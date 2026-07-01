НАЦИОНАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ ВОЙНА В ЛАОСЕ

НАЦИОНАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ ВОЙНА В ЛАОСЕ - вооружённая борьба патриотических сил Лаоса в 1946-1975 годах против французских, американских, южно-вьетнамских интервентов и военных формирований их сторонников за независимость страны и установление демократического строя.

По­сле окон­ча­ния Второй ми­ро­вой вой­ны си­лы ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го дви­же­ния в Лао­се - Лао Ит­са­ла (Сво­бод­ный Ла­ос) про­воз­гла­си­ли не­за­ви­си­мость стра­ны, по­лу­чив­шей название Па­тет-Лао, и объ­я­ви­ли о низ­ло­же­нии ко­ро­ля. Од­на­ко в 1946 году французские вой­ска ок­ку­пи­ро­ва­ли Ла­ос и раз­гро­ми­ли ар­мию Па­тет-Лао. В стра­не бы­ла вос­ста­нов­ле­на мо­нар­хия, но вся пол­но­та вла­сти на­хо­ди­лась в ру­ках французского пра­ви­тельственного ко­мис­са­ра. Временное пра­ви­тель­ст­во Па­тет-Лао и ру­ко­во­дство дви­же­ния Лао Ит­са­ла эмиг­ри­ро­ва­ли в Таи­ланд. В ря­де рай­онов Лао­са ос­тат­ки воо­руженных сил Па­тет-Лао про­дол­жа­ли пар­ти­зан­ские дей­ст­вия. В 1949 году под­пи­са­на фран­ко-ла­ос­ская кон­вен­ция, в ко­то­рой фор­маль­но при­зна­ва­лась не­за­ви­си­мость Лао­са, од­на­ко Фран­ция со­хра­ня­ла за со­бой пра­во ре­ше­ния во­про­сов обо­ро­ны, внеш­ней по­ли­ти­ки и фи­нан­сов. Ру­ко­во­дство Лао Ит­са­ла объ­я­ви­ло о рос­пус­ке дви­же­ния и воо­руженных сил Па­тет-Лао. С этим ре­ше­ни­ем не со­гла­сил­ся один из ру­ко­во­ди­те­лей Лао Ит­са­ла - принц Су­фа­ну­вонг, ко­то­рый воз­гла­вил борь­бу про­тив ко­ло­ни­за­то­ров. Из пар­ти­зан­ских групп, дей­ст­во­вав­ших в Лао­се, бы­ли об­ра­зо­ва­ны под­раз­де­ле­ния, на­зван­ные бое­вы­ми час­тя­ми Па­тет-Лао.

В 1950 году на ос­но­ве объ­е­ди­не­ния пат­рио­тических сил со­здан Фронт ос­во­бо­ж­де­ния Лао­са (ФОЛ) и об­ра­зо­ва­но пра­ви­тель­ст­во национального со­про­тив­ле­ния во гла­ве с Су­фа­ну­вон­гом. С со­зда­ни­ем в 1951 году Еди­но­го фрон­та ос­во­бо­ж­де­ния Лао­са, Вьет­на­ма и Кам­бод­жи, по прось­бе пра­ви­тель­ст­ва национального со­про­тив­ле­ния в Ла­ос при­бы­ли вьетнамские доб­ро­воль­цы, ока­зав­шие по­мощь ла­ос­ским пат­рио­тическим си­лам. Фран­ция ока­за­лась вы­ну­ж­ден­ной при­знать не­за­ви­си­мость Лао­са. В со­от­вет­ст­вии с Же­нев­ски­ми со­гла­ше­ния­ми о вос­ста­нов­ле­нии ми­ра в Ин­до­ки­тае из стра­ны од­но­вре­мен­но бы­ли вы­ве­де­ны французские вой­ска и вьетнамские доб­ро­воль­цы. В 1956 году на ба­зе ФОЛ соз­дан Пат­рио­тический фронт Лао­са (ПФЛ), пред­ста­ви­те­ли ко­то­ро­го во­шли в Национальное со­б­ра­ние стра­ны. Од­на­ко в 1958 году, при под­держ­ке США, был со­вер­шён государственный пе­ре­во­рот.

