НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - состояние защищённости отдельной страны и её населения от внутренних и внешних угроз во всех сферах жизнедеятельности.
Впервые политическое понятие «национальная безопасность» употребил в 1901 году американский президент Т. Рузвельт в послании к нации. Официально термин «национальная безопасность» появился в 1947 году с принятием в США закона «О национальной безопасности». В РФ термин «национальная безопасность» выступил как развитие термина «безопасность», сформулированного в Федеральном законе РФ «О безопасности» (1992 год). Согласно «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (2009 год), национальная безопасность - состояние защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие РФ, оборону и безопасность государства. Любая прямая или косвенная возможность нанесения ущерба этим правам, свободам, суверенитету и пр. является угрозой национальной безопасности. Для российского государства и общества в конкретных сферах их жизнедеятельности к основным угрозам и источникам угроз национальной безопасноси относятся следующие.
В сфере военной безопасности - политика зарубежных стран, направленная на достижение преобладающего превосходства в военной сфере, прежде всего в стратегических ядерных силах, путём развития высокоточных, информационных и др. высокотехнологических средств ведения вооруженные борьбы, стратегических вооружений в неядерном оснащении, формирования в одностороннем порядке глобальной системы противоракетной обороны и милитаризации околоземного космического пространства, способных привести к новому витку гонки вооружений, а также на распространение ядерных, химических, биологических технологий, производство оружия массового поражения либо его компонентов и средств доставки. Негативное воздействие на состояние военной безопасности РФ и её союзников усугубляется отходом от международных договорённостей в области ограничения и сокращения вооружений, а также действиями, направленными на нарушение устойчивости систем государственного и военного управления, предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, функционирования стратегических ядерных сил, объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной и химической промышленности, др. потенциально опасных объектов.
В сфере государственной и общественной безопасности - разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности РФ; деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя РФ, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти (включая насильственные действия в отношении государственных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в т. ч. путём применения ядерного оружия и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ; экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности РФ, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, ВВ; сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с коррупцией.