик брать столько суверенитета, «сколько сможете». Особенно сильным было националистическое движение в Татарстане и Чечено-Ингушетии.

Борьба за "суверенитеты", которую поддержали и возглавили национальные группировки номенклатуры, и неудача экономических реформ создали предпосылки для распада СССР.

Исторические источники:

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995;

Распад СССР. М., 2006.

Автор статьи: Шубин А.В.