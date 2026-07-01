НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В МАЛАЙЕ 1948-1960

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В МАЛАЙЕ 1948-1960 годов - военный конфликт между силами Британского Со­дру­же­ст­ва на­ций (смотрите Со­дру­же­ст­во) и воо­руженными фор­ми­ро­ва­ния­ми Ком­му­ни­стической пар­тии Ма­лайи (КПМ).

Официальное британское на­зва­ние вой­ны - «чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние в Ма­лайе» (английский Malayan Emergency), ма­лай­цы её на­зы­ва­ют «ан­ти­бри­тан­ской нацио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ной». По­пыт­ка Ве­ли­ко­бри­та­нии ис­поль­зо­вать по­дор­ван­ную Второй ми­ро­вой вой­ной эко­но­ми­ку сво­его про­тек­то­ра­та (с 1914 года) Ма­лайи для вос­ста­нов­ле­ния собственного хо­зяй­ст­ва усу­гу­би­ла тя­жё­лые со­ци­аль­ные ус­ло­вия в ко­ло­нии и при­ве­ла к рос­ту чис­ла за­бас­то­вок и ра­ди­ка­ли­за­ции ма­лай­ских ра­бо­чих. КПМ во гла­ве с Чин Пе­ном (эт­ническим ки­тай­цем) на­ча­ла вос­стание, стре­мясь до­бить­ся не­мед­лен­но­го ухо­да бри­тан­цев и пре­дос­тав­ле­ния стра­не пол­ной не­за­ви­си­мо­сти.

Вой­на на­ча­лась в ию­не 1948 года, ко­гда бы­ли уби­ты три ев­ропейских план­та­то­ра. По­сле это­го Ве­ли­ко­бри­та­ния вве­ла в стра­не чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние, за­пре­ти­ла КПМ и ряд де­мо­кра­тических ор­га­ни­за­ций, соз­дав­ших Все­ма­лай­ский со­вет объ­е­ди­нён­ных дей­ст­вий (КПМ, Де­мо­кра­тический со­юз, Национальная пар­тия и проф­сою­зы). КПМ уш­ла в под­по­лье и раз­вер­ну­ла пар­ти­зан­скую вой­ну про­тив британских вла­стей. В феврале 1949 года из воо­руженных от­ря­дов КПМ соз­да­на Ос­во­бо­дительная ар­мия на­ро­дов Ма­лайи, по­зд­нее Национально-ос­во­бо­дительная ар­мия Ма­лайи (НОАМ). По­сле ги­бе­ли в 1951 году вер­хов­но­го ко­мис­са­ра Ма­лайи сэ­ра Г. Гер­ни британские вой­ска (свыше 100 тыс. человек) уси­ли­ли борь­бу с пар­ти­за­на­ми. Для борь­бы с не­боль­ши­ми от­ря­да­ми НОАМ при­ме­ня­лась специальная ан­ти­пар­ти­зан­ская так­ти­ка - пат­ру­ли­ро­ва­ние джунг­лей «охот­ничь­и­ми» от­ря­да­ми.

В бое­вых дей­ст­ви­ях уча­ст­во­ва­ли и под­раз­де­ле­ния др. стран Британского Со­дру­же­ст­ва на­ций (в ча­ст­но­сти, Ав­ст­ра­лии и Но­вой Зе­лан­дии). Сла­бость КПМ со­стоя­ла в том, что она поль­зо­ва­лась под­держ­кой в основном китайской об­щи­ны, по­сколь­ку ки­тай­цы не име­ли зем­ли, пра­ва го­ло­са на вы­бо­рах и в це­лом не бы­ли ин­тег­ри­ро­ва­ны в ма­лай­ское об­ще­ст­во; ко­рен­ное ма­лай­ское на­се­ле­ние от­но­си­лось к пар­ти­за­нам без­раз­лич­но. Британские вла­сти ста­ли про­во­дить по­ли­ти­ку за­вое­ва­ния «сер­дец и умов» - британские во­ен­нослу­жа­щие по­мо­га­ли ме­ст­но­му на­се­ле­нию по хо­зяй­ст­ву, снаб­жа­ли его про­ви­зи­ей и ме­ди­ка­мен­та­ми. В то же вре­мя китайская об­щи­на пе­ре­се­ля­лась в т. н. но­вые де­рев­ни, хо­ро­шо за­щи­щён­ные и ох­ра­няе­мые, что ли­ша­ло пар­ти­зан ис­точ­ни­ка под­держ­ки. К 1953 году основные си­лы НОАМ бы­ли по­дор­ва­ны, а к 1955 году в джунг­лях про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать лишь раз­роз­нен­ные от­ря­ды. В це­лях ли­ше­ния пар­ти­зан од­но­го из ис­точ­ни­ков при­вле­че­ния на свою сто­ро­ну на­се­ле­ния Ве­ли­ко­бри­та­ния в 1957 году фор­маль­но пре­дос­та­ви­ла не­за­ви­си­мость Ма­лайе, од­на­ко чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние бы­ло от­ме­не­но лишь в ию­ле 1960 года.

Война счи­та­ет­ся многими западными ис­сле­до­ва­те­ля­ми клас­сическим при­ме­ром удач­ной борь­бы с пар­ти­зан­ским дви­же­ни­ем. Бое­вые дей­ст­вия ве­лись на так­тическом уров­не; круп­ных сра­же­ний не про­ис­хо­ди­ло. Уро­ки вой­ны ин­тен­сив­но изу­ча­лись в стра­нах За­па­да; США пы­та­лись при­ме­нить опыт ан­ти­пар­ти­зан­ской борь­бы во вре­мя «Вьет­нам­ской вой­ны», но не­удач­но, т. к. не уч­ли раз­ли­чий в эт­ническом со­ста­ве Ма­лайи и Южного Вьет­на­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)