НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА - один из крупнейших художественных музеев США.
Учреждена в 1937 году постановлением Конгресса США после того, как юрист и банкир Э. У. Меллон, озабоченный отсутствием в стране национального музея, в 1936 году предложил в дар американскому народу свою выдающуюся коллекцию европейского искусства (в которую входил и 21 шедевр живописи из Эрмитажа, купленный у правительства СССР), а также значительную сумму денег на строительство здания, его содержание и последующие приобретения. Позднее свои собрания подарили галерее др. американские коллекционеры (С. и Р. Крессы, Дж. Уиденер, Ч. Дейл, Э. Меллон Брюс, Л.Дж. Розенвальд, Э. Уильям). Открыта в 1941 году в Западном здании (1937-1941 годы, в стиле неоклассицизма, архитектор Дж. Р. Поуп).
Исключительная по качеству коллекция европейского искусства XIII-XIX веков (систематически пополнявшаяся за счёт приобретений) охватывает все главные периоды его развития, представляя основные школы. Ныне галерея включает разделы старой живописи (Дуччо ди Буонинсеньи, Джотто, Дж. Беллини, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Джорджоне, Тициан, Я. ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, И. Босх, Х. Мемлинг, Я. Вермер, Ф. Халс, П. П. Рубенс, А. ван Дейк, Каналетто, Б. Беллотто, Ф. Гварди и др.), новой и современной живописи и скульптуры (Э. Дега, К. Моне, Э. Мане, В. Ван Гог, П. Гоген, П. Сезанн и др.), европейской скульптуры XIV-XIX веков, графики, фотографии, декоративно-прикладного искусства (мебель, керамика, ковры). В 1978 году построено Восточное здание (архитектор И. М. Пей, один из ключевых памятников модернизма, перед фасадом - скульптурная композиция Г. Мура), в котором экспонируется собрание современной живописи и скульптуры, проводятся выставки. В 1999 году открыт «Сад скульптур» (произведения новой и современной пластики).