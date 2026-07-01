НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРОГРЕССУ ЦВЕТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРОГРЕССУ ЦВЕТНОГО НАСЕЛЕНИЯ - американская общественная организация.
Создана 12.02.1909 года в Нью- Йорке по инициативе афроамериканца У. Дюбуа и представителей белой леволиберальной интеллигенции У. И. Уоллинга, М. У. Овингтона, Г. Московица после негритянского погрома в августе 1908 года в Спрингфилде (штат Иллинойс). Организационно оформилась 30.05.1910 года на конференции в Нью-Йорке, тогда же получила своё название.
Основатели ассоциации ставили своей главной целью достижение политико-правового равенства цветного и белого населения; выступали против умеренной позиции Б. Т. Вашингтона. С середины 1910-х годов НАСПЦН развернула правовую борьбу против дискриминации, сегрегации, «Линча суда». В 1936-1961 годах юридическим советником организации был Т. Маршалл, первый афроамериканец, ставший членом Верховного суда США (1967-1991 годы). Во многом благодаря его усилиям в 1954 году решением Верховного суда была запрещена сегрегация в школах. НАСПЦН также внесла значительный вклад в принятие федеральных актов о гражданских и избирательных правах 1964 года и 1965 года.
НАСПЦН насчитывает около 525 тыс. членов (в 1914 году - 6 тыс., в 1920 году - 90 тыс., в начале 1950-х годов - около 250 тыс., в 1964 году -около 625 тыс. членов). Штаб-квартира расположена в городе Балтимор (с 1986 года). Печатный орган - журнал «Crisis» (с 1910 года). Президент - Б. Т. Джилес (с 2008 года).