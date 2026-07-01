НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ЭФИОПИИ 1974-1987

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ЭФИОПИИ 1974-1987 годов - бы­ла вы­зва­на ост­рым по­ли­тическим и эко­но­мическим кри­зи­сом, обу­слов­лен­ным со­хра­не­ни­ем в стра­не фео­даль­ных от­но­ше­ний, по­ли­тическим бес­пра­ви­ем и об­ни­ща­ни­ем народных масс, рос­том без­ра­бо­ти­цы, ост­ры­ми эт­но­ре­гио­наль­ны­ми про­ти­во­ре­чия­ми, кор­руп­ци­ей пра­вя­щих кру­гов.

Мощ­ным ка­та­ли­за­то­ром вы­зре­ва­ния ре­во­люционной си­туа­ции стал го­лод в северных рай­онах стра­ны, вы­зван­ный мно­го­лет­ней за­су­хой. Революция про­шла в сво­ём раз­ви­тии 2 эта­па: на 1-м эта­пе (февраль - декабрь 1974 года) бы­ла сверг­ну­та мо­нар­хия , на 2-м (1975-1987 годы) про­ве­де­ны про­грес­сив­ные со­ци­аль­но-эко­но­мические пре­об­ра­зо­ва­ния, соз­да­на но­вая государственно-партийная сис­те­ма.

Важ­ным фак­то­ром ре­во­люционного раз­ви­тия в Эфио­пии ста­ло уси­лив­шее­ся с середины февраля 1974 года сти­хий­ное, иду­щее сни­зу по­ли­тическое дви­же­ние масс, на­прав­лен­ное про­тив фео­да­лиз­ма и мо­нар­хии. В де­рев­нях кре­сть­я­не де-фак­то осу­ще­ст­в­ля­ли зе­мель­ную ре­фор­му, в го­ро­дах ра­бо­чие, уча­щая­ся мо­ло­дёжь и учи­те­ля ор­га­ни­зо­вы­ва­ли мас­со­вые де­мон­ст­ра­ции. Про­тив пра­вя­ще­го ре­жи­ма вы­сту­пи­ла ар­мия, яв­ляв­шая­ся до это­го, на­ря­ду с Цер­ко­вью, од­ной из главных опор мо­нар­хии. 25.02.1974 года вы­шла из по­ви­но­ве­ния дис­ло­ци­ро­ван­ная в Эрит­рее 2-я ди­ви­зия, ко­то­рую в по­сле­дую­щие дни под­дер­жа­ли др. во­ин­ские час­ти, а так­же по­ли­ция. По­пыт­ки императора Хай­ле Се­лас­сие I нор­ма­ли­зо­вать си­туа­цию пу­тём сме­ны пра­ви­тель­ст­ва, из­да­ния ука­за о сни­же­нии цен и по­вы­ше­ния жа­ло­ва­нья во­ен­но­слу­жа­щим за­кон­чи­лись без­ре­зуль­тат­но. 7-10 мар­та в Ад­дис-Абе­бе про­шла пер­вая в ис­то­рии стра­ны все­об­щая за­бас­тов­ка (по дан­ным Кон­фе­де­ра­ции эфи­опских проф­сою­зов, в ней уча­ст­во­ва­ли 100 тыс. человек).

