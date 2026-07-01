НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ЭФИОПИИ 1974-1987
НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ЭФИОПИИ 1974-1987 годов - была вызвана острым политическим и экономическим кризисом, обусловленным сохранением в стране феодальных отношений, политическим бесправием и обнищанием народных масс, ростом безработицы, острыми этнорегиональными противоречиями, коррупцией правящих кругов.
Мощным катализатором вызревания революционной ситуации стал голод в северных районах страны, вызванный многолетней засухой. Революция прошла в своём развитии 2 этапа: на 1-м этапе (февраль - декабрь 1974 года) была свергнута монархия, на 2-м (1975-1987 годы) проведены прогрессивные социально-экономические преобразования, создана новая государственно-партийная система.
Важным фактором революционного развития в Эфиопии стало усилившееся с середины февраля 1974 года стихийное, идущее снизу политическое движение масс, направленное против феодализма и монархии. В деревнях крестьяне де-факто осуществляли земельную реформу, в городах рабочие, учащаяся молодёжь и учителя организовывали массовые демонстрации. Против правящего режима выступила армия, являвшаяся до этого, наряду с Церковью, одной из главных опор монархии. 25.02.1974 года вышла из повиновения дислоцированная в Эритрее 2-я дивизия, которую в последующие дни поддержали др. воинские части, а также полиция. Попытки императора Хайле Селассие I нормализовать ситуацию путём смены правительства, издания указа о снижении цен и повышения жалованья военнослужащим закончились безрезультатно. 7-10 марта в Аддис-Абебе прошла первая в истории страны всеобщая забастовка (по данным Конфедерации эфиопских профсоюзов, в ней участвовали 100 тыс. человек).
В конце июня в расположении дислоцированной в столице 4-й дивизии на совещании представителей всех воинских частей было принято решение о создании коллективного органа руководства революцией - Координационного комитета вооруженных сил, полиции и территориальной армии (ККВС) во главе с майором Менгисту Хайле Мариамом. ККВС упразднил важнейшие институты монархии (Совет короны, личный штаб императора, дворцовый Высший суд), арестовал ряд родственников Хайле Селассие I и высших должностных лиц. 9 июля ККВС обнародовал свою программу, главными пунктами которой были демократизация страны и проведение реформ в интересах широких слоёв населения. Выдвинутый военными лозунг «Эфиопия прежде всего» имел антифеодальную и антимонархическую направленность. 12.09.1974 года Хайле Селассие I был низложен, действие конституции приостановлено, правительство и парламент распущены. Вся полнота власти перешла к ККВС, вскоре переименованному во Временный военный административный совет (ВВАС), и к Временному военному правительству.
Обнародованная 20.12.1974 года политическая декларация ВВАС «Эфиопия прежде всего: происхождение и пути развития» провозгласила лозунги построения т. н. эфиопского социализма, приоритетности общественных интересов, обеспечения равенства всех эфиопов и нерушимости единства страны, опоры на собственные силы. 05.03.1975 года ВВАС осуществил самую радикальную во всей Африке земельную реформу, в соответствии с которой миллионы крестьян, вынужденных ранее арендовать землю у феодалов, отдавая за это до 75% урожая, впервые обрели собственные наделы площадью до 10 га. Были национализированы крупнейшие предприятия и страховые компании, принято прогрессивное трудовое законодательство, устанавливавшее 8-часовой рабочий день, минимум заработной платы, обязательное медицинское обслуживание и оплачиваемый отпуск.
Предусматривалось участие рабочих в управлении национализированными предприятиями. В стране признано равенство религий (христианства и ислама), осуществлено отделение церкви от государства и школы от церкви. В городе и деревне созданы органы местного самоуправления. 21.04.1976 года руководство страны обнародовало Программу национально-демократической революции в Эфиопии, в которой была поставлена задача «объединения всех антифеодальных и антиимпериалистических сил в борьбе за новую Эфиопию и создания в стране прочной базы для перехода к социализму».
