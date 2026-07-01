НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В КИТАЕ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 1937-1945

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В КИТАЕ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 1937-1945 годов - вооружённое сопротивление китайского народа вторжению Японии, предпринятому в целях завоевания всего Китая и превращения его в колонию; с 1939 года часть Второй мировой войны .

По­сле за­хва­та в сентябре 1931 года Мань­чжу­рии, про­воз­гла­ше­ния в 1932 году ма­рио­не­точ­но­го государства Мань­чжоу-го и при­сое­ди­не­ния к не­му в 1934 году китайской провинции Жэ­хэ Япо­ния в 1935-1936 годах фак­ти­че­ски ус­та­но­ви­ла во­енный и по­ли­тический кон­троль над Северным Ки­та­ем. Не­по­сред­ст­вен­ным по­во­дом к вой­не по­слу­жи­ла про­во­ка­ция, уст­ро­ен­ная япон­ца­ми 07.07.1937 года, ко­гда ро­та из со­ста­ва японского гар­ни­зо­на Пе­ки­на, про­во­див­шая уче­ния в рай­оне мос­та Лу­го­уцяо (мос­та Мар­ко По­ло) к югу от Пе­ки­на, всту­пила в пе­ре­стрел­ку с под­раз­де­ле­ния­ми 29-го кор­пу­са китайской Национально-ре­во­люционной ар­мии (НРА), под­чи­няв­шей­ся пра­ви­тель­ст­ву Го­минь­да­на. В хо­де пе­ре­го­во­ров по уре­гу­ли­ро­ва­нию ин­ци­ден­та японская сто­ро­на по­сле­до­ва­тель­но уже­сто­ча­ла свои тре­бо­ва­ния к китайским вла­стям от­но­си­тель­но на­ка­за­ния «ви­нов­ных», на­стаи­ва­ла на пе­ре­дис­ло­ка­ции китайских войск, ус­та­нов­ле­нии японского кон­тро­ля над ре­гио­наль­ны­ми ор­га­на­ми вла­сти и из­ме­не­нии ста­ту­са по­след­них. По­сле то­го, как китайская сто­ро­на от­верг­ла эти тре­бо­ва­ния, японская ар­мия (400 тыс. челове) раз­вер­ну­ла ак­тив­ные во­енные дей­ст­вия.

Го­минь­да­нов­ские вой­ска (2900 тыс. человек) бы­ли сла­бо воо­ру­же­ны и пло­хо обу­че­ны, в не­по­сред­ст­вен­ном под­чи­не­нии глав­но­ко­мандующего НРА Чан Кай­ши на­хо­ди­лись толь­ко со­еди­не­ния центрального под­чи­не­ния, на­счи­ты­вав­шие около 300 тыс. человек, от­сут­ст­во­ва­ли пла­ны мо­би­ли­за­ции и раз­вёр­ты­ва­ния ар­мии во­енного вре­ме­ни (лишь в но­ябре 1937 года про­винциальные вой­ска бы­ли фор­маль­но под­чи­не­ны ген­шта­бу НРА). Всё это в зна­чительной сте­пе­ни оп­ре­де­ли­ло по­ра­же­ния китайских войск на на­чаль­ном эта­пе вой­ны. До конца 1937 года япон­цы за­хва­ти­ли основные промышленные цен­тры, железнодорожные уз­лы и пор­ты в Северном, Центральном и Южном Ки­тае: 29.07.1937 года ов­ла­де­ли Тянь­цзи­нем, 2 августа - Бэй­пи­ном (Пе­кин). В но­яб­ре то­го же го­да за­ня­ли Шан­хай, в де­каб­ре - ре­зи­ден­цию го­минь­да­нов­ско­го пра­ви­тель­ст­ва города Нан­кин (пра­ви­тель­ст­во Ки­тая эва­куи­ро­ва­лось в Ухань). В Нан­ки­не японские ок­ку­пан­ты уст­рои­ли рез­ню, унич­то­жив, по различным дан­ным, от 200 до 300 тысяч мир­ных жи­те­лей.

