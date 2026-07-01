НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО - при­ня­тая в международной современной эко­но­ми­че­ской статистике категория, вы­ра­жаю­щая чис­тую стои­мость ка­пи­та­ла всех хо­зяй­ст­вую­щих субъ­ек­тов [ин­сти­ту­цио­наль­ных еди­ниц - в на­цио­наль­ных сче­тов сис­те­ме (СНС)], яв­ляю­щих­ся ре­зи­ден­та­ми дан­ной стра­ны, на оп­ре­де­лён­ную да­ту (обыч­но на на­ча­ло или ко­нец го­да); один из клю­че­вых по­ка­за­те­лей СНС [на­ря­ду с та­ки­ми её по­ка­за­те­ля­ми, как ва­ло­вой внут­рен­ний про­дукт (ВВП) и на­цио­наль­ный до­ход ], ис­поль­зу­ет­ся для мак­ро­эко­но­ми­че­ско­го ана­ли­за со­стоя­ния и раз­ви­тия национального хо­зяй­ст­ва.

К ин­сти­ту­цио­наль­ным еди­ни­цам от­но­сят­ся: не­фи­нан­со­вые и фи­нан­со­вые кор­по­ра­ции, государственные ор­га­ни­за­ции и уч­ре­ж­де­ния, до­маш­ние хо­зяй­ст­ва вме­сте с при­над­ле­жа­щи­ми им не­кор­по­ри­ро­ван­ны­ми пред­при­ятия­ми, не­ком­мерческие ор­га­ни­за­ции, об­слу­жи­ваю­щие эти хо­зяй­ст­ва.

Чис­тая стои­мость ка­пи­та­ла ис­чис­ля­ет­ся в ба­лан­се ак­ти­вов и пас­си­вов, со­став­ляе­мом в СНС для ин­сти­ту­цио­наль­ных сек­то­ров, ох­ва­ты­ваю­щих отдельные про­филь­ные ин­сти­ту­цио­наль­ные еди­ни­цы, и эко­но­ми­ки в це­лом. Чис­тая стои­мость ка­пи­та­ла ин­сти­ту­цио­наль­но­го сек­то­ра - это раз­ность ме­ж­ду стои­мо­стью всех его эко­но­мических ак­ти­вов (не­фи­нан­со­вых и фи­нан­со­вых) в ры­ноч­ных це­нах на на­ча­ло или ко­нец го­да и стои­мо­стью его фи­нан­со­вых обя­за­тельств на ту же да­ту. Та­ким об­ра­зом, национальное богатство мож­но пред­ста­вить как чис­тую стои­мость ка­пи­та­ла всех ин­сти­ту­цио­наль­ных сек­то­ров стра­ны.

На уров­не эко­но­ми­ки в це­лом фи­нан­со­вые ак­ти­вы и обя­за­тель­ст­ва ин­сти­ту­цио­наль­ных сек­то­ров вза­им­но по­га­ша­ют друг дру­га. По­это­му национальное богатство мо­жет быть оп­ре­де­ле­но и как со­во­куп­ная стои­мость всех не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов в соб­ст­вен­но­сти всех ин­сти­ту­цио­наль­ных еди­ниц (сек­то­ров) плюс чис­тая стои­мость фи­нан­со­вых тре­бо­ва­ний к др. стра­нам (раз­ность ме­ж­ду стои­мо­стью фи­нан­со­вых за­ру­беж­ных ак­ти­вов, дер­жа­те­ля­ми ко­то­рых яв­ля­ют­ся ре­зи­ден­ты дан­ной стра­ны, и стои­мо­стью фи­нан­со­вых за­ру­беж­ных обя­за­тельств ре­зи­ден­тов дан­ной стра­ны по от­но­ше­нию к ос­таль­но­му ми­ру). При ис­чис­ле­нии национального богатства при­ни­ма­ют­ся во вни­ма­ние эко­но­мические ак­ти­вы, т. е. ак­ти­вы, на ко­то­рые мо­гут быть ус­та­нов­ле­ны ин­ди­ви­ду­аль­ные или кол­лек­тив­ные пра­ва соб­ст­вен­но­сти и вла­де­ние (ис­поль­зо­ва­ние) ко­то­ры­ми при­но­сит их соб­ст­вен­ни­ку эко­но­мические вы­го­ды.

Раз­ни­ца ме­ж­ду оцен­кой национального богатства стра­ны на на­ча­ло и ко­нец го­да яв­ля­ет­ся ре­зульта­том эко­но­мических опе­ра­ций, осу­ще­ст­в­лён­ных в те­че­ние го­да и свя­зан­ных с на­ко­п­ле­ни­ем ак­ти­вов (не­фи­нан­со­вых и фи­нан­со­вых), при­ня­ти­ем фи­нан­со­вых обя­за­тельств, а так­же из­ме­не­ний в объ­ё­ме ак­ти­вов в си­лу экс­т­ра­ор­ди­нар­ных со­бы­тий (например, зем­ле­тря­се­ния, на­вод­не­ния, по­жа­ра) и пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов и обя­за­тельств. Та­ким об­ра­зом, при­рост национального богатства за год во мно­гом оп­ре­де­ля­ет­ся ве­ли­чи­ной той час­ти ВВП, ко­то­рая ис­поль­зу­ет­ся на на­ко­п­ле­ние различных про­из­ве­дён­ных ак­ти­вов.

