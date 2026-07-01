НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Чехословакии.
Образована весной 1919 года на базе партии Чешская государственно-правовая демократия (основана в феврале 1918 года). Бессменный лидер НДП - К. Крамарж. Представляла интересы чешских промышленно-финансовых кругов, группировавшихся вокруг Живностенского банка и Союза промышленников. Занимала выраженные националистические позиции, требовала гарантировать доминирующее положение чехов в государстве, резко критически относилась к понятию прав национальных меньшинств (прежде всего немцев).
НДП добивалась проведения конституционной реформы с целью создания правительства «сильной руки», критиковала институты Римско-католической церкви, считая её проавстрийской и враждебно настроенной по отношению к Чехословацкой республике. Выступала против уступок Польше в вопросе о Тешинской области. В 1918-1919 годах НДП являлась правящей партией в Чехословакии. Проиграв муниципальные выборы 1919 года, вышла из состава правительства. На парламентских выборах 1920 года набрала около 6% голосов, с октября 1922 года в правительстве «общенациональной коалиции».
В 1925 году от НДП откололась либеральная группа во главе с Я. Странским, образовавшая Национальную партию труда. На парламентских выборах 1925 года и 1927 года за НДП проголосовали около 5% избирателей, в 1927 году её представители вновь вошли в состав правительства «общенациональной коалиции». В 1934 году вместе с др. правыми политическими организациями (Национальная лига, Национальный фронт) НДП сформировала партию Национальное объединение. После неудачи на парламентских выборах 1935 года (около 5,6% голосов) Национальное объединение начало распадаться и в 1938 году самораспустилось.