НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО
НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО - принятая в международной современной экономической статистике категория, выражающая чистую стоимость капитала всех хозяйствующих субъектов [институциональных единиц - в национальных счетов системе (СНС)], являющихся резидентами данной страны, на определённую дату (обычно на начало или конец года); один из ключевых показателей СНС [наряду с такими её показателями, как валовой внутренний продукт (ВВП) и национальный доход], используется для макроэкономического анализа состояния и развития национального хозяйства.
К институциональным единицам относятся: нефинансовые и финансовые корпорации, государственные организации и учреждения, домашние хозяйства вместе с принадлежащими им некорпорированными предприятиями, некоммерческие организации, обслуживающие эти хозяйства.
Чистая стоимость капитала исчисляется в балансе активов и пассивов, составляемом в СНС для институциональных секторов, охватывающих отдельные профильные институциональные единицы, и экономики в целом. Чистая стоимость капитала институционального сектора - это разность между стоимостью всех его экономических активов (нефинансовых и финансовых) в рыночных ценах на начало или конец года и стоимостью его финансовых обязательств на ту же дату. Таким образом, национальное богатство можно представить как чистую стоимость капитала всех институциональных секторов страны.
На уровне экономики в целом финансовые активы и обязательства институциональных секторов взаимно погашают друг друга. Поэтому национальное богатство может быть определено и как совокупная стоимость всех нефинансовых активов в собственности всех институциональных единиц (секторов) плюс чистая стоимость финансовых требований к др. странам (разность между стоимостью финансовых зарубежных активов, держателями которых являются резиденты данной страны, и стоимостью финансовых зарубежных обязательств резидентов данной страны по отношению к остальному миру). При исчислении национального богатства принимаются во внимание экономические активы, т. е. активы, на которые могут быть установлены индивидуальные или коллективные права собственности и владение (использование) которыми приносит их собственнику экономические выгоды.
Разница между оценкой национального богатства страны на начало и конец года является результатом экономических операций, осуществлённых в течение года и связанных с накоплением активов (нефинансовых и финансовых), принятием финансовых обязательств, а также изменений в объёме активов в силу экстраординарных событий (например, землетрясения, наводнения, пожара) и переоценки активов и обязательств. Таким образом, прирост национального богатства за год во многом определяется величиной той части ВВП, которая используется на накопление различных произведённых активов.
К нефинансовым активам в составе национального богатства относятся произведённые активы (например, основные фонды, материальные оборотные средства, ценности) и непроизведённые активы (земля и др. природные ресурсы, а также контракты, договоры аренды, лицензии, гудвилл и маркетинговые активы); к финансовым активам - монетарное золото и специальные права заимствования, наличная валюта и депозиты, долговые ценные бумаги, ссуды, акционерный капитал и акции инвестиционных фондов, страховые, пенсионные программы и программы по стандартизированным гарантиям, производные финансовые инструменты и опционы на приобретение акций работниками, прочая дебиторская и кредиторская задолженность. Классификация финансовых обязательств содержит те же статьи, что и классификация финансовых активов, за исключением монетарного золота (оно не рассматривается как статья финансовых обязательств).
Первые в мире оценки национального богатства сделаны У. Петти в 1664 году для Англии и Уэльса. Эти оценки с современных позиций представляются довольно примитивными, но для своего времени были значительным приобретением экономической мысли. Официальные оценки национального богатства впервые появились в XIX веке. Так, в США они стали производиться Бюро цензов, начиная с 1850 года, каждое десятилетие. Отдельные оценки национального богатства были выполнены правительственными учреждениями Франции и Голландии в последней четверти XIX века. Постепенно происходило совершенствование концепций национального богатства, которое приобрело особенное значение в XX веке в связи с разработкой СНС.
Приведённая выше современная концепция национального богатства в принципе принята в официальной статистике России. Однако на практике ввиду проблем с получением первичных данных, с оценкой земли и др. природных активов, финансовых активов и обязательств в состав национального богатства включены только произведённые активы (основные фонды и материальные оборотные средства). Поэтому показатель национального богатства России в соответствии с определением, принятым в СНС, пока не исчисляется. Это делает весьма проблематичным международного сопоставления национального богатства России и др. стран. Помимо проблем, связанных с различиями в составе (структуре) национального богатства в различных странах, отсутствуют паритеты покупательной способности валют, которые можно было бы применить в отношении отдельных компонентов национального богатства для исчисления их в сравнимой валюте. В силу этого такие сопоставления не проводятся международными организациями (в отличие от сопоставлений ВВП по паритетам покупательной способности валют, проводимых под эгидой ООН уже 50 лет).
В 2010-е годы обсуждается расширенная концепция национального богатства, одним из важных компонентов которой является человеческий капитал, который в широком смысле может быть определён как форма капитализации расходов в обществе на здравоохранение и образование.