НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ЛИГА 1879-1882
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ЛИГА 1879-1882 годов - ирландская национальная земельная лига, массовая общественно-политическая организация в Ирландии.
Образовалась 21.10.1879 года в результате слияния Земельной лиги графства Мейо во главе с М. Девиттом (основана в августе 1879 года) с рядом организаций по защите интересов фермеров. Объединяла представителей различных социальных слоёв - от крупных фермеров до сельскохозяйственных рабочих и городской бедноты. Президентом лиги был избран Ч. С. Парнелл. Программа лиги содержала требования установления справедливой арендной платы, фиксации сроков аренды, предоставления арендаторам права свободной продажи и выкупа земли (т. н. три F) и была нацелена на борьбу с лендлордизмом.
Наиболее радикальные члены лиги выступали за национализацию земли. Политические требования по причине разногласий среди членов лиги (Парнелл ратовал за предоставление Ирландии гомруля, Девитт стремился к достижению полной национальной независимости) не были включены в программу. Руководство лиги осуществлял исполнительный комитет из 7 человек (президент, 3 секретаря, 3 казначея). Уже к концу 1879 года отделения лиги были сформированы в большинстве графств Ирландии, затем в США, откуда от ирландских эмигрантов поступала существенная финансовая помощь. Наряду с Национальной земельной лигой, в январе 1881 года была создана Женская земельная лига во главе с сёстрами Парнелла.
Национальная земельная лига развернула т. н. земельную войну в Ирландии (1879-1882 годы). Борясь за снижение арендной платы и недопущение сгона арендаторов с земли, лига предлагала лендлордам свои арендные ставки, а в случае их отказа призывала членов лиги не выплачивать ренту. Разработана и успешно применялась на практике тактика бойкота (название - от фамилии управляющего поместьем лорда Эрна капитана Ч. Бойкота, к которому она впервые применена). Несмотря на призывы руководства лиги использовать исключительно законные средства, фермеры нередко прибегали к насилию. Это привело к обострению обстановки в Ирландии, аресту М. Девитта (февраль 1881 года) и введению британскими властями военного положения (март 1881 года).
Одновременно в апреле 1881 года в Парламенте началось обсуждение нового земельного закона (смотрите Гладстона билли 1870, 1881 годов). Арест Ч. С. Парнелла (13.10.1881 года) побудил руководство Национальной земельной лиги опубликовать 18.10.1881 года манифест, призывавший ирландских фермеров не платить ренту. Весной 1882 года между Парнеллом и У. Ю. Гладстоном заключено т. н. Килмейнхеймское соглашение (от названия тюрьмы, в которой содержался Парнелл). В обмен на отмену военного положения, освобождение арестованных, оказание государственной помощи арендаторам в случае недоимок Парнелл обещал распустить лигу, принять меры к прекращению борьбы фермеров. В октябре 1882 года Национальная земельная лига преобразована в Ирландскую национальную лигу, фактически ставшую придатком Ирландской парламентской партии.