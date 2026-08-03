НАБОКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Русский и американский пи­са­тель, литературный критик, пе­ре­во­дчик, учё­ный-эн­то­мо­лог.

(Псевд. В. Си­рин до 1940). Дво­ря­нин, сын В. Д. На­бо­ко­ва, внук Д. Н. На­бо­ко­ва, двою­род­ный брат Н. Д. На­бо­ко­ва. Пи­сал на рус. и англ. язы­ках. Дет­ские и от­ро­че­ские го­ды про­вёл в С.-Пе­тер­бур­ге и в ро­до­вом име­нии Ро­ж­де­ст­ве­но. В 1911–17 учил­ся в Те­ни­шев­ском уч-ще; свои пер­вые сти­хи опуб­ли­ко­вал в жур­на­ле уч-ща «Юная мысль». В 1916 в ж. «Вест­ник Ев­ро­пы» на­пе­ча­та­но стих. Н. «Лун­ная гро­за»; в том же го­ду на собств. сред­ст­ва вы­пус­тил пер­вый по­этич. сб. «Сти­хи». В 1918 из­дал по­этич. аль­ма­нах «Два пу­ти» (совм. с то­ва­ри­щем по Те­ни­шев­ско­му уч-щу А. Ба­ла­шо­вым). Не­смот­ря на уче­нич. ха­рак­тер, сти­хи Н. это­го пе­рио­да от­ме­че­ны яр­ко­стью об­ра­зов, ро­ман­тич. на­строе­ни­ем, ори­ен­та­ци­ей на рус. по­этич. тра­ди­цию 19 в. – чер­та­ми, со­хра­нив­ши­ми­ся и в его твор­че­ст­ве 1920–30-х гг.

В 1919 Н. вме­сте с ро­ди­те­ля­ми по­ки­нул Рос­сию, по­се­лил­ся в Лон­до­не. Окон­чил Три­ни­ти-кол­ледж Кем­бридж­ско­го ун-та (1922), где изу­чал слав. и ро­ман­ские язы­ки и ли­те­ра­ту­ры, за­ни­мал­ся эн­то­мо­ло­ги­ей (пер­вая на­уч. пуб­ли­ка­ция на англ. яз. в 1920). В 1922 пе­ре­ехал в Бер­лин, где за­ра­ба­ты­вал на жизнь пе­ре­во­да­ми (сти­хи П. Вер­ле­на, А. Тен­ни­со­на, У. Б. Йейт­са, Дж. Бай­ро­на, А. Мюс­се и др.; по­весть Л. Кэр­рол­ла «Али­са в стра­не чу­дес» – в пер. Н.: «Аня в стра­не чу­дес», 1923), со­став­ле­ни­ем шах­мат­ных за­дач и кросс­вор­дов, ча­ст­ны­ми уро­ка­ми, обу­чал иг­ре в тен­нис и др. В 1923 вы­шли два по­этич. сб-ка: «Гроздь» и «Гор­ний путь»; в том же го­ду Н. де­бю­ти­ро­вал как дра­ма­тург: пье­сы «Смерть», «Ски­таль­цы» (обе 1923), «По­люс» (1924), «Че­ло­век из СССР» (пост. в 1926) и др., со­че­тав­шие ха­рак­тер­ные при­ме­ты ев­роп. ро­ман­тич. тра­ди­ции с яр­ко вы­ра­жен­ным сим­во­лиз­мом и эле­мен­та­ми экс­прес­сио­ни­ст­ско­го те­ат­ра. В сер. 1920-х гг. Н. об­ра­тил­ся к про­зе. В 1926 опуб­ли­ко­вал пер­вый, ав­то­био­гра­фич. ро­ман «Ма­шень­ка», в ко­то­ром вос­по­ми­на­ния о сча­ст­ли­вом дет­ст­ве и пер­вой люб­ви пе­ре­пле­те­ны с мрач­ны­ми кар­ти­на­ми жиз­ни «рус­ско­го Бер­ли­на», с ост­рым не­при­яти­ем фи­ли­стер­ской ат­мо­сфе­ры по­сле­во­ен­ной Гер­ма­нии. Стрем­ле­ние со­еди­нить нос­таль­ги­че­ски ок­ра­шен­ный об­раз по­те­рян­ной Рос­сии с изо­бра­жён­ны­ми пре­дель­но реа­ли­сти­че­ски ми­ром совр. Ев­ро­пы и бы­том эмиг­ра­ции бу­дет при­су­ще мно­гим про­из­ве­де­ни­ям Н. Ро­ман «Ко­роль, да­ма, ва­лет» (1928) – по­пыт­ка изо­бра­зить чу­жую, нем. жизнь из­нут­ри, обо­зна­чил по­во­рот в ху­дож. ма­не­ре Н.: при­стра­стие к лит. иг­ре ста­но­вит­ся ха­рак­тер­ной при­ме­той его сти­ля. Ро­ман «За­щи­та Лу­жи­на» (отд. изд. 1930) о тра­гич. судь­бе ге­ни­аль­но­го шах­ма­ти­ста при­нёс Н. сла­ву од­но­го из луч­ших мо­ло­дых пи­са­те­лей эмиг­ра­ции. Рас­ска­зы это­го пе­рио­да объ­еди­не­ны в сб. «Воз­вра­ще­ние Чор­ба» (1930). Сре­ди за­мет­ных про­из­ве­де­ний Н. нач. 1930-х гг., мно­гие из ко­то­рых впер­вые опуб­ли­ко­ва­ны в ж. «Со­вре­мен­ные за­пис­ки»: по­весть «Со­гля­да­тай» (1930); ро­ма­ны «Под­виг» (1931–32), «Ка­ме­ра об­ску­ра» (1932–33) и др. В ро­ма­нах «От­чая­ние» (отд. изд. 1936, эк­ра­ни­за­ция Р. В. Фас­бин­де­ра, 1978) и «При­гла­ше­ние на казнь» (отд. изд. 1938) – те­ма пи­са­тель­ско­го твор­че­ст­ва, мо­ти­вы пре­сту­п­ле­ния и на­ка­за­ния, сбли­жаю­щие Н. с Ф. М. Дос­тоев­ским​. Слож­ное пе­ре­пле­те­ние ми­ров под­лин­но­го и вы­мыш­лен­но­го, глу­бо­кая пси­холо­гич. дос­то­вер­ность об­ра­зов, ав­тор­ская иро­ния, мно­го­мер­ность соз­да­вае­мо­го про­стран­ст­ва сви­де­тель­ст­ву­ют об оп­ре­де­лён­ной бли­зо­сти зре­лой про­зы Н. ев­роп. мо­дер­низ­му.

