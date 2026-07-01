НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ - экстремистская, ультранационалистическая партия в Германии в 1919/1920-1945 годах, политический носитель и проводник в жизнь идеологии национал-социализма .

Воз­ник­ла 05.01.1919 года в Мюн­хе­не под названием «Немецкая ра­бо­чая пар­тия» в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния 2 кар­ли­ко­вых по­ли­тических ор­га­ни­за­ций - Комитета не­за­ви­си­мых ра­бо­чих (председатель А. Дрекс­лер) и По­ли­тического ра­бо­че­го сою­за (председатель К. Хар­рер). По­лу­чи­ла из­вест­ность и на­ча­ла за­воё­вы­вать по­ли­тические по­зи­ции с сентября 1919 года по­сле всту­п­ле­ния в неё А. Гит­ле­ра, су­мев­ше­го зна­чи­тель­но рас­ши­рить чис­ло её сто­рон­ни­ков. 24.02.1920 года пе­ре­име­но­ва­на в НСДАП, то­гда же опуб­ли­ко­ва­на её про­грам­ма («25 пунк­тов»), раз­ра­бо­тан­ная Дрекс­ле­ром и Гит­ле­ром.

В по­сле­дую­щие го­ды эта про­грам­ма фак­ти­че­ски бы­ла пре­да­на заб­ве­нию, про­грамм­ным до­ку­мен­том пар­тии ста­ла книга Гит­ле­ра «Моя борь­ба» («Mein Kampf», 1924 год; 2-я часть - «Zwei­tes Buch», 1928 год). НСДАП рас­смат­ри­ва­ла се­бя как ве­ли­ко­гер­ман­ское по­ли­тическое дви­же­ние, ор­га­ни­зо­ван­ное по во­енному об­раз­цу и ори­ен­ти­ро­ван­ное на бес­пре­ко­слов­ное под­чи­не­ние ав­то­ри­те­ту Гит­ле­ра как «фю­ре­ра» (во­ж­дя) это­го дви­же­ния и немецкой на­ции в це­лом. В 1923 году НСДАП пред­при­ня­ла по­пыт­ку за­хва­та вла­сти (смотрите « Пив­ной путч »), по­сле че­го бы­ла за­пре­ще­на. Про­дол­жа­ла дей­ст­во­вать под названием «Ве­ли­ко­гер­ман­ское народное со­об­ще­ст­во», за­тем - «На­цио­нал-со­циа­ли­стическое дви­же­ние сво­бо­ды Ве­ли­ко­гер­ма­нии». 27.02.1925 года бы­ла вос­соз­да­на под преж­ним названием Эмб­ле­мой НСДАП с вес­ны 1920 года бы­ла сва­сти­ка; центральный пе­чат­ный ор­ган с декабря 1920 года - газета «Völkischer Beobachter».

К началу 1930-х годов НСДАП пре­вра­ти­лась в мас­со­вую пар­тию (к январю 1933 года - 1,4 млн., к 1945 году - от 7,5 до 8,5 млн. чле­нов), по­лу­чив­шую в ус­ло­ви­ях ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов и дес­та­би­ли­за­ции ре­жи­ма Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки ак­тив­ную под­держ­ку из­би­ра­те­лей (в ию­ле 1932 года - 37,4%, в мар­те 1933 года - 43,9%). С на­зна­че­ни­ем Гит­ле­ра рейхс­канц­ле­ром в январе 1933 года и до мая 1945 года пра­вя­щая пар­тия (с ию­ля 1933 года един­ст­вен­ная раз­ре­шён­ная в стра­не пар­тия).

