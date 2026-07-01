НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА
НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА - закрытое акционерное общество в РФ.
Учреждено в июле 2002 года с целью организации биржевого товарного рынка; входит в состав группы «Московская Биржа», технология и инфраструктура которой ею используется.
Основным направлением деятельности НТБ является организация: рынка срочных контрактов на зерно с различными условиями и базисами поставки, в т. ч. на условиях порто-франко в Черноморском регионе; биржевых рынков на различные товарные активы (продукция АПК, энергоносители); биржевых рынков сельскохозяйственной продукции с региональными базисами поставки (в Южном федеральном округе, в Самарской области и др. регионах); проведения совместных биржевых торгов с биржами стран СНГ по товарам, производимым в них.
НТБ - главный российский регулятор в организации и проведении биржевых торгов на рынке зерна. С 2002 года НТБ принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна; является уполномоченной биржей Министерства сельского хозяйства России.