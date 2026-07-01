НАЦИОНАЛЬНАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ - научно-исследовательское учреждение АН КНР.
Основана в 2001 году. Штаб-квартира - в Пекине. Объединяет Юньнаньскую обсерваторию, Нанкинский институт астрономической оптики и технологии, Обсерваторию Урумчи и Чанчуньскую обсерваторию. Главные направления исследований: разработка и эксплуатация астрономического оборудования для наземных и космических телескопов, прикладная астрономия, физика Солнца, исследования Луны и планет, космология. Подразделения обсерватории участвуют в космических проектах «Гершель», WSO-UV, а также в создании наземных телескопов: оптического (TMT, диаметр 30 м) и радиотелескопа (FAST, 500 м). Обсерватория управляет работой крупнейшего китайского телескопа LAMOST (4 м), расположенного близ Пекина. Издаёт журнал «Research in Astronomy and Astrophysics» (с 2009 года).
2) Научно-исследовательское учреждение близ Токио.
Основана в 1988 году на базе Токийской астрономической обсерватории, в 2004 году вошла в состав объединения «Национальные институты естественных наук». Главные направления исследований: наблюдательная астрономия, исследования Солнца, гравитационная астрономия, вычислительная астрономия, космические проекты, астрономическое образование. В составе обсерватории - отделы оптической и ИК-астрономии, радиоастрономии, астрофизики Солнца и плазмы, теоретической астрономии, а также несколько филиалов, включая Нобеямскую радиоастрономическую обсерваторию и радиообсерваторию Мидзусава. Управляет работой одного из крупнейших в мире оптических телескопов - 8,2-метрового рефлектора «Субару» (Гавайские острова, США), и космической солнечной обсерватории «Хинодэ». Обсерватория участвует в создании интерферометра субмиллиметрового диапазона ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) и космического радиоинтерферометра VSOP-2.