НАЦИОНАЛЬНАЯ ХАРТИЯ 1976
НАЦИОНАЛЬНАЯ ХАРТИЯ 1976 года - программный документ Фронта национального освобождения (ФНО) Алжира.
Согласно статье 6 Конституции Алжирской Народной Демократической Республики (АНДР) 1976 года - «основной источник национальной политики и законов государства». Одобрена на референдуме 27.06.1976 года (поддержана 98,5% голосовавших). В Национальной хартии развивалась идея исторической преемственности освободительной борьбы алжирского народа, начатой Абд аль-Кадиром в XIX веке, и формулировались главные задачи, стоящие перед страной, - укрепление национальной независимости и построение общества, свободного от эксплуатации.
Средствами решения первой задачи объявлялись развитие институтов алжирского государства, подъём экономики АНДР (прежде всего путём развития сельского хозяйства) и внешнеполитический курс, в основе которого должны лежать борьба за мир и мирное сосуществование, принцип невмешательства, поддержка национально-освободительных движений. В отличие от хартии ФНО 1964 года, в которой бюрократия и государство подвергались критике, в Национальной хартии 1976 года подчёркивалось значение государственного сектора в экономике, роль государства в индустриализации и модернизации сельского хозяйства, отражении внешнеполитических угроз.
Построению общества, свободного от эксплуатации, согласно Народной хартии 1976 года, должны были служить отстранение от государственных постов людей, владеющих частной собственностью, связанной с эксплуатацией наёмного труда (как таковая частная собственность не запрещалась), обобществление средств производства, ликвидация неграмотности. ФНО объявлялся руководящим органом алжирской революции, под его контроль ставились все общественные организации. В Народной хартии 1976 года особо подчёркивалась в развитии алжирского общества роль арабского языка [проблемы языка берберов (тамазигта) игнорировались] и ислама, провозглашённого государственной религией. 16.01.1986 года на референдуме была одобрена новая редакция хартии, в которую внесены незначительные изменения (поддержана 98,4% голосовавших). Народная хартия 1976 года утратила значение после принятия в 1989 году Конституции АНДР, разрешившей многопартийность.
Исторические источники:
Charte nationale // Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. 1976. № 61. 30. VII
Национальная хартия Алжирской Народной Демократической Республики, 1976. М., 1979.