В кон­це августа 1937 года Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Ки­тая (КПК) при­ня­ла ре­ше­ние о соз­да­нии еди­но­го национального фрон­та с Го­минь­да­ном и об­ра­ти­лась с этим при­зы­вом к Чан Кай­ши. 23.09.1937 года КПК и Го­минь­дан за­клю­чи­ли со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­ст­ве. На­хо­див­ший­ся под кон­тро­лем КПК советский По­гра­нич­ный рай­он Шэнь­си - Гань­су - Нин­ся был объ­яв­лен Осо­бым рай­оном Китайской Рес­пуб­ли­ки. В августе 1937 года воо­руженные си­лы КПК бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в 8-ю ар­мию (ко­мандующий Чжу Дэ, заместитель ко­мандующего Пэн Дэху­ай) чис­лен­но­стью 45 тыс. человек; в октябре 1937 года КПК сфор­ми­ро­ва­ла так­же Но­вую 4-ю ар­мию (10 тыс. человек; ко­мандующий Е Тин, заместитель ко­мандующего Сян Ин), со­ста­вив­шую вме­сте с 8-й ар­ми­ей 18-ю ар­мей­скую груп­пу НРА (ру­ко­во­дство этой груп­пой ос­та­лось в ру­ках КПК). 8-я ар­мия раз­вер­ну­ла бо­е­вые дей­ст­вия про­тив япон­цев в про­вин­ци­ях Шань­си, Хэ­бэй и Ча­хар и в сентябре 1937 года на­нес­ла по­ра­же­ние японской бри­га­де в гор­ном про­хо­де Пин­син­гу­ань (северо-восточный Шань­си). Воо­руженные фор­ми­ро­ва­ния КПК в Мань­чжу­рии со­ста­ви­ли Объ­е­ди­нён­ную ан­ти­япон­скую ар­мию. Китайское ру­ко­вод­ство ори­ен­ти­ро­ва­лось на ве­де­ние за­тяж­ной вой­ны, рас­счи­ты­вая на ис­то­ще­ние сил про­тив­ни­ка, то­гда как японское ко­ман­до­ва­ние пы­та­лось сло­мить со­про­тив­ле­ние китайской ар­мии в крат­чай­шие сро­ки. В окт.ябре 1938 года японский де­сант за­хва­тил Гу­ан­чжоу - круп­ней­ший порт на юге Ки­тая, а 27.10.1938 года по­сле про­дол­жительных бо­ёв взял Ухань (китайское пра­ви­тель­ст­во бы­ло пе­ре­ве­де­но в Чун­цин, провинция Сы­чу­ань).

В за­хва­чен­ных рай­онах япон­цы ус­та­но­ви­ли жес­то­кий ок­ку­пационный ре­жим, про­во­ди­ли опе­ра­ции по раз­гро­му пар­ти­зан­ских баз, тер­ро­ри­зи­ро­ва­ли мир­ное на­се­ле­ние. Од­на­ко, не­смот­ря на серь­ёз­ные во­енные ус­пе­хи, Япо­ния не смог­ла дос­тичь сво­их главных це­лей: на­нес­ти ре­шаю­щее по­ра­же­ние НРА и до­бить­ся ме­ж­ду­народной изо­ля­ции Ки­тая. На том эта­пе вой­ны ре­аль­ную по­мощь Китайской Рес­пуб­ли­ке ока­зы­вал толь­ко СССР. 21.08.1937 года был за­клю­чён советско-китайский до­го­вор о не­на­па­де­нии сро­ком на 5 лет, осе­нью 1937 года Советский Со­юз на­чал по­став­лять в Ки­тай во­енную тех­ни­ку и сна­ря­же­ние, пре­дос­та­вил ему несколько зай­мов на об­щую сум­му 450 млн. долларов, вес­ной 1938 года в Ки­тай ста­ли при­бы­вать советские во­енные со­вет­ни­ки (все­го до середины 1941 года в Ки­тай СССР бы­ло по­став­ле­но 904 са­мо­лё­та, 1140 артиллерийских ору­дий, 82 тан­ка, 9720 пу­ле­мё­тов, 50 тыс. вин­то­вок, др. ору­жие и сна­ря­же­ние; в бое­вых дей­ст­ви­ях уча­ст­во­ва­ли 2 тыс. советских лёт­чи­ков, из них свыше 200 по­гиб­ли). Бла­го­да­ря советской по­мо­щи к середине 1939 года Ки­тай су­мел раз­вер­нуть 245 пехотных, 16 кавалерийских и 1 ме­ха­ни­зированную ди­ви­зию об­щей чис­лен­но­стью 3 млн. человек.

