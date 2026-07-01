НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА - анархо-синдикалистское объединение профсоюзов в Испании.
Возникло в 1910 году в Барселоне на базе профсоюза «Рабочая солидарность»; первый конгресс НКТ состоялся в сентябре 1911 года в Барселоне. НКТ основывается на принципах самоуправления, федерализма и взаимопомощи и ставит своей целью достижение либертарного коммунизма, который должен наступить в ходе социальной революции и освобождения трудящихся от капиталистической и государственной власти в результате перехода к ним средств производства. НКТ поддерживает и организует забастовочное движение, но отвергает насильственные методы борьбы. По различным источникам, насчитывает от 10 до 50 тыс. членов. Член Международной ассоциации трудящихся (с 1922 года).
Со времени своего создания НКТ конкурировала с профсоюзной организацией Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) - Всеобщим союзом трудящихся (ВСТ). В годы Первой мировой войны НКТ, ИСРП и ВСТ объединили усилия и 13-19.08.1917 года провели всеобщую забастовку. В 1923 году с установлением диктатуры М. Примо де Риверы деятельность НКТ была запрещена. В 1927 году создана радикальная Федерация анархистов Иберии (ФАИ), многие члены которой одновременно входили и в НКТ (в этот период НКТ нередко называли НКТ- ФАИ). В 1931 году НКТ поддержала провозглашение республики в Испании (смотрите Испанская революция 1931-1939 годов), однако в дальнейшем её отношения с республиканским правительством складывались непросто: НКТ организовала ряд забастовок, участвовала в Астурийском восстании 1934 года, многие её члены подверглись преследованиям.
В середине 1930-х годов внутри НКТ наметился раскол на умеренное и радикальное крыло, часть анархо-синдикалистов, нарушая традиции абсентеизма, поддержала Народный фронт на всеобщих выборах 16.02.1936 года. В годы гражданской войны в Испании численность НКТ достигала 1 млн. человек; её влияние было особенно сильным в Каталонии и Арагоне. Члены НКТ сражались в рядах республиканской армии против националистов (в основном на Арагонском фронте). В мае 1937 года в Барселоне произошли вооруженное столкновения между членами НКТ и Рабочей партии марксистского единства (ПОУМ), с одной стороны, и каталонским правительством - Женералитатом (республиканцы, социалисты, коммунисты) - с другой. В результате, с помощью республиканских войск, НКТ и ПОУМ были разгромлены. После установления диктатуры Ф. Франко НКТ была вновь запрещена, её имущество конфисковано. Часть членов НКТ эмигрировала, организация продолжала борьбу против франкизма в подполье. Со смертью Франко НКТ была легализована, однако расколы и внутренние противоречия не позволили ей восстановить былое влияние на рабочих.