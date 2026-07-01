НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ - экстремистская, ультранационалистическая партия в Германии в 1919/1920-1945 годах, политический носитель и проводник в жизнь идеологии национал-социализма.
Возникла 05.01.1919 года в Мюнхене под названием «Немецкая рабочая партия» в результате объединения 2 карликовых политических организаций - Комитета независимых рабочих (председатель А. Дрекслер) и Политического рабочего союза (председатель К. Харрер). Получила известность и начала завоёвывать политические позиции с сентября 1919 года после вступления в неё А. Гитлера, сумевшего значительно расширить число её сторонников. 24.02.1920 года переименована в НСДАП, тогда же опубликована её программа («25 пунктов»), разработанная Дрекслером и Гитлером.
В последующие годы эта программа фактически была предана забвению, программным документом партии стала книга Гитлера «Моя борьба» («Mein Kampf», 1924 год; 2-я часть - «Zweites Buch», 1928 год). НСДАП рассматривала себя как великогерманское политическое движение, организованное по военному образцу и ориентированное на беспрекословное подчинение авторитету Гитлера как «фюрера» (вождя) этого движения и немецкой нации в целом. В 1923 году НСДАП предприняла попытку захвата власти (смотрите «Пивной путч»), после чего была запрещена. Продолжала действовать под названием «Великогерманское народное сообщество», затем - «Национал-социалистическое движение свободы Великогермании». 27.02.1925 года была воссоздана под прежним названием Эмблемой НСДАП с весны 1920 года была свастика; центральный печатный орган с декабря 1920 года - газета «Völkischer Beobachter».
К началу 1930-х годов НСДАП превратилась в массовую партию (к январю 1933 года - 1,4 млн., к 1945 году - от 7,5 до 8,5 млн. членов), получившую в условиях мирового экономического кризиса 1929-1933 годов и дестабилизации режима Веймарской республики активную поддержку избирателей (в июле 1932 года - 37,4%, в марте 1933 года - 43,9%). С назначением Гитлера рейхсканцлером в январе 1933 года и до мая 1945 года правящая партия (с июля 1933 года единственная разрешённая в стране партия).
НСДАП претендовала на роль «народной партии», представляющей интересы всех слоёв и социальных групп немецкого населения. Однако, будучи по названию «рабочей», опиралась прежде всего на среднее сословие. Основной контингент её членов, функционеров и избирателей составляли городские мелкие торговцы и ремесленники, средние и мелкие чиновники и служащие. С 1928 года партия получала поддержку также сельского населения. После 1930 года доля рабочих среди членов НСДАП составляла около 30% (преимущественно не состоявшие в профсоюзах квалифицированных рабочие и подмастерья, занятые на мелких и средних предприятиях). С начала 1930-х годов партия получала мощную финансовую поддержку немецкого крупного промышленного и банковского капитала, крупных землевладельцев.
В организационном отношении НСДАП строилась по территориальному принципу и имела иерархическую структуру (окончательно сложилась к началу 1940-х годов). Во главе НСДАП стоял «фюрер», располагавший собственной канцелярией («канцелярия фюрера»). Руководство парт. аппаратом осуществлял «заместитель фюрера» (в 1933-1941 годах Р. Гесс), также имевший собственный штаб (в мае 1941 года «штаб заместителя фюрера» был преобразован в «партийную канцелярию», которую возглавил М. Борман, назначенный в 1943 году также «секретарём фюрера»).
Руководство партийной работой по различным направлениям входило в компетенцию «имперского руководства НСДАП», состоявшего из главных управлений и различного рода партийных служб, возглавлявшихся «рейхсляйтерами» (к 1944 году - 18 человек), которые располагали широкими властными полномочиями и подчинялись непосредственно «фюреру». Территория Германии делилась на партийные области («гау»; к 1941 году - 43 «гау»; по статусу к «гау» приравнивалась также Зарубежная организация НСДАП), которые возглавлялись «гауляйтерами» (с 1942 года имели также статус «рейхскомиссаров обороны»). «Гау» подразделялись на округа во главе с «крайсляйтерами», округа - на «местные группы», последние - на «ячейки», а те - на «блоки». Каждое подразделение в иерархии НСДАП имело собственный партийный аппарат, а партийные чиновники - звания, униформу и знаки различия.
Особыми «подразделениями» НСДАП были «штурмовые отряды» (смотрите СА) и «охранные отряды» (смотрите СС) во главе с Г. Гиммлером. Кроме них, в состав НСДАП к 1944 году входили ещё 5 «подразделений» (Гитлерюгенд, Союз немецких девушек, Национал-социалистический немецкий союз студентов, Национал-социалистический женский союз, Национал-социалистический корпус автомобилистов, Национал-социалистический союз преподавателей высшей школы), 4 «организации» (Национал-социалистическая культурная община, Имперский союз многодетных Германии в защиту семьи, Немецкий съезд общин, Объединение немецких женщин) и 9 «присоединённых союзов» (Немецкий трудовой фронт, национал-социалистические союзы юристов, служащих, учителей, врачей, техников и др.). В целом, по различным оценкам, под контролем НСДАП в Германии работали до 95 общественных организаций и союзов.
Важную роль в жизни НСДАП и укреплении её политического и идеологического влияния играли имперские партийные съезды (проводились в 1923 году в Мюнхене, в 1926 году в Веймаре, в 1927, 1929, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 годах в Нюрнберге; с началом Второй мировой войны проведение съездов было временно прекращено; смотрите Нюрнбергские съезды).
Гитлер в роли рейхсканцлера и НСДАП после прихода к власти оказывали определяющее влияние на формирование внутренней и внешней политики Германии. С принятием 01.12.1933 года Закона об обеспечении единства партии и государства НСДАП приобрела статус «неразрывно связанной с государством носительницы немецкого государственного мышления» и была поставлена в политическом отношении выше государственного аппарата. Однако юридически подчинение ей последнего оформлено не было. Наиболее сильное политическое влияние на государственный аппарат партия оказывала через организацию СС, членство в которой было обязательным для высших государственных должностных лиц. В компетенции НСДАП в гитлеровской Германии, помимо непосредственного руководства государственной политикой, находилась вся пропагандистская и воспитательная работа, обучение партийных кадров, осуществление политического и идеологического контроля над населением, мобилизация его на борьбу за реализацию программных целей национал-социализма.
После поражения Германии во Второй мировой войне и оккупации её территории войсками стран антигитлеровской коалиции НСДАП вместе с входившими в её состав «подразделениями», «организациями» и «присоединившимися союзами» в соответствии с законом № 2 союзнического Контрольного совета в Германии от 10.10.1945 года была запрещена. Международный военный трибунал, заседавший в Нюрнберге, в октябре 1946 года признал НСДАП преступной организацией.