НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ - в Ереване , один из крупнейших художественных музеев в Закавказье.

Ос­но­ва­на в 1921 году как ху­дожественный от­дел (от­крыт в 1925 году) Государственного му­зея Ар­ме­нии при дея­тель­ном уча­стии М. С. Сарь­я­на. С 1935 года са­мо­сто­ятельный Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, с 1947 года Государственная картинная галерея Ар­ме­нии, с 1991 года современное на­зва­ние. Рас­по­ло­же­на в верх­них эта­жах не­оклас­си­ци­стического Му­зей­но­го ком­плек­са (над Национальным ис­то­рическим му­зе­ем) на площади Рес­пуб­ли­ки (1926-1957 годы, ар­хитектор А. И. Та­ма­нян и др.; зда­ние над­строе­но к 1978 году).

Ос­но­ва му­зея - ра­бо­ты армянских ху­дож­ни­ков, за­ку­п­лен­ные с пер­вой вы­став­ки изо­бра­зительного искусства в Ере­ва­не в 1921 году. В 1925 году в му­зей пе­ре­да­но жи­во­пис­ное со­б­ра­ние Ла­за­ре­вых и До­ма куль­ту­ры Ар­ме­нии в Мо­ск­ве. При ди­рек­то­ре Р. Г. Драм­пя­не (1925-1951 годы) му­зей по­пол­нил­ся про­из­ве­де­ния­ми из фон­дов Эр­ми­та­жа, Русского му­зея, Треть­я­ков­ской га­ле­реи, Ар­хео­ло­гического му­зея в Эч­ми­ад­зи­не. Бо­га­тое со­б­ра­ние армянского искусства (ико­ны XVII-XVIII веков, ра­бо­ты М. К. Аве­ти­ся­на, И. К. Ай­ва­зов­ско­го, Г. З. Ба­шинд­жа­гя­на, А. Код­жоя­на, С. Нер­се­ся­на, пред­ста­ви­те­лей се­мьи Ов­на­та­нян, В. А. Су­ре­нян­ца, Е. Та­те­вося­на, А. А. Фет­вад­жя­на, Э. Шаи­на и др.), ко­пий армянских рос­пи­сей VI-XIV веков, со­здан­ных под руководством Л. А. Дур­но­во. В от­де­ле западноев­ропейского искусства пред­став­ле­ны ан­тич­ная ке­ра­ми­ка, фар­фор, ме­бель, про­из­ве­де­ния Я. Бас­са­но, Я. Тин­то­рет­то, Гвер­чи­но, Б. Строц­ци, С. Рич­чи, П. П. Ру­бен­са, А. ван Дей­ка , Ж. О. Фра­го­на­ра, Г. Кур­бе , Т. Рус­со, А. Мон­ти­чел­ли, Э. Бу­де­на и др. (в т. ч. из со­б­ра­ния Г. Зам­бах­чя­на). В от­де­лах русского искусства и гра­фи­ки - ико­ны, про­из­ве­де­ния И. П. Ар­гу­но­ва, А. Н. Бе­нуа, К. П. Брюл­ло­ва, М. А. Вру­бе­ля, Н. С. Гон­ча­ро­вой, В. В. Кан­дин­ско­го, Е. Е. Лан­се­ре, Д. Г. Ле­виц­ко­го, К. С. Пет­ро­ва-Вод­ки­на, И. Е. Ре­пи­на, В. А. Се­ро­ва, К. А. Со­мо­ва, В. И. Су­ри­ко­ва, В. А. Тро­пи­ни­на, М. З. Ша­га­ла, И. И. Шиш­ки­на.

Сре­ди фи­лиа­лов - до­ма-му­зеи художника А. Код­жоя­на и скульп­то­ра А. Сар­ки­ся­на (оба - в Ере­ва­не).

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