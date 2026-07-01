НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ - одна из форм сохранения идентичности этнических групп, предполагающая государственное признание различных видов их самоорганизации.
Национально-культурная автономия создаётся в тех случаях, когда этнические группы рассредоточены по территории и не составляют большинства населения в какой-либо административно-территориальной единице (смотрите Национальные меньшинства). Национально-культурная автономия - общественное объединение, в рамках которого этническим группам гарантируется право пользоваться наследием своей культуры, исповедовать свою религию, использовать родной язык в частной и публичной жизни, в процессе обучения, поддерживать контакты с представителями этой группы в своей стране или за рубежом, изучать свою историю, традиции и культуру, создаются условия для сохранения самобытности этнических групп, их участия в разработке и осуществлении государственной национальной политики, предотвращении возможных противоречий между представителями различных групп.
Концепция национально-культурной автономии лежит в основе Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств 1995 года. В отдельных странах этническим группам гарантируется возможность создания органов, представляющих их интересы на общенациональном уровне (Финляндия, Норвегия, Австрия). Так, в Финляндии Шведская народная ассамблея и Саамский парламент правомочны обращаться к государственным органам, частным учреждениям, общественным организациям по всем вопросам, затрагивающим интересы их этнических группы. В законодательстве предусматриваются обязательные консультации с этими органами при рассмотрении вопросов, касающихся данных этнических групп.
В Российской Федерации национально-культурная автономия признаётся формой национально-культурного самоопределения, представляющей собой объединение граждан, относящих себя к определённой этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории. Организационная основа национально-культурной автономии определяется спецификой расселения этнических групп; национально-культурная автономия может создаваться на местном, региональном и федеральном уровнях.
Местная национально-культурная автономия учреждается на общем собрании (сходе) граждан, проживающих на территории муниципального образования, региональная и федеральная национально-культурная автономия - на конференции (съезде) представителей местных или региональных национально-культурных автономий. В РФ осуществляется государственная регистрация и ведётся реестр национально-культурных автономий, открытый для всеобщего ознакомления. Национально-культурная автономия базируется на принципах свободного волеизъявления граждан при отнесении себя к этнической общности, самоорганизации и самоуправления, многообразия форм внутренней организации, сочетания общественной инициативы с государственной поддержкой, уважения языка, культуры, традиций и обычаев различных этнических общностей, а также законности.
Порядок приёма в члены национально-культурной автономим определяется её уставом, однако в соответствии с законодательством национальная принадлежность не может служить основанием для ограничения участия или неучастия граждан в деятельности национально-культурной автономии. Осуществление права на автономию не должно наносить ущерба интересам др. этнических общностей. Не могут ущемляться также права граждан РФ в связи с их участием или неучастием в деятельности национально-культурной автономии.
Национально-культурная автономия может обращаться в органы власти и местного самоуправления для защиты своих национально-культурных интересов, получать поддержку в целях сохранения национальной самобытности, развития национального языка и культуры, сохранять и обогащать своё историческое и культурное наследие, иметь свободный доступ к национальным культурным ценностям, создавать средства массовой информации, образовательныеи научные учреждения, учреждения культуры, развивать художественные народные промыслы и ремёсла. При органах исполнительной власти РФ и субъектов Федерации, органах местного самоуправления могут создаваться консультативные советы по делам национально-культурных автономий, действующие на общественных началах.