В 1937 Н. с семь­ёй по­ки­нул на­ци­ст­скую Гер­ма­нию и пе­ре­ехал в Па­риж. Вер­ши­на ро­ман­но­го твор­че­ст­ва пи­са­те­ля на рус. яз. – от­ме­чен­ный па­ро­ди­ро­ва­ни­ем лит. приё­мов и сти­лей ро­ман «Дар» (1937–38). В цен­тре по­ве­ст­во­ва­ния, яр­ко пе­ре­даю­ще­го под­роб­но­сти лит. бы­та рус. эмиг­ра­ции, ри­сую­ще­го уз­на­вае­мые порт­ре­ты со­вре­мен­ни­ков (В. Ф. Хо­да­севи­ча, Г. В. Ада­мо­ви­ча и др.), – пе­репле­те­ние су­деб Н. Г. Чер­ны­шев­ско­го и мо­ло­до­го пи­са­те­ля Го­ду­но­ва-Чер­дын­це­ва, ра­бо­таю­ще­го над его био­гра­фи­ей. Гро­те­ск­но-са­ти­рич. об­ри­сов­ка об­раза Чер­ны­шев­ско­го вы­зва­ла от­каз ре­дак­ции «Со­вре­мен­ных за­пи­сок» пуб­ли­ко­вать гла­ву о нём; пол­ный текст ро­ма­на вы­шел в 1952 в Нью-Йорке.

Про­бле­ма рас­ши­ре­ния чи­та­тель­ской ау­ди­то­рии, не­же­ла­ние ос­та­вать­ся в стре­ми­тель­но су­жав­ших­ся гра­ни­цах эмиг­рант­ской лит-ры по­ста­ви­ли Н. пе­ред не­об­хо­ди­мо­стью пе­ре­хо­да на иностр. язы­ки. Ро­ман «Ис­тин­ная жизнь Се­ба­сть­я­на Най­та» («The real life of Sebastian Knight», 1938, опубл. в 1941, рус. пер. 1991) – пер­вое круп­но­мас­штаб­ное про­из­ве­де­ние Н. на англ. язы­ке. В мае 1940 Н. вме­сте с семь­ёй пе­ре­ехал в США (в 1945 по­лу­чил амер. гра­ж­дан­ст­во). Пре­по­да­вал лит-ру в кол­лед­же Уэл­лс­ли (штат Мас­са­чу­сетс; 1941–48), в Гар­вард­ском ун-те (1951–52); проф. Кор­нелл­ско­го ун-та (1948–58); со­труд­ник Му­зея срав­нит. зоо­ло­гии Гар­вард­ско­го ун-та (1942–48). Пре­по­да­ва­тель­ский опыт Н. на­шёл от­ра­же­ние в иро­нич. опи­са­нии жиз­ни про­вин­ци­аль­но­го амер. ун-та в ро­ма­не «Пнин» («Pnin», 1957, рус. пер. 1983). Анг­лоя­зыч­ное твор­че­ст­во Н. 1940-х – 1-й пол. 1950-х гг. мно­го­об­раз­но и раз­но­пла­но­во: ис­то­ри­ко-лит. ис­сле­до­ва­ние «Nikolai Gogol» (1944, рус. пер. 1987), ро­ман «Под зна­ком не­за­кон­но­ро­ж­ден­ных» («Bend sinister», 1947, рус. пер. 1999), пе­ре­во­ды рус. по­эзии и др.

