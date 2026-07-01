НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА НА КУБЕ 1895-1898

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА НА КУБЕ 1895-1898 годов - рроходила в условиях кризиса испанской колониальной системы, усиления экономической зависимости острова от американского капитала, а также обострения борьбы мировых держав за передел колониальных владений.

В 1892 году в США Х. Мар­ти ос­но­вал Ку­бинскую ре­во­люционную пар­тию (КРП), объ­еди­нив­шую ку­бинских эмиг­ран­тов, а за­тем пат­рио­тические орга­ни­за­ции са­мой Ку­бы. В том же го­ду ста­ла из­да­вать­ся газета «Pat­ria», про­па­ган­ди­ро­вав­шая национально-ос­во­бо­дительные идеи. КРП раз­вер­ну­ла под­го­тов­ку воо­руженного вы­сту­п­ле­ния про­тив испанского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства. 24.02.1895 года в провинции Сан­ть­я­го- де-Ку­ба (Орь­ен­те) на­ча­лось вос­ста­ние, по­ло­жив­шее на­ча­ло войне.

Ос­во­бо­дительная ар­мия Ку­бы (ОАК) во гла­ве с А. Ма­сео и М. Го­мес Ба­эсом, ис­поль­зо­вав­шая пар­ти­зан­ские ме­то­ды борь­бы, зна­чи­тель­но ус­ту­па­ла по чис­лен­но­сти вой­скам мет­ро­по­лии (со­от­вет­ст­вен­но 54 тыс. и 260 тыс. человек в 1898 году), од­на­ко смог­ла на­нес­ти им ряд по­ра­же­ний. 16.09.1895 года в Хи­ма­гу­аю (провинция Ка­ма­гу­эй) пат­рио­тические си­лы Ку­бы со­зва­ли Кон­сти­туционную ас­самб­лею, ко­то­рая про­воз­гла­си­ла соз­да­ние не­за­ви­си­мой Ку­бин. рес­пуб­ли­ки и ут­вер­ди­ла её временную кон­сти­ту­цию (дей­ст­во­ва­ла до при­ня­тия 29.10.1897 года но­вой кон­сти­ту­ции ). Пра­ви­тель­ст­во Ис­па­нии, стре­мясь со­хра­нить Ку­бу в со­ста­ве сво­их вла­де­ний, дек­ла­ри­ро­ва­ло в 1897 году пре­дос­тав­ле­ние ей ог­ра­ни­чен­ной ав­то­но­мии. Это, од­на­ко, не при­ве­ло к пре­кра­ще­нию во­енных дей­ст­вий; к началу 1898 года пов­стан­цы кон­тро­ли­ро­ва­ли поч­ти всю тер­ри­то­рию ост­ро­ва.

Ус­пе­ха­ми ку­бинских пат­рио­тических сил вос­поль­зо­ва­лись США, стре­мив­шие­ся вклю­чить Ку­бу в ор­би­ту сво­его влия­ния. В кон­це апреля 1898 года под пред­ло­гом под­дер­ж­ки ос­во­бо­дительного дви­же­ния на Ку­бе США на­ча­ли вой­ну про­тив Ис­па­нии (смотрите Ис­па­но-аме­ри­кан­ская вой­на 1898 года), по ре­зуль­та­там ко­то­рой Ис­па­ния при­зна­ла не­за­ви­си­мость Ку­бы и пе­ре­да­ла её в управ­ле­ние американскому пра­ви­тель­ст­ву. Од­но­вре­мен­но, дей­ст­вуя че­рез свою аген­ту­ру, США су­ме­ли ос­ла­бить ку­бинские пат­рио­тические си­лы. По­сле ги­бе­ли Х. Мар­ти (1895 год) и А. Ма­сео (1896 год) с по­ста глав­но­ко­ман­дую­ще­го ОАК был сме­щён М. Го­мес Ба­эс; в декабре 1898 года пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние КРП, в апреле 1899 года рас­пу­ще­на ОАК. Вплоть до на­ча­ла Ку­бин­ской ре­во­лю­ции ост­ров фак­ти­че­ски на­хо­дил­ся на по­ло­же­нии по­лу­ко­ло­нии США.

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