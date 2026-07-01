НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ДЕИ ЛИНЧЕИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ДЕИ ЛИНЧЕИ - од­на из ста­рей­ших ака­де­мий на­ук Ев­ро­пы.

Ос­но­ва­на в 1603 году в Ри­ме че­тырь­мя мо­ло­ды­ми людь­ми, сре­ди ко­то­рых бы­ли ум­брий­ский ари­сто­крат, ес­те­ст­во­ис­пы­та­тель Ф. Че­зи (1585-1630 годы) и ма­те­ма­тик Ф. Стел­лу­ти (1577-1651 годы). Це­лью ака­де­мии бы­ло рас­про­стра­не­ние на­учных зна­ний в об­лас­ти ес­тественных на­ук. Сре­ди пер­вых чле­нов - Дж. дел­ла Пор­та, Г. Га­ли­лей. В 1630 году ака­де­мия бы­ла за­кры­та.

Воз­ро­ж­де­на в 1795 году аб­ба­том Ф. Скар­пел­ли­ни (1762-1840 годы) как ча­ст­ная ака­де­мия «Лин­чеи». По пред­ло­же­нию па­пы Рим­ско­го Гри­го­рия XVI вновь за­кры­та в 1840 году. В 1847 году па­па Рим­ский Пий VII вос­ста­но­вил ака­де­мию под названием «Пон­ти­фи­каль­ная ака­де­мия но­вых Лин­чеи» (Accademia Pon­ti­ficia dei Nuovi Lincei) и ут­вер­дил её устав.

В 1870 году с па­де­ни­ем не­за­ви­си­мо­го Пап­ско­го государства и объ­е­ди­не­ни­ем Ита­лии ака­де­мия раз­де­ли­лась на два различных института - Ко­ро­лев­скую ака­де­мию деи Лин­чеи [с 1920 года на­цио­наль­ная, в 1939 году объ­е­ди­не­на с «Италь­ян­ской ака­де­ми­ей» (соз­да­на Б. Мус­со­ли­ни в 1926 году), с 1944 года са­мо­сто­ятельное уч­ре­ж­де­ние] со штаб-квар­ти­рой в Па­лац­цо Кор­си­ни, и Пон­ти­фи­каль­ную ака­де­мию но­вых Лин­чеи (с 1921 года Пон­ти­фи­каль­ная ака­де­мия на­ук).

Основная за­да­ча ака­де­мии - спо­соб­ст­во­вать раз­ви­тию нау­ки, искусства и литературы в Ита­лии. Сре­ди её чле­нов - В. А. Ам­бар­цу­мян, В. И. Ар­нольд, И. М. Ви­но­гра­дов, Дж. Джен­ти­ле, Б. Кро­че, Д. С. Ли­ха­чёв , Л. Пас­тер, С. Л. Со­бо­лев, И. Р. Ша­фа­ре­вич, лау­реа­ты Но­бе­лев­ской премии: Т. Мом­мзен , В. К. Рент­ген, Э. Фер­ми, А. Эйн­штейн.

Наи­бо­лее важ­ные из­да­ния: «От­чё­ты клас­са фи­зи­че­ских, ма­те­ма­ти­че­ских и ес­те­ст­вен­ных на­ук» («Rendiconti della classe di scienze fisiche, matematiche e natura­li», с 1892 года); «От­чё­ты клас­са мо­раль­ных, ис­то­ри­че­ских и фи­ло­ло­ги­че­ских на­ук» («Rendiconti della classe di scienze mo­ra­li, storiche e filologiche», с 1892 года); «Тет­ра­ди» («Quaderno», с 1947 года); «Еже­год­ник» («Annuario», с 1603 года). В со­ста­ве ака­де­мии (2011 год) 540 чле­нов.

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