НАБОНИД (Аккадское ‒ Набу-на’ид, буквально‒ бог Набу превознесён)
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Последний царь Вавилонии (556–539 до н. э.).
Захватил трон, устранив царя Лабаши-Мардука. В начале своего правления совершил поход против Киликии. В 553 завоевал Харран в Верхней Месопотамии и в 550 отправился для покорения аравийской обл. Тейма (ныне Тайма), где оставался в течение 10 лет, передав власть в Вавилонии своему сыну Валтасару. После возвращения Н. проводил реформу, направленную на постепенное усиление роли культа бога луны Сина, приписывая этому богу верховную власть, ранее принадлежавшую богу Мардуку. Религ. политика Н. была направлена на ограничение влияния жречества и расширение гос. контроля над храмовой собственностью. Это привело к конфликту с жречеством и населением Вавилона и др. городов. Осенью 539 перс. армия, напав на Вавилонию, захватила Вавилон. Н. был пленён, но перс. царь Кир II пощадил его, назначив наместником в обл. Кармания.