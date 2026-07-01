НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В КАМБОДЖЕ 1945-1979
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В КАМБОДЖЕ 1945-1979 годов - вооружённая борьба патриотических сил камбоджийского народа против французских, американских, южно-вьетнамских интервентов и вооруженных сил их сторонников за независимость страны и установление демократического строя.
После окончания Второй мировой войны Камбоджу оккупировали французские войска. Борьбу с колонизаторами возглавила патриотическая организация «Кхмер Иссарак». Благодаря гибкой политике короля Камбоджи Нородома Сианука удалось добиться некоторых уступок со стороны французских колониальных властей. В 1947 году страна стала автономным государством в рамках Французского союза. В 1949 году эта формулировка была изменена на «независимое государство», однако основная власть по-прежнему оставалась в руках французской администрации. В апреле 1950 года произошло объединение демократических сил под эгидой организации «Кхмер Иссарак», руководство которой приступило к созданию Народно-освободительной армии Кхмера (НОАК).
К концу 1952 года её формирования контролировали большую часть страны. По приказу французского генерал-губернатора Индокитая Французского королевская армия Камбоджи была направлена на борьбу с НОАК, однако военные действия не велись, поскольку между правительством Сианука и освободительными силами поддерживались отношения «молчаливого нейтралитета». Франция, экспедиционные силы которой терпели поражение в др. странах Индокитая, в 1953 году вынуждена была признать суверенитет Камбоджи и вывести свои войска с её территории. Женевские соглашения о восстановлении мира в Индокитае официально закрепили независимость Камбоджи. В 1955 году в стране были проведены всеобщие выборы в Национальное собрание, на которых все мандаты получила созданная Сиануком партия Народно-социалистическое общество. НОАК была расформирована, а часть её сил вошла в состав королевской армии.
Заняв пост главы государства, Сианук избрал политику нейтралитета, целью которой было сохранить независимость страны, избегая вовлечения её в блоки и союзы. Камбоджа отказалась от вступления в СЕАТО, закрепив свой нейтралитет специальным законом. С США был заключён договор об оказании военной и экономической помощи, установлены дипломатические отношения с Таиландом, Южным Вьетнамом, а также с СССР и др. социалистическими государствами, за исключением ДРВ. Вместе с тем к началу 1960-х годов участившиеся случаи вооруженных конфликтов на таиландском и южно-вьетнамском участках границы привели к разрыву дипломатических отношений с этими странами. В 1963 году после раскрытия заговора против режима Сианука, организованного ЦРУ, были прерваны дипломатические отношения с США. Одновременно были установлены более тесные контакты с СССР. С этого времени камбоджийские вооруженные силы стали получать оружие, вооружение и военную технику из СССР.
Для обучения личного состава правительственных войск в Камбоджу были направлены советские военные советники и специалисты. Со стороны КНР также начала поступать экономическая и военная помощь Камбодже. На её территорию получили доступ множество китайских советников, деятельность которых имела целью расширение своего влияния среди оппозиционных партий. Вследствие этой деятельности в Народно-революционной партии Камбоджи (НРПК) произошёл раскол на 2 группировки. Первая - прокитайская группировка, возглавляемая Пол Потом, настаивала на немедленном переходе к борьбе против режима Сианука. Вторая группировка, в которую входили старые члены НРПК, имевшие связь с ДРВ и Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама, выступала против. Её руководство учитывало нейтралистский характер политики Сианука, который в условиях «Вьетнамской войны» не давал разрешения США на осуществление воздушных бомбардировок и проведение наземных операций в районах Камбоджи, находившихся под контролем Народных вооруженных сил освобождения Южного Вьетнама (НВСО ЮВ).
Результатом внутрипартийной борьбы стала победа сторонников Пол Пота, занявшего пост генерального секретаря партии, которая стала называться Коммунистической партией Кампучии (КПК). Её руководство сформировало в восточных районах страны отряды т. н. Революционные армии, которые в 1968 году развернули боевые действия против правительственных войск. В марте 1970 года в результате государственного переворота, осуществлённого при поддержке США, к власти пришло проамериканское правительство генерала Лон Нола, взявшее курс на установление тесных отношений с США и их союзниками. Результатом этого стало вторжение в мае 70-тысячной группировки американо-южновьетнамских войск на территорию Камбоджи и развёртывание военных действий в восточных районах страны с целью уничтожения баз НВСО ЮВ. После переворота сторонниками Сианука сформирован Национальный единый фронт Камбоджи (НЕФК), к которому примкнули представители нейтральных общественных организаций и КПК, в т. ч. из группировки «Красные кхмеры».
Формирование Армии национального освобождения Камбоджи (АНОК) происходило на базе отрядов Революционной армии, что позволило Пол Поту расставить на ключевые посты своих командиров. Кроме этого, в неё вошли части правительственных войск, перешедших на сторону НЕФК. С мая 1970 года вместе с южно-вьетнамскими партизанами части АНОК приняли участие в отражении американо-южновьетнамской агрессии и боевых действиях против вооруженных сил ланноловского режима. В июне 1970 года американские войска, понёсшие потери (388 человек убитыми и свыше 1,5 тыс. ранеными), были выведены из Камбоджи, но оставшиеся там южно-вьетнамские войска (43 тыс. человек) и армия Лон Нола при поддержке ВВС США продолжили военные действия. Численность регулярных ланноловских войск была увеличена до 200 тыс. человек, они оснащались современным американским оружием и военной техникой. К середине 1971 года численность АНОК достигла 30 тыс. человек и продолжала расти. Руководители «Красных кхмеров» широко использовали лозунги НЕФК и имя Сианука для вовлечения камбоджийских крестьян в свои боевые части. Процесс роста АНОК проходил под контролем сторонников Пол Пота. Вооружение проводилось за счёт поставок через ДРВ советского и китайского оружия и техники, помощь в освоении которых оказывали военные специалисты этих стран.
За период 1971-1972 годов в ходе успешных военных действий АНОК и частей НВСО ЮВ было освобождено до 80% территории страны. Согласно Парижским соглашениям 1973 года южно-вьетнамские войска были выведены из Камбоджи. К этому времени АНОК практически стала армией группировки «Красные кхмеры», что позволило им после ухода южно-вьетнамских войск захватить контроль над всей освобождённой территорией. Одновременно проходили чистки в КПК и в армии, откуда удалялись коммунисты- интернационалисты, сторонники Сианука и нейтралисты, зачастую сопровождавшиеся физическим уничтожением сторонников НЕФК. 17.04.1975 года части АНОК овладели столицей Камбоджи, Лон Нол и его окружение бежали в США.
По новой конституции, обнародованной 05.01.1976 года, страна стала называться Демократической Кампучией. К этому времени власть в стране была захвачена представителями «Красных кхмеров», которые приступили к т. н. строительству нового общества с чистого листа. За неполных 4 года из 9-миллионного населения страны погибло около 1,5 млн. человек, были уничтожены квалифицированные рабочие кадры и почти вся интеллигенция; развязана пограничная война против Вьетнама, совершались вооруженные нападения на территорию Таиланда. В сентябре 1975 года начались выступления населения против полпотовского режима. Борьбу возглавил созданный 02.12.1976 года Единый фронт национального спасения Кампучии (ЕФНСК), вооруженные формирования которого 07.01.1979 года при поддержке вьетнамской армии свергли правительство Пол Пота.