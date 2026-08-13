НАБОКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

Российский юрист, пуб­ли­цист, по­ли­тический дея­тель.

Дво­ря­нин. Сын Д. Н. На­бо­ко­ва, отец В. В. На­бо­ко­ва . Муж Е. И. Ру­ка­виш­ни­ко­вой (см. в ст. Ру­ка­виш­ни­ко­вы). Окон­чил юри­дич. ф-т С.-Пе­терб. ун-та (1891). Уча­ст­ник сту­денч. де­мон­ст­ра­ций с тре­бо­ва­ния­ми уни­вер­си­тет­ской ав­то­но­мии. Про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Гер­ма­нии (Гал­ле, Лейп­циг). В 1894–99 слу­жил в Гос. кан­це­ля­рии.

Пре­по­да­вал уго­лов­ное пра­во в Уч-ще пра­во­ве­де­ния в С.-Пе­тер­бур­ге (1896–1904). Ав­тор бро­шюр, учеб­ных по­со­бий по уго­лов­но­му пра­ву. Один из ре­дак­то­ров ж. «Вест­ник пра­ва» (1898–1906), из­да­тель «Жур­на­ла уго­лов­но­го пра­ва и про­цес­са» (1912–13). Пред. уго­лов­но­го от­де­ле­ния С.-Пе­терб. юри­дич. об-ва (1904–15). Пред. рус. груп­пы Ме­ж­ду­нар. сою­за кри­ми­на­ли­стов (с 1905; член с 1897). Вы­сту­пал за гу­ма­ни­за­цию борь­бы с пре­ступ­но­стью, за от­ме­ну смерт­ной каз­ни (1900). Ши­ро­кий об­ществ. ре­зо­нанс име­ла его ст. «Ки­ши­нёв­ская кро­ва­вая ба­ня» («Пра­во», 1903, 27 апр.), в ко­то­рой Н. воз­ло­жил от­вет­ст­вен­ность за евр. по­гром на по­ли­цию и центр. власть, по­ощ­ряв­шую, как он счи­тал, ан­ти­се­митизм.

С 1902 со­труд­ни­чал в ж. «Ос­во­бо­ж­де­ние». Один из соз­да­те­лей Сою­за ос­вобо­ж­де­ния, уча­ст­ник зем­ских съез­дов (1904–05). В С.-Пе­терб . гор. ду­ме (глас­ный Ду­мы с 1903) вы­сту­пил с осу­ж­де­ни­ем рас­стре­ла ма­ни­фе­стан­тов в «Кро­ва­вое вос­кре­се­нье» 1905, за это ли­шён зва­ния ка­мер-юн­ке­ра (по­лу­чил его в 1895). Один из уч­ре­ди­те­лей, чл. ЦК и то­ва­рищ пред­се­да­те­ля (январь – май 1906, 1907–14) Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии, воз­глав­лял её С.-Пе­терб. от­де­ле­ние (с 1906). В пар­тии за­ни­мал цен­три­ст­ские по­зи­ции. Ре­дак­тор-из­да­тель ж. «Вест­ник пар­тии на­род­ной сво­бо­ды» (1906–08), ре­дак­тор (совм. с И. И. Пет­рун­ке­ви­чем) глав­но­го парт. ор­га­на – газ. «Речь» (с 1908). Под­дер­жи­вал пар­тию лич­ны­ми сред­ст­ва­ми. Де­пу­тат 1-й Гос. ду­мы (1906); в от­вет­ной ре­чи на пра­ви­тельств. дек­ла­ра­цию, где го­во­ри­лось о не­воз­мож­но­сти ком­про­мис­са с ра­ди­каль­ным боль­шин­ст­вом Ду­мы по клю­че­вым во­про­сам, Н. зая­вил: «С точ­ки зре­ния прин­ци­па на­род­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва… власть ис­пол­ни­тель­ная да по­ко­рит­ся вла­сти за­ко­но­да­тель­ной». По­сле дос­роч­но­го рос­пус­ка Ду­мы под­пи­сал Вы­борг­ское воз­зва­ние (в 1908 от­был 3-ме­сяч­ное тю­рем­ное за­клю­че­ние).

