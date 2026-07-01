НАЦИОНАЛИЗМ

НАЦИОНАЛИЗМ - политические идеология и практика, основанные на представлении о нации и её интересах как высших ценностях.

В за­ви­си­мо­сти от по­ни­ма­ния, что та­кое на­ция, национализм име­ет две основные фор­мы - гра­ж­дан­ский, или го­су­дар­ст­вен­ный, и эт­ни­че­ский. Гражданский национализм воз­ник в эпо­ху бур­жу­аз­ных ре­во­лю­ций и ста­нов­ле­ния современных го­су­дарств, ос­но­ван­ных на пред­став­ле­нии о на­ции и о на­ро­де как со­гра­ж­дан­ст­ве с об­щи­ми са­мо­соз­на­ни­ем и ис­то­ри­ко-куль­тур­ным на­сле­ди­ем. Эта фор­ма национализма на­прав­ле­на на обос­но­ва­ние ле­ги­тим­но­сти го­су­дар­ст­ва, на кон­со­ли­да­цию гражданской на­ции, но за­час­тую со­дер­жит в се­бе ус­та­нов­ки на дис­кри­ми­на­цию и ас­си­ми­ля­цию мень­шинств, а так­же на государственную экс­пан­сию (мес­сио­низм) или, на­обо­рот, на изо­ля­цио­низм. Этот вид национализма ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся го­су­дар­ст­ва­ми че­рез официальную сим­во­ли­ку и идео­ло­гические ин­сти­ту­ты (об­ра­зо­ва­ние, со­ци­аль­ные нау­ки, СМИ и пр.) с це­лью ут­вер­жде­ния об­ще­гра­ж­дан­ской ло­яль­но­сти («слу­же­ние и лю­бовь к Ро­ди­не», «ува­же­ние к стра­не и про­шло­му» и пр.) и рас­про­стра­не­ния об­ще­го­су­дарственных пра­во­вых норм и мо­раль­но-куль­тур­ных цен­но­стей.

Сте­пень рас­про­стра­не­ния государственного национализма в раз­ных стра­нах за­ви­сит от со­ста­ва на­се­ле­ния, ис­то­рической тра­ди­ции, фор­мы прав­ле­ния, ста­ту­са и по­ли­тического по­ло­же­ния стра­ны. Го­су­дар­ст­ва со слож­ным со­ста­вом на­се­ле­ния ста­ра­ют­ся ут­вер­ждать раз­ные фор­мы государственного (об­ще­гра­ж­дан­ско­го) национализма, да­же ес­ли это эко­но­ми­че­ски раз­ви­тые с де­мокра­тической фор­мой прав­ле­ния об­ще­ст­ва (например, США, Ис­па­ния, Ка­на­да). В стра­нах с не­раз­ви­той эко­но­ми­кой и де­мо­кра­ти­ей, с боль­шим эт­ническим раз­но­об­ра­зи­ем и на­ли­чи­ем се­па­ра­ти­ст­ских дви­же­ний государственный национализм слу­жит од­ним из средств обес­пе­че­ния вла­сти цен­тра, об­ще­ст­вен­ной кон­со­ли­да­ции и со­хра­не­ния це­ло­ст­но­сти го­су­дар­ст­ва (например, Ин­дия, Ин­до­не­зия, Ки­тай, не­ко­то­рые арабские стра­ны).