Воо­руженные си­лы про­аме­ри­кан­ско­го ко­ро­лев­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, по­лу­чив­шие от США во­енную тех­ни­ку, раз­вер­ну­ли про­тив ПФЛ во­енные дей­ст­вия, ру­ко­во­дство ко­то­ры­ми осу­ще­ст­в­ля­лось американскими офи­це­ра­ми. Ру­ко­во­дство ПФЛ в октябре 1960 года ус­та­но­ви­ло ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР , ко­то­рый на­чал ока­зы­вать во­енную и эко­но­мическую по­мощь ПФЛ. На сто­ро­не ПФЛ вы­сту­пи­ли вьетнамские доб­ро­воль­цы, чьи под­раз­де­ле­ния во­шли на тер­ри­то­рию ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онов. К январю 1961 года бое­вые час­ти Па­тет-Лао ос­во­бо­ди­ли стра­те­ги­че­ски важ­ный рай­он - До­ли­ну кув­ши­нов. Вес­ной то­го же го­да они пред­при­ня­ли на­сту­п­ле­ние и ос­во­бо­ди­ли 2/3 тер­ри­то­рии стра­ны, что при­ве­ло к под­пи­са­нию Же­нев­ских со­гла­ше­ний по Лао­су и соз­да­нию коа­лиционного пра­ви­тель­ст­ва. Во­енные дей­ст­вия бы­ли вре­мен­но пре­кра­ще­ны. Од­на­ко ле­том 1964 года США в рам­ках «Вьет­нам­ской вой­ны» раз­вя­за­ли в Лао­се не­объ­явлен­ную вой­ну. Американская авиа­ция про­во­ди­ла бом­бар­ди­ров­ки рай­онов, кон­тро­ли­руе­мых ПФЛ, на тер­ри­то­рии стра­ны дей­ство­ва­ли под­раз­де­ле­ния Сил спе­ци­аль­ных опе­ра­ций ар­мии США и их со­юз­ни­ков - Южного Вьет­на­ма и Таи­лан­да.

Ла­ос­ские ко­ро­лев­ские вой­ска вторг­лись в рай­оны, на­хо­див­шие­ся под кон­тро­лем ПФЛ, но бое­вым час­тям Па­тет-Лао уда­лось от­ра­зить на­сту­п­ле­ние про­тив­ни­ка. С на­ча­ла аг­рес­сии США в Лао­се объ­ём советских по­ста­вок для ПФЛ ору­жия, воо­ру­же­ния и тех­ни­ки был зна­чи­тель­но уве­ли­чен, что спо­соб­ст­во­ва­ло соз­да­нию под­раз­де­ле­ний ар­тил­ле­рии, бро­не­тан­ко­вых войск, войск ПВО, свя­зи, инженерных войск. Советские во­енные спе­циа­ли­сты ока­зы­ва­ли по­мощь в под­го­тов­ке лич­но­го со­ста­ва бое­вых час­тей Па­тет-Лао, ко­то­рые в 1965 году бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в Народно-ос­во­бо­дительную ар­мию Лао­са (НОАЛ). Вес­ной 1970 года со­еди­не­ния НОАЛ при под­держ­ке отдельных во­ин­ских час­тей ДРВ со­рва­ли опе­ра­цию ко­ро­лев­ских войск, пред­при­ня­тую в це­лях втор­же­ния в До­ли­ну кув­ши­нов. Ут­ром 08.02.1971 года по­сле артиллерийской и авиационной под­го­тов­ки американско-южно-вьетнамские вой­ска (50 тыс. аме­ри­кан­ских и 25 тыс. южно- вьетнамских сол­дат) пе­ре­шли ла­ос­скую гра­ни­цу и раз­вер­ну­ли на­сту­п­ле­ние в западном на­прав­ле­нии.

Од­но­вре­мен­но на тер­ри­то­рии Лао­са бы­ли вы­са­же­ны вер­то­лёт­ные де­сан­ты из со­ста­ва час­тей южно-вьетнамской воз­душ­но-де­сант­ной ди­ви­зии. Встре­тив упор­ное со­про­тив­ле­ние час­тей НОАЛ, за 11 дней ин­тер­вен­ты про­дви­ну­лись все­го на 25 км. Не­ожи­дан­но­стью для про­тив­ни­ка бы­ло при­ме­не­ние вои­на­ми НОАЛ тан­ков и РСЗО. В ре­зуль­та­те 43-днев­ных бо­ёв американско-южно-вьетнамские вой­ска по­те­ря­ли свыше 23 тыс. человек уби­ты­ми и ра­не­ны­ми, 730 са­мо­лё­тов и вер­то­лё­тов, около 1,4 тыс. еди­ниц во­енной тех­ни­ки и ото­шли на тер­ри­то­рию Южного Вьет­на­ма. Это по­зво­ли­ло НОАЛ пе­рей­ти в на­сту­п­ле­ние про­тив ко­ро­лев­ских войск сра­зу на не­сколь­ких на­прав­ле­ни­ях. По­бе­ды, одер­жан­ные ПФЛ, при­ве­ли к под­пи­са­нию 21.02.1973 года Со­гла­ше­ния о вос­ста­нов­ле­нии ми­ра и осу­ще­ст­в­ле­нии национального со­гла­сия в Лао­се. В со­от­вет­ст­вии с ним стра­на бы­ла раз­де­ле­на на 2 зо­ны: 4/5 её тер­ри­то­рии кон­тро­ли­ро­ва­лось ПФЛ, а ос­таль­ная ос­та­ва­лась под кон­тро­лем ко­ро­лев­ско­го пра­ви­тель­ст­ва. В конце 1975 года под дав­ле­ни­ем ши­ро­ких народных масс стра­ны ко­роль Си­са­ванг Ватт­ха­на от­рёк­ся от пре­сто­ла, и 2 декабря бы­ла про­воз­гла­ше­на Ла­ос­ская На­род­но-Де­мо­кра­тическая Рес­пуб­ли­ка .

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