НСДАП пре­тен­до­ва­ла на роль «народной пар­тии», пред­став­ляю­щей ин­те­ре­сы всех сло­ёв и со­ци­аль­ных групп немецкого на­се­ле­ния. Од­на­ко, бу­ду­чи по на­зва­нию «ра­бо­чей», опи­ра­лась пре­ж­де все­го на сред­нее со­сло­вие. Основной кон­тин­гент её чле­нов, функ­цио­не­ров и из­би­ра­те­лей со­став­ля­ли городские мел­кие тор­гов­цы и ре­мес­лен­ни­ки, сред­ние и мел­кие чи­нов­ни­ки и слу­жа­щие. С 1928 года пар­тия по­лу­ча­ла под­держ­ку так­же сель­ско­го на­се­ле­ния. По­сле 1930 года до­ля ра­бо­чих сре­ди чле­нов НСДАП со­став­ля­ла около 30% (пре­имущественно не со­сто­яв­шие в проф­сою­зах ква­ли­фи­цированных ра­бо­чие и под­мас­те­рья, за­ня­тые на мел­ких и средних пред­при­яти­ях). С начала 1930-х годов пар­тия по­лу­ча­ла мощ­ную фи­нан­со­вую под­держ­ку немецкого круп­но­го промышленного и бан­ков­ско­го ка­пи­та­ла, круп­ных зем­ле­вла­дель­цев.

В ор­га­ни­зационном от­но­ше­нии НСДАП строи­лась по тер­ри­то­ри­аль­но­му прин­ци­пу и име­ла ие­рар­хическую струк­ту­ру (окон­ча­тель­но сло­жи­лась к началу 1940-х годов). Во гла­ве НСДАП сто­ял «фю­рер», рас­по­ла­гав­ший собственной кан­це­ля­ри­ей («кан­це­ля­рия фю­ре­ра»). Ру­ко­во­дство парт. ап­па­ра­том осу­ще­ст­в­лял «заместитель фю­ре­ра» (в 1933-1941 годах Р. Гесс ), так­же имев­ший собственный штаб (в мае 1941 года «штаб заместителя фю­ре­ра» был пре­об­ра­зо­ван в «партийную кан­це­ля­рию», ко­то­рую воз­гла­вил М. Бор­ман, на­зна­чен­ный в 1943 году так­же «сек­ре­та­рём фю­ре­ра»).

Ру­ко­во­дство партийной ра­бо­той по различным на­прав­ле­ни­ям вхо­ди­ло в ком­пе­тен­цию «им­пер­ско­го ру­ко­во­дства НСДАП», со­сто­яв­ше­го из главных управ­ле­ний и различного ро­да партийных служб, воз­глав­ляв­ших­ся «рейхс­ляй­те­ра­ми» (к 1944 году - 18 человек), ко­то­рые рас­по­ла­га­ли ши­ро­ки­ми вла­ст­ны­ми пол­но­мо­чия­ми и под­чи­ня­лись не­по­сред­ствен­но «фю­ре­ру». Тер­ри­то­рия Гер­ма­нии де­ли­лась на партийные об­лас­ти («гау»; к 1941 году - 43 «гау»; по ста­ту­су к «гау» при­рав­ни­ва­лась так­же За­ру­беж­ная организация НСДАП), ко­то­рые воз­глав­ля­лись «гау­ляй­те­ра­ми» (с 1942 года име­ли так­же ста­тус «рейхс­ко­мис­са­ров обо­ро­ны»). «Гау» под­раз­де­ля­лись на ок­ру­га во гла­ве с «крайс­ляй­те­ра­ми», ок­ру­га - на «ме­ст­ные груп­пы», по­след­ние - на «ячей­ки», а те - на «бло­ки». Ка­ж­дое под­раз­де­ле­ние в ие­рар­хии НСДАП име­ло собственный партийный ап­па­рат, а партийные чи­нов­ни­ки - зва­ния, уни­фор­му и зна­ки раз­ли­чия.