Государственный национализм (или пат­рио­тизм) об­ре­та­ет осо­бый раз­мах и край­ние фор­мы шо­ви­низ­ма и экс­пан­сио­низ­ма в ус­ло­ви­ях меж­го­су­дарственных войн и внутренних кри­зи­сов. Государственный национализм осо­бо за­ме­тен во вновь об­ра­зо­вав­ших­ся стра­нах, где он вы­пол­ня­ет функ­ции дис­тан­ци­ро­ва­ния от преж­них го­су­дарств, по­ли­тической мо­би­ли­за­ции и но­во­го «на­цие­строи­тель­ст­ва». Это име­ет ме­сто в пост­со­вет­ских го­су­дар­ст­вах, но в спе­ци­фической фор­ме сим­био­за с эт­ни­че­ским национализмом. Вме­сте со ста­нов­ле­ни­ем гражданских на­ций, объ­яв­лен­ных ис­точ­ни­ком су­ве­рен­ной вла­сти (французская Дек­ла­ра­ция прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на 1789 года), ран­ний национализм ут­вер­ждал пра­во на­ций на са­мо­оп­ре­де­ле­ние (смотрите Са­мо­оп­ре­де­ле­ние на­ро­дов) и про­воз­гла­шал ра­вен­ст­во всех гра­ж­дан пе­ред за­ко­ном. В эко­но­мической об­лас­ти национализм про­во­дил по­ли­ти­ку про­тек­цио­низ­ма, а сво­им идеа­лом ви­дел ав­тар­кию (эко­но­мический национализм). На­ко­нец, един­ст­во и спло­чён­ность на­ции ут­вер­жда­лись об­щи­ми язы­ком (смотрите На­цио­наль­ный язык ) и куль­ту­рой, а так­же вер­си­ей об­щей ис­то­рии.

Эт­ни­че­ский национализм (ча­ще про­сто национализм или эт­но­на­цио­на­лизм) пред­по­ла­га­ет, что на­ция яв­ля­ет­ся выс­шей фор­мой эт­но­со­ци­аль­но­го ор­га­низ­ма и яв­ля­ет­ся соз­да­те­лем «на­цио­наль­но­го го­су­дар­ст­ва» и его куль­тур­ной сис­те­мы, имеет ис­клю­чительное пра­во на об­ла­да­ние его ре­сур­са­ми и ин­сти­ту­та­ми, вклю­чая власть. Эт­нический национализм ос­но­вы­ва­ет­ся на био­ло­ги­че­ских и ра­со­вых ар­гу­мен­тах и сло­жил­ся в эпо­ху гос­под­ства эво­лю­цио­низ­ма и эт­но­ра­со­вых тео­рий (смотрите Расизм) во второй половине XIX века. Он мо­жет быть как эт­но­на­цио­на­лиз­мом от име­ни эт­нического боль­шин­ст­ва (сход­ное с ним яв­ле­ние - шо­ви­низм), так и эт­но­на­цио­на­лиз­мом от име­ни мень­шинств (сход­ное с ним яв­ле­ние - се­па­ра­тизм).

Эт­нический национализм по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние во всех ре­гио­нах ми­ра по ме­ре со­ци­аль­ной и по­ли­тической мо­дер­ни­за­ции го­су­дарств и раз­ви­тия ло­каль­ных куль­тур и эт­но­по­ли­тических ор­га­ни­за­ций. В Рос­сии эт­нический национализм воз­ник в рам­ках поч­вен­ни­че­ско­го ва­ри­ан­та сла­вя­но­филь­ст­ва в про­ти­во­по­став­ле­нии ли­бе­раль­но­му за­пад­ни­че­ст­ву, а так­же в сре­де эт­нической пе­ри­фе­рии как дви­же­ние за по­вы­ше­ние ста­ту­са «ино­род­цев» или за об­ла­да­ние соб­ст­вен­ной го­су­дар­ст­вен­но­стью не­рус­ски­ми на­ро­да­ми, на­хо­див­ши­ми­ся под вла­стью российской ко­ро­ны. В конце XX века эт­но­на­цио­на­лизм уси­лил­ся в стра­нах ком­му­ни­стического бло­ка, осо­бен­но в СССР, где под­дер­жи­ва­лось раз­ви­тие эт­нических куль­тур, а эт­но­на­цио­на­лизм был ча­стью официальной идео­ло­гии и ос­но­вой т. н. со­циа­ли­стического фе­де­ра­лиз­ма. В си­туа­ции кри­зи­са ком­му­ни­стической идео­ло­гии и по­ли­тической сис­те­мы эт­но­на­цио­на­лизм сыг­рал важ­ную роль в рас­па­де мно­го­эт­нич­ных го­су­дарств (СССР, Юго­сла­вии, Че­хо­сло­ва­кии).

