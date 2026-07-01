НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО - в исторической науке и политологии термин, используемый для обозначения особого типа государства и стадии развития государственности.

По­ня­тие «национальное государство» от­но­сит­ся к чис­лу дис­кус­си­он­ных, его еди­но­го тол­ко­ва­ния не су­ще­ст­ву­ет. В ка­че­ст­ве си­но­ни­ма это­го по­ня­тия час­то при­ме­ня­ют тер­мин «го­су­дар­ст­во-на­ция» (английский nation-state, франц. ́etat-nation), од­на­ко та­кой под­ход под­час под­вер­га­ет­ся кри­ти­ке. Под национальным государством не­ред­ко по­ни­ма­ет­ся мо­но­эт­нич­ное, мо­но­на­цио­наль­ное го­су­дар­ст­во, ко­то­рое про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся мно­го­на­цио­наль­но­му го­су­дар­ст­ву. Про­тив­ни­ки та­кой точ­ки зре­ния ука­зы­ва­ют на слож­ность вы­де­ле­ния кри­те­ри­ев на­ции, а так­же на воз­мож­ность по­ли­тического ма­ни­пу­ли­ро­ва­ния при раз­де­ле­нии го­су­дарств на на­цио­наль­ные и мно­го­на­цио­наль­ные. По мне­нию ря­да учё­ных, по­ня­тие «национальное государство» яв­ля­ет­ся си­но­ни­мом тер­ми­на «пра­во­вое го­су­дар­ст­во».

По­след­нее, при­шед­шее на сме­ну со­слов­но­му го­су­дар­ству, от­ли­ча­ет пра­во­вое ра­вен­ст­во лю­дей не­за­ви­си­мо от их эт­нической, со­слов­ной и иной при­над­леж­но­сти, оди­на­ко­вое об­ра­ще­ние со все­ми чле­на­ми на­ции. Национальное государство в этом слу­чае про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся и кон­крет­но-ис­то­рическим фео­даль­но-аб­со­лю­ти­ст­ским об­ра­зо­ва­ни­ям (например, им­пе­рии Габс­бур­гов), и им­пе­рии как осо­бо­му ти­пу го­су­дар­ст­ва, строя­ще­му­ся на по­ли­тическом не­ра­вен­ст­ве ме­ж­ду со­об­ще­ст­ва­ми и ин­ди­ви­да­ми. Спе­циа­ли­сты по тео­рии ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний счи­та­ют ха­рак­тер­ным при­зна­ком национального государства «национальный су­ве­ре­ни­тет», под ко­то­рым по­ни­ма­ют мо­но­по­лию на власть внут­ри го­су­дар­ства и не­за­ви­си­мость по от­но­ше­нию к др. ак­то­рам, дей­ст­вую­щим на ме­ж­ду­народной аре­не. В на­учных кру­гах вы­ска­зы­ва­ет­ся так­же мне­ние, что тер­мин «национальное государство» яв­ля­ет­ся не­про­дук­тив­ным и от не­го сле­ду­ет от­ка­зать­ся, по­сколь­ку по­ня­тие «на­цио­наль­ное» не от­ра­жа­ет не­кое но­вое ка­че­ст­во го­су­дар­ст­ва, а лишь ха­рак­те­ри­зу­ет его ус­пех в фор­ми­ро­ва­нии «еди­ной на­ции ».

