НАЦИОНАЛЬНАЯ ХАРТИЯ 1976

НАЦИОНАЛЬНАЯ ХАРТИЯ 1976 года - про­грамм­ный до­ку­мент Фрон­та на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния (ФНО) Ал­жи­ра .

Со­глас­но статье 6 Кон­сти­ту­ции Алжирской Народной Демо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки (АНДР) 1976 года - «ос­нов­ной ис­точ­ник на­цио­наль­ной по­ли­ти­ки и за­ко­нов го­су­дар­ст­ва». Одоб­ре­на на ре­фе­рен­ду­ме 27.06.1976 года (под­дер­жа­на 98,5% го­ло­со­вав­ших). В Национальной хартии раз­ви­ва­лась идея ис­то­рической пре­ем­ст­вен­но­сти ос­во­бо­дительной борь­бы алжирского на­ро­да, на­ча­той Абд аль-Ка­ди­ром в XIX веке, и фор­му­ли­ро­ва­лись главные за­да­чи, стоя­щие пе­ред стра­ной, - ук­ре­п­ле­ние национальной не­за­ви­си­мо­сти и по­строе­ние об­ще­ст­ва, сво­бод­но­го от экс­плуа­та­ции.

Сред­ст­ва­ми ре­ше­ния пер­вой за­да­чи объ­яв­ля­лись раз­ви­тие ин­сти­ту­тов алжирского го­су­дар­ст­ва, подъ­ём эко­но­ми­ки АНДР (пре­ж­де все­го пу­тём раз­ви­тия сельского хозяйства) и внеш­не­по­ли­тический курс, в ос­но­ве ко­то­ро­го долж­ны ле­жать борь­ба за мир и мир­ное со­су­ще­ст­во­ва­ние, прин­цип не­вме­ша­тель­ст­ва, под­держ­ка национально-ос­во­бо­дительных дви­же­ний. В от­ли­чие от хар­тии ФНО 1964 года, в ко­то­рой бю­ро­кра­тия и го­су­дар­ст­во под­вер­га­лись кри­ти­ке, в Национальной хартии 1976 года под­чёр­ки­ва­лось зна­че­ние государственного сек­то­ра в эко­но­ми­ке, роль го­су­дар­ст­ва в ин­ду­ст­риа­ли­за­ции и мо­дер­ни­за­ции сельского хозяйства, от­ра­же­нии внеш­не­по­ли­тических уг­роз.

По­строе­нию об­ще­ст­ва, сво­бод­но­го от экс­плуа­та­ции, со­глас­но Народной хартии 1976 года, долж­ны бы­ли слу­жить от­стра­не­ние от государственных по­стов лю­дей, вла­дею­щих ча­ст­ной соб­ст­вен­но­стью, свя­зан­ной с экс­плуа­та­ци­ей на­ём­но­го тру­да (как та­ко­вая ча­ст­ная соб­ст­вен­ность не за­пре­ща­лась), обоб­ще­ст­в­ле­ние средств про­из­вод­ст­ва, ли­к­ви­да­ция не­гра­мот­но­сти. ФНО объ­яв­лял­ся ру­ко­во­дя­щим ор­га­ном алжирской ре­во­лю­ции, под его кон­троль ста­ви­лись все об­щественные ор­га­ни­за­ции. В Народной хартии 1976 года осо­бо под­чёр­ки­ва­лась в раз­ви­тии алжирского об­ще­ст­ва роль арабского языка [про­бле­мы язы­ка бер­бе­ров (та­ма­зиг­та) иг­но­ри­ро­ва­лись] и ис­ла­ма , про­воз­гла­шён­но­го государственной ре­ли­ги­ей. 16.01.1986 года на ре­фе­рен­ду­ме бы­ла одоб­ре­на но­вая ре­дак­ция хар­тии, в ко­то­рую вне­се­ны не­зна­чительные из­ме­не­ния (под­дер­жа­на 98,4% го­ло­со­вав­ших). Народная хартия 1976 года ут­ра­ти­ла зна­че­ние по­сле при­ня­тия в 1989 году Кон­сти­ту­ции АНДР, раз­ре­шив­шей мно­го­пар­тий­ность.

Исторические источники:

Charte nationale // Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. 1976. № 61. 30. VII

На­цио­наль­ная хар­тия Ал­жир­ской На­род­ной Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки, 1976. М., 1979.

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