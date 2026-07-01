НАЦИОНАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ ВОЙНА В ЛАОСЕ
НАЦИОНАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ ВОЙНА В ЛАОСЕ - вооружённая борьба патриотических сил Лаоса в 1946-1975 годах против французских, американских, южно-вьетнамских интервентов и военных формирований их сторонников за независимость страны и установление демократического строя.
После окончания Второй мировой войны силы антиколониального движения в Лаосе - Лао Итсала (Свободный Лаос) провозгласили независимость страны, получившей название Патет-Лао, и объявили о низложении короля. Однако в 1946 году французские войска оккупировали Лаос и разгромили армию Патет-Лао. В стране была восстановлена монархия, но вся полнота власти находилась в руках французского правительственного комиссара. Временное правительство Патет-Лао и руководство движения Лао Итсала эмигрировали в Таиланд. В ряде районов Лаоса остатки вооруженных сил Патет-Лао продолжали партизанские действия. В 1949 году подписана франко-лаосская конвенция, в которой формально признавалась независимость Лаоса, однако Франция сохраняла за собой право решения вопросов обороны, внешней политики и финансов. Руководство Лао Итсала объявило о роспуске движения и вооруженных сил Патет-Лао. С этим решением не согласился один из руководителей Лао Итсала - принц Суфанувонг, который возглавил борьбу против колонизаторов. Из партизанских групп, действовавших в Лаосе, были образованы подразделения, названные боевыми частями Патет-Лао.
В 1950 году на основе объединения патриотических сил создан Фронт освобождения Лаоса (ФОЛ) и образовано правительство национального сопротивления во главе с Суфанувонгом. С созданием в 1951 году Единого фронта освобождения Лаоса, Вьетнама и Камбоджи, по просьбе правительства национального сопротивления в Лаос прибыли вьетнамские добровольцы, оказавшие помощь лаосским патриотическим силам. Франция оказалась вынужденной признать независимость Лаоса. В соответствии с Женевскими соглашениями о восстановлении мира в Индокитае из страны одновременно были выведены французские войска и вьетнамские добровольцы. В 1956 году на базе ФОЛ создан Патриотический фронт Лаоса (ПФЛ), представители которого вошли в Национальное собрание страны. Однако в 1958 году, при поддержке США, был совершён государственный переворот.
Вооруженные силы проамериканского королевского правительства, получившие от США военную технику, развернули против ПФЛ военные действия, руководство которыми осуществлялось американскими офицерами. Руководство ПФЛ в октябре 1960 года установило дипломатические отношения с СССР, который начал оказывать военную и экономическую помощь ПФЛ. На стороне ПФЛ выступили вьетнамские добровольцы, чьи подразделения вошли на территорию освобождённых районов. К январю 1961 года боевые части Патет-Лао освободили стратегически важный район - Долину кувшинов. Весной того же года они предприняли наступление и освободили 2/3 территории страны, что привело к подписанию Женевских соглашений по Лаосу и созданию коалиционного правительства. Военные действия были временно прекращены. Однако летом 1964 года США в рамках «Вьетнамской войны» развязали в Лаосе необъявленную войну. Американская авиация проводила бомбардировки районов, контролируемых ПФЛ, на территории страны действовали подразделения Сил специальных операций армии США и их союзников - Южного Вьетнама и Таиланда.
Лаосские королевские войска вторглись в районы, находившиеся под контролем ПФЛ, но боевым частям Патет-Лао удалось отразить наступление противника. С начала агрессии США в Лаосе объём советских поставок для ПФЛ оружия, вооружения и техники был значительно увеличен, что способствовало созданию подразделений артиллерии, бронетанковых войск, войск ПВО, связи, инженерных войск. Советские военные специалисты оказывали помощь в подготовке личного состава боевых частей Патет-Лао, которые в 1965 году были преобразованы в Народно-освободительную армию Лаоса (НОАЛ). Весной 1970 года соединения НОАЛ при поддержке отдельных воинских частей ДРВ сорвали операцию королевских войск, предпринятую в целях вторжения в Долину кувшинов. Утром 08.02.1971 года после артиллерийской и авиационной подготовки американско-южно-вьетнамские войска (50 тыс. американских и 25 тыс. южно- вьетнамских солдат) перешли лаосскую границу и развернули наступление в западном направлении.
Одновременно на территории Лаоса были высажены вертолётные десанты из состава частей южно-вьетнамской воздушно-десантной дивизии. Встретив упорное сопротивление частей НОАЛ, за 11 дней интервенты продвинулись всего на 25 км. Неожиданностью для противника было применение воинами НОАЛ танков и РСЗО. В результате 43-дневных боёв американско-южно-вьетнамские войска потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и ранеными, 730 самолётов и вертолётов, около 1,4 тыс. единиц военной техники и отошли на территорию Южного Вьетнама. Это позволило НОАЛ перейти в наступление против королевских войск сразу на нескольких направлениях. Победы, одержанные ПФЛ, привели к подписанию 21.02.1973 года Соглашения о восстановлении мира и осуществлении национального согласия в Лаосе. В соответствии с ним страна была разделена на 2 зоны: 4/5 её территории контролировалось ПФЛ, а остальная оставалась под контролем королевского правительства. В конце 1975 года под давлением широких народных масс страны король Сисаванг Ваттхана отрёкся от престола, и 2 декабря была провозглашена Лаосская Народно-Демократическая Республика.