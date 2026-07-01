НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО - в широком смысле - территориальная организация государства, в котором некоторые территориальные образования создаются с учётом этнического фактора (Рос­сия, Ки­тай , Ин­дия, Ве­ли­ко­бри­та­ния , Ис­па­ния, Фин­лян­дия).

В РФ дан­ный фак­тор учи­ты­вал­ся при об­ра­зо­ва­нии рес­пуб­лик, ав­то­ном­ной об­лас­ти, ав­то­ном­ных ок­ру­гов; в уз­ком смыс­ле - тер­ри­то­ри­аль­ная ор­га­ни­за­ция фе­де­ра­тив­но­го го­су­дар­ст­ва, в ко­то­ром субъ­ек­ты фе­де­ра­ции фор­ми­ру­ют­ся на ос­но­ве эт­нического фак­то­ра (СССР, Че­хо­сло­ва­кия, Юго­сла­вия), в советской кон­сти­туционной док­три­не рас­смат­ри­ва­лась как фор­ма обес­пе­че­ния пра­ва на­ции на са­мо­оп­ре­де­ле­ние и на сво­бод­ный вы­бор фор­мы по­ли­тической са­мо­ор­га­ни­за­ции. Смотрите На­цио­наль­ное го­су­дар­ст­во .

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