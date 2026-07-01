НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА - один из круп­ней­ших ху­до­же­ст­вен­ных му­зе­ев США.

Уч­ре­ж­де­на в 1937 году по­ста­нов­ле­ни­ем Кон­грес­са США по­сле то­го, как юрист и бан­кир Э. У. Мел­лон , оза­бо­чен­ный от­сут­ст­ви­ем в стра­не национального му­зея, в 1936 году пред­ло­жил в дар американскому на­ро­ду свою вы­даю­щую­ся кол­лек­цию ев­ропейского искусства (в ко­то­рую вхо­дил и 21 ше­девр жи­во­пи­си из Эр­ми­та­жа, ку­п­лен­ный у пра­ви­тель­ст­ва СССР), а так­же зна­чительную сум­му де­нег на строи­тель­ст­во зда­ния, его со­дер­жа­ние и по­сле­дую­щие при­об­ре­те­ния. Позд­нее свои со­б­ра­ния по­да­ри­ли га­ле­рее др. американские кол­лек­цио­не­ры (С. и Р. Крес­сы, Дж. Уи­де­нер, Ч. Дейл, Э. Мел­лон Брюс, Л.Дж. Ро­зен­вальд, Э. Уиль­ям). От­кры­та в 1941 году в За­пад­ном зда­нии (1937-1941 годы, в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма, архитектор Дж. Р. По­уп).

Ис­клю­чи­тель­ная по ка­че­ст­ву кол­лек­ция ев­ропейского искусства XIII-XIX веков (сис­те­ма­ти­че­ски по­пол­няв­шая­ся за счёт при­об­ре­те­ний) ох­ва­ты­ва­ет все главные пе­рио­ды его раз­ви­тия, пред­став­ляя основные шко­лы. Ны­не га­ле­рея вклю­ча­ет раз­де­лы ста­рой жи­во­пи­си ( Дуч­чо ди Буо­нин­се­ньи , Джот­то, Дж. Бел­ли­ни, Ле­о­нар­до да Вин­чи, Ра­фа­эль, Джорд­жо­не, Ти­ци­ан, Я. ван Эйк, Ро­гир ван дер Вей­ден, И. Босх, Х. Мем­линг, Я. Вер­мер, Ф. Халс, П. П. Ру­бенс, А. ван Дейк, Ка­на­лет­то, Б. Бел­лот­то, Ф. Гвар­ди и др.), но­вой и современной жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (Э. Де­га, К. Мо­не , Э. Ма­не, В. Ван Гог, П. Го­ген, П. Се­занн и др.), ев­ропейской скульп­ту­ры XIV-XIX веков, гра­фи­ки, фо­то­гра­фии, де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства (ме­бель, ке­ра­ми­ка, ков­ры). В 1978 году по­строе­но Вос­точ­ное зда­ние (архитектор И. М. Пей, один из клю­че­вых па­мят­ни­ков мо­дер­низ­ма , пе­ред фа­са­дом - скульп­тур­ная ком­по­зи­ция Г. Му­ра), в ко­то­ром экс­по­ни­ру­ет­ся со­б­ра­ние современной жи­во­пи­си и скульп­ту­ры, про­во­дят­ся вы­став­ки. В 1999 году от­крыт «Сад скульп­тур» (про­из­ве­де­ния но­вой и современной пла­сти­ки).

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