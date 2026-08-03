НАБОКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Русский и американский писатель, литературный критик, переводчик, учёный-энтомолог.
(Псевд. В. Сирин до 1940). Дворянин, сын В. Д. Набокова, внук Д. Н. Набокова, двоюродный брат Н. Д. Набокова. Писал на рус. и англ. языках. Детские и отроческие годы провёл в С.-Петербурге и в родовом имении Рождествено. В 1911–17 учился в Тенишевском уч-ще; свои первые стихи опубликовал в журнале уч-ща «Юная мысль». В 1916 в ж. «Вестник Европы» напечатано стих. Н. «Лунная гроза»; в том же году на собств. средства выпустил первый поэтич. сб. «Стихи». В 1918 издал поэтич. альманах «Два пути» (совм. с товарищем по Тенишевскому уч-щу А. Балашовым). Несмотря на ученич. характер, стихи Н. этого периода отмечены яркостью образов, романтич. настроением, ориентацией на рус. поэтич. традицию 19 в. – чертами, сохранившимися и в его творчестве 1920–30-х гг.
В 1919 Н. вместе с родителями покинул Россию, поселился в Лондоне. Окончил Тринити-колледж Кембриджского ун-та (1922), где изучал слав. и романские языки и литературы, занимался энтомологией (первая науч. публикация на англ. яз. в 1920). В 1922 переехал в Берлин, где зарабатывал на жизнь переводами (стихи П. Верлена, А. Теннисона, У. Б. Йейтса, Дж. Байрона, А. Мюссе и др.; повесть Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» – в пер. Н.: «Аня в стране чудес», 1923), составлением шахматных задач и кроссвордов, частными уроками, обучал игре в теннис и др. В 1923 вышли два поэтич. сб-ка: «Гроздь» и «Горний путь»; в том же году Н. дебютировал как драматург: пьесы «Смерть», «Скитальцы» (обе 1923), «Полюс» (1924), «Человек из СССР» (пост. в 1926) и др., сочетавшие характерные приметы европ. романтич. традиции с ярко выраженным символизмом и элементами экспрессионистского театра. В сер. 1920-х гг. Н. обратился к прозе. В 1926 опубликовал первый, автобиографич. роман «Машенька», в котором воспоминания о счастливом детстве и первой любви переплетены с мрачными картинами жизни «русского Берлина», с острым неприятием филистерской атмосферы послевоенной Германии. Стремление соединить ностальгически окрашенный образ потерянной России с изображёнными предельно реалистически миром совр. Европы и бытом эмиграции будет присуще многим произведениям Н. Роман «Король, дама, валет» (1928) – попытка изобразить чужую, нем. жизнь изнутри, обозначил поворот в худож. манере Н.: пристрастие к лит. игре становится характерной приметой его стиля. Роман «Защита Лужина» (отд. изд. 1930) о трагич. судьбе гениального шахматиста принёс Н. славу одного из лучших молодых писателей эмиграции. Рассказы этого периода объединены в сб. «Возвращение Чорба» (1930). Среди заметных произведений Н. нач. 1930-х гг., многие из которых впервые опубликованы в ж. «Современные записки»: повесть «Соглядатай» (1930); романы «Подвиг» (1931–32), «Камера обскура» (1932–33) и др. В романах «Отчаяние» (отд. изд. 1936, экранизация Р. В. Фасбиндера, 1978) и «Приглашение на казнь» (отд. изд. 1938) – тема писательского творчества, мотивы преступления и наказания, сближающие Н. с Ф. М. Достоевским. Сложное переплетение миров подлинного и вымышленного, глубокая психологич. достоверность образов, авторская ирония, многомерность создаваемого пространства свидетельствуют об определённой близости зрелой прозы Н. европ. модернизму.
