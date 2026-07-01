НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА НА КУБЕ 1895-1898
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА НА КУБЕ 1895-1898 годов - рроходила в условиях кризиса испанской колониальной системы, усиления экономической зависимости острова от американского капитала, а также обострения борьбы мировых держав за передел колониальных владений.
В 1892 году в США Х. Марти основал Кубинскую революционную партию (КРП), объединившую кубинских эмигрантов, а затем патриотические организации самой Кубы. В том же году стала издаваться газета «Patria», пропагандировавшая национально-освободительные идеи. КРП развернула подготовку вооруженного выступления против испанского колониального господства. 24.02.1895 года в провинции Сантьяго- де-Куба (Орьенте) началось восстание, положившее начало войне.
Освободительная армия Кубы (ОАК) во главе с А. Масео и М. Гомес Баэсом, использовавшая партизанские методы борьбы, значительно уступала по численности войскам метрополии (соответственно 54 тыс. и 260 тыс. человек в 1898 году), однако смогла нанести им ряд поражений. 16.09.1895 года в Химагуаю (провинция Камагуэй) патриотические силы Кубы созвали Конституционную ассамблею, которая провозгласила создание независимой Кубин. республики и утвердила её временную конституцию (действовала до принятия 29.10.1897 года новой конституции). Правительство Испании, стремясь сохранить Кубу в составе своих владений, декларировало в 1897 году предоставление ей ограниченной автономии. Это, однако, не привело к прекращению военных действий; к началу 1898 года повстанцы контролировали почти всю территорию острова.
Успехами кубинских патриотических сил воспользовались США, стремившиеся включить Кубу в орбиту своего влияния. В конце апреля 1898 года под предлогом поддержки освободительного движения на Кубе США начали войну против Испании (смотрите Испано-американская война 1898 года), по результатам которой Испания признала независимость Кубы и передала её в управление американскому правительству. Одновременно, действуя через свою агентуру, США сумели ослабить кубинские патриотические силы. После гибели Х. Марти (1895 год) и А. Масео (1896 год) с поста главнокомандующего ОАК был смещён М. Гомес Баэс; в декабре 1898 года прекратила существование КРП, в апреле 1899 года распущена ОАК. Вплоть до начала Кубинской революции остров фактически находился на положении полуколонии США.