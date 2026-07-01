НАЦАГДОРЖ ДАШДОРЖИЙН
НАЦАГДОРЖ ДАШДОРЖИЙН - монгольский писатель.
Родился в семье обедневшего князя. В 1918-1921 годах писарь в Военном министерстве; в 1923 году секретарь ЦК Монгольской народной партии, в 1924-1925 годах секретарь Военного совета. В 1925 году учился в Военно- политической академии в Ленинграде, в 1926-1929 годах - в университетах Берлина и Лейпцига. С 1931 года работал в Комитете наук Монгольской Народной Республики.
Один из основоположников современной монгольской литературы. Дебютировал как поэт в 1923 году. Автор социально-критических рассказов «Слёзы ламы» (создан в 1930 году), «Белый месяц и чёрные слёзы» (создан в 1932 году, в русском переводе - «Новый год и горькие слёзы», 1956 год); лирических стихов «Моя родина» (создан в 1933 году), «Четыре времени года» (создан в 1934 году); либретто первой монгольской оперы «Три печальных холма» (создан в 1934 году, в русском переводе - «У трёх холмов», 1956 год) и др. Бо́льшая часть произведений опубликована посмертно; первый поэтический сборникк вышел в 1945 году.