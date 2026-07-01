НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ - в Ереване, один из крупнейших художественных музеев в Закавказье.
Основана в 1921 году как художественный отдел (открыт в 1925 году) Государственного музея Армении при деятельном участии М. С. Сарьяна. С 1935 года самостоятельный Музей изобразительных искусств, с 1947 года Государственная картинная галерея Армении, с 1991 года современное название. Расположена в верхних этажах неоклассицистического Музейного комплекса (над Национальным историческим музеем) на площади Республики (1926-1957 годы, архитектор А. И. Таманян и др.; здание надстроено к 1978 году).
Основа музея - работы армянских художников, закупленные с первой выставки изобразительного искусства в Ереване в 1921 году. В 1925 году в музей передано живописное собрание Лазаревых и Дома культуры Армении в Москве. При директоре Р. Г. Дрампяне (1925-1951 годы) музей пополнился произведениями из фондов Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Археологического музея в Эчмиадзине. Богатое собрание армянского искусства (иконы XVII-XVIII веков, работы М. К. Аветисяна, И. К. Айвазовского, Г. З. Башинджагяна, А. Коджояна, С. Нерсесяна, представителей семьи Овнатанян, В. А. Суренянца, Е. Татевосяна, А. А. Фетваджяна, Э. Шаина и др.), копий армянских росписей VI-XIV веков, созданных под руководством Л. А. Дурново. В отделе западноевропейского искусства представлены античная керамика, фарфор, мебель, произведения Я. Бассано, Я. Тинторетто, Гверчино, Б. Строцци, С. Риччи, П. П. Рубенса, А. ван Дейка, Ж. О. Фрагонара, Г. Курбе, Т. Руссо, А. Монтичелли, Э. Будена и др. (в т. ч. из собрания Г. Замбахчяна). В отделах русского искусства и графики - иконы, произведения И. П. Аргунова, А. Н. Бенуа, К. П. Брюллова, М. А. Врубеля, Н. С. Гончаровой, В. В. Кандинского, Е. Е. Лансере, Д. Г. Левицкого, К. С. Петрова-Водкина, И. Е. Репина, В. А. Серова, К. А. Сомова, В. И. Сурикова, В. А. Тропинина, М. З. Шагала, И. И. Шишкина.
Среди филиалов - дома-музеи художника А. Коджояна и скульптора А. Саркисяна (оба - в Ереване).