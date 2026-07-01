НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ - одна из форм сохранения идентичности этнических групп, предполагающая государственное признание различных видов их самоорганизации.

Национально-культурная автономия создаёт­ся в тех слу­ча­ях, ко­гда эт­нические груп­пы рас­сре­дото­че­ны по тер­ри­то­рии и не со­став­ля­ют боль­шин­ст­ва на­се­ле­ния в ка­кой-ли­бо административно-территориальной еди­ни­це (смотрите На­цио­наль­ные мень­шин­ст­ва ). Национально-культурная автономия - об­щественное объ­еди­не­ние, в рам­ках ко­то­ро­го эт­ническим груп­пам га­ран­ти­ру­ет­ся пра­во поль­зо­вать­ся на­сле­ди­ем сво­ей куль­ту­ры, ис­по­ве­до­вать свою ре­ли­гию, ис­поль­зо­вать род­ной язык в ча­ст­ной и пуб­лич­ной жиз­ни, в про­цессе обу­че­ния, под­дер­жи­вать кон­так­ты с пред­ста­ви­те­ля­ми этой груп­пы в сво­ей стра­не или за ру­бе­жом, изу­чать свою ис­то­рию, тра­ди­ции и куль­ту­ру, соз­да­ют­ся ус­ло­вия для со­хра­не­ния са­мо­быт­но­сти эт­нических групп, их уча­стия в раз­ра­бот­ке и осу­ще­ст­в­ле­нии государственной национальной по­ли­ти­ки, пре­дот­вра­ще­нии воз­мож­ных про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми различных групп.

Кон­цеп­ция национально-культурной автономии ле­жит в ос­но­ве Ра­моч­ной кон­вен­ции о за­щи­те национальных мень­шинств 1995 года. В отдельных стра­нах эт­ническим груп­пам га­ран­ти­ру­ет­ся воз­мож­ность соз­да­ния ор­га­нов, пред­став­ляю­щих их ин­те­ре­сы на об­ще­на­цио­наль­ном уров­не (Фин­лян­дия, Нор­ве­гия, Ав­ст­рия). Так, в Фин­лян­дии Шведская народная ас­самб­лея и Са­ам­ский пар­ла­мент пра­во­моч­ны об­ра­щать­ся к государственным ор­га­нам, ча­ст­ным уч­ре­ж­де­ни­ям, об­щественным ор­га­ни­за­ци­ям по всем во­про­сам, за­тра­ги­ваю­щим ин­те­ре­сы их эт­нических груп­пы. В за­ко­но­да­тель­ст­ве пре­ду­смат­ри­ва­ют­ся обя­за­тель­ные кон­суль­та­ции с эти­ми ор­га­на­ми при рас­смот­ре­нии во­про­сов, ка­саю­щих­ся дан­ных эт­нических групп.

В Российской Фе­де­ра­ции национально-культурная автономия при­зна­ёт­ся фор­мой на­цио­наль­но-куль­тур­но­го са­мо­оп­ре­де­ле­ния, пред­став­ляю­щей со­бой объ­е­ди­не­ние гра­ж­дан, от­но­ся­щих се­бя к оп­ре­де­лён­ной эт­нической общ­но­сти, на­хо­дя­щей­ся в си­туа­ции национального мень­шин­ст­ва на со­от­вет­ст­вую­щей тер­ри­то­рии. Ор­га­ни­зационная ос­но­ва национально-культурной автономии оп­ре­де­ля­ет­ся спе­ци­фи­кой рас­се­ле­ния эт­нических групп; национально-культурная автономия мо­жет соз­да­вать­ся на ме­ст­ном, ре­гио­наль­ном и фе­де­раль­ном уров­нях.

Ме­ст­ная национально-культурная автономия уч­ре­ж­да­ет­ся на об­щем со­б­ра­нии (схо­де) гра­ж­дан, про­жи­ваю­щих на тер­ри­то­рии му­ни­ци­паль­но­го об­ра­зова­ния, ре­гио­наль­ная и фе­де­раль­ная национально-культурная автономия - на кон­фе­рен­ции (съез­де) пред­ста­ви­те­лей ме­ст­ных или ре­гио­наль­ных национально-культурных автономий. В РФ осу­ще­ст­в­ля­ет­ся государственная ре­гист­ра­ция и ве­дёт­ся ре­естр национально-культурных автономий, от­кры­тый для все­об­ще­го оз­на­ком­ле­ния. Национально-культурная автономия ба­зи­ру­ет­ся на прин­ци­пах сво­бод­но­го во­ле­изъ­яв­ле­ния гра­ж­дан при от­не­се­нии се­бя к эт­нической общ­но­сти, са­мо­ор­га­ни­за­ции и са­мо­управ­ле­ния, мно­го­об­ра­зия форм внутренней ор­га­ни­за­ции, со­че­та­ния об­щественной ини­циа­ти­вы с государственной под­держ­кой, ува­же­ния язы­ка, куль­ту­ры, тра­ди­ций и обы­ча­ев различных эт­нических общ­но­стей, а так­же за­кон­но­сти.

По­ря­док приё­ма в чле­ны национально-культурной автономим оп­ре­де­ля­ет­ся её ус­та­вом, од­на­ко в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­да­тель­ст­вом национальная при­над­леж­ность не мо­жет слу­жить ос­но­ва­ни­ем для ог­ра­ни­че­ния уча­стия или не­уча­стия гра­ж­дан в дея­тель­но­сти национально-культурной автономии. Осу­ще­ст­в­ле­ние пра­ва на автономию не долж­но на­но­сить ущер­ба ин­те­ре­сам др. эт­нических общ­но­стей. Не мо­гут ущем­лять­ся так­же пра­ва гра­ж­дан РФ в свя­зи с их уча­сти­ем или не­уча­сти­ем в дея­тель­но­сти на­цио­наль­но-куль­тур­ной ав­то­но­мии.

Национально-культурная автономия мо­жет об­ра­щать­ся в ор­га­ны вла­сти и ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния для за­щи­ты сво­их на­цио­наль­но-куль­тур­ных ин­те­ре­сов, по­лу­чать под­держ­ку в це­лях со­хра­не­ния национальной са­мо­быт­но­сти, раз­ви­тия национального язы­ка и куль­ту­ры, со­хра­нять и обо­га­щать своё ис­то­рическое и куль­тур­ное на­сле­дие, иметь сво­бод­ный дос­туп к национальным куль­тур­ным цен­но­стям, соз­да­вать сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции, об­ра­зо­вательныеи на­учные уч­ре­ж­де­ния, уч­ре­ж­де­ния куль­ту­ры, раз­ви­вать ху­дожественные народные про­мыс­лы и ре­мёс­ла. При ор­га­нах ис­пол­ни­тель­ной вла­сти РФ и субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции, ор­га­нах ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния мо­гут соз­да­вать­ся кон­суль­та­тив­ные со­ве­ты по де­лам национально-культурных автономий, дей­ст­вую­щие на об­щественных на­ча­лах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)