В за­ви­си­мо­сти от це­лей и форм про­яв­ле­ния эт­нический национализм име­ет куль­тур­ный или по­ли­тический ха­рак­тер. В пер­вом слу­чае речь идёт о со­хра­не­нии це­ло­ст­но­сти и са­мо­быт­но­сти эт­нической общ­но­сти (на­ро­да), раз­ви­тии язы­ка и об­ра­зо­ва­ния, про­па­ган­де ис­то­рического на­сле­дия и тра­ди­ций. Та­кой национализм иг­ра­ет по­ло­жи­тель­ную роль, ес­ли не со­дер­жит ан­ти­мо­дер­ни­за­ци­он­ных ус­та­но­вок и не­га­тив­ной на­прав­лен­но­сти про­тив куль­тур и пред­ста­ви­те­лей др. на­ро­дов. Во вто­ром слу­чае эт­нический национализм по­ли­ти­че­ски на­прав­лен на дос­ти­же­ние пре­иму­ществ для пред­ста­ви­те­лей од­ной на­цио­наль­но­сти в сфе­ре вла­сти и дос­ту­па к ре­сур­сам (край­няя фор­ма этой раз­но­вид­но­сти эт­нического национализма - на­цио­нал-со­циа­лизм ).

В лю­бом слу­чае эт­нический национализм ос­но­вы­ва­ет­ся на уп­ро­щён­ных трак­тов­ках ис­то­рии, узур­па­ции куль­тур­но­го на­сле­дия в поль­зу од­ной груп­пы, на кон­фликт­ных тер­ри­то­ри­аль­ных ин­тер­пре­та­ци­ях («эт­ни­че­ская тер­ри­то­рия», «ис­кон­ные зем­ли», «ис­то­ри­че­ская ро­ди­на» и т. п.). Он за­клю­ча­ет в се­бе не­га­тив­ные сте­рео­ти­пы в от­но­ше­нии др. на­ро­дов и ан­ти­эта­ти­ст­ские ус­та­нов­ки. По­ли­тический эт­но­на­цио­на­лизм со сто­ро­ны до­ми­ни­рую­щих групп но­сит дис­кри­ми­на­ци­он­ный ха­рак­тер по от­но­ше­нию к мень­шин­ст­вам и ми­гран­там. Ра­ди­каль­ный эт­но­на­цио­на­лизм мень­шинств мо­жет об­ре­тать се­па­ра­ти­ст­ский ха­рак­тер с тре­бо­ва­ни­ем из­ме­не­ния внутренних гра­ниц или соз­да­ния от­дель­но­го «на­цио­наль­но­го го­су­дар­ст­ва». Он ста­но­вит­ся при­чи­ной за­тяж­ных и раз­ру­шительных эт­ни­че­ских кон­флик­тов (Северная Ир­лан­дия, Би­аф­ра, Ка­тан­га, Ка­ра­бах, Эрит­рея, Шри-Лан­ка, Чеч­ня и др.).

Вслед­ст­вие это­го роль национализма не­од­но­знач­на. С од­ной сто­ро­ны, от­каз от се­мей­но-ди­на­стического уст­рой­ст­ва вла­сти, дос­ти­же­ние народного су­ве­ре­ни­те­та и по­яв­ле­ние на­цио­наль­ных го­су­дарств, ос­но­ван­ных на гражданском рав­но­пра­вии, соз­да­ва­ли ос­но­вы для рас­кре­по­ще­ния соз­на­ния и по­ве­де­ния лю­дей и да­ва­ли сти­мул раз­ви­тию об­ще­ст­ва; с дру­гой - стрем­ле­ние к куль­тур­ной го­мо­ге­ни­за­ции, ас­си­ми­ля­ци­он­ные ус­та­нов­ки, дис­кри­ми­на­ция и эт­нической чи­ст­ки (вплоть до ге­но­ци­да) ве­ли к кро­во­про­лит­ным кон­флик­там. В отдельных слу­ча­ях по­бе­да национализма в его край­них фор­мах ве­дёт к ав­то­ри­тар­но­му ре­жи­му и за­си­лью ре­лигиозного фун­да­мен­та­лиз­ма.

