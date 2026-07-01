НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО - в широком смысле - территориальная организация государства, в котором некоторые территориальные образования создаются с учётом этнического фактора (Россия, Китай, Индия, Великобритания, Испания, Финляндия).
В РФ данный фактор учитывался при образовании республик, автономной области, автономных округов; в узком смысле - территориальная организация федеративного государства, в котором субъекты федерации формируются на основе этнического фактора (СССР, Чехословакия, Югославия), в советской конституционной доктрине рассматривалась как форма обеспечения права нации на самоопределение и на свободный выбор формы политической самоорганизации. Смотрите Национальное государство.