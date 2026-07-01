НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ - в 1924-1925 годах территориально-государственные преобразования советских республик Средней Азии - Тур­ке­стан­ской ав­то­ном­ной со­вет­ской со­циа­ли­сти­че­ской рес­пуб­ли­ки (ТАССР) в со­ста­ве РСФСР и, со­от­вет­ст­вен­но, СССР , а так­же са­мо­стоя­тель­ных Хо­резм­ской на­род­ной советской со­циа­ли­стической рес­пуб­ли­ки (ХНССР; до 1923 года Хо­резм­ская на­род­ная со­вет­ская рес­пуб­ли­ка) и Бу­хар­ской народной советской со­циа­ли­стической рес­пуб­ли­ки (БНССР; до 1924 года Бу­хар­ская на­род­ная со­вет­ская рес­пуб­ли­ка).

Пред­по­ла­га­ло об­ра­зо­ва­ние но­вых го­су­дарств с од­но­род­ным национальным со­ста­вом на­се­ле­ния и вхож­де­ние их в СССР. К на­ча­лу Национально-государственного размежевания уз­бе­ки про­жи­ва­ли в ТАССР (66,5%), БНССР (22,2%), ХНССР (11,3%); турк­ме­ны со­от­вет­ст­вен­но в тех же рес­пуб­ли­ках (43,2%, 27%, 29,8%), а тад­жи­ки - в БНССР (52,3%) и ТАССР (47,7%).

Ру­ко­во­дство размежеванием бы­ло со­сре­до­то­че­но в Среднеази­атском бю­ро ЦК РКП(б) (в мае 1922 года пре­об­ра­зо­ва­но из Тур­ке­стан­ско­го бю­ро). При нём, на ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ния ЦК РКП(б) «О на­цио­наль­ном раз­ме­же­ва­нии рес­пуб­лик Сред­ней Азии» от 12.06.1924 года, об­ра­зо­ва­на Центральная тер­ри­то­ри­аль­ная ко­мис­сия и национальные под­ко­мис­сии по национальному раз­ме­же­ва­нию, ко­то­рые за­ни­ма­лись ре­ше­ни­ем ком­плек­са во­про­сов, свя­зан­ных с раз­де­лом тер­ри­то­рии и ма­те­ри­аль­но-фи­нан­со­вых цен­но­стей. В сентябре 1924 года 3-я Чрез­вы­чай­ная сес­сия ЦИК ТАССР, 5-й Все­бу­хар­ский и 5-й Хо­резм­ский ку­рул­таи (съез­ды Со­ве­тов) при­ня­ли ре­ше­ние об объ­е­ди­не­нии на­се­ляю­щих их на­ро­дов в но­вые государственные об­ра­зо­ва­ния на ос­но­ве национального прин­ци­па и о вхо­ж­де­нии их на до­го­вор­ных на­ча­лах в Со­юз ССР.

Вме­сто уп­разд­нён­ных ТАССР, ХНССР, БНССР бы­ли об­ра­зо­ва­ны Узбекская ССР (с Таджикской АССР в её со­ста­ве); Туркменская ССР; Ка­ра-Кир­гиз­ская ав­то­ном­ная об­ласть в со­ста­ве РСФСР (в мае 1925 года пе­ре­име­но­ва­на в Кир­гиз­скую ав­то­ном­ную об­ласть; в феврале 1926 года пре­об­ра­зо­ва­на в Киргизскую АССР, с 1936 года Киргизская ССР). Зна­чительная часть ТАССР (Сыр­дарь­ин­ская и Дже­ты­суй­ская об­лас­ти), яв­ляв­шая­ся эт­нической тер­ри­то­ри­ей ка­за­хов (ус­таревший - кир­ги­зов ), при­сое­ди­не­на к Киргизской АССР, на­хо­див­шей­ся с 1920 года в со­ста­ве РСФСР (с апреля 1925 года Ка­зак­ская АССР, с 1936 года Ка­захская ССР), в Киргизская АССР об­ра­зо­ва­на Ка­ра-Кал­пак­ская ав­то­ном­ная об­ласть (16.02.1925 года; с 1932 года Ка­ра-Кал­пак­ская АССР).

ЦИК СССР по­ста­нов­ле­ни­ем от 27.10.1924 года ут­вер­дил при­ня­тые ре­ше­ния о Национально-государственного размежевания в Средней Азии. 3-й съезд Со­ве­тов СССР по­ста­нов­ле­ни­ем от 13.05.1925 года рас­про­стра­нил дей­ст­вие до­го­во­ра об об­ра­зо­ва­нии СССР на Узбекскую ССР и Туркменскую ССР. В хо­де размежевания не бы­ло ус­та­нов­ле­но чёт­ких по­гра­нич­ных ли­ний, да­ле­ко не все гра­ни­цы бы­ли про­ве­де­ны точ­но в со­от­вет­ст­вии с национальным со­ста­вом со­от­вет­ст­вую­щих тер­ри­то­рий. В ре­зуль­та­те зна­чительное чис­ло лиц той или иной на­цио­наль­но­сти ока­за­лось за пре­де­ла­ми сво­его ти­туль­но­го го­су­дар­ст­ва (например, тад­жи­ки, со­став­ляв­шие до 90% населения Бу­ха­ры и Са­мар­кан­да, ос­та­лись в Узбекской ССР), в ря­де слу­ча­ев про­изош­ли рез­кие из­ме­не­ния в тра­диционной хо­зяйственной дея­тель­но­сти на­ро­да (например, за ко­че­вы­ми кир­ги­за­ми за­кре­п­ле­ны тер­ри­то­рии по­сто­ян­ных ко­че­вий, а мес­та их круп­ных осед­лых по­се­ле­ний пе­ре­шли к уз­бе­кам и тад­жи­кам).

Национально-государственное размежевание, с од­ной сто­ро­ны, по­вы­си­ло государственный ста­тус на­ро­дов Средней Азии, спо­соб­ст­во­ва­ло их эко­но­мическому и куль­тур­но­му раз­ви­тию, с дру­гой сто­ро­ны, в ря­де слу­ча­ев за­ло­жи­ло ос­но­вы серь­ёз­ных кон­флик­тов ме­ж­ду ни­ми (из-за спор­ных тер­ри­то­рий), обо­ст­рив­ших­ся по­сле рас­па­да СССР .

Дополнительная литература:

Ва­рей­кис И. М., Зе­лен­ский И.А. На­цио­наль­но-го­су­дар­ст­вен­ное раз­ме­же­ва­ние Сред­ней Азии. Таш., 1924;

Ма­те­риа­лы по рай­они­ро­ва­нию Сред­ней Азии. Таш., 1926. Кн. 1;

Ис­то­рия Бу­хар­ской и Хо­резм­ской На­род­ных Со­вет­ских Рес­пуб­лик. М., 1971.

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