Су­ще­ст­ву­ет дли­тель­ная тра­ди­ция изу­че­ния национализма. В ос­но­ве ис­то­ри­че­ско­го (ве­бе­ри­ан­ско­го) под­хо­да ле­жа­ло пред­став­ле­ние о национализме как дол­го­временном ис­то­рическом яв­ле­нии-ор­га­низ­ме со свои­ми кор­ня­ми, ста­дия­ми рос­та и основными чер­та­ми, ко­то­рое по­ро­ж­да­ет­ся на­ция­ми (Дж. Арм­ст­ронг, Л. Грин­фельд, Э. Смит, Э. Хоб­сба­ум, М. Хрох). Этот под­ход вос­при­ни­ма­ет на­цию как кол­лек­тив­ное те­ло, об­ла­даю­щее свой­ст­ва­ми отдельной лич­но­сти, вклю­чая ме­сто­жи­тель­ст­во (тер­ри­то­рию), судь­бу (ис­то­рию) и ха­рак­тер (куль­ту­ру). Из это­го сле­ду­ет, что у ка­ж­дой на­ции име­ет­ся своё ис­то­рическое пред­на­зна­че­ние, ко­то­рое она долж­на реа­ли­зо­вать. По­это­му на­ции не долж­ны сме­ши­вать­ся, а го­су­дар­ст­ва, ох­ва­ты­ваю­щие бо­лее од­ной на­ции, яв­ля­ют­ся «не­ес­те­ст­вен­ны­ми» и не­жиз­не­спо­соб­ны­ми. В край­нем ви­де на­ция пред­став­ля­ет­ся по­сто­ян­ным не­ис­то­ри­че­ским («при­мор­ди­аль­ным») един­ст­вом (смотрите При­мор­диа­лизм). В по­след­ние два де­ся­ти­ле­тия име­ет ме­сто апо­ло­гия эт­но­на­цио­на­лиз­ма как «ли­бе­раль­но­го национализма» или как фор­ма национального воз­ро­ж­де­ния и са­мо­оп­ре­де­ле­ния (У. Кон­нор, М. Линд, Ю. Та­мир и др.).

Некоторые ис­сле­до­ва­те­ли свя­зы­ва­ют яв­ле­ние национализма с про­цес­сом мо­дер­ни­за­ции и трак­ту­ют его как ус­ло­вие мо­дер­ни­за­ции (Э. Гелл­нер). К это­му на­прав­ле­нию при­мы­ка­ет кон­ст­рук­ти­ви­ст­ский под­ход, трак­тую­щий национализм как ме­ха­низм ре­кон­цеп­туа­ли­за­ции по­ли­тической общ­но­сти, ко­то­рая до это­го мог­ла ка­те­го­ри­зо­вать­ся как им­пе­рия , ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция или пле­мен­ное об­ра­зо­ва­ние (Б. Ан­дер­сон). Оп­по­нен­та­ми это­го под­хо­да вы­сту­па­ют учё­ные стран Азии и Аф­ри­ки, ко­то­рые про­сле­жи­ва­ют «ин­ди­ген­ный национализм» в сво­их стра­нах до воз­ник­но­ве­ния современных на­ций и гражданского ационализма ти­па ин­дий­ско­го Дж. Не­ру и И. Ган­ди (П. Ча­ттерд­жи). В западной нау­ке под воз­дей­ст­ви­ем пост­со­вет­ских транс­фор­ма­ций из­ме­не­ния в трак­тов­ке национализма про­изош­ли в поль­зу по­ли­ти­зи­ро­ван­ной кон­цеп­ции «рас­па­да им­пе­рии» и «три­ум­фа на­ций» (Э. Кар­рер д’Анкосс).