В кон­це ию­ня в рас­по­ло­же­нии дис­ло­ци­ро­ван­ной в сто­ли­це 4-й ди­ви­зии на со­ве­ща­нии пред­ста­ви­те­лей всех во­ин­ских час­тей бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о соз­да­нии кол­лек­тив­но­го ор­га­на ру­ко­во­дства ре­во­лю­ци­ей - Ко­ор­ди­национного комитета воо­руженных сил, по­ли­ции и тер­ри­то­ри­аль­ной ар­мии (ККВС) во гла­ве с май­о­ром Мен­ги­сту Хай­ле Ма­риа­мом . ККВС уп­разд­нил важ­ней­шие ин­сти­ту­ты мо­нар­хии (Со­вет ко­ро­ны, лич­ный штаб им­пе­ра­то­ра, двор­цо­вый Выс­ший суд), аре­сто­вал ряд род­ст­вен­ни­ков Хай­ле Се­лас­сие I и выс­ших долж­но­ст­ных лиц. 9 ию­ля ККВС об­на­ро­до­вал свою про­грам­му, главными пунк­та­ми ко­то­рой бы­ли де­мо­кра­ти­за­ция стра­ны и про­ве­де­ние ре­форм в ин­те­ре­сах ши­ро­ких сло­ёв на­селе­ния. Вы­дви­ну­тый во­ен­ны­ми ло­зунг «Эфио­пия пре­ж­де все­го» имел ан­ти­фео­даль­ную и ан­ти­мо­нар­хическую на­прав­лен­ность. 12.09.1974 года Хай­ле Се­лас­сие I был низ­ло­жен, дей­ст­вие кон­сти­ту­ции при­оста­нов­ле­но, пра­ви­тель­ст­во и пар­ла­мент рас­пу­ще­ны. Вся пол­но­та вла­сти пе­ре­шла к ККВС, вско­ре пе­ре­име­но­ван­но­му во Временный во­енный административный со­вет (ВВАС), и к Временному во­енному пра­ви­тель­ст­ву.

Об­на­ро­до­ван­ная 20.12.1974 года по­ли­тическая дек­ла­ра­ция ВВАС «Эфио­пия пре­ж­де все­го: про­ис­хо­ж­де­ние и пу­ти раз­ви­тия» про­воз­гла­си­ла ло­зун­ги по­строе­ния т. н. эфи­опского со­циа­лиз­ма, при­ори­тет­но­сти об­щественных ин­те­ре­сов, обес­пе­че­ния ра­вен­ст­ва всех эфио­пов и не­ру­ши­мо­сти един­ст­ва стра­ны, опо­ры на собственные си­лы. 05.03.1975 года ВВАС осу­ще­ст­вил са­мую ра­ди­каль­ную во всей Аф­ри­ке зе­мель­ную ре­фор­му, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой мил­лио­ны кре­сть­ян, вы­ну­ж­ден­ных ра­нее арен­до­вать зем­лю у фео­да­лов, от­да­вая за это до 75% уро­жая, впер­вые об­ре­ли собственные на­де­лы площадью до 10 га. Бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны круп­ней­шие пред­при­ятия и стра­хо­вые ком­па­нии, при­ня­то про­грес­сив­ное тру­до­вое за­ко­но­да­тель­ст­во, ус­та­нав­ли­вав­шее 8-ча­со­вой ра­бо­чий день, ми­ни­мум за­ра­бот­ной пла­ты, обя­зательное медицинское об­слу­жи­ва­ние и оп­ла­чи­вае­мый от­пуск.

Пре­ду­смат­ри­ва­лось уча­стие ра­бо­чих в управ­ле­нии на­цио­на­ли­зи­рованными пред­при­ятия­ми. В стра­не при­зна­но ра­вен­ст­во ре­ли­гий (хри­сти­ан­ст­ва и ис­ла­ма ), осу­ще­ст­в­ле­но от­де­ле­ние церк­ви от го­су­дар­ст­ва и шко­лы от церк­ви. В го­ро­де и де­рев­не соз­да­ны ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. 21.04.1976 года ру­ко­во­дство стра­ны об­на­ро­до­ва­ло Про­грам­му национально-де­мо­кра­тической ре­во­лю­ции в Эфио­пии, в ко­то­рой бы­ла по­став­ле­на за­да­ча «объ­е­ди­не­ния всех ан­ти­фео­даль­ных и ан­ти­им­пе­риа­ли­стических сил в борь­бе за но­вую Эфио­пию и соз­да­ния в стра­не проч­ной ба­зы для пе­ре­хо­да к со­циа­лиз­му».

