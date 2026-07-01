НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА - за­кры­тое ак­цио­нер­ное об­ще­ст­во в РФ.

Уч­ре­ж­дено в ию­ле 2002 года с це­лью ор­га­ни­за­ции бир­же­во­го то­вар­но­го рын­ка; вхо­дит в со­став груп­пы « Мос­ков­ская Биржа », тех­но­ло­гия и ин­фра­струк­ту­ра ко­то­рой ею ис­поль­зует­ся.

Основным на­прав­ле­ни­ем дея­тель­но­сти НТБ яв­ля­ет­ся ор­га­ни­за­ция: рын­ка сроч­ных кон­трак­тов на зер­но с различными ус­ло­вия­ми и ба­зи­са­ми по­став­ки, в т. ч. на ус­ло­ви­ях пор­то-фран­ко в Чер­но­мор­ском ре­гио­не; бир­же­вых рын­ков на различные товар­ные ак­ти­вы (про­дук­ция АПК, энер­го­но­си­те­ли); бир­же­вых рын­ков сельскохозяйственной про­дук­ции с ре­гио­наль­ны­ми ба­зи­са­ми по­став­ки (в Южном фе­де­раль­ном округе, в Са­мар­ской области и др. ре­гио­нах); про­ве­де­ния со­вме­ст­ных бир­же­вых тор­гов с бир­жа­ми стран СНГ по то­ва­рам, про­из­во­ди­мым в них.

НТБ - глав­ный российский ре­гу­ля­тор в ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­нии бир­же­вых тор­гов на рын­ке зер­на. С 2002 года НТБ при­ни­ма­ет уча­стие в про­ве­де­нии государственных то­вар­ных и за­ку­поч­ных ин­тер­вен­ций на рын­ке зер­на; яв­ля­ет­ся упол­но­мо­чен­ной бир­жей Министерства сельского хозяйства Рос­сии .

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