В 1937 Н. с семьёй покинул нацистскую Германию и переехал в Париж. Вершина романного творчества писателя на рус. яз. – отмеченный пародированием лит. приёмов и стилей роман «Дар» (1937–38). В центре повествования, ярко передающего подробности лит. быта рус. эмиграции, рисующего узнаваемые портреты современников (В. Ф. Ходасевича, Г. В. Адамовича и др.), – переплетение судеб Н. Г. Чернышевского и молодого писателя Годунова-Чердынцева, работающего над его биографией. Гротескно-сатирич. обрисовка образа Чернышевского вызвала отказ редакции «Современных записок» публиковать главу о нём; полный текст романа вышел в 1952 в Нью-Йорке.
Проблема расширения читательской аудитории, нежелание оставаться в стремительно сужавшихся границах эмигрантской лит-ры поставили Н. перед необходимостью перехода на иностр. языки. Роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта» («The real life of Sebastian Knight», 1938, опубл. в 1941, рус. пер. 1991) – первое крупномасштабное произведение Н. на англ. языке. В мае 1940 Н. вместе с семьёй переехал в США (в 1945 получил амер. гражданство). Преподавал лит-ру в колледже Уэллсли (штат Массачусетс; 1941–48), в Гарвардском ун-те (1951–52); проф. Корнеллского ун-та (1948–58); сотрудник Музея сравнит. зоологии Гарвардского ун-та (1942–48). Преподавательский опыт Н. нашёл отражение в иронич. описании жизни провинциального амер. ун-та в романе «Пнин» («Pnin», 1957, рус. пер. 1983). Англоязычное творчество Н. 1940-х – 1-й пол. 1950-х гг. многообразно и разнопланово: историко-лит. исследование «Nikolai Gogol» (1944, рус. пер. 1987), роман «Под знаком незаконнорожденных» («Bend sinister», 1947, рус. пер. 1999), переводы рус. поэзии и др.
Широкую известность Н. принёс роман «Лолита» («Lolita», Париж, 1955; в США – в 1958; экранизация С. Кубрика по сценарию Н., 1962; рус. пер. выполнен Н., 1967), сыгравший решающую роль в радикальном обновлении амер. лит. сознания кон. 1950-х – 1960-х гг. Трагедия Гумберта Гумберта, история запретной страсти которого к юной девушке составляет основной сюжет книги, соседствует с сатирич. изображением амер. глубинки, пародированием штампов массовой лит-ры и др. Успех романа, способствовав материальной независимости Н., позволил ему оставить преподавание и в 1960 с семьёй переехать в Швейцарию (г. Монтрё). Из произведений этого периода наиболее значительны роман- комментарий «Бледный огонь» («Pale fire», 1962, рус. пер. 1983) и масштабное эпич. повествование «Ада, или Страсть: семейная хроника» («Ada, оr ardour: A family chronicle», 1969, рус. пер. 1995), отличающиеся открытой установкой на лит. эксперимент, чрезвычайной усложнённостью сюжетной схемы и пространственно-временно́й организации текста, обилием авторских масок, намеренной игрой с читателем, травестированием и пародированием известных лит. сюжетов и персонажей и др. Творч. эксперимент присущ и последним романам Н. «Прозрачные вещи» («Transparent things», 1972, рус. пер. 1991) и «Смотри на арлекинов!» («Look at the harlequins!», 1974, рус. пер. 1999).
Среди др. произведений Н.: сб-ки стихов (1952, 1959, 1970); пьесы «Событие», «Изобретение Вальса» (обе 1938); незавершённые романы «Solus Rex» (1940), «Лаура и её оригинал» («The original of Laura», изд. в 2009, рус. пер. 2010); автобиографич. и мемуарная проза – «Другие берега» (1954), «Память, говори» («Speak, memory», 1967); переводы на англ. яз. «Слова о полку Игореве» (1954), романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (1958, совм. с сыном – Д. В. Набоковым), романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», а также обширный комментарий к нему (1964, рус. пер. 1998); автопереводы своих рус. романов; статьи по энтомологии.