НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ.

1) То же, что эт­ни­че­ская общ­ность или её оп­ре­де­лён­ный тип.

2) Эт­ни­че­ская или гра­ж­дан­ская при­над­леж­ность. По­ня­тие национальность сфор­ми­ро­ва­лось па­рал­лель­но с по­ня­ти­ем на­ция в конце XVIII века в ре­зуль­та­те ста­нов­ле­ния на­цио­наль­ных го­су­дарств и также име­ет два основных тол­ко­ва­ния - эт­ни­че­ское и гра­ж­дан­ское. В Рос­сии с по­след­ней четверти XIX века сло­во «национальность» бы­ло си­но­ни­мич­но тер­ми­ну на­род­ность , а с ру­бе­жа XIX-XX веков по­ни­ма­лось так­же как гражданская при­над­леж­ность. В советскую эпо­ху сло­во «национальность» оз­на­ча­ло главным обраром эт­ническую при­над­леж­ность.

В на­учном дис­кур­се национальность трак­то­ва­лась 1) как при­над­леж­ность к лю­бой эт­нической общ­но­сти; 2) как эт­ническая ха­рак­те­ри­сти­ка на­ции; 3) как тип эт­нической общ­но­сти, ис­то­ри­че­ски пред­ше­ст­вую­щий на­ции. В боль­шин­ст­ве современных западноев­ропейских язы­ков сло­во «национальность» (английский nationality, французский nationalité) упот­реб­ля­ет­ся в смыс­ле « гра­ж­дан­ст­во », од­на­ко в со­че­та­нии на­цио­наль­ные мень­шин­ст­ва «на­цио­наль­ные» име­ет эт­нический смысл; упот­реб­ля­ет­ся так­же тер­мин «ethnic nationality». В современном русском упо­треб­ле­нии «на­цио­наль­ный» име­ет как эт­нический смысл, так и зна­че­ние «го­су­дар­ст­вен­ный».

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