В ходе развития эфиопская революция столкнулась с сопротивлением внутренних и внешних сил. Самым непримиримым противником военного руководства выступила Эфиопская народно-революционная партия (ЭНРП), созданная в 1972 году представителями эфиопской интеллигенции и учащейся молодёжи. ЭНРП считала, что армия не может руководить революцией, поскольку на протяжении многих лет использовалась императорским режимом для подавления инакомыслия. Не получив заметной поддержки среди населения, ЭНРП встала на путь террора и саботажа. В ответ по приказу ВВАС был объявлен «красный террор», в результате которого погибли тысячи противников военного режима. Одновременно по мере углубления в стране революционного процесса происходила консолидация сторонников Менгисту Хайле Мариама в ВВАС. В феврале 1977 года после окончательного разгрома оппозиции внутри ВВАС, возглавлявшейся в 1974 году Аманом Микаэлем Андомом и в 1977 году Тэфэри Банти, пред. ВВАС и лидером страны был официально признан Менгисту Хайле Мариам.
Весной 1978 года эфиопская армия нанесла поражение сомалийским войскам, попытавшимся захватить область Огаден. Политическую поддержку и материальную помощь Эфиопии в войне с Сомали оказали СССР, Куба и др. социалистические страны. В результате нескольких визитов Менгисту Хайле Мариама в Москву были подписаны соглашения, обеспечившие значительную политическую и экономическую поддержку эфиопской революции со стороны СССР.
Одна из особенностей революции в Эфиопии - отсутствие в то время в стране авангардной партии. Попытка создать её на основе имевшихся небольших марксистских групп не дала ожидаемого результата. Организованный в феврале 1977 года на базе 5 партий Союз марксистско-ленинских организаций Эфиопии не смог выработать общей политической программы и в начале 1979 года самораспустился. 18.12.1979 года декретом ВВАС создана Комиссия по организации партии трудящихся Эфиопии, которую возглавил Менгисту Хайле Мариам. По его просьбе в Эфиопию с целью подготовки текстов программы и устава партии была направлена группа консультантов ЦК КПСС. Представленные ими проекты партийных документов практически являлись калькой с аналогичных документов КПСС с учётом национальной специфики Эфиопии.
Учредительный съезд Рабочей партии Эфиопии (РПЭ) состоялся 6-10.09.1984 года, её идеологической основой провозглашался марксизм-ленинизм. Генеральным секретарём партии единогласно избран Менгисту Хайле Мариам. Все руководящие партийные посты заняли члены ВВАС. В сентябре 1987 года провозглашена Народно-демократическая республика Эфиопия во главе с президентом Менгисту Хайле Мариамом.
Становление государственно-партийной системы происходило на фоне ухудшения социально-экономического положения в стране. Объявленные реформы реализовывались с большим трудом. Многие из них не имели под собой финансовой основы и зависели от иностранной, прежде всего советской, помощи. Революционные аграрные преобразования не устранили социальных проблем в деревне. Недовольство крестьян вызвали, в частности, решение властей переселить земледельцев на пустующие земли запада страны, создание укрупнённых деревень на базе отдельных хуторов. Новой Эфиопии достался в наследство старый чиновничий аппарат, известный своей некомпетентностью и мздоимством. Множились случаи саботажа на производстве, не ослабевали действия контрреволюционных элементов. Злоупотребление властей идеологическими лозунгами при отсутствии видимых улучшений в жизни народа порождало среди людей апатию и безразличие.
Фактически народно-демократическая революция начала затухать. Менялся и стиль руководства страной: был установлен однопартийный режим; у власти стояли военные, не имевшие опыта государственного управления. Положение в стране и партии усугубляли также враждебное отношение интеллигенции и молодёжи к руководству страны и его курсу на «построение социализма», рост оппозиционных настроений в армии, недовольной войной в Эритрее и терпевшей поражения от партизанских отрядов антиправительственных сил, представленных главным образом Народным фронтом освобождения Тыграя.
В этой сложной ситуации власти попытались кардинально изменить политический курс. Выступая в марте 1990 года на пленуме ЦК РПЭ, Менгисту Хайле Мариам признал, что выбор Эфиопией пути социалистической ориентации «ожидаемого результата не дал». Выдвигались лозунги, призывавшие к переходу к рыночной экономике и либерализации общества, а также к созданию новой партии, не придерживающейся единой идеологии. К началу 1991 года политическая и социально-экономическая обстановка в стране ещё больше обострилась. В мае 1991 года в результате вооруженных выступлений оппозиции режим Менгисту Хайле Мариама пал.