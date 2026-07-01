НАБОЙКА

НАБО́ЙКА (Набивка) - вид де­ко­ра­тив­но- при­клад­но­го искусства ; руч­ной спо­соб на­не­се­ния цвет­но­го узо­ра на тка­ни при помо­щи рель­еф­ных форм, а так­же са­ма ткань с узо­ром, по­лу­чен­ным спо­со­бом набойки.

Фор­ма­ми для Н. слу­жат рез­ные рель­еф­ные де­рев. дос­ки ли­бо на­бор­ные мед­ные пла­сти­ны с гвоз­ди­ка­ми. При Н. на ткань на­кла­ды­ва­ют по­кры­тую крас­кой фор­му и уда­ря­ют по фор­ме спец. мо­лот­ком (от­сю­да назв. «Н.»). Для мно­го­цвет­ных узо­ров чис­ло пе­чат­ных форм долж­но со­от­вет­ст­во­вать чис­лу цве­тов. Ху­дож. осо­бен­но­сти Н. за­клю­ча­ют­ся в гра­фич. ла­ко­низ­ме ли­ний и обоб­щён­но­сти цве­то­вых пя­тен. Не­ред­ко стро­гая гра­фич­ность узо­ра смяг­ча­ет­ся ес­те­ст­вен­но воз­ни­каю­щи­ми при руч­ной пе­ча­ти на­ло­же­ния­ми цве­то­вых пя­тен друг на дру­га, тре­пет­ной пре­рыв­но­стью ли­ний, про­бе­ла­ми свет­ло­го, не­ок­ра­шен­но­го фо­на. Н. по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние в сред­ние ве­ка в стра­нах Вос­то­ка и Ев­ро­пы, с 10 в. в Древ­ней Ру­си ; осо­бен­но бы­ла раз­ви­та в 16–18 вв. С кон. 18 в. она ста­ла вы­тес­нять­ся пе­ча­та­ни­ем тка­ней, од­на­ко со­хра­ня­ет­ся в ря­де про­мы­слов (страны Азии и Аф­ри­ки, при из­го­тов­ле­нии пав­лов­ских плат­ков и др.), а так­же ис­поль­зу­ет­ся ху­дож­ни­ка­ми тка­ней.

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