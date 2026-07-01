НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИРЛАНДИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИРЛАНДИИ - в Дублине, крупнейшее в Ирландии собрание европейского и национального искусства.

Уч­ре­ж­де­на в 1853 году по­сле про­ве­де­ния национальной вы­став­ки в Дуб­ли­не , ор­га­ни­зо­ван­ной У. Дар­га­ном, от­кры­та в 1864 году в зда­нии, по­стро­ен­ном Ф. Фо­уком и по­лу­чив­шем название «Кры­ло Дар­га­на» (па­мят­ник ко­то­ро­му был ус­та­нов­лен пе­ред вхо­дом). Пер­во­на­чаль­но со­б­ра­ние на­счи­ты­ва­ло 112 кар­тин и в даль­ней­шем по­пол­ня­лось за счёт при­об­ре­те­ний на сред­ст­ва го­су­дар­ст­ва, так­же да­ре­ний - графом Милл­таун­ской (для со­б­ра­ния ко­то­рой бы­ло воз­ве­де­но отдельное «Милл­таун­ское кры­ло», 1899-1903 годы, архитектор Т. Ньюэн­хем Дин), Х. Во­на (за­ве­щал в 1900 году му­зею со­б­ра­ние ак­ва­ре­лей У. Тёр­не­ра), сэ­ра Х. Лей­на, Б. Шоу (за­ве­щал му­зею од­ну треть ав­тор­ских от­чис­ле­ний), сэ­ра А. Бей­та (в его честь на­зва­но «Кры­ло Бей­та», 1968 год, архитектор Ф. Дю­бер­ри), М. Мак-Нил­ла Суи­ни. В 2002 году от­кры­то «Кры­ло Мил­ле­ни­ум» (ар­хитектурное бю­ро Ben­son&Forsyth).

Ны­не со­б­ра­ние вклю­ча­ет круп­ней­шее в ми­ре со­б­ра­ние ирландского искусства, жи­во­пись мн. ев­ропейских школ: анг­лий­ской (Дж. Рей­нолдс, Т. Ло­уренс, У. Хо­гарт, Т. Гейнс­бо­ро, У. Тёр­нер и др.), гол­ланд­ской (Г. ван Хонт­хорст, Я. Вер­мер, В. Хе­да, Я. ван Рёйс­дал, М. Хоб­бе­ма и др.), фран­цуз­ской ( Н. Пус­сен , Ж. Б. С. Шар­ден, Ф. Бу­ше, Ж. О. Фра­го­нар, Ж. Л. Да­вид, «бар­би­зон­цы», К. Мо­не , О. Ре­ну­ар, К. Пис­сар­ро, П. Синь­як, П. Бон­нар), не­мец­кой (В. Ху­бер, А. Р. Менгс, М. Пех­штейн, Э. Ноль­де), италь­ян­ской (Фра Анд­же­ли­ко, А. Ман­те­нья, П. Уч­чел­ло, Ка­ра­вад­жо, Ти­ци­ан, Я. Тин­то­рет­то, П. Ве­ро­не­зе, П. Ба­то­ни, Дж. П. Па­ни­ни, Б. Бе­лот­то, А. Ка­на­лет­то), ис­пан­ской (Эль Гре­ко, Ф. Сур­ба­ран, Д. Ве­ла­скес, Ф. Гойя, П. Пи­кас­со, Х. Грис), а так­же скульп­ту­ру XVII-XX веков (в т. ч. ра­бо­ты А. Ка­но­вы и соз­дан­ные в XVIII веке ко­пии с ан­тич­ных про­из­ве­де­ний), гра­фи­ку, национальное со­б­ра­ние порт­ре­тов вы­даю­щих­ся дея­те­лей (жи­во­пис­ные, гра­фические, скульп­тур­ные), про­из­ве­де­ний де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства начала XIII - середины XX веков и кол­лек­цию У. Б. Йейт­са (ма­те­риа­лы, свя­зан­ные с его жиз­нью и твор­че­ст­вом).

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