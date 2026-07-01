НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ - французская политическая партия.

Об­ра­зо­ва­лась в ию­не 1966 года на ба­зе пар­ла­мент­ской фрак­ции не­за­ви­си­мых рес­пуб­ли­кан­цев, сфор­ми­ро­вав­шей­ся в декабре 1962 года в ре­зуль­та­те рас­ко­ла пар­тии На­цио­наль­ный центр не­за­ви­си­мых и кре­сть­ян. Из­на­чаль­но по сво­ему ха­рак­те­ру бы­ла «пар­ти­ей кад­ров», поль­зо­вав­шей­ся под­держ­кой влия­тель­ных лиц в ор­ганах вла­сти. В пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва Ж. Пом­пи­ду пред­ста­ви­те­ли НФНР вхо­ди­ли в со­став ка­би­не­тов Ж. Ша­бан-Дель­ма­са и П. Мес­ме­ра. Ли­дер НФНР В. Жис­кар д’Эстен не­из­мен­но за­ни­мал пост министра эко­но­ми­ки и фи­нан­сов.

Од­но­вре­мен­но с начала 1970-х годов НФНР раз­ра­ба­ты­ва­ла соб­ст­вен­ную, от­лич­ную от гол­ли­ст­ской по­ли­тическую и эко­но­мическую док­три­ну, в ос­но­ве ко­то­рой ле­жа­ли ли­бе­раль­ные идеи, адап­ти­ро­ван­ные к но­вым ис­то­рическим ус­ло­ви­ям. В сфе­ре внутренней по­ли­ти­ки НФНР под­чёр­ки­ва­ла при­вер­жен­ность французским пред­ста­вительным ин­сти­ту­там, вы­сту­па­ла за по­вы­ше­ние ро­ли пар­ла­мен­та в по­ли­тической жиз­ни стра­ны, ук­ре­п­ле­ние прин­ци­пов эко­но­мического ли­бе­ра­лиз­ма и умень­ше­ние мас­шта­бов государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке ра­то­ва­ла за кон­фе­де­ра­тив­ное уст­рой­ст­во Ев­ропейского кон­ти­нен­та, про­ти­во­пос­тав­ляя его гол­ли­ст­ской «Ев­ро­пе оте­честв», за бо­лее глу­бо­кую ин­те­гра­цию Фран­ции в ев­ро­ат­лан­тические струк­ту­ры. По­сле из­бра­ния Жис­кар д’Эстена в 1974 году пре­зи­ден­том Фран­ции не­за­ви­симые рес­пуб­ли­кан­цы за­ни­ма­ли клю­че­вые по­сты в пра­ви­тель­ст­вах Ж. Ши­ра­ка и Р. Бар­ра , док­три­на НФНР лег­ла в ос­но­ву французской внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ки. Сам пре­зи­дент ос­та­вал­ся идей­ным ли­де­ром пар­тии и за­ни­мал­ся даль­ней­шей раз­ра­бот­кой её док­три­ны, ко­то­рую на­зы­вал про­ек­том «пе­ре­до­во­го ли­бе­раль­но­го об­ще­ст­ва». В 1977 году НФНР бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Рес­пуб­ли­кан­скую пар­тию (про­су­ще­ст­во­ва­ла до 1997 года).

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