НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - Общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение для детей, дающее начальное образование (эле­мен­тар­ные зна­ния в об­лас­ти род­но­го язы­ка, ма­те­ма­ти­ки, а так­же о при­ро­де и об­ще­ст­ве).

На­чаль­ные шко­лы в Рос­сии. Пер­вые по­пыт­ки соз­дать сеть начальных школ пред­при­ня­ты в начале XVIII века Пет­ром I . От­кры­ва­лись ци­фир­ные шко­лы для под­го­тов­ки гражданских слу­жа­щих (с 1715 года), ар­хие­рей­ские шко­лы и гар­ни­зон­ные шко­лы (с 1721 года) для под­го­тов­ки ду­хо­вен­ст­ва и обу­че­ния сол­дат и офи­це­ров-не­дво­рян (в 1744 году ци­фир­ные шко­лы сли­ты с гар­ни­зон­ны­ми, ко­то­рые в 1805 годупре­об­ра­зо­ва­ны в кан­то­ни­ст­ские шко­лы).

Ус­той­чи­вая сеть начальных школ соз­да­на в по­след­ней четверти XVIII века. Соз­да­ние начальных школ в го­ро­дах и круп­ных се­ле­ни­ях в 1775 году воз­ло­же­но на при­ка­зы об­ще­ст­вен­но­го при­зре­ния. Прак­тические ша­ги в этом на­прав­ле­нии пред­при­ня­ты пер­вым центральным учеб­ным ве­дом­ст­вом в Рос­сии - Ко­мис­си­ей об уч­ре­ж­де­нии учи­лищ, соз­дан­ной 07(18).09.1782 года по ука­зу императрицы Ека­те­ри­ны II (председатель до 1799 года - П. В. За­ва­дов­ский, чле­ны - Ф. И. Ян­ко­вич де Ми­рие­во, Ф. Эпи­нус и др.; в 1802 году Ко­мис­сия по­слу­жи­ла ос­но­вой при об­ра­зо­ва­нии Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния ). Ко­мис­сия на­ла­ди­ла под­го­тов­ку учи­те­лей в Санкт-Пе­тербургском глав­ном народном учи­ли­ще (в 1786 году из не­го вы­де­ле­на пер­вая отечественная учи­тель­ская се­ми­на­рия), пе­ре­вод на русский язык или со­став­ле­ние и из­да­ние учеб­ных по­со­бий, раз­ра­бо­та­ла и к началу XIX века реа­ли­зо­ва­ла об­щий план начальных школ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)