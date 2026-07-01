НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИРЛАНДИИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИРЛАНДИИ - в Дублине, крупнейшее в Ирландии собрание европейского и национального искусства.
Учреждена в 1853 году после проведения национальной выставки в Дублине, организованной У. Дарганом, открыта в 1864 году в здании, построенном Ф. Фоуком и получившем название «Крыло Даргана» (памятник которому был установлен перед входом). Первоначально собрание насчитывало 112 картин и в дальнейшем пополнялось за счёт приобретений на средства государства, также дарений - графом Миллтаунской (для собрания которой было возведено отдельное «Миллтаунское крыло», 1899-1903 годы, архитектор Т. Ньюэнхем Дин), Х. Вона (завещал в 1900 году музею собрание акварелей У. Тёрнера), сэра Х. Лейна, Б. Шоу (завещал музею одну треть авторских отчислений), сэра А. Бейта (в его честь названо «Крыло Бейта», 1968 год, архитектор Ф. Дюберри), М. Мак-Нилла Суини. В 2002 году открыто «Крыло Миллениум» (архитектурное бюро Benson&Forsyth).
Ныне собрание включает крупнейшее в мире собрание ирландского искусства, живопись мн. европейских школ: английской (Дж. Рейнолдс, Т. Лоуренс, У. Хогарт, Т. Гейнсборо, У. Тёрнер и др.), голландской (Г. ван Хонтхорст, Я. Вермер, В. Хеда, Я. ван Рёйсдал, М. Хоббема и др.), французской (Н. Пуссен, Ж. Б. С. Шарден, Ф. Буше, Ж. О. Фрагонар, Ж. Л. Давид, «барбизонцы», К. Моне, О. Ренуар, К. Писсарро, П. Синьяк, П. Боннар), немецкой (В. Хубер, А. Р. Менгс, М. Пехштейн, Э. Нольде), итальянской (Фра Анджелико, А. Мантенья, П. Уччелло, Караваджо, Тициан, Я. Тинторетто, П. Веронезе, П. Батони, Дж. П. Панини, Б. Белотто, А. Каналетто), испанской (Эль Греко, Ф. Сурбаран, Д. Веласкес, Ф. Гойя, П. Пикассо, Х. Грис), а также скульптуру XVII-XX веков (в т. ч. работы А. Кановы и созданные в XVIII веке копии с античных произведений), графику, национальное собрание портретов выдающихся деятелей (живописные, графические, скульптурные), произведений декоративно-прикладного искусства начала XIII - середины XX веков и коллекцию У. Б. Йейтса (материалы, связанные с его жизнью и творчеством).