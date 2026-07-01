НАЦИОНАЛИЗМ
НАЦИОНАЛИЗМ - политические идеология и практика, основанные на представлении о нации и её интересах как высших ценностях.
В зависимости от понимания, что такое нация, национализм имеет две основные формы - гражданский, или государственный, и этнический. Гражданский национализм возник в эпоху буржуазных революций и становления современных государств, основанных на представлении о нации и о народе как согражданстве с общими самосознанием и историко-культурным наследием. Эта форма национализма направлена на обоснование легитимности государства, на консолидацию гражданской нации, но зачастую содержит в себе установки на дискриминацию и ассимиляцию меньшинств, а также на государственную экспансию (мессионизм) или, наоборот, на изоляционизм. Этот вид национализма широко используется государствами через официальную символику и идеологические институты (образование, социальные науки, СМИ и пр.) с целью утверждения общегражданской лояльности («служение и любовь к Родине», «уважение к стране и прошлому» и пр.) и распространения общегосударственных правовых норм и морально-культурных ценностей.
Степень распространения государственного национализма в разных странах зависит от состава населения, исторической традиции, формы правления, статуса и политического положения страны. Государства со сложным составом населения стараются утверждать разные формы государственного (общегражданского) национализма, даже если это экономически развитые с демократической формой правления общества (например, США, Испания, Канада). В странах с неразвитой экономикой и демократией, с большим этническим разнообразием и наличием сепаратистских движений государственный национализм служит одним из средств обеспечения власти центра, общественной консолидации и сохранения целостности государства (например, Индия, Индонезия, Китай, некоторые арабские страны).
Государственный национализм (или патриотизм) обретает особый размах и крайние формы шовинизма и экспансионизма в условиях межгосударственных войн и внутренних кризисов. Государственный национализм особо заметен во вновь образовавшихся странах, где он выполняет функции дистанцирования от прежних государств, политической мобилизации и нового «нациестроительства». Это имеет место в постсоветских государствах, но в специфической форме симбиоза с этническим национализмом. Вместе со становлением гражданских наций, объявленных источником суверенной власти (французская Декларация прав человека и гражданина 1789 года), ранний национализм утверждал право наций на самоопределение (смотрите Самоопределение народов) и провозглашал равенство всех граждан перед законом. В экономической области национализм проводил политику протекционизма, а своим идеалом видел автаркию (экономический национализм). Наконец, единство и сплочённость нации утверждались общими языком (смотрите Национальный язык) и культурой, а также версией общей истории.
Этнический национализм (чаще просто национализм или этнонационализм) предполагает, что нация является высшей формой этносоциального организма и является создателем «национального государства» и его культурной системы, имеет исключительное право на обладание его ресурсами и институтами, включая власть. Этнический национализм основывается на биологических и расовых аргументах и сложился в эпоху господства эволюционизма и этнорасовых теорий (смотрите Расизм) во второй половине XIX века. Он может быть как этнонационализмом от имени этнического большинства (сходное с ним явление - шовинизм), так и этнонационализмом от имени меньшинств (сходное с ним явление - сепаратизм).
Этнический национализм получил широкое распространение во всех регионах мира по мере социальной и политической модернизации государств и развития локальных культур и этнополитических организаций. В России этнический национализм возник в рамках почвеннического варианта славянофильства в противопоставлении либеральному западничеству, а также в среде этнической периферии как движение за повышение статуса «инородцев» или за обладание собственной государственностью нерусскими народами, находившимися под властью российской короны. В конце XX века этнонационализм усилился в странах коммунистического блока, особенно в СССР, где поддерживалось развитие этнических культур, а этнонационализм был частью официальной идеологии и основой т. н. социалистического федерализма. В ситуации кризиса коммунистической идеологии и политической системы этнонационализм сыграл важную роль в распаде многоэтничных государств (СССР, Югославии, Чехословакии).
В зависимости от целей и форм проявления этнический национализм имеет культурный или политический характер. В первом случае речь идёт о сохранении целостности и самобытности этнической общности (народа), развитии языка и образования, пропаганде исторического наследия и традиций. Такой национализм играет положительную роль, если не содержит антимодернизационных установок и негативной направленности против культур и представителей др. народов. Во втором случае этнический национализм политически направлен на достижение преимуществ для представителей одной национальности в сфере власти и доступа к ресурсам (крайняя форма этой разновидности этнического национализма - национал-социализм).
