НАБОЙКА
НАБО́ЙКА (Набивка) - вид декоративно- прикладного искусства; ручной способ нанесения цветного узора на ткани при помощи рельефных форм, а также сама ткань с узором, полученным способом набойки.
Формами для Н. служат резные рельефные дерев. доски либо наборные медные пластины с гвоздиками. При Н. на ткань накладывают покрытую краской форму и ударяют по форме спец. молотком (отсюда назв. «Н.»). Для многоцветных узоров число печатных форм должно соответствовать числу цветов. Худож. особенности Н. заключаются в графич. лаконизме линий и обобщённости цветовых пятен. Нередко строгая графичность узора смягчается естественно возникающими при ручной печати наложениями цветовых пятен друг на друга, трепетной прерывностью линий, пробелами светлого, неокрашенного фона. Н. получила распространение в средние века в странах Востока и Европы, с 10 в. в Древней Руси; особенно была развита в 16–18 вв. С кон. 18 в. она стала вытесняться печатанием тканей, однако сохраняется в ряде промыслов (страны Азии и Африки, при изготовлении павловских платков и др.), а также используется художниками тканей.