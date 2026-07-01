НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ - в 1924-1925 годах территориально-государственные преобразования советских республик Средней Азии - Туркестанской автономной советской социалистической республики (ТАССР) в составе РСФСР и, соответственно, СССР, а также самостоятельных Хорезмской народной советской социалистической республики (ХНССР; до 1923 года Хорезмская народная советская республика) и Бухарской народной советской социалистической республики (БНССР; до 1924 года Бухарская народная советская республика).
Предполагало образование новых государств с однородным национальным составом населения и вхождение их в СССР. К началу Национально-государственного размежевания узбеки проживали в ТАССР (66,5%), БНССР (22,2%), ХНССР (11,3%); туркмены соответственно в тех же республиках (43,2%, 27%, 29,8%), а таджики - в БНССР (52,3%) и ТАССР (47,7%).
Руководство размежеванием было сосредоточено в Среднеазиатском бюро ЦК РКП(б) (в мае 1922 года преобразовано из Туркестанского бюро). При нём, на основании постановления ЦК РКП(б) «О национальном размежевании республик Средней Азии» от 12.06.1924 года, образована Центральная территориальная комиссия и национальные подкомиссии по национальному размежеванию, которые занимались решением комплекса вопросов, связанных с разделом территории и материально-финансовых ценностей. В сентябре 1924 года 3-я Чрезвычайная сессия ЦИК ТАССР, 5-й Всебухарский и 5-й Хорезмский курултаи (съезды Советов) приняли решение об объединении населяющих их народов в новые государственные образования на основе национального принципа и о вхождении их на договорных началах в Союз ССР.
Вместо упразднённых ТАССР, ХНССР, БНССР были образованы Узбекская ССР (с Таджикской АССР в её составе); Туркменская ССР; Кара-Киргизская автономная область в составе РСФСР (в мае 1925 года переименована в Киргизскую автономную область; в феврале 1926 года преобразована в Киргизскую АССР, с 1936 года Киргизская ССР). Значительная часть ТАССР (Сырдарьинская и Джетысуйская области), являвшаяся этнической территорией казахов (устаревший - киргизов), присоединена к Киргизской АССР, находившейся с 1920 года в составе РСФСР (с апреля 1925 года Казакская АССР, с 1936 года Казахская ССР), в Киргизская АССР образована Кара-Калпакская автономная область (16.02.1925 года; с 1932 года Кара-Калпакская АССР).
ЦИК СССР постановлением от 27.10.1924 года утвердил принятые решения о Национально-государственного размежевания в Средней Азии. 3-й съезд Советов СССР постановлением от 13.05.1925 года распространил действие договора об образовании СССР на Узбекскую ССР и Туркменскую ССР. В ходе размежевания не было установлено чётких пограничных линий, далеко не все границы были проведены точно в соответствии с национальным составом соответствующих территорий. В результате значительное число лиц той или иной национальности оказалось за пределами своего титульного государства (например, таджики, составлявшие до 90% населения Бухары и Самарканда, остались в Узбекской ССР), в ряде случаев произошли резкие изменения в традиционной хозяйственной деятельности народа (например, за кочевыми киргизами закреплены территории постоянных кочевий, а места их крупных оседлых поселений перешли к узбекам и таджикам).
Национально-государственное размежевание, с одной стороны, повысило государственный статус народов Средней Азии, способствовало их экономическому и культурному развитию, с другой стороны, в ряде случаев заложило основы серьёзных конфликтов между ними (из-за спорных территорий), обострившихся после распада СССР.
Дополнительная литература:
Варейкис И. М., Зеленский И.А. Национально-государственное размежевание Средней Азии. Таш., 1924;
Материалы по районированию Средней Азии. Таш., 1926. Кн. 1;
История Бухарской и Хорезмской Народных Советских Республик. М., 1971.