В российском об­ще­ст­воз­на­нии про­дол­жа­ет гос­под­ство­вать тра­ди­ция изу­че­ния национализма как идео­ло­гии пре­вос­ход­ст­ва од­ной на­ции над дру­гой и как про­по­ве­ди национальной ис­клю­чи­тель­но­сти или же рас­про­стра­ня­ют­ся со­чи­не­ния па­ра­на­уч­но­го и ра­си­ст­ско­го ха­рак­те­ра, ав­то­ра­ми ко­то­рых вы­сту­па­ют пред­ста­ви­те­ли т. н. национальных элит, вклю­чая пред­ста­ви­те­лей т. н. русского на­цио­на­лиз­ма. В це­лом по­ня­тие национализм от­но­сит­ся к сво­его ро­да элит­но­му по­ли­тическому про­ек­ту, и национализм мож­но рас­смат­ри­вать как ме­та­ка­те­го­рию «бы­то­во­го» по­ли­тического и на­учного мыш­ле­ния, как дис­кур­сив­ную прак­ти­ку в сис­те­ме от­но­ше­ний вла­сти в современных го­су­дар­ст­вах и в сис­те­ме от­но­ше­ний вла­сти и зна­ния.

Дополнительная литература:

Гелл­нер Э. На­ции и на­цио­на­лизм. М., 1991

На­цио­на­лизм: (взгляд из-за ру­бе­жа). М., 1995

Де­мо­кра­ти­за­ция и об­ра­зы на­цио­на­лиз­ма в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции 90-х гг. М., 1996

Тиш­ков В. А. О на­ции и на­цио­на­лиз­ме // Сво­бод­ная мысль. 1996. № 3; он же. Очер­ки тео­рии и по­ли­ти­ки эт­нич­но­сти в Рос­сии. М., 1997

Лейп­харт А. Де­мо­кра­тия в мно­го­со­став­ных об­ще­ст­вах. М., 1997

Хоб­сба­ум Э. На­ции и на­цио­на­лизм по­сле 1870 г. СПб., 1998

Ко­ро­тее­ва В. В. Тео­рии на­цио­на­лиз­ма в за­ру­беж­ных со­ци­аль­ных нау­ках. М., 1999; она же. Эко­но­ми­че­ские ин­те­ре­сы и на­цио­на­лизм. М., 2001

Аль­тер­матт У. Эт­но­на­цио­на­лизм в Ев­ро­пе. М., 2000

Ма­ли­но­ва О. Ю. Ли­бе­раль­ный на­цио­на­лизм: (се­ре­ди­на XIX – на­ча­ло XX в.). М., 2000

Ан­дер­сон Б. Во­об­ра­жае­мые со­об­ще­ст­ва: раз­мыш­ле­ния об ис­то­ках и рас­про­стра­не­нии на­цио­на­лиз­ма. М., 2001

Ба­ли­бар Э., Вал­лер­стайн И. Ра­са, на­ция, класс: дву­смыс­лен­ные иден­тич­но­сти. М., 2003

Му­ха­мет­ши­на Н. С. Транс­фор­ма­ции на­цио­на­лиз­ма и «сим­воль­ная эли­та»: рос­сий­ский опыт. Са­ма­ра, 2003

Смит Э. Д. На­цио­на­лизм и мо­дер­низм: кри­ти­че­ский об­зор со­вре­мен­ных тео­рий на­ций и на­цио­на­лиз­ма. М., 2004

Кал­хун К. На­цио­на­лизм. М., 2006

На­цио­на­лизм в ми­ро­вой ис­то­рии / Под ред. В. А. Тиш­ко­ва, В. А. Шни­рель­ма­на. М., 2007

Грин­фельд Л. На­цио­на­лизм. М., 2008

Ке­ду­ри Э. На­цио­на­лизм. 4-е изд. СПб., 2010.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)