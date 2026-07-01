НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - Общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение для детей, дающее начальное образование (элементарные знания в области родного языка, математики, а также о природе и обществе).
Начальные школы в России. Первые попытки создать сеть начальных школ предприняты в начале XVIII века Петром I. Открывались цифирные школы для подготовки гражданских служащих (с 1715 года), архиерейские школы и гарнизонные школы (с 1721 года) для подготовки духовенства и обучения солдат и офицеров-недворян (в 1744 году цифирные школы слиты с гарнизонными, которые в 1805 годупреобразованы в кантонистские школы).
Устойчивая сеть начальных школ создана в последней четверти XVIII века. Создание начальных школ в городах и крупных селениях в 1775 году возложено на приказы общественного призрения. Практические шаги в этом направлении предприняты первым центральным учебным ведомством в России - Комиссией об учреждении училищ, созданной 07(18).09.1782 года по указу императрицы Екатерины II (председатель до 1799 года - П. В. Завадовский, члены - Ф. И. Янкович де Мириево, Ф. Эпинус и др.; в 1802 году Комиссия послужила основой при образовании Министерства народного просвещения). Комиссия наладила подготовку учителей в Санкт-Петербургском главном народном училище (в 1786 году из него выделена первая отечественная учительская семинария), перевод на русский язык или составление и издание учебных пособий, разработала и к началу XIX века реализовала общий план начальных школ.