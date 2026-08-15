НАБОПАЛАСАР
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Основатель нововавилонской династии и царь Вавилонии в 625–605 до н. э.
(Аккадское – Набу-апли- уцур, букв. – Набу наследника храни). О предках Н. не сохранилось точных сведений. В своих надписях он заявляет, что он «ничейный сын», т. е. не принадлежит к царской или какой-либо знатной семье. Н. возглавил восстание вавилонян против Ассирии, под властью которой Вавилония находилась с 729. В 625–617 Н. вёл воен. действия против ассирийцев на территории самой Вавилонии, а в 616–612 они были перенесены на территорию собственно Ассирии. В 616 ассирийцы потерпели поражение близ г. Аррапха, но им удалось защитить свою столицу Ашшур. В 615 в войну на стороне вавилонян включилась Мидия, и в 614 они начали совместное наступление. На встрече между Н. и мидийским царём Киаксаром был заключён договор о союзе. В 612 союзники после трёхмесячной осады штурмом взяли ассир. столицу Ниневию, положив конец господству ассирийцев на их исконной территории. Но в течение некоторого времени ассирийцы продолжали сохранять контроль над своей западной провинц. столицей Харран в Верхней Месопотамии. В 610 вавилоняне в союзе с мидийцами предприняли туда поход, завершив в 609 разгром ассир. воен. сил. В это время египтяне, поддерживавшие ассирийцев, захватили Каркемиш, но в 605 потерпели поражение от сына Н. – престолонаследника Навуходоносора II. В том же году Н. умер, и трон перешёл к его сыну.