НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ - научно-исследовательское учреждение США.
Основана в 1956 году для координации создания и использования телескопов и интерферометрических систем радиодиапазона. Финансируется Национальным научным фондом США. Штаб-квартира - в Шарлотсвилле (штат Виргиния). НРАО отвечает за организацию использования радиоастрономических инструментов США международным астрономическим сообществом, а также ведёт большую образовательную и популяризаторскую деятельность.
НРАО управляет работой 100-метрового радиотелескопа им. Р. Берда (Грин-Бэнк, штат Западная Виргиния), радиоинтерферометрической системой VLA (Very Large Array), состоящей из 27 антенн, и радиоинтерферометрической системой со сверхдлинными базами VLBA (Very Long Baseline Array), объединяющей 10 радиотелескопов. НРАО представляет США в проектах интерферометра миллиметрового диапазона ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) (совместно с Европой, Японией и Чили) и усовершенствованного интерферометра EVLA (Expanded Very Large Array) (совместно с Канадой и Мексикой). В состав НРАО входит Технологический центр, занимающийся разработкой приборов для радиоастрономических наблюдений.