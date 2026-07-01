НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ФРАНЦИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ФРАНЦИИ - в Париже, одна из старейших и крупнейших библиотек мира , центр национальной библиографии.

Её на­ча­лом по­слу­жи­ли со­б­ра­ния ру­ко­пи­сей ко­ро­лев­ской се­мьи, объ­е­ди­нён­ные Кар­лом V Муд­рым в биб­лио­те­ку. Раз­ме­щён­ная им в 1368 году в северо-западной баш­не Лув­ра, она ста­ла дос­туп­на учё­ным и ис­сле­до­ва­те­лям, по­лу­чи­ла ста­тус не­от­чу­ж­дае­мо­го иму­ще­ст­ва: по­сле смер­ти (или сме­ны) ко­ро­ля биб­лио­те­ка долж­на бы­ла в це­ло­ст­но­сти пе­ре­да­вать­ся по на­след­ст­ву. Лю­до­вик XI , его сын Карл VIII и Лю­до­вик XII обо­га­ти­ли библиотеку мно­го­численными по­сту­п­ле­ния­ми, осо­бен­но во вре­мя за­вое­вательных войн с со­сед­ни­ми стра­на­ми, пре­ж­де все­го с Ита­ли­ей.

Зна­чительную роль в её даль­ней­шем фор­ми­ро­ва­нии при­над­ле­жит Фран­ци­ску I, объ­е­ди­нив­ше­му библиотеку с лич­ной кол­лек­ци­ей в Фон­тенб­ло. В 1537 году сво­им ука­зом от 28 декабря («Указ Мон­пе­лье») он ввёл обя­зательный эк­зем­п­ляр (в конце XVIII века от­ме­нён, в 1810 году вос­ста­нов­лен), «…что­бы кни­ги и их со­дер­жа­ние не ис­че­за­ли из че­ло­ве­че­ской па­мя­ти». Библиотека не­од­но­крат­но пе­ре­ме­ща­лась, но с XVI века по­сто­ян­но на­хо­дит­ся в Па­ри­же. В го­ды Ве­ли­кой французской ре­во­лю­ции (1789-1794 годы) она ста­ла на­цио­наль­ной и об­ще­дос­туп­ной.

НБФ пред­став­ля­ет со­бой объ­е­ди­не­ние биб­лио­тек, вклю­чаю­щее ар­хитектурный ан­самбль на улице Ри­ше­лье (бывшая Ко­ро­лев­ская библиотека), библиотеку Ар­се­на­ла, Биб­лио­те­ку-му­зей опе­ры, Дом Жа­на Ви­ла­ра в Авинь­о­не, Национальный центр кни­ги для де­тей и юно­ше­ст­ва [на ба­зе дет­ской и юно­ше­ской библиотеки «La Joie par les livres» («Кни­ги, при­но­ся­щие ра­дость»)], а так­же но­вый ком­плекс на ле­вом бе­ре­гу Се­ны (от­крыт в 1995 году) и пять цен­тров хра­не­ния, кон­сер­ва­ции и рес­тав­ра­ции до­ку­мен­тов (три из них на­хо­дят­ся в при­го­ро­дах Па­ри­жа). Но­вый ком­плекс, воз­во­див­ший­ся по ини­циа­ти­ве Ф. Мит­те­ра­на как са­мо­сто­ят. круп­ная библиотека третье­го ты­ся­че­ле­тия (впо­след­ст­вии ком­плек­су было при­свое­но его имя), был объ­е­ди­нён пра­ви­тельственным дек­ре­том от 03.01.1994 года с ос­таль­ны­ми зда­ния­ми, библиотека по­лу­чи­ла современное назва­ние.

Фонд НБФ фор­ми­ру­ет­ся в со­от­вет­ст­вии с Ко­дек­сом национального куль­тур­но­го дос­тоя­ния (Code du patrimoine, 2004 год). Об­щий фонд НБФ (2011 год) бо­лее 13 млн. книг, около 350 тыс. на­зва­ний пе­рио­дических из­да­ний, бо­лее 1 млн. ау­дио­ви­зу­аль­ных до­ку­мен­тов, свыше 250 тыс. ру­ко­пи­сей, 80 тыс. муль­ти­ме­дий­ных до­ку­мен­тов, 12 млн. эс­там­пов и фо­то­гра­фий.

Ав­то­ма­ти­зированная ин­фор­мационная сис­те­ма, раз­ра­бо­тан­ная спе­ци­аль­но для НБФ, объ­еди­ня­ет все зда­ния библиотеки. Она яв­ля­ет­ся на­учно-ме­то­дическим и ко­ор­ди­национным цен­тром по раз­ви­тию Свод­но­го ка­та­ло­га биб­лио­теч­ных фон­дов Фран­ции, ко­то­рый в 1988 году по­пол­нил­ся пе­реч­нем биб­лио­тек и цен­тров до­ку­мен­та­ции Фран­ции (RNBCD). Со­ставляет Национальную библиографию Франции. Сре­ди из­да­ний НБФ - ил­лю­ст­рированные жур­на­лы «Chroni­ques de la Bibliothèque nationale de France» и «La Revue de la Bibliothèque nationale de France», от­ра­жаю­щие дея­тель­ность биб­лио­те­ки.

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