С ле­та 1939 года япон­цы прак­ти­че­ски при­ос­та­но­ви­ли на­сту­пательные опе­ра­ции, сде­лав упор на ис­поль­зо­ва­ние по­ли­тических средств ве­де­ния вой­ны и «ос­вое­ние» за­хва­чен­ных об­лас­тей. В конце 1938 года пре­мьер-министр Япо­нии Ко­ноэ Фу­ми­ма­ро про­воз­гла­сил «три прин­ци­па», на ос­но­ве ко­то­рых пред­ло­жил раз­ре­шить кон­фликт, - со­труд­ни­че­ст­во Ки­тая с Япо­ни­ей и Мань­чжоу-го: 1) в ус­та­нов­ле­нии «но­во­го по­ряд­ка в Восточной Азии»; 2) в борь­бе с ком­му­низ­мом; 3) в эко­но­мической об­лас­ти. Японское ру­ко­во­дство рас­счи­ты­ва­ло так­же ис­поль­зо­вать в сво­их ин­те­ре­сах обо­ст­ре­ние от­но­ше­ний ме­ж­ду Го­минь­да­ном и КПК (в конце 1938 года го­минь­да­нов­ские вой­ска несколько раз на­па­да­ли на час­ти 8-й ар­мии, с 1939 года пред­при­ня­ли 3 на­сту­пательные опе­ра­ции про­тив 8-й и Но­вой 4-й ар­мий и ус­та­но­ви­ли бло­ка­ду Осо­бо­го района Китайской рес­пуб­ли­ки). В мар­те 1940 года в Нан­ки­не под па­тро­на­жем японских ок­ку­пационных вла­стей бы­ло соз­да­но ма­рио­не­точ­ное «центральное национальное пра­ви­тель­ст­во» Ки­тая во гла­ве с Ван Цзин­вэ­ем. Его 800-ты­сяч­ная ар­мия долж­на бы­ла обес­пе­чи­вать ты­лы японских войск.

Го­минь­да­нов­ская ар­мия за­ни­ма­ла обо­ро­ну про­тив японских войск в 9 зо­нах и на­счи­ты­ва­ла свыше 3 млн. человек, а вме­сте с си­ла­ми западных и юго-западных про­вин­ций - 5 млн. человек. Си­лы 8-й и Но­вой 4-й ар­мий, а так­же пар­ти­зан­ские от­ря­ды чис­лен­но­стью свыше 480 тыс. человек обо­ро­ня­ли ос­во­бо­ж­дён­ные рай­оны Ки­тая и пар­ти­зан­ские ба­зы Северного и Центрального Ки­тая. В августе - но­ябре 1940 года им уда­лось про­вес­ти круп­ную на­сту­пательную опе­ра­цию на ком­му­ни­ка­ци­ях японской ар­мии в Северном Ки­тае (по­лу­чи­ла название «бит­вы 100 пол­ков»). В то же вре­мя про­дол­жа­лись столк­но­ве­ния ме­ж­ду час­тя­ми Го­минь­да­на и КПК. В январе 1941 года го­минь­да­нов­ские вой­ска раз­гро­ми­ли штаб­ную ко­лон­ну Но­вой 4-й ар­мии на южном бе­ре­гу реки Янц­зы, и толь­ко вме­ша­тель­ст­во советского пра­ви­тель­ст­ва по­зво­ли­ло не до­пус­тить пе­ре­хо­да уча­ст­ни­ков еди­но­го национального фрон­та к во­енным дей­ст­ви­ям друг про­тив дру­га. Опе­ра­ции япон­цев в 1941-1942 годах про­тив ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онов Ки­тая, кон­тро­ли­ро­вав­ших­ся КПК, при­ве­ли к со­кра­ще­нию их тер­ри­то­рии поч­ти вдвое, 8-я и Но­вая 4-я ар­мии по­те­ря­ли до 150 тыс. человек.

По­сле на­па­де­ния гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии на СССР советское ру­ко­во­дство бы­ло вы­ну­ж­де­но ото­звать из Ки­тая сво­их во­енных со­вет­ни­ков (их чис­ло к началу 1941 года дос­тиг­ло 140 человек) и вре­мен­но при­ос­та­но­вить пре­дос­тав­ле­ние во­енной по­мо­щи. С всту­п­ле­ни­ем в декабре 1941 года в вой­ну США пра­ви­тель­ст­во Чан Кай­ши офи­ци­аль­но объ­яви­ло вой­ну Япо­нии, а за­тем Гер­ма­нии. США и Ве­ли­ко­бри­та­ния на­ча­ли ока­зы­вать Ки­таю по­мощь кре­ди­та­ми, по­став­ка­ми ору­жия и во­енных ма­те­риа­лов. На тер­ри­то­рии Ки­тая бы­ла раз­ме­ще­на американская авиационная груп­пи­ров­ка (14-е, позд­нее 20-е авиа­со­еди­не­ния), аме­ри­кан­цы соз­да­ли учеб­ные цен­тры в Кунь­ми­не и Гуй­ли­не. По­мощь со­юз­ни­ков Ки­тай по­лу­чал че­рез Бир­му, а по­сле за­хва­та её боль­шей час­ти в 1941-1942 годах япон­ца­ми - по воз­душ­но­му мос­ту. По­ра­же­ния США и Ве­ли­ко­бри­та­нии в вой­не на Ти­хом океане в 1941-1942 годах и ус­пе­хи в этот же пе­ри­од гит­ле­ров­ских войск на советско-германском фрон­те сти­му­ли­ро­ва­ли пе­ре­ход на сто­ро­ну япон­цев 70 го­минь­да­нов­ских ге­не­ра­лов с вой­ска­ми, ко­то­ры­ми они ко­ман­до­ва­ли.

