НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ - на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ское уч­ре­ж­де­ние США .

Ос­но­ва­на в 1956 году для ко­ор­ди­на­ции соз­да­ния и ис­поль­зо­ва­ния те­ле­ско­пов и ин­тер­фе­ро­мет­рических сис­тем ра­дио­диа­па­зо­на. Фи­нан­си­ру­ет­ся Национальным на­учным фон­дом США. Штаб-квар­ти­ра - в Шар­ло­тс­вил­ле (штат Вир­ги­ния). НРАО от­ве­ча­ет за ор­га­ни­за­цию ис­поль­зо­ва­ния ра­дио­ас­тро­но­мических ин­ст­ру­мен­тов США ме­ж­ду­народным ас­тро­но­мическим со­об­ще­ст­вом, а так­же ве­дёт боль­шую об­ра­зо­ва­тель­ную и по­пу­ля­ри­за­тор­скую дея­тель­ность.

НРАО управ­ля­ет ра­бо­той 100-мет­ро­во­го ра­дио­те­ле­ско­па им. Р. Бер­да (Грин-Бэнк, штат Западная Вир­ги­ния), ра­дио­ин­тер­фе­ро­мет­рической сис­те­мой VLA (Ve­ry Large Array), со­стоя­щей из 27 ан­тенн, и ра­дио­ин­тер­фе­ро­мет­рической сис­те­мой со сверх­длин­ны­ми ба­за­ми VLBA (Very Long Baseline Array), объ­е­ди­няю­щей 10 ра­дио­те­ле­ско­пов. НРАО пред­став­ля­ет США в про­ектах ин­тер­фе­ро­мет­ра мил­ли­мет­ро­во­го диа­па­зо­на ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) (совместно с Ев­ро­пой, Япо­ни­ей и Чи­ли) и усо­вер­шен­ст­во­ван­но­го ин­тер­фе­ро­мет­ра EVLA (Expanded Very Large Array) (совместно с Ка­на­дой и Мек­си­кой). В со­став НРАО вхо­дит Тех­но­ло­гический центр, за­ни­маю­щий­ся раз­ра­бот­кой при­бо­ров для ра­дио­ас­тро­но­мических на­блю­де­ний.

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