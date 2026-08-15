НАБТА-ПЛАЯ
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Группа археологических памятников в Западной пустыне на юге Египта.
(Набта-Плайа), Расположена в 100 км к западу от Абу-Симбела, в одноим. котловине (пл. ок. 5000 км2), бассейне древнего сезонного озера. Исследования под рук. амер. антрополога Ф. Уэндорфа с 1970-х гг. Древнейшие стоянки относятся к эпипалеолиту (11–10-е тыс. до н. э.); характерны микролитич. каменные орудия. Предполагают, что с Н.-П. связан древнейший центр неолитизации (см. в ст. Неолит) на территории Египта; несомненно – один из древнейших в Африке. Доместикация крупного рогатого скота началась в Н.-П., по некоторым оценкам, уже в 9-м тыс. до н. э., хотя в хозяйстве преобладали охота (газель, заяц) и собирательство (сорго, просо, бобовые и др.); с кон. 7-го или нач. 6-го тыс. до н. э. появляются одомашненные овцы и козы, по-видимому из Юго-Зап. Азии. К неолиту Н.-П. относится возникновение поселений с линейной планировкой, с очагами и колодцами для воды (остатки домов не сохранились). Керамика – одна из самых ранних в Африке и в мире (см. в ст. Керамика), с 9–8-го тыс. до н. э. известны большие чашевидные сосуды со стенками толщиной 4,5–10 мм, с насечками по венчику и нанесённым гребнем из рыбьей кости орнаментом в виде волн или сеток. Около кон. 6-го тыс. до н. э. появляются гладкие тонкостенные сосуды, верх которых имеет чёрный цвет в результате термообработки. Среди др. находок: много каменных тёрочников; каменные орудия на отщепах и пластинах. В 6–5-м тыс. до н. э. в Н.-П. на площади ок. 3 км2 создан мегалитич. комплекс из вертикально поставленных песчаниковых блоков (их выс. до 3 м, ширина до 2 м). Он включает не менее 5 линий, ориентированных по сторонам света или по звёздам и сходящихся к единому центру, образованному группой мегалитов (некоторые обработаны). На сев.-вост. периферии комплекса – круговая конструкция (диаметр 4 м) из вертикально стоящих камней («календарный круг»; рис.), предположительно для определения летнего солнцестояния. Комплекс считается одним из древнейших сооружений для астрономич. наблюдений. Неподалёку от мегалитов найдены могилы крупного рогатого скота под небольшими курганами из камней (выделяется находка полного скелета коровы в яме, обмазанной глиной, с тамарисковым перекрытием, под курганом выс. 1 м и диаметром 8 м). По мнению Уэндорфа, в Н.-П. находился региональный культовый центр скотоводов неолита, имевших сложную социальную организацию. Его упадок в 4-м тыс. до н. э., скорее всего, был обусловлен иссушением климата и окончательным опустыниванием Сахары. По одной из гипотез, с Н.-П. связаны истоки бадарийской культуры додинастич. Египта.
Автор статьи: Д. Б. Прусаков.