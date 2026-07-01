НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРОГРЕССУ ЦВЕТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРОГРЕССУ ЦВЕТНОГО НАСЕЛЕНИЯ - американская общественная организация.

Соз­да­на 12.02.1909 года в Нью- Йор­ке по ини­циа­ти­ве аф­роа­ме­ри­кан­ца У. Дю­буа и пред­ста­ви­те­лей бе­лой ле­во­ли­бе­раль­ной ин­тел­ли­ген­ции У. И. Уол­лин­га, М. У. Овинг­то­на, Г. Мос­ко­ви­ца по­сле нег­ри­тян­ско­го по­гро­ма в августе 1908 года в Спринг­фил­де (штат Ил­ли­нойс). Ор­га­ни­за­ци­он­но офор­ми­лась 30.05.1910 года на кон­фе­рен­ции в Нью-Йорке, тог­да же по­лу­чи­ла своё на­зва­ние.

Ос­но­ва­те­ли ас­со­циа­ции ста­ви­ли сво­ей главной це­лью дос­ти­же­ние по­ли­ти­ко-пра­во­во­го ра­вен­ст­ва цвет­но­го и бе­ло­го на­се­ле­ния; вы­сту­па­ли про­тив уме­рен­ной по­зи­ции Б. Т. Ва­шинг­то­на. С середины 1910-х годов НАСПЦН раз­вер­ну­ла пра­во­вую борь­бу про­тив дис­кри­ми­на­ции, сег­ре­га­ции, «Лин­ча су­да» . В 1936-1961 годах юри­дическим со­вет­ни­ком ор­га­ни­за­ции был Т. Мар­шалл, пер­вый аф­роа­ме­ри­ка­нец, став­ший членом Вер­хов­но­го су­да США (1967-1991 годы). Во мно­гом бла­го­да­ря его уси­ли­ям в 1954 году ре­ше­ни­ем Вер­хов­но­го су­да бы­ла за­пре­ще­на сег­ре­га­ция в шко­лах. НАСПЦН так­же вне­сла зна­чительный вклад в при­ня­тие фе­де­раль­ных ак­тов о гражданских и из­би­рательных пра­вах 1964 года и 1965 года.

НАСПЦН на­счи­ты­ва­ет около 525 тыс. чле­нов (в 1914 году - 6 тыс., в 1920 году - 90 тыс., в начале 1950-х годов - около 250 тыс., в 1964 году -около 625 тыс. чле­нов). Штаб-квар­ти­ра рас­по­ло­же­на в городе Бал­ти­мор (с 1986 года). Пе­чат­ный ор­ган - журнал «Crisis» (с 1910 года). Пре­зи­дент - Б. Т. Джи­лес (с 2008 года).

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