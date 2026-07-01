НАЦИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ФРАНЦИИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ФРАНЦИИ - объединение французских музыкантов.

Ос­но­ва­но в 1871 году в Па­ри­же по ини­циа­ти­ве К. Сен-Сан­са и др., при уча­стии С. Фран­ка. Де­виз общества - «Ars Gal­lica» (латинский «Галль­ское ис­кус­ст­во»). Це­ли - ут­вер­жде­ние национальных тра­ди­ций в му­зы­ке, под­держ­ка и про­па­ган­да наи­бо­лее зна­чительных ка­мер­ных и сим­фо­нических про­из­ве­де­ний отечественных ком­по­зи­то­ров (из­да­ние, ис­пол­не­ние в кон­цер­тах).

Вна­ча­ле общество уст­раи­ва­ло ка­мер­ные со­б­ра­ния, за­тем по 2-3 сим­фо­нических кон­цер­та в год. В кон­цер­тах Национального музыкального общества Франциии впер­вые про­зву­ча­ли не­ко­то­рые про­из­ве­де­ния Ж. Би­зе, Сен-Сан­са, Фран­ка, Ж. Масс­не, Э. Ла­ло , Ш. М. Ви­до­ра и др. Со вре­ме­нем дея­тель­ность общества при­об­ре­ла кон­сер­ва­тив­ный ха­рак­тер.

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