В нач. 1-й ми­ро­вой вой­ны при­зван в ар­мию, с 1915 на служ­бе в Гл. шта­бе. В 1916 во гла­ве де­ле­га­ции рос. пи­са­телей и жур­на­ли­стов (А. Н. Тол­стой, К. И. Чу­ков­ский и др.) по­се­тил Ве­ли­ко­бри­та­нию , Фран­цию (в том же го­ду из­дал кн. «Из воюю­щей Анг­лии. Пу­те­вые очер­ки»).

По­сле Февр. ре­во­лю­ции 1917 управ­ляю­щий де­ла­ми Врем. пра­ви­тель­ст­ва [7(20) мар­та – 5(18) мая], се­на­тор Уго­лов­но­го кас­са­ци­он­но­го деп-та Се­на­та, чл. Юри­дич. со­ве­ща­ния при Врем. пра­ви­тель­ст­ве (с мая), уча­ст­ник под­го­тов­ки По­ло­же­ния о вы­бо­рах в Уч­ре­дит. со­бра­ние, то­ва­рищ пред. Все­рос. по де­лам о вы­бо­рах в Уч­ре­дит. со­б­ра­ние ко­мис­сии (с ав­гу­ста). Воз­глав­лял лит.-ху­дож. от­дел при из­да­тель­ской ко­мис­сии ЦК ка­де­тов. Пер­во­на­чаль­но под­дер­жи­вал коа­ли­цию ка­де­тов с со­циа­листа­ми, в ав­гу­сте при­шёл к вы­во­ду о не­об­хо­димо­сти ус­та­нов­ле­ния во­ен. дик­та­ту­ры, на Гос. со­ве­ща­нии в Мо­ск­ве под­дер­жал про­грам­му ген. от инф. Л. Г. Кор­ни­ло­ва. То­ва­рищ пред­се­да­те­ля Пред­пар­ла­мен­та (ок­тябрь/ но­ябрь). Во вре­мя Окт. ре­во­лю­ции 1917 член Ко­ми­те­та спа­се­ния ро­ди­ны и ре­во­лю­ции. Из­бран де­пу­та­том Уч­ре­дит. со­б­ра­ния (в его за­се­да­нии не уча­ст­во­вал). С кон. 1917 в Кры­му. С 15.11.1918 мин. юс­ти­ции в Крым­ском крае­вом пра­ви­тель­ст­ве (пред. – ка­дет С. С. Крым), пы­тал­ся воз­ро­дить ме­ст­ную су­деб­ную власть и пра­во­ох­ра­нит. ор­га­ны, про­ти­во­дей­ст­во­вать вне­су­деб­ным рас­пра­вам.

В апр. 1919 эмиг­ри­ро­вал, обос­но­вал­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Вме­сте с П. Н. Ми­лю­ко­вым и А. В. Тыр­ко­вой-Виль­ямс из­да­вал еже­не­дель­ник «The New Russia». С 1920 в Бер­ли­не. Уча­ст­во­вал в соз­да­нии ме­ст­ной ка­дет­ской груп­пы. Совм. с И. В. Гес­се­ном из­да­вал газ. «Руль» (с 1920). Воз­глав­лял ряд эмиг­рант­ских объ­е­ди­не­ний уме­рен­но ли­бе­раль­ной ори­ен­та­ции; один из ор­га­ни­за­то­ров Бер­лин­ско­го от­де­ле­ния Рус. пар­ла­мент­ско­го к-та. С 1921 чл. бю­ро и один из ли­де­ров Бер­лин­ской груп­пы Пар­тии нар. сво­бо­ды. В эмиг­ра­ции до­ка­зы­вал не­об­хо­ди­мость про­дол­же­ния борь­бы с боль­ше­ви­ка­ми, один из гл. кри­ти­ков «но­вой так­ти­ки» Ми­лю­ко­ва. Уча­ст­ник съез­да Рус. нац. объ­е­ди­не­ния (5–12.6.1921, Па­риж), то­ва­рищ пред. об­ра­зо­ван­но­го на съез­де Нац. к-та. Ав­тор вос­по­ми­на­ний «Вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во» (опубл. в сб. «Ар­хив рус­ской ре­во­лю­ции», т. 1, 1922). По­гиб пы­та­ясь обез­о­ру­жить по­ку­шав­ше­го­ся на жизнь Ми­лю­ко­ва офи­це­ра- мо­нар­хи­ста.