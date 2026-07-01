НАЦИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ФРАНЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ФРАНЦИИ - объединение французских музыкантов.
Основано в 1871 году в Париже по инициативе К. Сен-Санса и др., при участии С. Франка. Девиз общества - «Ars Gallica» (латинский «Галльское искусство»). Цели - утверждение национальных традиций в музыке, поддержка и пропаганда наиболее значительных камерных и симфонических произведений отечественных композиторов (издание, исполнение в концертах).
Вначале общество устраивало камерные собрания, затем по 2-3 симфонических концерта в год. В концертах Национального музыкального общества Франциии впервые прозвучали некоторые произведения Ж. Бизе, Сен-Санса, Франка, Ж. Массне, Э. Лало, Ш. М. Видора и др. Со временем деятельность общества приобрела консервативный характер.