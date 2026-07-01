НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО - в исторической науке и политологии термин, используемый для обозначения особого типа государства и стадии развития государственности.
Понятие «национальное государство» относится к числу дискуссионных, его единого толкования не существует. В качестве синонима этого понятия часто применяют термин «государство-нация» (английский nation-state, франц. ́etat-nation), однако такой подход подчас подвергается критике. Под национальным государством нередко понимается моноэтничное, мононациональное государство, которое противопоставляется многонациональному государству. Противники такой точки зрения указывают на сложность выделения критериев нации, а также на возможность политического манипулирования при разделении государств на национальные и многонациональные. По мнению ряда учёных, понятие «национальное государство» является синонимом термина «правовое государство».
Последнее, пришедшее на смену сословному государству, отличает правовое равенство людей независимо от их этнической, сословной и иной принадлежности, одинаковое обращение со всеми членами нации. Национальное государство в этом случае противопоставляется и конкретно-историческим феодально-абсолютистским образованиям (например, империи Габсбургов), и империи как особому типу государства, строящемуся на политическом неравенстве между сообществами и индивидами. Специалисты по теории международных отношений считают характерным признаком национального государства «национальный суверенитет», под которым понимают монополию на власть внутри государства и независимость по отношению к др. акторам, действующим на международной арене. В научных кругах высказывается также мнение, что термин «национальное государство» является непродуктивным и от него следует отказаться, поскольку понятие «национальное» не отражает некое новое качество государства, а лишь характеризует его успех в формировании «единой нации».
Расходясь в интерпретации сущности национального государства, учёные придерживаются также различных взглядов на его генезис и эволюцию. Одни относят становление национального государства к XV веку и связывают его со складыванием централизованных государств и формированием национального самосознания (классическим примером, по их мнению, является Франция конца XV-XVI веков). Исследователи, стоящие на марксистских позициях, и учёные, разделяющие взгляды М. Вебера, считают возникновение национальных государств и складывание наций продуктом капиталистических отношений. Появление национального государства рассматривается ими как «нормальное» и закономерное явление стадии капиталистических развития. Историки и политологи, делающие акцент на понятии «национальный суверенитет», считают, что национальное государство возникло в середине XVI века как результат функционирования Вестфальской системы международных отношений (от названия Вестфальского мира 1648 года), закрепившей в отношениях между государствами принцип территориального суверенитета. Согласно ещё одной точке зрения, национальное государство, в котором понятия «нация» и «государство» слиты воедино, в строгом смысле слова сложилось лишь после Французской революции XVIII века.
В конце XX века в связи с окончанием «холодной войны» и развитием процессов интеграции и глобализации в научной литературе стало высказываться мнение о «размывании» национального суверенитета и «конце национального государства», начали звучать предложения рассматривать национальное государство как «исторически пройденный этап» развития человечества. Такая позиция подверглась критике со стороны приверженцев т. н. реалистической традиции в теории международных отношений, считающих, что национальное государство продолжает оставаться главным актором на международной арене. В то время как «функционалисты» и «институционалисты» (смотрите Най Дж.) рассматривают международные организации и интеграционные структуры как качественно новый феномен, пришедший на смену национального государства, «реалисты» полагают, что эти организации и структуры являются лишь формой объединения национальных государств под эгидой сильнейших из них, которым и принадлежит реальная власть как в интеграционных объединениях, так и в мире в целом.
Дополнительная литература:
Mearsheimer J.J. The False Promise of International Institutions // International Security. Winter 1994/95. Vol. 19. № 3;
Национальное государство: что это такое? // Свободное слово: интеллектуальная хроника десятилетия, 1985–1995 / Ред.-сост. А. А. Гусейнов и др. М., 1996;
Яковенко И.Г. От империи к национальному государству: (попытка концептуализации процесса) // Полис. 1996. № 6;
Evans G., Newnham R. The Penguin dictionary of international relations. L., 1998.