Национа́льная исто́рия

Национа́льная исто́рия — 1) сово­куп­ность историографических источников и 2) вид историописания, предметом изучения которых является история нации, своей или чужой. К ней относятся исторические произведения, принадлежащие как к научному типу историописания, так и к социально-­ориентированному (национально-­государственные нар­ративы, учебные пособия по национальной истории и др.).

Практика использования данного понятия демонстрирует широкое понимание способов историописания, которые называют Н. и.: Д. Р. Колли видит ее истоки в прагматической истории Полибия , развитые через Н. Макиавелли к Новому времени. С. Карвальё и Ф. Жеменн полагают, что Н. и., повествующая об особой роли своего государства и народа, появляется на рубеже XVIII–XIX вв. как реакция на универсалистское Просвещение . Н. и. иногда даже называют практики обращения к прошлому и в незападных традициях историописания (Д. Вульф). Однако не все историки согласны с расширительным толкованием понятия Н. и. (Л. П. Репина, А. Лиакос). В российской исторической культуре, несмотря на использование разных понятий — «национальная история» (С. Ф. Платонов ), «местная история» (В. О. Ключевский ), «политическая история» (Н. Л. Рубинштейн), под ней понимается «отечественная история» как комплекс исторических произведений об истории России XVIII–XXI вв.

Для уточнения понятия Н. и. со­временные исследователи пытаются разграничить историографические традиции, связанные с написанием «национальных историй» в XIX в. и в предшествующие времена. Они замечают сходство многих троп, сюжетных линий и т. д., присущих историческим произведениям XIX в., с теми, которые были написаны в Средневековье и раннее Новое время. Тем не менее, они обращают внимание на специфику национальных нарративов в Европе в период расцвета национальных государств (XIX в.), указывая на связь конструировавшей историческую память европейской историографии и национализма (Э. Хобсбаум , Б. Андерсон, Э. Смит, Г. Кон и др.). Написание Н. и. в это время оказывается тесно связанным с созданием нарратива национальной идентичности, «мест памяти», конструированием образов «национальных героев» и т. п., что, в свою очередь, способствует изучению корпуса национальных источников и формированию национального архивного дела. Помимо ярко выраженной националистической окраски, другими маркерами Н. и. XIX в. называют: развитие событийной истории (фиксирующей важные дела национального строительства) в противовес прежней истории «примеров»; профессионализацию историографии ; расширение ее читательской аудитории; демонстрацию нового режима историчности с доминированием категории будущего (С. И. Маловичко). Таковы национальные истории И. Мюллера, Ф. Гизо , Ж. Мишле , И. Г. Дройзена , Дж. Р. Грина, К. Лампрехта и др., в России — Н. М. Карамзина, М. П. Погодина , Н. Г. Устрялова , С. М. Соловьева , Д. И. Иловайского , Платонова и др.

Кризис национально-­государствен­ного нарратива как вида Н. и. начался вместе с кризисом классической модели исторической науки. В неклассической модели интерес национальных историков к написанию национальных нарративов сменился заинтересованностью в изучении истории социальных, культурных, экономических, политических процессов, а модель таких исследований уже не соответствовала линейной модели истории.

Вторая жизнь (казалось бы, умиравшей) Н. и. началась в конце ХХ в. под влиянием изучения феномена исторической памяти и с началом эпохи «после крушения Берлинской стены» (П. Нора, С. Бергер и др.). Традиционная структура историописания, основанная на интересе к национальному прошлому, сегодня поддерживается движением к «постнационализму», в результате чего появляется «постнеклассический национальный нарратив», не всегда обремененный нормами научной истории. Одну из главных причин выживаемости национального историописания исследователи видят в оборонительном механизме национальных историй против усложняющейся современности, прежде всего процессов глобализации (С. Бергер).

Заданный nationalism studies тон изу­чения Н. и. плодотворен в работах историков, которые начали исследовать влияние практики национального историописания на практику национализма (появилось даже понятие historiographic nationalism — С. Бергер, А. И. Миллер). В конце ХХ в. в Европе был запущен проект NHIST (National History in Europe in Nineteenth and Twentieth Century in Europe), стали появляться коллективные труды, например «Написание национальных историй» (1999). В качестве центральных обсуждаются проблемы сходства и различия в рамках европейской историографии, наличие единой континентальной науки, особенности самопрезентативных форм национальной истории (М. Хрох, Г. Кон, М. Баар). Все чаще подчеркивается сложный и много­уровневый характер Н. и. (С. Бергер, К. Конрад), а также сложность ее структуры (С. И. Маловичко).

Лит. : Смит Э. Д. Национализм и историки // Нации и национализм. М., 2002; Berger S., Conrad C. The Past as History: National Identity and Historical Consciousness in Mo­dern Europe. New York, 2015; Профессиональная историография и историческая память: опыт пересечения и взаимодействия в сравнительно-­исторической перспективе. М., 2017; Маловичко С. И. Национально-­государственный нарратив в структуре исторического знания XIX — начала ХХ века // Событие и время в европейской исторической культуре XVI — начала ХХ века. М., 2018. С. 464–505; Прошлое для настоящего: история, память и нарративы нацио­нальной идентичности. М., 2020. О. В. Воробьева.