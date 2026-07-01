НАЦАГДОРЖ ДАШДОРЖИЙН

НАЦАГДОРЖ ДАШДОРЖИЙН - монгольский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье обед­нев­ше­го кня­зя. В 1918-1921 годах пи­сарь в Во­енном министерстве; в 1923 году сек­ре­тарь ЦК Монгольской народной пар­тии, в 1924-1925 годах сек­ре­тарь Во­енного со­ве­та. В 1925 году учил­ся в Во­ен­но- по­ли­тической ака­де­мии в Ле­нин­гра­де , в 1926-1929 годах - в университетах Бер­ли­на и Лейп­ци­га. С 1931 года ра­бо­тал в Комитете на­ук Монгольской Народной Рес­пуб­ли­ки.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков современной монгольской литературы. Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1923 году. Ав­тор со­ци­аль­но-кри­тических рас­ска­зов «Слё­зы ла­мы» (создан в 1930 году), «Бе­лый ме­сяц и чёр­ные слё­зы» (создан в 1932 году, в русском переводе - «Но­вый год и горь­кие слё­зы», 1956 год); ли­рических сти­хов «Моя ро­ди­на» (создан в 1933 году), «Че­ты­ре вре­ме­ни го­да» (создан в 1934 году); либ­рет­то пер­вой монгольской опе­ры «Три пе­чаль­ных хол­ма» (создан в 1934 году, в русском переводе - «У трёх хол­мов», 1956 год) и др. Бо́ль­шая часть про­изве­де­ний опуб­ли­ко­ва­на по­смерт­но; пер­вый по­этический сборникк вы­шел в 1945 году.