НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В КАМБОДЖЕ 1945-1979

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В КАМБОДЖЕ 1945-1979 годов - вооружённая борьба патриотических сил камбоджийского народа против французских, американских, южно-вьетнамских интервентов и вооруженных сил их сторонников за независимость страны и установление демократического строя.

По­сле окон­ча­ния Второй ми­ро­вой вой­ны Кам­бод­жу ок­ку­пи­ро­ва­ли французские вой­ска. Борь­бу с ко­ло­ни­за­то­ра­ми воз­гла­ви­ла пат­рио­тическая организация «Кхмер Ис­са­рак». Бла­го­да­ря гиб­кой по­ли­ти­ке ко­ро­ля Кам­бод­жи Но­ро­до­ма Сиа­ну­ка уда­лось до­бить­ся не­ко­то­рых ус­ту­пок со сто­ро­ны французских ко­ло­ни­аль­ных вла­стей. В 1947 году стра­на ста­ла ав­то­ном­ным го­су­дар­ст­вом в рам­ках Французского сою­за. В 1949 году эта фор­му­ли­ров­ка бы­ла из­ме­не­на на «не­за­ви­си­мое го­су­дар­ст­во», од­на­ко основная власть по-преж­не­му ос­та­ва­лась в ру­ках французской ад­ми­ни­ст­ра­ции. В апреле 1950 года про­изош­ло объ­е­ди­не­ние де­мо­кра­тических сил под эги­дой организации «Кхмер Ис­са­рак», ру­ко­вод­ство ко­то­рой при­сту­пи­ло к соз­да­нию Народно-ос­во­бо­дительной ар­мии Кхме­ра (НОАК).

К концу 1952 года её фор­ми­ро­ва­ния кон­тро­ли­ро­ва­ли боль­шую часть стра­ны. По при­ка­зу французского генерал-гу­бер­на­то­ра Ин­до­ки­тая Фран­цуз­ско­го ко­ро­лев­ская ар­мия Кам­бод­жи бы­ла на­прав­ле­на на борь­бу с НОАК, од­на­ко во­енные дей­ст­вия не ве­лись, по­сколь­ку ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­вом Си­ану­ка и ос­во­бо­дительными си­ла­ми под­дер­жи­ва­лись от­но­ше­ния «мол­ча­ли­во­го ней­тра­ли­те­та». Фран­ция, экс­пе­диционные си­лы ко­то­рой тер­пе­ли по­ра­же­ние в др. стра­нах Ин­до­ки­тая, в 1953 году вы­ну­ж­де­на бы­ла при­знать су­ве­ре­ни­тет Кам­бод­жи и вы­вес­ти свои вой­ска с её тер­ри­то­рии. Же­нев­ские со­гла­ше­ния о вос­ста­нов­ле­нии ми­ра в Ин­до­ки­тае офи­ци­аль­но за­кре­пи­ли не­за­ви­си­мость Кам­бод­жи . В 1955 году в стра­не бы­ли про­ве­де­ны все­общие вы­бо­ры в Национальное со­б­ра­ние, на ко­то­рых все ман­да­ты по­лу­чи­ла соз­дан­ная Сиа­ну­ком пар­тия Народно-со­циа­ли­стическое об­ще­ст­во. НОАК бы­ла рас­фор­ми­ро­ва­на, а часть её сил во­шла в со­став ко­ро­лев­ской ар­мии.

За­няв пост гла­вы го­су­дар­ст­ва, Сиа­нук из­брал по­ли­ти­ку ней­тра­ли­те­та, це­лью ко­то­рой бы­ло со­хра­нить не­за­ви­си­мость стра­ны, из­бе­гая во­вле­че­ния её в бло­ки и сою­зы. Кам­бод­жа от­ка­за­лась от всту­п­ле­ния в СЕАТО, за­кре­пив свой ней­тра­ли­тет специальным за­ко­ном. С США был за­клю­чён до­го­вор об ока­за­нии во­енной и эко­но­мической по­мо­щи, ус­та­нов­ле­ны ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Таи­лан­дом, Южным Вьет­на­мом, а так­же с СССР и др. со­циа­ли­стическими го­су­дар­ст­ва­ми, за ис­клю­че­ни­ем ДРВ. Вме­сте с тем к началу 1960-х годов уча­стив­шие­ся слу­чаи воо­руженных кон­флик­тов на таи­ланд­ском и южно-вьетнамском уча­ст­ках гра­ни­цы при­ве­ли к раз­ры­ву ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с эти­ми стра­на­ми. В 1963 году по­сле рас­кры­тия за­го­во­ра про­тив ре­жи­ма Сиа­ну­ка, ор­га­ни­зо­ван­но­го ЦРУ, бы­ли пре­рва­ны ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с США. Од­но­вре­мен­но бы­ли ус­та­нов­лены бо­лее тес­ные кон­так­ты с СССР. С это­го вре­ме­ни кам­бод­жий­ские воо­руженные си­лы ста­ли по­лу­чать ору­жие, воо­ру­же­ние и во­енную тех­ни­ку из СССР.

