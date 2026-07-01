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НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - первая ступень общего образования, цель которой - освоение учащимися элементарных общеобразовательных знаний, обеспечивающих развитие у них познавательных способностей и социального общения, а также формирование основных навыков учебной деятельности.
Начальное образование учащиеся получают во взаимосвязанных процессах обучения и воспитания в начальных классах общеобразовательной школы или в начальной школе как самостоятельном учебно-воспитательном учреждении.
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