НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В КИТАЕ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 1937-1945
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В КИТАЕ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 1937-1945 годов - вооружённое сопротивление китайского народа вторжению Японии, предпринятому в целях завоевания всего Китая и превращения его в колонию; с 1939 года часть Второй мировой войны.
После захвата в сентябре 1931 года Маньчжурии, провозглашения в 1932 году марионеточного государства Маньчжоу-го и присоединения к нему в 1934 году китайской провинции Жэхэ Япония в 1935-1936 годах фактически установила военный и политический контроль над Северным Китаем. Непосредственным поводом к войне послужила провокация, устроенная японцами 07.07.1937 года, когда рота из состава японского гарнизона Пекина, проводившая учения в районе моста Лугоуцяо (моста Марко Поло) к югу от Пекина, вступила в перестрелку с подразделениями 29-го корпуса китайской Национально-революционной армии (НРА), подчинявшейся правительству Гоминьдана. В ходе переговоров по урегулированию инцидента японская сторона последовательно ужесточала свои требования к китайским властям относительно наказания «виновных», настаивала на передислокации китайских войск, установлении японского контроля над региональными органами власти и изменении статуса последних. После того, как китайская сторона отвергла эти требования, японская армия (400 тыс. челове) развернула активные военные действия.
Гоминьдановские войска (2900 тыс. человек) были слабо вооружены и плохо обучены, в непосредственном подчинении главнокомандующего НРА Чан Кайши находились только соединения центрального подчинения, насчитывавшие около 300 тыс. человек, отсутствовали планы мобилизации и развёртывания армии военного времени (лишь в ноябре 1937 года провинциальные войска были формально подчинены генштабу НРА). Всё это в значительной степени определило поражения китайских войск на начальном этапе войны. До конца 1937 года японцы захватили основные промышленные центры, железнодорожные узлы и порты в Северном, Центральном и Южном Китае: 29.07.1937 года овладели Тяньцзинем, 2 августа - Бэйпином (Пекин). В ноябре того же года заняли Шанхай, в декабре - резиденцию гоминьдановского правительства города Нанкин (правительство Китая эвакуировалось в Ухань). В Нанкине японские оккупанты устроили резню, уничтожив, по различным данным, от 200 до 300 тысяч мирных жителей.
В конце августа 1937 года Коммунистическая партия Китая (КПК) приняла решение о создании единого национального фронта с Гоминьданом и обратилась с этим призывом к Чан Кайши. 23.09.1937 года КПК и Гоминьдан заключили соглашение о сотрудничестве. Находившийся под контролем КПК советский Пограничный район Шэньси - Ганьсу - Нинся был объявлен Особым районом Китайской Республики. В августе 1937 года вооруженные силы КПК были преобразованы в 8-ю армию (командующий Чжу Дэ, заместитель командующего Пэн Дэхуай) численностью 45 тыс. человек; в октябре 1937 года КПК сформировала также Новую 4-ю армию (10 тыс. человек; командующий Е Тин, заместитель командующего Сян Ин), составившую вместе с 8-й армией 18-ю армейскую группу НРА (руководство этой группой осталось в руках КПК). 8-я армия развернула боевые действия против японцев в провинциях Шаньси, Хэбэй и Чахар и в сентябре 1937 года нанесла поражение японской бригаде в горном проходе Пинсингуань (северо-восточный Шаньси). Вооруженные формирования КПК в Маньчжурии составили Объединённую антияпонскую армию. Китайское руководство ориентировалось на ведение затяжной войны, рассчитывая на истощение сил противника, тогда как японское командование пыталось сломить сопротивление китайской армии в кратчайшие сроки. В окт.ябре 1938 года японский десант захватил Гуанчжоу - крупнейший порт на юге Китая, а 27.10.1938 года после продолжительных боёв взял Ухань (китайское правительство было переведено в Чунцин, провинция Сычуань).
В захваченных районах японцы установили жестокий оккупационный режим, проводили операции по разгрому партизанских баз, терроризировали мирное население. Однако, несмотря на серьёзные военные успехи, Япония не смогла достичь своих главных целей: нанести решающее поражение НРА и добиться международной изоляции Китая. На том этапе войны реальную помощь Китайской Республике оказывал только СССР. 21.08.1937 года был заключён советско-китайский договор о ненападении сроком на 5 лет, осенью 1937 года Советский Союз начал поставлять в Китай военную технику и снаряжение, предоставил ему несколько займов на общую сумму 450 млн. долларов, весной 1938 года в Китай стали прибывать советские военные советники (всего до середины 1941 года в Китай СССР было поставлено 904 самолёта, 1140 артиллерийских орудий, 82 танка, 9720 пулемётов, 50 тыс. винтовок, др. оружие и снаряжение; в боевых действиях участвовали 2 тыс. советских лётчиков, из них свыше 200 погибли). Благодаря советской помощи к середине 1939 года Китай сумел развернуть 245 пехотных, 16 кавалерийских и 1 механизированную дивизию общей численностью 3 млн. человек.
