Национали́зма теóрии

Национали́зма теóрии — исторически сформировавшийся неструктурированный комплекс концептуальных моделей, мобилизующих категорию нации для описания исторических процессов. Первоначально национальные модели и идеологии создавались совокупными трудами представителей социально-­гуманитарной науки, философии и литературы. На протяжении ХХ в. национализм трактовался как идейно-­политическое обоснование интересов определенной социальной группы, а именно — нации.

Несмотря на то, что понятие нации — одно из ключевых в современной политической теории и идентичности, его содержание остается дискуссионным. Преобладавшая в политическом лексиконе ХХ в. синонимия понятий «нация» и «государство» не соответствовала, с одной стороны, исторической реальности, в которой происходило формирование понятия «нация», с другой — сформулированному в советское время и нормативно закрепленному в ряде государственных документов современной России представлению о совпадении категорий «нация» и «этнос». Дело осложняется тем, что категории государства и этноса не связаны, а неомодернистская попытка закрепить в процессе познания означаемое за означающим потерпела неудачу.

Историософская природа этой досадной апории уходит корнями в начало XIX в., когда Ф.-К. Савиньи и другими представителями немецкой историко-­юридической школы были сформулированы атрибутивные признаки государства, антиподом которого выступала нация, понимаемая как территориально локализованное сообщество. Поскольку в ряде стран евро-атлантического сообщества к этому времени уже утвердилась рес­публиканская или конституционно-­монархическая форма правления, выступавшая образцом для антимонархических сил в государствах, эта политическая дискуссия не имела интеллектуальных перспектив. Она завершилась после Первой мировой вой­ны 1914–1918, по итогам которой великие европейские державы трансформировались в нации, что в модернистской традиции было интерпретировано как крах европейской цивилизации и смерть христианской культуры. Пожалуй, единственным способом сохранения позитивной идентичности в той ситуации оказалась конвенциональная идея соединения нации и государства в едином понятии национального государства, что и придало теориям национализма их современный вид.

Отталкиваясь от образа коллективного бессознательного (далеко не всегда отрефлексированного), авторы Н. т. дополняют доминанту, запечатленную в коллективной памяти общества, идеей «особенной миссии» той или иной общности во всемирной истории. Не случайно историки играют выдающуюся роль среди создателей и приверженцев Н. т. Хотя сама по себе подобная самопрезентация не представляется угрожающей, трагический опыт агрессивного национализма в XX в. обусловил негативную коннотацию этого понятия, содержание которого оказывается имплицитно связано с нацизмом . Водораздел здесь, по-видимому, пролегает по линии, отделяющей национальный интерес от этнофобии.

Две современные программные гипотезы происхождения национализма исходят именно из такой — конструктивистской по своей сути — трактовки национализма и его связи с понятием нации: «Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма» (1983) Б. Андерсона и «Нации и национализм» (1983) Э. Геллнера. В основе обеих лежит неомарксистский подход, дополненный постмодернистской теорией деконструкции, и нации трактуются как культурные артефакты, но в первом случае представляют собой продукт коллективного культурного бессознательного, а во втором — «изобретение» интеллектуальной элиты. Наиболее взвешенной представляется компромиссная позиция, представленная, в частности, в работах Э. Хобсбаума , который отмечает двой­ственный характер национальных феноменов, конструируемых как «сверху», так и «снизу». Сами же националистические идеологии можно классифицировать самыми разными способами, например, вслед за Ф. Майнеке выделять политический и культурный национализм. Но в любом случае националисты создают то прошлое, которое легитимирует их притязания на государство и территорию, на политическое доминирование и обладание культурным капиталом.

Лит : Геллнер Э. Нации и национализм / Пер. с англ. М., 1991; Дугин А. Апология национализма. Политическая артиомия, евразийство и национализм. М., 1993; Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. М., 2001; Нации и национализм. М., 2002; Бордюгов Г. А., Бухараев В. М. Вчерашнее завтра: как «национальные истории» писались в СССР и как пишутся теперь. М., 2011. Д. И. Люкшин.