Для обу­че­ния лич­но­го со­ста­ва пра­ви­тельственных войск в Кам­бод­жу бы­ли на­прав­ле­ны советские во­енные со­вет­ни­ки и спе­циа­ли­сты. Со сто­ро­ны КНР так­же на­ча­ла по­сту­пать эко­но­мическая и во­енная по­мощь Кам­бод­же. На её тер­ри­то­рию по­лу­чи­ли дос­туп мно­же­ст­во китайских со­вет­ни­ков, дея­тель­ность ко­то­рых име­ла це­лью рас­ши­ре­ние сво­его влия­ния сре­ди оп­по­зиционных пар­тий. Вслед­ст­вие этой дея­тель­но­сти в Народно-ре­во­люционной пар­тии Кам­бод­жи (НРПК) про­изо­шёл рас­кол на 2 груп­пи­ров­ки. Пер­вая - про­ки­тай­ская груп­пи­ров­ка, воз­глав­ляе­мая Пол По­том, на­стаи­ва­ла на не­мед­лен­ном пе­ре­хо­де к борь­бе про­тив ре­жи­ма Сиа­ну­ка. Вто­рая груп­пи­ров­ка, в ко­то­рую вхо­ди­ли ста­рые чле­ны НРПК, имев­шие связь с ДРВ и На­цио­наль­ным фрон­том ос­во­бо­ж­де­ния Юж­но­го Вьет­на­ма, вы­сту­па­ла про­тив. Её ру­ко­во­дство учи­ты­ва­ло ней­тра­ли­ст­ский ха­рак­тер по­ли­ти­ки Сиа­ну­ка, ко­то­рый в ус­ло­ви­ях «Вьет­нам­ской вой­ны» не да­вал раз­ре­ше­ния США на осу­ще­ст­в­ле­ние воздушных бом­бар­ди­ро­вок и про­ве­де­ние на­зем­ных опе­ра­ций в рай­онах Кам­бод­жи, на­хо­див­ших­ся под кон­тро­лем Народных воо­руженных сил ос­во­бо­ж­де­ния Южного Вьет­на­ма (НВСО ЮВ).

Ре­зуль­та­том внут­ри­пар­тий­ной борь­бы ста­ла по­бе­да сто­рон­ни­ков Пол По­та, за­няв­ше­го пост ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря пар­тии, ко­то­рая ста­ла на­зы­вать­ся Ком­му­ни­стической пар­ти­ей Кам­пу­чии (КПК). Её ру­ко­во­д­ство сфор­ми­ро­ва­ло в восточных рай­онах стра­ны от­ря­ды т. н. Ре­во­люционные ар­мии, ко­то­рые в 1968 году раз­вер­ну­ли бое­вые дей­ст­вия про­тив пра­ви­тельственных войск. В мар­те 1970 года в ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та, осу­ще­ст­в­лён­но­го при под­держ­ке США, к вла­сти при­шло про­аме­ри­кан­ское пра­ви­тель­ст­во генерала Лон Но­ла , взяв­шее курс на ус­та­нов­ле­ние тес­ных от­но­ше­ний с США и их со­юз­ни­ка­ми. Ре­зуль­та­том это­го ста­ло втор­же­ние в мае 70-ты­сяч­ной груп­пи­ров­ки аме­ри­ка­но-юж­но­вьет­нам­ских войск на тер­ри­то­рию Кам­бод­жи и раз­вёр­ты­ва­ние во­енных дей­ст­вий в восточных рай­онах стра­ны с це­лью унич­то­же­ния баз НВСО ЮВ. По­сле пе­ре­во­ро­та сто­рон­ни­ка­ми Си­ану­ка сфор­ми­ро­ван Национальный еди­ный фронт Кам­бод­жи (НЕФК), к ко­то­ро­му примк­ну­ли пред­ста­ви­те­ли ней­траль­ных об­щественных ор­га­ни­за­ций и КПК, в т. ч. из груп­пи­ров­ки «Крас­ные кхме­ры».