В хо­де раз­ви­тия эфи­опская ре­во­лю­ция столк­ну­лась с со­про­тив­ле­ни­ем внутренних и внеш­них сил. Са­мым не­при­ми­ри­мым про­тив­ни­ком во­енного ру­ко­во­дства вы­сту­пи­ла Эфи­опская народно-ре­во­люционная пар­тия (ЭНРП), соз­дан­ная в 1972 году пред­ста­ви­те­ля­ми эфи­опской ин­тел­ли­ген­ции и уча­щей­ся мо­ло­дё­жи. ЭНРП счи­та­ла, что ар­мия не мо­жет ру­ко­во­дить ре­во­лю­ци­ей, по­сколь­ку на про­тя­же­нии многих лет ис­поль­зо­ва­лась императорским ре­жи­мом для по­дав­ле­ния ина­ко­мыс­лия. Не по­лу­чив за­мет­ной под­держ­ки сре­ди на­се­ле­ния, ЭНРП вста­ла на путь тер­ро­ра и са­бо­та­жа. В от­вет по при­ка­зу ВВАС был объ­яв­лен «крас­ный тер­рор», в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го по­гиб­ли ты­ся­чи про­тив­ни­ков во­енного ре­жи­ма. Од­но­вре­мен­но по ме­ре уг­луб­ле­ния в стра­не ре­во­люционного про­цес­са про­ис­хо­ди­ла кон­со­ли­да­ция сто­рон­ни­ков Мен­ги­сту Хай­ле Ма­риа­ма в ВВАС. В феврале 1977 года по­сле окон­чательного раз­гро­ма оп­по­зи­ции внут­ри ВВАС, воз­глав­ляв­шей­ся в 1974 году Ама­ном Ми­ка­элем Ан­до­мом и в 1977 году Тэ­фэ­ри Бан­ти, пред. ВВАС и ли­де­ром стра­ны был офи­ци­аль­но при­знан Мен­ги­сту Хай­ле Ма­ри­ам.

Вес­ной 1978 года эфи­опская ар­мия на­нес­ла по­ра­же­ние со­ма­лий­ским вой­скам, по­пы­тав­шим­ся за­хва­тить область Ога­ден. По­ли­тическую под­держ­ку и ма­те­ри­аль­ную по­мощь Эфио­пии в вой­не с Со­ма­ли ока­за­ли СССР, Ку­ба и др. со­циа­ли­стические стра­ны. В ре­зуль­та­те не­сколь­ких ви­зи­тов Мен­ги­сту Хай­ле Ма­риа­ма в Мо­ск­ву бы­ли под­пи­са­ны со­гла­ше­ния, обес­пе­чив­шие зна­чительную по­ли­тическую и эко­но­мическую под­держ­ку эфи­опской ре­во­лю­ции со сто­ро­ны СССР.

Од­на из осо­бен­но­стей революции в Эфиопии - от­сут­ст­вие в то вре­мя в стра­не аван­гард­ной пар­тии. По­пыт­ка соз­дать её на ос­но­ве имев­ших­ся не­боль­ших мар­кси­ст­ских групп не да­ла ожи­дае­мо­го ре­зуль­та­та. Ор­га­ни­зо­ван­ный в феврале 1977 года на ба­зе 5 пар­тий Со­юз мар­кси­ст­ско-ле­нин­ских ор­га­ни­за­ций Эфио­пии не смог вы­ра­бо­тать об­щей по­ли­тической про­грам­мы и в начале 1979 года са­мо­рас­пус­тил­ся. 18.12.1979 года дек­ре­том ВВАС соз­да­на Ко­мис­сия по ор­га­ни­за­ции пар­тии тру­дя­щих­ся Эфио­пии, ко­то­рую воз­гла­вил Мен­ги­сту Хай­ле Ма­ри­ам. По его прось­бе в Эфио­пию с це­лью под­го­тов­ки тек­стов про­грам­мы и ус­та­ва пар­тии бы­ла на­прав­ле­на груп­па кон­суль­тан­тов ЦК КПСС. Пред­став­лен­ные ими про­ек­ты партийных до­ку­мен­тов прак­ти­че­ски яв­ля­лись каль­кой с ана­ло­гич­ных до­ку­мен­тов КПСС с учё­том национальной спе­ци­фи­ки Эфио­пии.

Уч­ре­дительный съезд Ра­бо­чей пар­тии Эфио­пии (РПЭ) со­сто­ял­ся 6-10.09.1984 года, её идео­ло­гической ос­но­вой про­воз­гла­шал­ся марк­сизм-ле­ни­низм. Ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём пар­тии еди­но­глас­но из­бран Мен­ги­сту Хай­ле Ма­ри­ам. Все ру­ко­во­дя­щие партийные по­сты за­ня­ли чле­ны ВВАС. В сентябре 1987 года про­воз­гла­ше­на Народно-де­мо­кра­тическая рес­пуб­ли­ка Эфио­пия во гла­ве с пре­зи­ден­том Мен­ги­сту Хай­ле Ма­риа­мом.