Осо­бы­ми «под­раз­де­ле­ния­ми» НСДАП бы­ли «штур­мо­вые от­ря­ды» (смотрите СА) и «ох­ран­ные от­ря­ды» (смотрите СС) во гла­ве с Г. Гимм­ле­ром. Кро­ме них, в со­став НСДАП к 1944 году вхо­ди­ли ещё 5 «под­раз­де­ле­ний» (Гит­ле­рю­генд, Со­юз немецких де­ву­шек, На­цио­нал-со­циа­ли­стический немецкий со­юз сту­ден­тов, На­цио­нал-со­циа­ли­стический жен­ский со­юз, На­цио­нал-со­циа­ли­стический кор­пус ав­то­мо­би­ли­стов, На­цио­нал-со­циа­ли­стический со­юз пре­по­да­ва­те­лей выс­шей шко­лы), 4 «ор­га­ни­за­ции» (На­цио­нал-со­циа­ли­стическая куль­тур­ная об­щи­на, Им­пер­ский со­юз мно­го­дет­ных Гер­ма­нии в за­щи­ту се­мьи, Немецкий съезд об­щин, Объ­еди­не­ние немецких жен­щин) и 9 «при­сое­ди­нён­ных сою­зов» (Не­мец­кий тру­до­вой фронт, на­цио­нал-со­циа­ли­стические сою­зы юри­стов, слу­жа­щих, учи­те­лей, вра­чей, тех­ни­ков и др.). В це­лом, по различным оцен­кам, под кон­тро­лем НСДАП в Гер­ма­нии ра­бо­та­ли до 95 об­щественных ор­га­ни­за­ций и сою­зов.

Важ­ную роль в жиз­ни НСДАП и ук­ре­п­ле­нии её по­ли­тического и идео­ло­гического влия­ния иг­ра­ли им­пер­ские партийные съез­ды (про­во­ди­лись в 1923 году в Мюн­хе­не, в 1926 году в Вей­ма­ре, в 1927, 1929, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 годах в Нюрн­бер­ге; с на­ча­лом Второй ми­ро­вой вой­ны про­ве­де­ние съез­дов бы­ло вре­мен­но пре­кра­ще­но; смотрите Нюрн­бе­рг­ские съез­ды).

Гит­лер в ро­ли рейхс­канц­ле­ра и НСДАП по­сле при­хо­да к вла­сти ока­зы­ва­ли оп­ре­де­ляю­щее влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ки Гер­ма­нии. С при­ня­ти­ем 01.12.1933 года За­ко­на об обес­пе­че­нии един­ст­ва пар­тии и го­су­дар­ст­ва НСДАП при­об­ре­ла ста­тус «не­раз­рыв­но свя­зан­ной с го­су­дар­ст­вом но­си­тель­ни­цы немецкого государственного мыш­ле­ния» и бы­ла по­став­ле­на в по­ли­тическом от­но­ше­нии вы­ше государственного ап­па­ра­та. Од­на­ко юри­ди­че­ски под­чи­не­ние ей по­след­не­го оформ­ле­но не бы­ло. Наи­бо­лее силь­ное по­ли­тическое влия­ние на государственный ап­па­рат пар­тия ока­зы­ва­ла че­рез ор­га­ни­за­цию СС, член­ст­во в ко­то­рой бы­ло обя­за­тель­ным для выс­ших государственных долж­но­ст­ных лиц. В ком­пе­тен­ции НСДАП в гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии, по­ми­мо не­посредственного ру­ко­во­дства государственной по­ли­ти­кой, на­хо­ди­лась вся про­па­ган­ди­ст­ская и вос­пи­тательная ра­бо­та, обу­че­ние партийных кад­ров, осу­ще­ст­в­ле­ние по­ли­тического и идео­ло­гического кон­тро­ля над на­се­ле­ни­ем, мо­би­ли­за­ция его на борь­бу за реа­ли­за­цию про­грамм­ных це­лей на­цио­нал-со­циа­лиз­ма.

По­сле по­ра­же­ния Гер­ма­нии во Второй ми­ро­вой вой­не и ок­ку­па­ции её тер­ри­то­рии вой­ска­ми стран ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции НСДАП вме­сте с вхо­див­ши­ми в её со­став «под­раз­де­ле­ния­ми», «ор­га­ни­за­ция­ми» и «при­сое­ди­нив­ши­ми­ся сою­за­ми» в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном № 2 со­юз­ни­че­ско­го Кон­троль­но­го со­ве­та в Гер­ма­нии от 10.10.1945 года бы­ла за­пре­ще­на. Ме­ж­ду­народный во­енный три­бу­нал, за­се­дав­ший в Нюрн­бер­ге, в октябре 1946 года при­знал НСДАП пре­ступ­ной ор­га­ни­за­ци­ей.

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