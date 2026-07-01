НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ - французская политическая партия.
Образовалась в июне 1966 года на базе парламентской фракции независимых республиканцев, сформировавшейся в декабре 1962 года в результате раскола партии Национальный центр независимых и крестьян. Изначально по своему характеру была «партией кадров», пользовавшейся поддержкой влиятельных лиц в органах власти. В период президентства Ж. Помпиду представители НФНР входили в состав кабинетов Ж. Шабан-Дельмаса и П. Месмера. Лидер НФНР В. Жискар д’Эстен неизменно занимал пост министра экономики и финансов.
Одновременно с начала 1970-х годов НФНР разрабатывала собственную, отличную от голлистской политическую и экономическую доктрину, в основе которой лежали либеральные идеи, адаптированные к новым историческим условиям. В сфере внутренней политики НФНР подчёркивала приверженность французским представительным институтам, выступала за повышение роли парламента в политической жизни страны, укрепление принципов экономического либерализма и уменьшение масштабов государственного регулирования.
Во внешней политике ратовала за конфедеративное устройство Европейского континента, противопоставляя его голлистской «Европе отечеств», за более глубокую интеграцию Франции в евроатлантические структуры. После избрания Жискар д’Эстена в 1974 году президентом Франции независимые республиканцы занимали ключевые посты в правительствах Ж. Ширака и Р. Барра, доктрина НФНР легла в основу французской внутренней и внешней политики. Сам президент оставался идейным лидером партии и занимался дальнейшей разработкой её доктрины, которую называл проектом «передового либерального общества». В 1977 году НФНР была переименована в Республиканскую партию (просуществовала до 1997 года).