Ста­нов­ле­ние государственно-партийной сис­те­мы про­ис­хо­ди­ло на фо­не ухуд­ше­ния со­ци­аль­но-эко­но­мического по­ло­же­ния в стра­не. Объ­яв­лен­ные ре­фор­мы реа­ли­зо­вы­ва­лись с боль­шим тру­дом. Мно­гие из них не име­ли под со­бой фи­нан­со­вой ос­но­вы и за­ви­се­ли от ино­стран­ной, пре­ж­де все­го со­вет­ской, по­мо­щи. Ре­во­люционные аг­рар­ные пре­об­ра­зо­ва­ния не уст­ра­ни­ли со­ци­аль­ных про­блем в де­рев­не. Не­до­воль­ст­во кре­сть­ян вы­зва­ли, в ча­ст­но­сти, ре­ше­ние вла­стей пе­ре­се­лить зем­ле­дель­цев на пус­тую­щие зем­ли за­па­да стра­ны, соз­да­ние ук­руп­нён­ных де­ре­вень на ба­зе отдельных ху­то­ров. Но­вой Эфио­пии дос­тал­ся в на­след­ст­во ста­рый чи­нов­ни­чий ап­па­рат, из­вест­ный сво­ей не­ком­пе­тент­но­стью и мздо­им­ст­вом. Мно­жи­лись слу­чаи са­бо­та­жа на про­из­вод­ст­ве, не ос­ла­бе­ва­ли дей­ствия контр­ре­во­люционных эле­мен­тов. Зло­упо­треб­ле­ние вла­стей идео­ло­гическими ло­зун­га­ми при от­сут­ст­вии ви­ди­мых улуч­ше­ний в жиз­ни на­ро­да по­ро­ж­да­ло сре­ди лю­дей апа­тию и без­раз­ли­чие.

Фак­ти­че­ски народно-де­мо­кра­тическая ре­во­лю­ция на­ча­ла за­ту­хать. Ме­нял­ся и стиль ру­ко­во­дства стра­ной: был ус­та­нов­лен од­но­пар­тий­ный ре­жим; у вла­сти стоя­ли во­ен­ные, не имев­шие опы­та государственного управ­ле­ния. По­ло­же­ние в стра­не и пар­тии усу­губ­ля­ли так­же вра­ж­деб­ное от­но­ше­ние ин­тел­ли­ген­ции и мо­ло­дё­жи к ру­ко­во­дству стра­ны и его кур­су на «по­строе­ние со­циа­лиз­ма», рост оп­по­зиционных на­строе­ний в ар­мии, не­до­воль­ной вой­ной в Эрит­рее и тер­пев­шей по­ра­же­ния от пар­ти­зан­ских от­ря­дов ан­ти­пра­ви­тельственных сил, пред­став­лен­ных главным образом Народным фрон­том ос­во­бо­ж­де­ния Ты­грая.

В этой слож­ной си­туа­ции вла­сти по­пы­та­лись кар­ди­наль­но из­ме­нить по­ли­тический курс. Вы­сту­пая в мар­те 1990 года на пле­ну­ме ЦК РПЭ, Мен­ги­сту Хай­ле Ма­ри­ам при­знал, что вы­бор Эфио­пи­ей пу­ти со­циа­ли­стической ори­ен­та­ции «ожи­дае­мо­го ре­зуль­та­та не дал». Вы­дви­га­лись ло­зун­ги, при­зы­вав­шие к пе­ре­хо­ду к ры­ноч­ной эко­но­ми­ке и ли­бе­ра­ли­за­ции об­ще­ст­ва, а так­же к соз­да­нию но­вой пар­тии, не при­дер­жи­ваю­щей­ся еди­ной идео­ло­гии. К началу 1991 года по­ли­тическая и со­ци­аль­но-эко­но­мическая об­ста­нов­ка в стра­не ещё боль­ше обо­ст­ри­лась. В мае 1991 года в ре­зуль­та­те воо­руженных вы­сту­п­ле­ний оп­по­зи­ции ре­жим Мен­ги­сту Хай­ле Ма­риа­ма пал.

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