С пе­ре­хо­дом стра­те­гической ини­циа­ти­вы на Ти­хом океане к США и Ве­ли­ко­бри­та­нии пра­ви­тель­ст­во Япо­нии взя­ло курс на то, что­бы пре­вра­тить Ки­тай в ты­ло­вую ба­зу, обес­пе­чи­вав­шую ну­ж­ды ве­де­ния за­тяж­ной вой­ны. Японское ко­ман­до­ва­ние при­ос­та­но­ви­ло опе­ра­ции про­тив ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онов и с мар­та 1944 года раз­вер­ну­ло ак­тив­ное на­сту­п­ле­ние про­тив го­минь­да­нов­ских войск в Центральном и Южном Ки­тае с це­лью взять под кон­троль железнодорожные и шос­сей­ные ком­му­ни­ка­ции от Мань­чжу­рии до гра­ниц с Ин­до­ки­та­ем, а так­же аэ­ро­дро­мы, ис­поль­зуе­мые авиа­ци­ей США. В ито­ге этих опе­ра­ций к декабрю 1944 года го­минь­да­нов­цы по­те­ря­ли около 1 млн. сол­дат и около 2 млн. км2 тер­ри­то­рии с на­се­ле­ни­ем 60 млн. человек. Япон­цы за­хва­ти­ли го­ро­да Чжэн­чжоу, Ло­ян, Чан­ша и Гуй­линь. Вос­поль­зо­вав­шись пе­ре­бро­ской японских войск на го­минь­да­нов­ские фрон­ты, 8-я и Но­вая 4-я ар­мии пе­ре­шли в контр­насту­п­ле­ние, что по­зво­ли­ло рас­ши­рить тер­ри­то­рию ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онов и ок­ру­жить часть японских войск (опе­ра­ции с це­лью ов­ла­де­ния круп­ны­ми го­ро­да­ми и железнодорожными ма­ги­ст­ра­ля­ми не про­во­ди­лись). К апрелю 1945 года в Северном, Центральном и Южном Ки­тае су­ще­ст­во­ва­ли 19 об­шир­ных ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онов об­щей пло­ща­дью около 1 млн. км2 и с на­се­ле­ни­ем свыше 95 млн. человек. Чис­лен­ность воо­руженных сил, дей­ст­во­вав­ших под ру­ко­во­дством КПК, уве­ли­чи­лась до 900 тыс. бой­цов. В этой об­ста­нов­ке Чан Кай­ши ини­ции­ро­вал пе­ре­го­во­ры с КПК о на­ла­жи­ва­нии от­но­ше­ний, но вско­ре они бы­ли пре­рва­ны.

СССР 09.08.1945 года всту­пил в вой­ну про­тив Япо­нии. 14.08.1945 года был под­пи­сан До­го­вор о друж­бе и сою­зе ме­ж­ду СССР и Ки­та­ем, по ко­то­ро­му обе сто­ро­ны бра­ли на се­бя обя­за­тель­ст­во ока­зы­вать вза­им­ную по­мощь в вой­не про­тив Япо­нии. Крас­ная Ар­мия вме­сте с монгольскими вой­ска­ми в августе 1945 года раз­гро­ми­ла японскую Кван­тун­скую ар­мию и пол­но­стью ос­во­бо­ди­ла Северо-Восточный Ки­тай и зна­чительную часть Внутренней Мон­го­лии. 11 августа Чан Кай­ши при­ка­зал го­минь­да­нов­ским вой­скам на­чать про­дви­же­ние на ок­ку­пи­ро­ван­ные тер­ри­то­рии, в тот же день воо­руженные си­лы ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онов так­же по­лу­чи­ли при­каз о пе­ре­хо­де в на­сту­п­ле­ние; ме­ж­ду го­минь­да­нов­ски­ми и ком­му­ни­стическими час­тя­ми вновь на­ча­лись столк­но­ве­ния. Бла­го­да­ря вме­ша­тель­ст­ву советского ру­ко­во­дства си­туа­цию уда­лось вре­мен­но раз­ря­дить. Под­пи­са­ние 02.09.1945 года Ак­та о ка­пи­ту­ля­ции Япо­нии зна­ме­но­ва­ло окон­ча­ние Второй ми­ро­вой вой­ны. Од­на­ко ос­во­бо­ж­де­ние Ки­тая от японской ок­ку­па­ции не ре­ши­ло во­про­са о государственной вла­сти, про­ти­во­стоя­ние КПК и Го­минь­да­на про­дол­жа­ло уси­ли­вать­ся и вы­ли­лось в На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ную вой­ну в Ки­тае 1946-1949 годов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)