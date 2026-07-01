НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА - анархо-синдикалистское объединение профсоюзов в Испании .

Воз­ник­ло в 1910 году в Бар­се­ло­не на ба­зе профсою­за «Ра­бо­чая со­ли­дар­ность»; пер­вый кон­гресс НКТ со­сто­ял­ся в сентябре 1911 года в Бар­се­ло­не. НКТ ос­но­вы­ва­ет­ся на прин­ци­пах са­мо­управ­ле­ния, фе­де­ра­лиз­ма и взаи­мо­по­мо­щи и ста­вит сво­ей це­лью до­сти­же­ние ли­бер­тар­но­го ком­му­низ­ма, ко­то­рый дол­жен на­сту­пить в хо­де со­ци­аль­ной ре­во­лю­ции и ос­во­бо­ж­де­ния тру­дя­щих­ся от ка­пи­та­ли­стической и государственной вла­сти в ре­зуль­та­те пе­ре­хо­да к ним средств про­из­вод­ст­ва. НКТ под­дер­жи­ва­ет и ор­га­ни­зу­ет за­бас­то­воч­ное дви­же­ние, но от­вер­га­ет на­сильственные ме­то­ды борь­бы. По различным ис­точ­ни­кам, на­счи­ты­ва­ет от 10 до 50 тыс. чле­нов. Член Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции тру­дя­щих­ся (с 1922 года).

Со вре­ме­ни сво­его соз­да­ния НКТ кон­ку­ри­ро­ва­ла с проф­со­юз­ной организаци­ей Ис­пан­ской со­циа­ли­сти­че­ской ра­бо­чей пар­тии (ИСРП) - Все­об­щим сою­зом тру­дя­щих­ся (ВСТ). В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны НКТ, ИСРП и ВСТ объ­е­ди­ни­ли уси­лия и 13-19.08.1917 года про­ве­ли все­об­щую за­бас­тов­ку. В 1923 году с ус­та­нов­ле­ни­ем дик­та­ту­ры М. При­мо де Ри­ве­ры дея­тель­ность НКТ бы­ла за­пре­ще­на. В 1927 году соз­да­на ра­ди­каль­ная Фе­де­ра­ция анар­хи­стов Ибе­рии (ФАИ), многие чле­ны ко­то­рой од­но­вре­мен­но вхо­ди­ли и в НКТ (в этот пе­ри­од НКТ не­ред­ко на­зы­ва­ли НКТ- ФАИ). В 1931 году НКТ под­дер­жа­ла про­воз­гла­ше­ние рес­пуб­ли­ки в Ис­па­нии (смотрите Ис­пан­ская ре­во­лю­ция 1931-1939 годов), од­на­ко в даль­ней­шем её от­но­ше­ния с рес­пуб­ли­кан­ским пра­ви­тель­ст­вом скла­ды­ва­лись не­про­сто: НКТ ор­га­ни­зо­ва­ла ряд за­бас­то­вок, уча­ст­во­ва­ла в Ас­ту­рий­ском вос­ста­нии 1934 года, мно­гие её чле­ны под­верг­лись пре­сле­до­ва­ни­ям.

В середине 1930-х годов внут­ри НКТ на­ме­тил­ся рас­кол на уме­рен­ное и ра­ди­каль­ное кры­ло, часть анар­хо-син­ди­ка­ли­стов, на­ру­шая тра­ди­ции аб­сен­те­из­ма, под­дер­жа­ла На­род­ный фронт на все­об­щих вы­бо­рах 16.02.1936 года. В го­ды гражданской вой­ны в Ис­па­нии чис­лен­ность НКТ дос­ти­га­ла 1 млн. человек; её влия­ние бы­ло осо­бен­но силь­ным в Ка­та­ло­нии и Ара­го­не. Чле­ны НКТ сра­жа­лись в ря­дах рес­пуб­ли­кан­ской ар­мии про­тив на­цио­на­ли­стов (в основном на Ара­гон­ском фрон­те). В мае 1937 года в Бар­се­ло­не про­изош­ли во­оруженное столк­но­ве­ния ме­ж­ду чле­на­ми НКТ и Ра­бо­чей пар­тии мар­кси­ст­ско­го един­ст­ва (ПОУМ), с од­ной сто­ро­ны, и ка­та­лон­ским пра­ви­тель­ст­вом - Же­нера­ли­та­том (рес­пуб­ли­кан­цы, со­циа­ли­сты, ком­му­ни­сты) - с дру­гой. В ре­зуль­та­те, с по­мо­щью рес­пуб­ли­кан­ских войск, НКТ и ПОУМ бы­ли раз­гром­ле­ны. По­сле ус­та­нов­ле­ния дик­та­ту­ры Ф. Фран­ко НКТ бы­ла вновь за­пре­ще­на, её иму­ще­ст­во кон­фи­ско­ва­но. Часть чле­нов НКТ эмиг­ри­ро­ва­ла, ор­га­ни­за­ция про­дол­жа­ла борь­бу про­тив фран­киз­ма в под­по­лье. Со смер­тью Фран­ко НКТ бы­ла ле­га­ли­зо­ва­на, од­на­ко рас­ко­лы и внутренние про­ти­во­ре­чия не по­зво­ли­ли ей вос­ста­но­вить бы­лое влия­ние на ра­бо­чих.

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