НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ

1) вооружённое гражданское ополчение, существовавшее в XVIII-XIX веках во Франции и ряде других государств Западной Европы. Впер­вые воз­ник­ла в Па­ри­же в пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века и на­счи­ты­ва­ла около 48 тысяч человек. Её ос­но­ва­те­лем и пер­вым ко­ман­дую­щим стал в 1789 году М. Ж. Ла­фай­ет. Позд­нее от­ря­ды национальной гвардии воз­ник­ли и в др. го­ро­дах и про­вин­ци­ях Фран­ции. Окон­чательная ор­га­ни­за­ция национальной гвардии за­кре­п­ле­на за­ко­ном 1791 года. Французская национальная гвардиия ком­плек­то­ва­лась, как пра­ви­ло, из за­жи­точ­ных сло­ёв на­се­ле­ния, т. к. опол­чен­цы фак­ти­че­ски на­хо­ди­лись на са­мо­обес­пе­че­нии, соз­да­ва­лась по тер­ри­то­ри­аль­но­му прин­ци­пу (по квар­та­лам и ок­ру­гам) и со­стоя­ла из ле­гио­нов, ба­таль­о­нов и рот. Млад­ший и сред­ний ко­манд­ный со­став был вы­бор­ным: ко­ман­дир ба­таль­о­на из­би­рал­ся ко­ман­ди­ра­ми рот, а все ос­таль­ные ко­ман­ди­ры - лич­ным со­ста­вом под­раз­де­ле­ний. Национальные гвар­дей­цы за­ни­ма­лись во­енного под­го­тов­кой 1 раз в не­де­лю. Основным со­дер­жа­ни­ем дея­тель­но­сти национальной гвардии бы­ли под­дер­жа­ние об­щественного по­ряд­ка и борь­ба с контр­ре­во­люционными вы­сту­п­ле­ния­ми.

В хо­де ре­во­лю­ции со­ци­аль­ный со­став национальной гвардии ме­нял­ся за счёт по­пол­не­ния ре­во­лю­ци­он­но на­стро­ен­ной бед­но­той. На­по­ле­он I уве­ли­чил чис­лен­ность национальной гвардии, ис­поль­зуя эту во­енную ор­га­ни­за­цию как ба­зу под­го­тов­ки ре­зер­вов для ре­гу­ляр­ной ар­мии. В пе­ри­од рес­тав­ра­ции Бур­бо­нов национальная гвардия рас­пу­ще­на (1827 год), а по­сле Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года вос­ста­нов­ле­на. Во вре­мя Февральской ре­во­лю­ции 1848 года зна­чительная часть национальной гвардии про­яв­ля­ла со­чув­ст­вие к уча­ст­ни­кам ре­во­люционных вы­сту­п­ле­ний, ук­ло­ня­лась от борь­бы с ни­ми и не­ред­ко бра­ла их под за­щи­ту от по­ли­ции и ре­гу­ляр­ных войск.

В хо­де Июнь­ско­го вос­ста­ния 1848 года национальная гвардия бо­га­тых квар­та­лов Па­ри­жа ис­поль­зо­ва­лась для по­дав­ле­ния вы­сту­п­ле­ний ра­бо­чих. С 1852 года офи­це­ры национальной гвардии на­зна­ча­лись им­пе­ра­то­ром. В пе­ри­од Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года национальная гвардия ста­ла опо­рой ре­во­люционного пра­ви­тель­ст­ва. 215 из 270 ба­таль­о­нов национальной гвардии Па­ри­жа объ­е­ди­ни­лись в т. н. Рес­пуб­ли­кан­скую фе­де­ра­цию национальной гвардии. Ко­ман­до­ва­ние национальной гвардией бы­ло за­ме­не­но Центральным кабинетом национальной гвардии, од­но­вре­мен­но яв­ляв­шим­ся временным пра­ви­тель­ст­вом Па­риж­ской ком­му­ны. Чис­лен­ность национальной гвардии с 60 тыс. человек в мар­те к на­ча­лу мая 1871 года воз­рос­ла до 170 тыс. человек, ка­ж­дый из 20 ок­ру­гов Па­ри­жа имел свой ле­ги­он национальной гвардии. Со­став ле­гио­нов был раз­лич­ным - от 2 до 25 ба­таль­о­нов. С по­дав­ле­ни­ем Па­риж­ской ком­му­ны пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние. Во вре­мя ре­во­лю­ций 1848-1849 годов национальная гвардия бы­ла соз­да­на в Ав­ст­рии, Ис­па­нии, Ир­лан­дии, отдельных германских и итальянских го­су­дар­ст­вах. В не­ко­то­рых стра­нах она на­зы­ва­лась народной ми­ли­ци­ей, гражданской гвар­ди­ей. Не­удач­ный ис­ход ре­во­лю­ций в этих стра­нах при­вёл к ли­к­ви­да­ции национальной гвар­дии.