В любом случае этнический национализм основывается на упрощённых трактовках истории, узурпации культурного наследия в пользу одной группы, на конфликтных территориальных интерпретациях («этническая территория», «исконные земли», «историческая родина» и т. п.). Он заключает в себе негативные стереотипы в отношении др. народов и антиэтатистские установки. Политический этнонационализм со стороны доминирующих групп носит дискриминационный характер по отношению к меньшинствам и мигрантам. Радикальный этнонационализм меньшинств может обретать сепаратистский характер с требованием изменения внутренних границ или создания отдельного «национального государства». Он становится причиной затяжных и разрушительных этнических конфликтов (Северная Ирландия, Биафра, Катанга, Карабах, Эритрея, Шри-Ланка, Чечня и др.).
Вследствие этого роль национализма неоднозначна. С одной стороны, отказ от семейно-династического устройства власти, достижение народного суверенитета и появление национальных государств, основанных на гражданском равноправии, создавали основы для раскрепощения сознания и поведения людей и давали стимул развитию общества; с другой - стремление к культурной гомогенизации, ассимиляционные установки, дискриминация и этнической чистки (вплоть до геноцида) вели к кровопролитным конфликтам. В отдельных случаях победа национализма в его крайних формах ведёт к авторитарному режиму и засилью религиозного фундаментализма.
Существует длительная традиция изучения национализма. В основе исторического (веберианского) подхода лежало представление о национализме как долговременном историческом явлении-организме со своими корнями, стадиями роста и основными чертами, которое порождается нациями (Дж. Армстронг, Л. Гринфельд, Э. Смит, Э. Хобсбаум, М. Хрох). Этот подход воспринимает нацию как коллективное тело, обладающее свойствами отдельной личности, включая местожительство (территорию), судьбу (историю) и характер (культуру). Из этого следует, что у каждой нации имеется своё историческое предназначение, которое она должна реализовать. Поэтому нации не должны смешиваться, а государства, охватывающие более одной нации, являются «неестественными» и нежизнеспособными. В крайнем виде нация представляется постоянным неисторическим («примордиальным») единством (смотрите Примордиализм). В последние два десятилетия имеет место апология этнонационализма как «либерального национализма» или как форма национального возрождения и самоопределения (У. Коннор, М. Линд, Ю. Тамир и др.).
Некоторые исследователи связывают явление национализма с процессом модернизации и трактуют его как условие модернизации (Э. Геллнер). К этому направлению примыкает конструктивистский подход, трактующий национализм как механизм реконцептуализации политической общности, которая до этого могла категоризоваться как империя, колониальная администрация или племенное образование (Б. Андерсон). Оппонентами этого подхода выступают учёные стран Азии и Африки, которые прослеживают «индигенный национализм» в своих странах до возникновения современных наций и гражданского ационализма типа индийского Дж. Неру и И. Ганди (П. Чаттерджи). В западной науке под воздействием постсоветских трансформаций изменения в трактовке национализма произошли в пользу политизированной концепции «распада империи» и «триумфа наций» (Э. Каррер д’Анкосс).
В российском обществознании продолжает господствовать традиция изучения национализма как идеологии превосходства одной нации над другой и как проповеди национальной исключительности или же распространяются сочинения паранаучного и расистского характера, авторами которых выступают представители т. н. национальных элит, включая представителей т. н. русского национализма. В целом понятие национализм относится к своего рода элитному политическому проекту, и национализм можно рассматривать как метакатегорию «бытового» политического и научного мышления, как дискурсивную практику в системе отношений власти в современных государствах и в системе отношений власти и знания.
Дополнительная литература:
Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991
Национализм: (взгляд из-за рубежа). М., 1995
Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х гг. М., 1996
Тишков В. А. О нации и национализме // Свободная мысль. 1996. № 3; он же. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997
Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1997
Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1870 г. СПб., 1998
Коротеева В. В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М., 1999; она же. Экономические интересы и национализм. М., 2001
Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000
Малинова О. Ю. Либеральный национализм: (середина XIX – начало XX в.). М., 2000
Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001
Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс: двусмысленные идентичности. М., 2003
Мухаметшина Н. С. Трансформации национализма и «символьная элита»: российский опыт. Самара, 2003
Смит Э. Д. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004
Калхун К. Национализм. М., 2006
Национализм в мировой истории / Под ред. В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. М., 2007
Гринфельд Л. Национализм. М., 2008
Кедури Э. Национализм. 4-е изд. СПб., 2010.