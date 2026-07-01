Национа́л-реформи́зм

Национа́л-реформи́зм — политическое течение в Латинской Америке в ХХ в. Термин введен в оборот в Коммунистическом Интернационале в 1920‑е для обозначения движений национального освобождения в колониальных и полуколониальных странах, таких как китайский Гоминьдан . В отечественной историографии принят для характеристики антиимпериалистических, националистических движений, в зарубежной литературе более принят термин популизма для этого политического течения. В Латинской Америке, практически во всех странах, занимал доминирующее политическое положение с 1930‑х до конца ХХ в. Основателем и идеологом этого движения, получившего изначально самоназвание индоамериканизма, или революционного национализма, был перуанец В. Р. Айя де Ла Торре , основатель партии Американский народно-­революционный альянс (АПРА, 1924), которая первоначально рассматривалась как единое обще­американское движение. Апризм стал перуанским вариантом национал-­реформизма, перонизм — аргентинского, варгасизм — бразильского, партия Демократическое действие — венесуэльского, революционный национализм, мовимьентизм — боливийского. Индоамериканизм возник в диалоге с марксизмом. Его лидер даже предлагал вступление в Коминтерн. Затем попал под влияние фашизма, у которого заимствовал многие программные положения, в частности корпоративизм, и политические практики. В 1930‑е практически во всех странах возникли партии революционного национализма, принявшие основные тезисы Айя де Ла Торре. Основные постулаты индоамериканизма: 1. Необходима антиимпериалистическая, антиолигархическая революция; 2. Рабочий класс слаб и не может быть руководителем революции, которая будет результатом союза национальных классов: рабочих, крестьян и среднего класса (национальной буржуазии); 3. Рабочий класс должен подчинить свои интересы национальным, профсоюзное движение должно было стать частью государственного аппарата; 4. Необходимо создать национально-­ориентированный капитализм как предпосылку будущего социализма через национализацию стратегических отраслей и предприятий иностранного капитала, импортзамещающую индустриализацию, аграрную реформу, национализацию культуры. Эти движения обладали большой политической гибкостью, включая в свои ряды как крайне правые профашистские силы, так и левые, марксистские. В большинстве стран революционный национализм смог создать массовое доминирующее движение, опиравшееся на рабочие и крестьянские организации. Везде, где этим партиям удавалось прийти к власти, они пытались установить однопартийные режимы, провести огосударствление профсоюзов, проводили репрессии против оппозиции. Старейшим режимом этого типа был мексиканский, сформировавшийся в результате Мексиканской революции . Мексиканская Революционно-­институционная партия находилась у власти вплоть до конца 1990‑х. Аргентинский перонизм с 1940‑х вплоть до сегодняшнего дня остается ведущей политической силой страны. Во многих странах с течением времени эти партии изменили свои программные постулаты, приняв экономический неолиберализм (Аргентина, Боливия, Перу), другие присоединились к Социалистическому интернационалу (Мексика), претерпели многочисленные расколы, породив на левом фланге движения повстанческого типа (монтонерос в Аргентине).

Лит.: Aprismo: The Ideas and Doctrines of Víctor Raúl Haya de la Torre / Ed. R. J. Alexander. Kent (Oh.), 1973; Germani G., Di Tella T., Ianni O. Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica. Méxicо, 1973; Национализм в Латинской Америке: политические и идеологические течения. М., 1976; Ciria A. Política y cultura popular: la Argentina peronista 1946–1955. Buenos Aires, 1983. А. А. Щелчков .