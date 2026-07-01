НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ДЕИ ЛИНЧЕИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ДЕИ ЛИНЧЕИ - одна из старейших академий наук Европы.
Основана в 1603 году в Риме четырьмя молодыми людьми, среди которых были умбрийский аристократ, естествоиспытатель Ф. Чези (1585-1630 годы) и математик Ф. Стеллути (1577-1651 годы). Целью академии было распространение научных знаний в области естественных наук. Среди первых членов - Дж. делла Порта, Г. Галилей. В 1630 году академия была закрыта.
Возрождена в 1795 году аббатом Ф. Скарпеллини (1762-1840 годы) как частная академия «Линчеи». По предложению папы Римского Григория XVI вновь закрыта в 1840 году. В 1847 году папа Римский Пий VII восстановил академию под названием «Понтификальная академия новых Линчеи» (Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei) и утвердил её устав.
В 1870 году с падением независимого Папского государства и объединением Италии академия разделилась на два различных института - Королевскую академию деи Линчеи [с 1920 года национальная, в 1939 году объединена с «Итальянской академией» (создана Б. Муссолини в 1926 году), с 1944 года самостоятельное учреждение] со штаб-квартирой в Палаццо Корсини, и Понтификальную академию новых Линчеи (с 1921 года Понтификальная академия наук).
Основная задача академии - способствовать развитию науки, искусства и литературы в Италии. Среди её членов - В. А. Амбарцумян, В. И. Арнольд, И. М. Виноградов, Дж. Джентиле, Б. Кроче, Д. С. Лихачёв, Л. Пастер, С. Л. Соболев, И. Р. Шафаревич, лауреаты Нобелевской премии: Т. Моммзен, В. К. Рентген, Э. Ферми, А. Эйнштейн.
Наиболее важные издания: «Отчёты класса физических, математических и естественных наук» («Rendiconti della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali», с 1892 года); «Отчёты класса моральных, исторических и филологических наук» («Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche», с 1892 года); «Тетради» («Quaderno», с 1947 года); «Ежегодник» («Annuario», с 1603 года). В составе академии (2011 год) 540 членов.