Фор­ми­ро­ва­ние Ар­мии национального ос­во­бо­ж­де­ния Кам­бод­жи (АНОК) про­ис­хо­ди­ло на ба­зе от­ря­дов Ре­во­люционной ар­мии, что по­зво­ли­ло Пол По­ту рас­ста­вить на клю­че­вые по­сты сво­их ко­ман­ди­ров. Кро­ме это­го, в неё во­шли час­ти пра­ви­тельственных войск, пе­ре­шед­ших на сто­ро­ну НЕФК. С мая 1970 года вме­сте с южно-вьетнамскими пар­ти­за­на­ми час­ти АНОК при­ня­ли уча­стие в от­ра­же­нии аме­ри­ка­но-юж­но­вьет­нам­ской аг­рес­сии и бое­вых дей­ст­ви­ях про­тив во­оруженных сил лан­но­лов­ско­го ре­жи­ма. В ию­не 1970 года американские вой­ска, по­нёс­шие по­те­ри (388 человек уби­ты­ми и свыше 1,5 тыс. ра­не­ны­ми), бы­ли вы­ве­де­ны из Кам­бод­жи, но ос­тав­шие­ся там южно-вьетнамские вой­ска (43 тыс. человек) и ар­мия Лон Но­ла при под­держ­ке ВВС США про­дол­жи­ли во­енные дей­ст­вия. Чис­лен­ность ре­гу­ляр­ных лан­но­лов­ских войск бы­ла уве­ли­че­на до 200 тыс. человек, они ос­на­ща­лись современным американским ору­жи­ем и во­енной тех­ни­кой. К середине 1971 года чис­лен­ность АНОК дос­тиг­ла 30 тыс. человек и про­дол­жа­ла рас­ти. Ру­ко­во­ди­те­ли « Крас­ных кхме­ров » ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ли ло­зун­ги НЕФК и имя Сиа­ну­ка для во­вле­че­ния кам­бод­жий­ских кре­сть­ян в свои бое­вые час­ти. Про­цесс рос­та АНОК про­хо­дил под кон­тро­лем сто­рон­ни­ков Пол По­та. Воо­ру­же­ние проводи­лось за счёт по­ста­вок че­рез ДРВ советского и китайского ору­жия и тех­ни­ки, по­мощь в ос­вое­нии ко­то­рых ока­зы­ва­ли во­енные спе­циа­ли­сты этих стран.

За пе­ри­од 1971-1972 годов в хо­де ус­пеш­ных во­енных дей­ст­вий АНОК и час­тей НВСО ЮВ бы­ло ос­во­бо­ж­де­но до 80% тер­ри­то­рии стра­ны. Со­глас­но Па­риж­ским со­гла­ше­ни­ям 1973 года южно-вьетнамские вой­ска бы­ли вы­ве­де­ны из Кам­бод­жи. К это­му вре­ме­ни АНОК прак­ти­че­ски ста­ла ар­ми­ей груп­пи­ров­ки «Крас­ные кхме­ры», что по­зво­ли­ло им по­сле ухо­да южно-вьетнамских войск за­хва­тить кон­троль над всей ос­во­бо­ж­дён­ной тер­ри­то­ри­ей. Од­но­вре­мен­но про­хо­ди­ли чи­ст­ки в КПК и в ар­мии, от­ку­да уда­ля­лись ком­му­ни­сты- ин­тер­на­цио­на­ли­сты, сто­рон­ни­ки Си­ану­ка и ней­тра­ли­сты, за­час­тую со­про­во­ж­дав­шие­ся фи­зическим унич­то­же­ни­ем сто­рон­ни­ков НЕФК. 17.04.1975 года час­ти АНОК ов­ла­де­ли сто­ли­цей Кам­бод­жи, Лон Нол и его ок­ру­же­ние бе­жа­ли в США.

По но­вой кон­сти­ту­ции, об­на­ро­до­ван­ной 05.01.1976 года, стра­на ста­ла на­зы­вать­ся Де­мо­кра­тической Кам­пу­чи­ей. К это­му вре­ме­ни власть в стра­не бы­ла за­хва­че­на пред­ста­ви­те­ля­ми «Крас­ных кхме­ров», ко­то­рые при­сту­пи­ли к т. н. строи­тель­ст­ву но­во­го об­ще­ст­ва с чис­то­го лис­та. За не­пол­ных 4 го­да из 9-мил­ли­он­но­го на­се­ле­ния стра­ны по­гиб­ло около 1,5 млн. человек, бы­ли унич­то­же­ны ква­ли­фи­цированные ра­бо­чие кад­ры и поч­ти вся ин­тел­ли­ген­ция; раз­вя­за­на по­гра­нич­ная вой­на про­тив Вьет­на­ма, со­вер­ша­лись воо­руженные на­па­де­ния на тер­ри­то­рию Таи­лан­да. В сентябре 1975 года на­ча­лись вы­сту­п­ле­ния на­се­ле­ния про­тив пол­по­тов­ско­го ре­жи­ма. Борь­бу воз­гла­вил соз­дан­ный 02.12.1976 года Еди­ный фронт национального спа­се­ния Кам­пу­чии (ЕФНСК), воо­руженные фор­ми­ро­ва­ния ко­то­ро­го 07.01.1979 года при под­держ­ке вьетнамской ар­мии сверг­ли пра­ви­тель­ст­во Пол По­та.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)