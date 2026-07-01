НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ФРАНЦИИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ФРАНЦИИ - в Париже, одна из старейших и крупнейших библиотек мира, центр национальной библиографии.
Её началом послужили собрания рукописей королевской семьи, объединённые Карлом V Мудрым в библиотеку. Размещённая им в 1368 году в северо-западной башне Лувра, она стала доступна учёным и исследователям, получила статус неотчуждаемого имущества: после смерти (или смены) короля библиотека должна была в целостности передаваться по наследству. Людовик XI, его сын Карл VIII и Людовик XII обогатили библиотеку многочисленными поступлениями, особенно во время завоевательных войн с соседними странами, прежде всего с Италией.
Значительную роль в её дальнейшем формировании принадлежит Франциску I, объединившему библиотеку с личной коллекцией в Фонтенбло. В 1537 году своим указом от 28 декабря («Указ Монпелье») он ввёл обязательный экземпляр (в конце XVIII века отменён, в 1810 году восстановлен), «…чтобы книги и их содержание не исчезали из человеческой памяти». Библиотека неоднократно перемещалась, но с XVI века постоянно находится в Париже. В годы Великой французской революции (1789-1794 годы) она стала национальной и общедоступной.
НБФ представляет собой объединение библиотек, включающее архитектурный ансамбль на улице Ришелье (бывшая Королевская библиотека), библиотеку Арсенала, Библиотеку-музей оперы, Дом Жана Вилара в Авиньоне, Национальный центр книги для детей и юношества [на базе детской и юношеской библиотеки «La Joie par les livres» («Книги, приносящие радость»)], а также новый комплекс на левом берегу Сены (открыт в 1995 году) и пять центров хранения, консервации и реставрации документов (три из них находятся в пригородах Парижа). Новый комплекс, возводившийся по инициативе Ф. Миттерана как самостоят. крупная библиотека третьего тысячелетия (впоследствии комплексу было присвоено его имя), был объединён правительственным декретом от 03.01.1994 года с остальными зданиями, библиотека получила современное название.
Фонд НБФ формируется в соответствии с Кодексом национального культурного достояния (Code du patrimoine, 2004 год). Общий фонд НБФ (2011 год) более 13 млн. книг, около 350 тыс. названий периодических изданий, более 1 млн. аудиовизуальных документов, свыше 250 тыс. рукописей, 80 тыс. мультимедийных документов, 12 млн. эстампов и фотографий.
Автоматизированная информационная система, разработанная специально для НБФ, объединяет все здания библиотеки. Она является научно-методическим и координационным центром по развитию Сводного каталога библиотечных фондов Франции, который в 1988 году пополнился перечнем библиотек и центров документации Франции (RNBCD). Составляет Национальную библиографию Франции. Среди изданий НБФ - иллюстрированные журналы «Chroniques de la Bibliothèque nationale de France» и «La Revue de la Bibliothèque nationale de France», отражающие деятельность библиотеки.