НАЦИОНАЛЬНАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ - на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ское уч­ре­ж­де­ние АН КНР.

Ос­но­ва­на в 2001 году. Штаб-квар­ти­ра - в Пе­ки­не . Объ­е­ди­ня­ет Юнь­нань­скую об­сер­ва­то­рию, Нан­кин­ский институт ас­тро­но­мической оп­ти­ки и тех­но­ло­гии, Об­сер­ва­то­рию Урум­чи и Чан­чунь­скую об­сер­ва­то­рию. Главные на­прав­ле­ния ис­сле­до­ва­ний: раз­ра­бот­ка и экс­плуа­та­ция ас­тро­но­мического обо­ру­до­ва­ния для на­зем­ных и кос­мических те­ле­ско­пов, при­клад­ная ас­тро­но­мия, фи­зи­ка Солн­ца, ис­сле­до­ва­ния Лу­ны и пла­нет, кос­мо­ло­гия. Под­раз­де­ле­ния обсерватории уча­ст­ву­ют в кос­мических про­ек­тах «Гер­шель», WSO-UV, а так­же в соз­да­нии на­зем­ных те­ле­ско­пов: оп­ти­че­ско­го (TMT, диа­метр 30 м) и ра­дио­те­ле­ско­па (FAST, 500 м). Об­сер­ва­то­рия управ­ля­ет ра­бо­той круп­ней­ше­го китайского те­ле­ско­па LAMOST (4 м), рас­по­ло­жен­но­го близ Пе­ки­на. Из­да­ёт журнал «Research in Astronomy and Astrophysics» (с 2009 года).

2) На­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ское уч­ре­ж­де­ние близ То­кио.

Ос­но­ва­на в 1988 году на ба­зе То­кий­ской ас­тро­но­мической об­сер­ва­то­рии, в 2004 году во­шла в со­став объ­е­ди­не­ния «Национальные институты ес­тественных на­ук ». Главные на­прав­ле­ния ис­сле­до­ва­ний: на­блю­да­тель­ная ас­тро­но­мия, ис­сле­до­ва­ния Солн­ца, гра­ви­тационная ас­тро­но­мия, вы­чис­лительная ас­тро­но­мия, кос­мические про­ек­ты, ас­тро­но­мическое об­ра­зо­ва­ние. В со­ста­ве обсерватории - от­де­лы оп­тической и ИК-ас­тро­но­мии, ра­дио­ас­тро­но­мии, ас­т­ро­фи­зи­ки Солн­ца и плаз­мы, тео­ре­тической ас­тро­но­мии, а так­же несколько фи­лиа­лов, вклю­чая Но­бе­ям­скую ра­дио­ас­тро­но­ми­че­скую об­сер­ва­то­рию и ра­дио­об­сер­ва­то­рию Мид­зу­са­ва. Управ­ля­ет ра­бо­той од­но­го из круп­ней­ших в ми­ре оп­тических те­ле­ско­пов - 8,2-мет­ро­во­го реф­лек­то­ра «Суб­а­ру» (Га­вай­ские острова, США), и кос­мической сол­неч­ной об­сер­ва­то­рии «Хи­но­дэ». Обсерватория уча­ст­ву­ет в соз­да­нии ин­тер­фе­ро­мет­ра суб­мил­ли­мет­ро­во­го диа­па­зо­на ALMA (Atacama Large Millimeter/submilli­me­ter Array) и кос­мического ра­дио­ин­тер­фе­ро­мет­ра VSOP-2.

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