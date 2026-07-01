НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Чехословакии.

Об­ра­зо­ва­на вес­ной 1919 года на ба­зе пар­тии Чешская государственно-пра­во­вая де­мо­кра­тия (ос­но­ва­на в феврале 1918 года). Бес­смен­ный ли­дер НДП - К. Кра­марж . Пред­став­ля­ла ин­те­ре­сы чешских промышленно-фи­нан­со­вых кру­гов, груп­пи­ро­вав­ших­ся во­круг Жив­но­стен­ско­го бан­ка и Сою­за про­мыш­лен­ни­ков. За­ни­ма­ла вы­ра­жен­ные на­цио­на­ли­стические по­зи­ции, тре­бо­ва­ла га­ран­ти­ро­вать до­ми­ни­рую­щее по­ло­же­ние че­хов в го­су­дар­ст­ве, рез­ко кри­ти­че­ски от­но­си­лась к по­ня­тию прав национальных мень­шинств (пре­ж­де все­го нем­цев).

НДП до­би­ва­лась про­ве­де­ния кон­сти­туционной ре­фор­мы с це­лью соз­да­ния пра­ви­тель­ст­ва «силь­ной ру­ки», кри­ти­ко­ва­ла ин­сти­ту­ты Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, счи­тая её про­ав­ст­рий­ской и вра­ж­деб­но на­стро­ен­ной по от­но­ше­нию к Че­хословацкой рес­пуб­ли­ке. Вы­сту­па­ла про­тив ус­ту­пок Поль­ше в во­про­се о Те­шин­ской об­лас­ти. В 1918-1919 годах НДП яв­ля­лась пра­вя­щей пар­ти­ей в Че­хо­сло­ва­кии. Про­иг­рав му­ни­ци­паль­ные вы­бо­ры 1919 года, вы­шла из со­ста­ва пра­ви­тель­ст­ва. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1920 года на­бра­ла около 6% го­ло­сов, с октября 1922 года в пра­ви­тель­ст­ве «об­ще­на­цио­наль­ной коа­ли­ции».

В 1925 году от НДП от­ко­ло­лась ли­бе­раль­ная груп­па во гла­ве с Я. Странс­ким, об­ра­зо­вав­шая Национальную пар­тию тру­да. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1925 года и 1927 года за НДП про­го­ло­со­ва­ли около 5% из­би­ра­те­лей, в 1927 году её пред­ста­ви­те­ли вновь во­шли в со­став пра­ви­тель­ст­ва «об­ще­на­цио­наль­ной коа­ли­ции». В 1934 году вме­сте с др. пра­вы­ми по­ли­тическими ор­га­ни­за­ция­ми (Национальная ли­га, Национальный фронт) НДП сфор­ми­ро­ва­ла пар­тию Национальное объ­еди­не­ние. По­сле не­уда­чи на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1935 года (около 5,6% го­ло­сов) Национальное объ­е­ди­не­ние на­ча­ло рас­па­дать­ся и в 1938 году са­мо­рас­пус­ти­лось.

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