НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - со­стоя­ние за­щи­щён­но­сти от­дель­ной стра­ны и её на­се­ле­ния от внут­рен­них и внеш­них уг­роз во всех сфе­рах жиз­не­дея­тель­но­сти.

Впер­вые по­ли­тическое по­ня­тие «национальная безопасность» упот­ре­бил в 1901 году американский пре­зи­дент Т. Руз­вельт в по­сла­нии к на­ции. Офи­ци­аль­но тер­мин «национальная безопасность» поя­вил­ся в 1947 году с при­ня­ти­ем в США за­ко­на «О национальной безо­пас­но­сти». В РФ тер­мин «национальная безопасность» вы­сту­пил как раз­ви­тие тер­ми­на «безо­пас­ность», сфор­му­ли­ро­ван­но­го в Фе­де­раль­ном за­ко­не РФ «О безо­пас­но­сти» (1992 год). Со­глас­но «Стра­те­гии на­цио­наль­ной безо­пас­но­сти Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции до 2020 го­да» (2009 год), национальная безопасность - со­стоя­ние за­щи­щён­но­сти лич­но­сти, об­ще­ст­ва и го­су­дар­ст­ва от внутренних и внеш­них уг­роз, ко­то­рое по­зво­ля­ет обес­пе­чить кон­сти­туционные пра­ва, сво­бо­ды, дос­той­ные ка­че­ст­во и уро­вень жиз­ни гра­ж­дан, су­ве­ре­ни­тет, тер­ри­то­ри­аль­ную це­ло­ст­ность и ус­той­чи­вое раз­ви­тие РФ, обо­ро­ну и безо­пас­ность го­су­дар­ст­ва. Лю­бая пря­мая или кос­вен­ная воз­мож­ность на­не­се­ния ущер­ба этим пра­вам, сво­бо­дам, су­ве­ре­ни­те­ту и пр. яв­ля­ет­ся уг­ро­зой национальной безопасности. Для российского го­су­дар­ст­ва и об­ще­ст­ва в кон­крет­ных сфе­рах их жиз­не­дея­тель­но­сти к основным уг­ро­зам и ис­точ­ни­кам уг­роз национальной безопасноси от­но­сят­ся сле­дую­щие.

В сфе­ре во­енной безо­пас­но­сти - по­ли­ти­ка за­ру­беж­ных стран, на­прав­лен­ная на дос­ти­же­ние пре­об­ла­даю­ще­го пре­вос­ход­ст­ва в во­енной сфе­ре, пре­ж­де все­го в стра­те­ги­че­ских ядер­ных си­лах, пу­тём раз­ви­тия вы­со­ко­точ­ных, ин­фор­мационных и др. вы­со­ко­тех­но­ло­гических средств ве­де­ния воо­руженные борь­бы, стра­те­гических воо­ру­же­ний в не­ядер­ном ос­на­ще­нии, фор­ми­ро­ва­ния в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке гло­баль­ной сис­те­мы про­ти­во­ра­кет­ной обо­ро­ны и ми­ли­та­ри­за­ции око­ло­зем­но­го кос­ми­че­ско­го про­стран­ст­ва, спо­соб­ных при­вес­ти к но­во­му вит­ку гон­ки воо­ру­же­ний, а так­же на рас­про­стра­не­ние ядер­ных, хи­мических, био­ло­гических тех­но­ло­гий, про­изводство ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния ли­бо его ком­по­нен­тов и средств дос­тав­ки. Не­га­тив­ное воз­дей­ст­вие на со­стоя­ние во­енной безо­пас­но­сти РФ и её со­юз­ни­ков усу­губ­ля­ет­ся от­хо­дом от ме­ж­ду­народных до­го­во­рён­но­стей в об­лас­ти ог­ра­ни­че­ния и со­кра­ще­ния воо­ру­же­ний, а так­же дей­ст­вия­ми, на­прав­лен­ны­ми на на­ру­ше­ние ус­той­чи­во­сти сис­тем государственного и во­енного управ­ле­ния, пре­ду­пре­ж­де­ния о ра­кет­ном на­па­де­нии, кон­тро­ля кос­мического про­стран­ст­ва, функ­цио­ни­ро­ва­ния стра­те­гических ядер­ных сил, объ­ек­тов хра­не­ния ядер­ных бо­е­при­па­сов, атом­ной энер­ге­ти­ки, атом­ной и хи­мической промышленности, др. по­тен­ци­аль­но опас­ных объ­ек­тов.

В сфе­ре государственной и об­щественной безо­пас­но­сти - раз­ве­ды­ва­тель­ная и иная дея­тель­ность специальных служб и ор­га­ни­за­ций иностранных го­су­дарств, а так­же отдельных лиц, на­прав­лен­ная на на­не­се­ние ущер­ба безо­пас­но­сти РФ; дея­тель­ность тер­ро­ри­стических ор­га­ни­за­ций, груп­пи­ро­вок и отдельных лиц, направ­лен­ная на на­сильственное из­ме­не­ние ос­нов кон­сти­туционного строя РФ, дез­ор­га­ни­за­цию нор­маль­но­го функ­цио­ни­ро­ва­ния ор­га­нов государственной вла­сти (вклю­чая на­сильственные дей­ст­вия в от­но­ше­нии государственных, по­ли­тических и об­щественных дея­те­лей), унич­то­же­ние во­енных и промышленных объ­ек­тов, пред­при­ятий и уч­ре­ж­де­ний, обес­пе­чи­ваю­щих жиз­не­дея­тель­ность об­ще­ст­ва, уст­ра­ше­ние на­се­ле­ния, в т. ч. пу­тём при­ме­не­ния ядер­но­го ору­жия и хи­ми­че­ско­го ору­жия ли­бо опас­ных ра­дио­ак­тив­ных, хи­мических и био­ло­гических ве­ществ; экс­тре­ми­ст­ская дея­тель­ность на­цио­на­ли­стических, ре­лигиозных, эт­нических и иных ор­га­ни­за­ций и струк­тур, на­прав­лен­ная на на­ру­ше­ние един­ст­ва и тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти РФ, дес­та­би­ли­за­цию внут­ри­по­ли­тической и со­ци­аль­ной си­туа­ции в стра­не; дея­тель­ность транс­на­цио­наль­ных пре­ступ­ных ор­га­ни­за­ций и груп­пи­ро­вок, свя­зан­ная с не­за­кон­ным обо­ро­том нар­ко­тических средств и пси­хо­троп­ных ве­ществ, ору­жия, бо­е­при­па­сов, ВВ; со­хра­няю­щий­ся рост пре­ступ­ных по­ся­га­тельств, на­прав­лен­ных про­тив лич­но­сти, соб­ст­вен­но­сти, государственной вла­сти, об­щественной и эко­но­мической безо­пас­но­сти, а так­же свя­зан­ных с кор­руп­ци­ей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)