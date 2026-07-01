НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В МАЛАЙЕ 1948-1960
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В МАЛАЙЕ 1948-1960 годов - военный конфликт между силами Британского Содружества наций (смотрите Содружество) и вооруженными формированиями Коммунистической партии Малайи (КПМ).
Официальное британское название войны - «чрезвычайное положение в Малайе» (английский Malayan Emergency), малайцы её называют «антибританской национально-освободительной войной». Попытка Великобритании использовать подорванную Второй мировой войной экономику своего протектората (с 1914 года) Малайи для восстановления собственного хозяйства усугубила тяжёлые социальные условия в колонии и привела к росту числа забастовок и радикализации малайских рабочих. КПМ во главе с Чин Пеном (этническим китайцем) начала восстание, стремясь добиться немедленного ухода британцев и предоставления стране полной независимости.
Война началась в июне 1948 года, когда были убиты три европейских плантатора. После этого Великобритания ввела в стране чрезвычайное положение, запретила КПМ и ряд демократических организаций, создавших Всемалайский совет объединённых действий (КПМ, Демократический союз, Национальная партия и профсоюзы). КПМ ушла в подполье и развернула партизанскую войну против британских властей. В феврале 1949 года из вооруженных отрядов КПМ создана Освободительная армия народов Малайи, позднее Национально-освободительная армия Малайи (НОАМ). После гибели в 1951 году верховного комиссара Малайи сэра Г. Герни британские войска (свыше 100 тыс. человек) усилили борьбу с партизанами. Для борьбы с небольшими отрядами НОАМ применялась специальная антипартизанская тактика - патрулирование джунглей «охотничьими» отрядами.
В боевых действиях участвовали и подразделения др. стран Британского Содружества наций (в частности, Австралии и Новой Зеландии). Слабость КПМ состояла в том, что она пользовалась поддержкой в основном китайской общины, поскольку китайцы не имели земли, права голоса на выборах и в целом не были интегрированы в малайское общество; коренное малайское население относилось к партизанам безразлично. Британские власти стали проводить политику завоевания «сердец и умов» - британские военнослужащие помогали местному населению по хозяйству, снабжали его провизией и медикаментами. В то же время китайская община переселялась в т. н. новые деревни, хорошо защищённые и охраняемые, что лишало партизан источника поддержки. К 1953 году основные силы НОАМ были подорваны, а к 1955 году в джунглях продолжали действовать лишь разрозненные отряды. В целях лишения партизан одного из источников привлечения на свою сторону населения Великобритания в 1957 году формально предоставила независимость Малайе, однако чрезвычайное положение было отменено лишь в июле 1960 года.
Война считается многими западными исследователями классическим примером удачной борьбы с партизанским движением. Боевые действия велись на тактическом уровне; крупных сражений не происходило. Уроки войны интенсивно изучались в странах Запада; США пытались применить опыт антипартизанской борьбы во время «Вьетнамской войны», но неудачно, т. к. не учли различий в этническом составе Малайи и Южного Вьетнама.