К не­фи­нан­со­вым ак­ти­вам в со­ста­ве национального богатства от­но­сят­ся про­из­ве­дён­ные ак­ти­вы (например, ос­нов­ные фон­ды, ма­те­ри­аль­ные обо­рот­ные сред­ст­ва, цен­но­сти) и не­про­из­ве­дён­ные ак­ти­вы (зем­ля и др. при­род­ные ре­сур­сы, а так­же кон­трак­ты, до­го­во­ры арен­ды, ли­цен­зии, гуд­вилл и мар­ке­тин­го­вые ак­ти­вы); к фи­нан­со­вым ак­тивам - мо­не­тар­ное зо­ло­то и спе­ци­аль­ные пра­ва за­им­ст­во­ва­ния, на­лич­ная ва­лю­та и де­по­зи­ты, дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, ссу­ды, ак­цио­нер­ный ка­пи­тал и ак­ции ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов, стра­хо­вые, пен­си­он­ные про­грам­мы и про­грам­мы по стан­дар­ти­зи­ро­ван­ным га­ран­ти­ям, про­из­вод­ные фи­нан­со­вые ин­ст­ру­мен­ты и оп­цио­ны на при­об­ре­те­ние ак­ций ра­бот­ни­ка­ми, про­чая де­би­тор­ская и кре­ди­тор­ская за­дол­жен­ность. Клас­си­фи­ка­ция фи­нан­со­вых обя­за­тельств со­дер­жит те же ста­тьи, что и клас­си­фи­ка­ция фи­нан­со­вых ак­ти­вов, за ис­клю­че­ни­ем мо­не­тар­но­го зо­ло­та (оно не рас­смат­ри­ва­ет­ся как ста­тья фи­нан­со­вых обя­за­тельств).

Пер­вые в ми­ре оцен­ки национального богатства сде­ла­ны У. Пет­ти в 1664 году для Анг­лии и Уэль­са. Эти оцен­ки с современных по­зи­ций пред­став­ля­ют­ся до­воль­но при­ми­тив­ны­ми, но для свое­го вре­ме­ни бы­ли зна­чи­тель­ным при­об­ре­те­ни­ем эко­но­мической мыс­ли. Официальные оцен­ки национального богатства впер­вые поя­ви­лись в XIX веке. Так, в США они ста­ли про­из­во­дить­ся Бю­ро цен­зов, на­чи­ная с 1850 года, ка­ж­дое де­ся­ти­ле­тие. От­дель­ные оцен­ки национального богатства бы­ли вы­пол­не­ны пра­ви­тельственными уч­ре­ж­де­ния­ми Фран­ции и Гол­лан­дии в по­след­ней четверти XIX века. По­сте­пен­но про­ис­хо­ди­ло со­вер­шен­ст­во­ва­ние кон­цеп­ций национального богатства, ко­то­рое при­об­ре­ло осо­бен­ное зна­че­ние в XX веке в свя­зи с раз­ра­бот­кой СНС.

При­ве­дён­ная вы­ше современная кон­цеп­ция национального богатства в прин­ци­пе при­ня­та в официальной ста­ти­сти­ке Рос­сии. Од­на­ко на прак­ти­ке вви­ду про­блем с по­лу­че­ни­ем пер­вич­ных дан­ных, с оцен­кой зем­ли и др. при­род­ных ак­ти­вов, фи­нан­со­вых ак­ти­вов и обя­за­тельств в со­став национального богатства вклю­че­ны толь­ко про­из­ве­дён­ные ак­ти­вы (ос­нов­ные фон­ды и ма­те­ри­аль­ные обо­рот­ные сред­ст­ва). По­это­му по­ка­за­тель национального богатства Рос­сии в со­от­вет­ст­вии с оп­ре­де­ле­ни­ем, при­ня­тым в СНС, по­ка не ис­чис­ля­ет­ся. Это де­ла­ет весь­ма про­бле­ма­тич­ным ме­ж­ду­народного со­пос­тав­ле­ния национального богатства Рос­сии и др. стран. По­ми­мо про­блем, свя­зан­ных с раз­ли­чия­ми в со­ста­ве (струк­ту­ре) национального богатства в различных стра­нах, от­сут­ст­ву­ют па­ри­те­ты по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти ва­лют, ко­то­рые мож­но бы­ло бы при­ме­нить в от­но­ше­нии отдельных ком­по­нен­тов национального богатства для ис­чис­ле­ния их в срав­ни­мой ва­лю­те. В си­лу это­го та­кие со­пос­тав­ле­ния не про­во­дят­ся ме­ж­ду­народными ор­га­ни­за­ция­ми (в от­ли­чие от со­пос­тав­ле­ний ВВП по па­ри­те­там по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти ва­лют, про­во­ди­мых под эги­дой ООН уже 50 лет).

В 2010-е годы об­су­ж­да­ет­ся рас­ши­рен­ная кон­цеп­ция национального богатства, од­ним из важ­ных ком­по­нен­тов ко­то­рой яв­ля­ет­ся че­ло­ве­че­ский ка­пи­тал, ко­то­рый в ши­ро­ком смыс­ле мо­жет быть оп­ре­де­лён как фор­ма ка­пи­та­ли­за­ции рас­хо­дов в об­ще­ст­ве на здра­во­охра­не­ние и об­ра­зо­ва­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)