Рас­хо­дясь в ин­тер­пре­та­ции сущ­но­сти национального государства, учё­ные при­дер­жи­ва­ют­ся так­же различных взгля­дов на его ге­не­зис и эво­лю­цию. Од­ни от­но­сят ста­нов­ле­ние национального государства к XV веку и свя­зы­ва­ют его со скла­ды­ва­ни­ем цен­тра­ли­зованных го­су­дарств и фор­ми­ро­ва­ни­ем национального са­мо­соз­на­ния (клас­сическим при­ме­ром, по их мне­нию, яв­ля­ет­ся Фран­ция конца XV-XVI веков). Ис­сле­до­ва­те­ли, стоя­щие на мар­кси­ст­ских по­зи­ци­ях, и учё­ные, раз­де­ляю­щие взгля­ды М. Ве­бе­ра, счи­та­ют воз­ник­но­ве­ние национальных государств и скла­ды­ва­ние на­ций про­дук­том ка­пи­та­ли­стических от­но­ше­ний. По­яв­ле­ние национального государства рас­смат­ри­ва­ет­ся ими как «нор­маль­ное» и за­ко­но­мер­ное яв­ле­ние ста­дии ка­пи­та­ли­стических раз­ви­тия. Ис­то­ри­ки и по­ли­то­ло­ги, де­лаю­щие ак­цент на по­ня­тии «национальный су­ве­ре­ни­тет», счи­та­ют, что национальное государство воз­ник­ло в середине XVI века как ре­зуль­тат функ­цио­ни­ро­ва­ния Вест­фаль­ской сис­те­мы ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний (от названия Вест­фаль­ско­го ми­ра 1648 года), за­кре­пив­шей в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми прин­цип тер­ри­то­ри­аль­но­го су­ве­ре­ни­те­та. Со­глас­но ещё од­ной точ­ке зре­ния, национальное государство, в ко­то­ром по­ня­тия «на­ция» и «го­су­дар­ст­во» сли­ты во­еди­но, в стро­гом смыс­ле сло­ва сло­жи­лось лишь по­сле Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века .

В конце XX века в свя­зи с окон­ча­ни­ем «хо­лод­ной вой­ны» и раз­ви­ти­ем про­цес­сов ин­те­гра­ции и гло­ба­ли­за­ции в на­учной литературе ста­ло вы­ска­зы­вать­ся мне­ние о «раз­мы­ва­нии» национального су­ве­ре­ни­те­та и «кон­це национального государства», на­ча­ли зву­чать пред­ло­же­ния рас­смат­ри­вать национальное государство как «ис­то­ри­че­ски прой­ден­ный этап» раз­ви­тия че­ло­ве­че­ства. Та­кая по­зи­ция под­вер­глась кри­ти­ке со сто­ро­ны при­вер­жен­цев т. н. реа­ли­стической тра­ди­ции в тео­рии ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, счи­таю­щих, что национальное государство про­дол­жа­ет ос­та­вать­ся главным ак­то­ром на ме­ж­ду­народной аре­не. В то вре­мя как «функ­цио­на­листы» и «ин­сти­ту­цио­на­ли­сты» (смотрите Най Дж. ) рас­смат­ри­ва­ют ме­ж­ду­народные ор­га­ни­за­ции и ин­те­грационные струк­ту­ры как ка­че­ст­вен­но но­вый фе­но­мен, при­шед­ший на сме­ну национального государства, «реа­ли­сты» по­ла­га­ют, что эти ор­га­ни­за­ции и струк­ту­ры яв­ля­ют­ся лишь фор­мой объ­е­ди­не­ния национальных государств под эги­дой силь­ней­ших из них, ко­то­рым и при­над­ле­жит ре­аль­ная власть как в ин­те­гра­ци­он­ных объ­е­ди­не­ни­ях, так и в ми­ре в це­лом.

Дополнительная литература:

Mearsheimer J.J. The False Promise of In­ternational Institutions // International Security. Winter 1994/95. Vol. 19. № 3;

На­цио­наль­ное го­су­дар­ст­во: что это та­кое? // Сво­бод­ное сло­во: ин­тел­лек­ту­аль­ная хро­ни­ка де­ся­ти­ле­тия, 1985–1995 / Ред.-сост. А. А. Гу­сей­нов и др. М., 1996;

Яко­вен­ко И.Г. От им­пе­рии к на­цио­наль­но­му го­су­дар­ст­ву: (по­пыт­ка кон­цеп­туа­ли­за­ции про­цес­са) // По­лис. 1996. № 6;

Evans G., Newnham R. The Penguin dic­tionary of international relations. L., 1998.

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