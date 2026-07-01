НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ.
1) То же, что этническая общность или её определённый тип.
2) Этническая или гражданская принадлежность. Понятие национальность сформировалось параллельно с понятием нация в конце XVIII века в результате становления национальных государств и также имеет два основных толкования - этническое и гражданское. В России с последней четверти XIX века слово «национальность» было синонимично термину народность, а с рубежа XIX-XX веков понималось также как гражданская принадлежность. В советскую эпоху слово «национальность» означало главным обраром этническую принадлежность.
В научном дискурсе национальность трактовалась 1) как принадлежность к любой этнической общности; 2) как этническая характеристика нации; 3) как тип этнической общности, исторически предшествующий нации. В большинстве современных западноевропейских языков слово «национальность» (английский nationality, французский nationalité) употребляется в смысле «гражданство», однако в сочетании национальные меньшинства «национальные» имеет этнический смысл; употребляется также термин «ethnic nationality». В современном русском употреблении «национальный» имеет как этнический смысл, так и значение «государственный».