2) Тер­ри­то­ри­аль­ные во­ин­ские фор­ми­ро­ва­ния в ря­де стран Северной и Южной Аме­ри­ки, Аф­ри­ки, Ближ­не­го и Среднего Вос­то­ка. В мир­ное вре­мя пред­на­зна­че­ны для под­дер­жа­ния об­щественного по­ряд­ка, ох­ра­ны объ­ек­тов государственного зна­че­ния и др., в во­енное вре­мя - для раз­вёр­ты­ва­ния и по­пол­не­ния ре­гу­ляр­ных воо­руженных сил (ВС). Ком­плек­ту­ют­ся, как пра­ви­ло, на ир­ре­гу­ляр­ной ос­но­ве и в ря­де стран вхо­дят в со­став ВС го­су­дар­ст­ва. Наи­бо­лее мас­со­вой, под­го­тов­лен­ной и ос­на­щён­ной яв­ля­ет­ся национальная гвардия США, ко­то­рая ве­дёт свою ис­то­рию от ко­ло­ни­аль­ной ми­ли­ции, об­ра­зо­ван­ной в 1836 году. Она пред­став­ле­на су­хо­пут­ны­ми вой­ска­ми (ар­ми­ей) и ВВС и вхо­дит в со­став т. н. ор­га­ни­зо­ван­но­го ре­зер­ва ВС США, вклю­чаю­ще­го так­же час­ти и под­раз­де­ле­ния ре­зер­ва. В мир­ное вре­мянациональная гвардия - вой­ска шта­тов, на тер­ри­то­рии ко­то­рых они дис­ло­ци­ру­ют­ся, под­чи­ня­ют­ся гу­бер­на­то­рам, а че­рез них - Пре­зи­ден­ту США. Не­по­средственное ру­ко­во­дство фор­ми­ро­ва­ния­ми национальной гвар­дии в шта­тах осу­ще­ст­в­ля­ют ге­не­рал-адъ­ю­тан­ты шта­тов, яв­ляю­щие­ся на­чаль­ни­ка­ми шта­бов при гу­бер­на­то­рах, а так­же ко­ман­ди­ры со­еди­не­ний и час­тей национальной гвар­дии.

Ко­ор­ди­на­ция во­про­сов строи­тель­ства, фи­нан­си­ро­ва­ния, ор­га­ни­за­ции бое­вой под­го­тов­ки, ма­те­ри­аль­но-тех­нического обес­пе­че­ния, а так­же свя­зи с фе­де­раль­ны­ми ве­дом­ст­ва­ми и вла­стя­ми шта­тов воз­ло­же­на на бю­ро национальной гвар­дии. На­чаль­ник бю­ро под­чи­нён министру обо­ро­ны США. В пе­ри­од вой­ны или при объ­яв­ле­нии в США чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния по ре­ше­нию пре­зи­ден­та или Кон­грес­са со­еди­не­ния и час­ти национальной гвар­дии пе­ре­во­дят­ся в со­став ре­гу­ляр­ных войск с пе­ре­под­чи­не­ни­ем Министерству обо­ро­ны. Ком­плек­то­ва­ние национальной гвар­дии лич­ным со­ста­вом осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по тер­ри­то­ри­аль­но­му прин­ци­пу на доб­ро­воль­ной ос­но­ве. Боль­шин­ст­во офи­цер­ско­го кор­пу­са су­хо­пут­ных войск национальной гвар­дии про­хо­дят под­го­тов­ку на кур­сах вне­вой­ско­вой под­го­тов­ки офи­це­ров ре­зер­ва; офи­це­ры ВВС национальной гвар­дии в основном бывшие лёт­чи­ки ре­гу­ляр­ных ВВС. Сер­жант­ский и ря­до­вой со­став на­би­ра­ет­ся из чис­ла бывши во­ен­но­слу­жа­щих и гражданска мо­ло­дё­жи. Национальная гвардия яв­ля­ет­ся ре­зер­вом 1-й оче­ре­ди ВС США и пред­став­ля­ет со­бой бое­го­то­вые, уком­плек­то­ван­ные при­пис­ным лич­ным со­ста­вом, ос­на­щён­ные современным ору­жи­ем и во­енной тех­ни­кой и ор­га­ни­зо­ван­ные по струк­ту­ре ре­гу­ляр­ных войск со­еди­не­ния, час­ти и под­раз­де­ле­ния. Об­щая чис­лен­ность национальной гвар­дии (на 2010 год) со­став­ля­ет около 500 тыс. человек. Функ­ции национальной гвар­дии США в мир­ное вре­мя на­мно­го ши­ре, чем в др. стра­нах. Национальные гвар­дей­цы уча­ст­ву­ют в борь­бе с тер­ро­риз­мом и нар­ко­биз­не­сом, в ох­ра­не объ­ек­тов обо­рон­но­го зна­че­ния, в ту­ше­нии лес­ных по­жа­ров, ока­зы­ва­ют медицинскую по­мощь на­се­ле­нию, по­стра­дав­ше­му от сти­хий­ных бед­ст­вий и др.

В Ира­не тер­ри­то­ри­аль­ные во­ин­ские фор­ми­ро­ва­ния (т. н. Кор­пус стра­жей ис­лам­ской ре­во­лю­ции) на­счи­ты­ва­ют около 125 тыс. человек, в Па­ки­ста­не национальная гвар­дия - 185 тыс., в Са­удовской Ара­вии национальная гвар­дия - 77 тыс., в Пе­ру гражданская рес­пуб­ли­кан­ская гвар­дия - 77 тыс., в Зим­баб­ве народная ми­ли­ция - 19,5 тыс. человек. Фор­ми­ро­ва­ния национальной гвар­дии су­ще­ст­ву­ют так­же в Азер­бай­джа­не, Бах­рей­не, Гру­зии, Ин­дии , Ира­ке, Кир­ги­зии, Ки­пре, Лат­вии, Ту­ни­се, Уз­бе­ки­ста­не и др.

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