С лета 1939 года японцы практически приостановили наступательные операции, сделав упор на использование политических средств ведения войны и «освоение» захваченных областей. В конце 1938 года премьер-министр Японии Коноэ Фумимаро провозгласил «три принципа», на основе которых предложил разрешить конфликт, - сотрудничество Китая с Японией и Маньчжоу-го: 1) в установлении «нового порядка в Восточной Азии»; 2) в борьбе с коммунизмом; 3) в экономической области. Японское руководство рассчитывало также использовать в своих интересах обострение отношений между Гоминьданом и КПК (в конце 1938 года гоминьдановские войска несколько раз нападали на части 8-й армии, с 1939 года предприняли 3 наступательные операции против 8-й и Новой 4-й армий и установили блокаду Особого района Китайской республики). В марте 1940 года в Нанкине под патронажем японских оккупационных властей было создано марионеточное «центральное национальное правительство» Китая во главе с Ван Цзинвэем. Его 800-тысячная армия должна была обеспечивать тылы японских войск.
Гоминьдановская армия занимала оборону против японских войск в 9 зонах и насчитывала свыше 3 млн. человек, а вместе с силами западных и юго-западных провинций - 5 млн. человек. Силы 8-й и Новой 4-й армий, а также партизанские отряды численностью свыше 480 тыс. человек обороняли освобождённые районы Китая и партизанские базы Северного и Центрального Китая. В августе - ноябре 1940 года им удалось провести крупную наступательную операцию на коммуникациях японской армии в Северном Китае (получила название «битвы 100 полков»). В то же время продолжались столкновения между частями Гоминьдана и КПК. В январе 1941 года гоминьдановские войска разгромили штабную колонну Новой 4-й армии на южном берегу реки Янцзы, и только вмешательство советского правительства позволило не допустить перехода участников единого национального фронта к военным действиям друг против друга. Операции японцев в 1941-1942 годах против освобождённых районов Китая, контролировавшихся КПК, привели к сокращению их территории почти вдвое, 8-я и Новая 4-я армии потеряли до 150 тыс. человек.
После нападения гитлеровской Германии на СССР советское руководство было вынуждено отозвать из Китая своих военных советников (их число к началу 1941 года достигло 140 человек) и временно приостановить предоставление военной помощи. С вступлением в декабре 1941 года в войну США правительство Чан Кайши официально объявило войну Японии, а затем Германии. США и Великобритания начали оказывать Китаю помощь кредитами, поставками оружия и военных материалов. На территории Китая была размещена американская авиационная группировка (14-е, позднее 20-е авиасоединения), американцы создали учебные центры в Куньмине и Гуйлине. Помощь союзников Китай получал через Бирму, а после захвата её большей части в 1941-1942 годах японцами - по воздушному мосту. Поражения США и Великобритании в войне на Тихом океане в 1941-1942 годах и успехи в этот же период гитлеровских войск на советско-германском фронте стимулировали переход на сторону японцев 70 гоминьдановских генералов с войсками, которыми они командовали.
С переходом стратегической инициативы на Тихом океане к США и Великобритании правительство Японии взяло курс на то, чтобы превратить Китай в тыловую базу, обеспечивавшую нужды ведения затяжной войны. Японское командование приостановило операции против освобождённых районов и с марта 1944 года развернуло активное наступление против гоминьдановских войск в Центральном и Южном Китае с целью взять под контроль железнодорожные и шоссейные коммуникации от Маньчжурии до границ с Индокитаем, а также аэродромы, используемые авиацией США. В итоге этих операций к декабрю 1944 года гоминьдановцы потеряли около 1 млн. солдат и около 2 млн. км2 территории с населением 60 млн. человек. Японцы захватили города Чжэнчжоу, Лоян, Чанша и Гуйлинь. Воспользовавшись переброской японских войск на гоминьдановские фронты, 8-я и Новая 4-я армии перешли в контрнаступление, что позволило расширить территорию освобождённых районов и окружить часть японских войск (операции с целью овладения крупными городами и железнодорожными магистралями не проводились). К апрелю 1945 года в Северном, Центральном и Южном Китае существовали 19 обширных освобождённых районов общей площадью около 1 млн. км2 и с населением свыше 95 млн. человек. Численность вооруженных сил, действовавших под руководством КПК, увеличилась до 900 тыс. бойцов. В этой обстановке Чан Кайши инициировал переговоры с КПК о налаживании отношений, но вскоре они были прерваны.
СССР 09.08.1945 года вступил в войну против Японии. 14.08.1945 года был подписан Договор о дружбе и союзе между СССР и Китаем, по которому обе стороны брали на себя обязательство оказывать взаимную помощь в войне против Японии. Красная Армия вместе с монгольскими войсками в августе 1945 года разгромила японскую Квантунскую армию и полностью освободила Северо-Восточный Китай и значительную часть Внутренней Монголии. 11 августа Чан Кайши приказал гоминьдановским войскам начать продвижение на оккупированные территории, в тот же день вооруженные силы освобождённых районов также получили приказ о переходе в наступление; между гоминьдановскими и коммунистическими частями вновь начались столкновения. Благодаря вмешательству советского руководства ситуацию удалось временно разрядить. Подписание 02.09.1945 года Акта о капитуляции Японии знаменовало окончание Второй мировой войны. Однако освобождение Китая от японской оккупации не решило вопроса о государственной власти, противостояние КПК и Гоминьдана продолжало усиливаться и вылилось в Народно-освободительную войну в Китае 1946-1949 годов.