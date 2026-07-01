НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - первая ступень общего образования , цель которой - освоение учащимися элементарных общеобразовательных знаний, обеспечивающих развитие у них познавательных способностей и социального общения, а также формирование основных навыков учебной деятельности.

Начальное образование уча­щие­ся по­лу­ча­ют во взаи­мо­свя­зан­ных про­цес­сах обу­че­ния и вос­пи­та­ния в на­чаль­ных клас­сах об­ще­об­ра­зо­вательной шко­лы или в на­чаль­ной шко­ле как са­мо­сто­ятельном учеб­но-вос­пи­тательном уч­ре­ж­де­нии.

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