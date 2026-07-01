НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ЛИГА 1879-1882

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ЛИГА 1879-1882 годов - ирландская национальная земельная лига, массовая общественно-политическая организация в Ирландии.

Об­ра­зо­ва­лась 21.10.1879 года в ре­зуль­та­те слия­ния Зе­мель­ной ли­ги граф­ст­ва Мейо во гла­ве с М. Де­вит­том (ос­но­ва­на в августе 1879 года) с ря­дом орга­ни­за­ций по за­щи­те ин­те­ре­сов фер­ме­ров. Объ­еди­ня­ла пред­ста­ви­те­лей различных со­ци­аль­ных сло­ёв - от круп­ных фер­ме­ров до сельскохозяйственных ра­бо­чих и городской бед­но­ты. Пре­зи­ден­том лиги был из­бран Ч. С. Пар­нелл . Про­грам­ма лиги со­дер­жа­ла тре­бо­ва­ния ус­та­нов­ле­ния спра­вед­ли­вой аренд­ной пла­ты, фик­са­ции сро­ков арен­ды, пре­до­с­тав­ле­ния арен­да­то­рам пра­ва сво­бод­ной про­да­жи и вы­ку­па зем­ли (т. н. три F) и бы­ла на­це­ле­на на борь­бу с ленд­лор­диз­мом.

Наи­бо­лее ра­ди­каль­ные чле­ны лиги вы­сту­па­ли за на­цио­на­ли­за­цию зем­ли. По­ли­тические тре­бо­ва­ния по при­чи­не раз­но­гла­сий сре­ди чле­нов лиги (Пар­нелл ра­то­вал за пре­дос­тав­ле­ние Ир­лан­дии гом­ру­ля, Де­витт стре­мил­ся к дос­ти­же­нию пол­ной национальной не­за­ви­си­мо­сти) не бы­ли вклю­че­ны в про­грам­му. Ру­ко­во­дство лиги осу­ще­ст­в­лял ис­пол­нительный комитет из 7 человек (пре­зи­дент, 3 сек­ре­та­ря, 3 ка­зна­чея). Уже к концу 1879 года отде­ле­ния лиги бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны в боль­шин­ст­ве графств Ир­лан­дии, за­тем в США , от­ку­да от ирландских эмиг­ран­тов по­сту­па­ла су­ще­ст­вен­ная фи­нан­со­вая по­мощь. На­ря­ду с Национальной земельной лигой, в январе 1881 года бы­ла соз­да­на Жен­ская зе­мель­ная ли­га во гла­ве с сё­ст­ра­ми Пар­нел­ла.

Национальная земельная лига раз­вер­ну­ла т. н. зе­мель­ную вой­ну в Ир­лан­дии (1879-1882 годы). Бо­рясь за сни­же­ние аренд­ной пла­ты и не­до­пу­ще­ние сго­на арен­да­то­ров с зем­ли, лига пред­ла­га­ла ленд­лор­дам свои аренд­ные став­ки, а в слу­чае их от­ка­за при­зы­ва­ла чле­нов ли­ги не вы­пла­чи­вать рен­ту. Раз­ра­бо­та­на и ус­пеш­но при­ме­ня­лась на прак­ти­ке так­ти­ка бой­ко­та (название - от фа­ми­лии управ­ляю­ще­го по­ме­сть­ем лор­да Эр­на ка­пи­та­на Ч. Бой­ко­та, к ко­то­ро­му она впер­вые при­ме­не­на). Не­смот­ря на при­зы­вы ру­ко­во­дства лиги ис­поль­зо­вать ис­клю­чи­тель­но за­кон­ные сред­ст­ва, фер­ме­ры не­ред­ко при­бе­га­ли к на­си­лию. Это при­ве­ло к обо­ст­ре­нию об­ста­нов­ки в Ир­лан­дии, аре­сту М. Де­вит­та (февраль 1881 года) и вве­де­нию британскими вла­стя­ми во­енного по­ло­же­ния (март 1881 года).

Од­но­вре­мен­но в апреле 1881 года в Пар­ла­мен­те на­ча­лось об­су­ж­де­ние но­во­го зе­мель­но­го за­ко­на (смотрите Глад­сто­на бил­ли 1870, 1881 годов ). Арест Ч. С. Пар­нел­ла (13.10.1881 года) по­бу­дил ру­ко­во­д­ство Национальной земельной лиги опуб­ли­ко­вать 18.10.1881 года ма­ни­фест, при­зы­вав­ший ирландских фер­ме­ров не пла­тить рен­ту. Вес­ной 1882 года ме­ж­ду Пар­нел­лом и У. Ю. Глад­сто­ном за­клю­че­но т. н. Кил­мейн­хейм­ское со­гла­ше­ние (от названия тюрь­мы, в ко­то­рой со­дер­жал­ся Пар­нелл). В об­мен на от­ме­ну во­енного по­ло­же­ния, ос­во­бо­ж­де­ние аре­сто­ван­ных, ока­за­ние государственной по­мо­щи арен­да­то­рам в слу­чае не­дои­мок Пар­нелл обе­щал рас­пус­тить лигу, при­нять ме­ры к пре­кра­ще­нию борь­бы фер­ме­ров. В октябре 1882 года Национальная земельная лига пре­об­ра­зо­ва­на в Ирландскую национальную ли­гу, фак­ти­че­ски став­шую при­дат­ком Ирландской пар­ла­мент­ской пар­тии.

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