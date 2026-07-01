НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ
1) вооружённое гражданское ополчение, существовавшее в XVIII-XIX веках во Франции и ряде других государств Западной Европы. Впервые возникла в Париже в период Французской революции XVIII века и насчитывала около 48 тысяч человек. Её основателем и первым командующим стал в 1789 году М. Ж. Лафайет. Позднее отряды национальной гвардии возникли и в др. городах и провинциях Франции. Окончательная организация национальной гвардии закреплена законом 1791 года. Французская национальная гвардиия комплектовалась, как правило, из зажиточных слоёв населения, т. к. ополченцы фактически находились на самообеспечении, создавалась по территориальному принципу (по кварталам и округам) и состояла из легионов, батальонов и рот. Младший и средний командный состав был выборным: командир батальона избирался командирами рот, а все остальные командиры - личным составом подразделений. Национальные гвардейцы занимались военного подготовкой 1 раз в неделю. Основным содержанием деятельности национальной гвардии были поддержание общественного порядка и борьба с контрреволюционными выступлениями.
В ходе революции социальный состав национальной гвардии менялся за счёт пополнения революционно настроенной беднотой. Наполеон I увеличил численность национальной гвардии, используя эту военную организацию как базу подготовки резервов для регулярной армии. В период реставрации Бурбонов национальная гвардия распущена (1827 год), а после Июльской революции 1830 года восстановлена. Во время Февральской революции 1848 года значительная часть национальной гвардии проявляла сочувствие к участникам революционных выступлений, уклонялась от борьбы с ними и нередко брала их под защиту от полиции и регулярных войск.
В ходе Июньского восстания 1848 года национальная гвардия богатых кварталов Парижа использовалась для подавления выступлений рабочих. С 1852 года офицеры национальной гвардии назначались императором. В период Парижской коммуны 1871 года национальная гвардия стала опорой революционного правительства. 215 из 270 батальонов национальной гвардии Парижа объединились в т. н. Республиканскую федерацию национальной гвардии. Командование национальной гвардией было заменено Центральным кабинетом национальной гвардии, одновременно являвшимся временным правительством Парижской коммуны. Численность национальной гвардии с 60 тыс. человек в марте к началу мая 1871 года возросла до 170 тыс. человек, каждый из 20 округов Парижа имел свой легион национальной гвардии. Состав легионов был различным - от 2 до 25 батальонов. С подавлением Парижской коммуны прекратила своё существование. Во время революций 1848-1849 годов национальная гвардия была создана в Австрии, Испании, Ирландии, отдельных германских и итальянских государствах. В некоторых странах она называлась народной милицией, гражданской гвардией. Неудачный исход революций в этих странах привёл к ликвидации национальной гвардии.
2) Территориальные воинские формирования в ряде стран Северной и Южной Америки, Африки, Ближнего и Среднего Востока. В мирное время предназначены для поддержания общественного порядка, охраны объектов государственного значения и др., в военное время - для развёртывания и пополнения регулярных вооруженных сил (ВС). Комплектуются, как правило, на иррегулярной основе и в ряде стран входят в состав ВС государства. Наиболее массовой, подготовленной и оснащённой является национальная гвардия США, которая ведёт свою историю от колониальной милиции, образованной в 1836 году. Она представлена сухопутными войсками (армией) и ВВС и входит в состав т. н. организованного резерва ВС США, включающего также части и подразделения резерва. В мирное времянациональная гвардия - войска штатов, на территории которых они дислоцируются, подчиняются губернаторам, а через них - Президенту США. Непосредственное руководство формированиями национальной гвардии в штатах осуществляют генерал-адъютанты штатов, являющиеся начальниками штабов при губернаторах, а также командиры соединений и частей национальной гвардии.
Координация вопросов строительства, финансирования, организации боевой подготовки, материально-технического обеспечения, а также связи с федеральными ведомствами и властями штатов возложена на бюро национальной гвардии. Начальник бюро подчинён министру обороны США. В период войны или при объявлении в США чрезвычайного положения по решению президента или Конгресса соединения и части национальной гвардии переводятся в состав регулярных войск с переподчинением Министерству обороны. Комплектование национальной гвардии личным составом осуществляется по территориальному принципу на добровольной основе. Большинство офицерского корпуса сухопутных войск национальной гвардии проходят подготовку на курсах вневойсковой подготовки офицеров резерва; офицеры ВВС национальной гвардии в основном бывшие лётчики регулярных ВВС. Сержантский и рядовой состав набирается из числа бывши военнослужащих и гражданска молодёжи. Национальная гвардия является резервом 1-й очереди ВС США и представляет собой боеготовые, укомплектованные приписным личным составом, оснащённые современным оружием и военной техникой и организованные по структуре регулярных войск соединения, части и подразделения. Общая численность национальной гвардии (на 2010 год) составляет около 500 тыс. человек. Функции национальной гвардии США в мирное время намного шире, чем в др. странах. Национальные гвардейцы участвуют в борьбе с терроризмом и наркобизнесом, в охране объектов оборонного значения, в тушении лесных пожаров, оказывают медицинскую помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий и др.
В Иране территориальные воинские формирования (т. н. Корпус стражей исламской революции) насчитывают около 125 тыс. человек, в Пакистане национальная гвардия - 185 тыс., в Саудовской Аравии национальная гвардия - 77 тыс., в Перу гражданская республиканская гвардия - 77 тыс., в Зимбабве народная милиция - 19,5 тыс. человек. Формирования национальной гвардии существуют также в Азербайджане, Бахрейне, Грузии, Индии, Ираке, Киргизии, Кипре, Латвии, Тунисе, Узбекистане и др.