Ши­ро­кую из­вест­ность Н. при­нёс ро­ман «Ло­ли­та» («Lolita», Па­риж, 1955; в США – в 1958; эк­ра­ни­за­ция С. Куб­ри­ка по сце­на­рию Н., 1962; рус. пер. вы­пол­нен Н., 1967), сыг­рав­ший ре­шаю­щую роль в ра­ди­каль­ном об­нов­ле­нии амер. лит. соз­на­ния кон. 1950-х – 1960-х гг. Тра­ге­дия Гум­бер­та Гум­бер­та, ис­то­рия за­прет­ной стра­сти ко­то­ро­го к юной де­вуш­ке со­став­ля­ет ос­нов­ной сю­жет кни­ги, со­сед­ст­ву­ет с са­ти­рич. изо­бра­же­ни­ем амер. глу­бин­ки, па­ро­ди­ро­ва­ни­ем штам­пов мас­со­вой лит-ры и др. Ус­пех ро­ма­на, спо­соб­ст­во­вав ма­те­ри­аль­ной не­за­ви­си­мо­сти Н., по­зво­лил ему ос­та­вить пре­по­да­ва­ние и в 1960 с семь­ёй пе­ре­ехать в Швей­ца­рию (г. Мон­трё). Из про­из­ве­де­ний это­го пе­рио­да наи­бо­лее зна­чи­тель­ны ро­ман- ком­мен­та­рий «Блед­ный огонь» («Pale fire», 1962, рус. пер. 1983) и мас­штаб­ное эпич. по­ве­ст­во­ва­ние «Ада, или Страсть: се­мей­ная хро­ни­ка» («Ada, оr ardour: A family chronicle», 1969, рус. пер. 1995), от­ли­чаю­щие­ся от­кры­той ус­та­нов­кой на лит. экс­пе­ри­мент, чрез­вы­чай­ной ус­лож­нён­но­стью сю­жет­ной схе­мы и про­стран­ст­вен­но-вре­мен­но́й ор­га­ни­за­ции тек­ста, оби­ли­ем ав­тор­ских ма­сок, на­ме­рен­ной иг­рой с чи­та­те­лем, тра­ве­сти­ро­ва­ни­ем и па­ро­ди­ро­ва­ни­ем из­вест­ных лит. сю­же­тов и пер­со­на­жей и др. Творч. экс­пе­ри­мент при­сущ и по­след­ним ро­ма­нам Н. «Про­зрач­ные ве­щи» («Transparent things», 1972, рус. пер. 1991) и «Смот­ри на ар­ле­ки­нов!» («Look at the harlequins!», 1974, рус. пер. 1999).

Сре­ди др. про­из­ве­де­ний Н.: сб-ки сти­хов (1952, 1959, 1970); пье­сы «Со­бы­тие», «Изо­бре­те­ние Валь­са» (обе 1938); не­за­вер­шён­ные ро­ма­ны «Solus Rex» (1940), «Лау­ра и её ори­ги­нал» («The original of Laura», изд. в 2009, рус. пер. 2010); ав­то­био­гра­фич. и ме­му­ар­ная про­за – «Дру­гие бе­ре­га» (1954), «Па­мять, го­во­ри» («Speak, memory», 1967); пе­ре­во­ды на англ. яз. «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве» (1954), ро­ма­на М. Ю. Лер­мон­то­ва «Ге­рой на­ше­го вре­ме­ни» (1958, совм. с сы­ном – Д. В. На­бо­ко­вым), ро­ма­на А. С. Пуш­ки­на «Ев­ге­ний Оне­гин», а так­же об­шир­ный ком­мен­та­рий к не­му (1964, рус. пер. 1998); ав­то­пе­ре­во­ды сво­их рус. ро­ма­нов; ста­тьи по эн­то­мо­ло­гии.