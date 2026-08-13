НАБОКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Российский юрист, публицист, политический деятель.
Дворянин. Сын Д. Н. Набокова, отец В. В. Набокова. Муж Е. И. Рукавишниковой (см. в ст. Рукавишниковы). Окончил юридич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1891). Участник студенч. демонстраций с требованиями университетской автономии. Продолжил образование в Германии (Галле, Лейпциг). В 1894–99 служил в Гос. канцелярии.
Преподавал уголовное право в Уч-ще правоведения в С.-Петербурге (1896–1904). Автор брошюр, учебных пособий по уголовному праву. Один из редакторов ж. «Вестник права» (1898–1906), издатель «Журнала уголовного права и процесса» (1912–13). Пред. уголовного отделения С.-Петерб. юридич. об-ва (1904–15). Пред. рус. группы Междунар. союза криминалистов (с 1905; член с 1897). Выступал за гуманизацию борьбы с преступностью, за отмену смертной казни (1900). Широкий обществ. резонанс имела его ст. «Кишинёвская кровавая баня» («Право», 1903, 27 апр.), в которой Н. возложил ответственность за евр. погром на полицию и центр. власть, поощрявшую, как он считал, антисемитизм.
С 1902 сотрудничал в ж. «Освобождение». Один из создателей Союза освобождения, участник земских съездов (1904–05). В С.-Петерб. гор. думе (гласный Думы с 1903) выступил с осуждением расстрела манифестантов в «Кровавое воскресенье» 1905, за это лишён звания камер-юнкера (получил его в 1895). Один из учредителей, чл. ЦК и товарищ председателя (январь – май 1906, 1907–14) Конституционно-демократической партии, возглавлял её С.-Петерб. отделение (с 1906). В партии занимал центристские позиции. Редактор-издатель ж. «Вестник партии народной свободы» (1906–08), редактор (совм. с И. И. Петрункевичем) главного парт. органа – газ. «Речь» (с 1908). Поддерживал партию личными средствами. Депутат 1-й Гос. думы (1906); в ответной речи на правительств. декларацию, где говорилось о невозможности компромисса с радикальным большинством Думы по ключевым вопросам, Н. заявил: «С точки зрения принципа народного представительства… власть исполнительная да покорится власти законодательной». После досрочного роспуска Думы подписал Выборгское воззвание (в 1908 отбыл 3-месячное тюремное заключение).
В нач. 1-й мировой войны призван в армию, с 1915 на службе в Гл. штабе. В 1916 во главе делегации рос. писателей и журналистов (А. Н. Толстой, К. И. Чуковский и др.) посетил Великобританию, Францию (в том же году издал кн. «Из воюющей Англии. Путевые очерки»).
После Февр. революции 1917 управляющий делами Врем. правительства [7(20) марта – 5(18) мая], сенатор Уголовного кассационного деп-та Сената, чл. Юридич. совещания при Врем. правительстве (с мая), участник подготовки Положения о выборах в Учредит. собрание, товарищ пред. Всерос. по делам о выборах в Учредит. собрание комиссии (с августа). Возглавлял лит.-худож. отдел при издательской комиссии ЦК кадетов. Первоначально поддерживал коалицию кадетов с социалистами, в августе пришёл к выводу о необходимости установления воен. диктатуры, на Гос. совещании в Москве поддержал программу ген. от инф. Л. Г. Корнилова. Товарищ председателя Предпарламента (октябрь/ ноябрь). Во время Окт. революции 1917 член Комитета спасения родины и революции. Избран депутатом Учредит. собрания (в его заседании не участвовал). С кон. 1917 в Крыму. С 15.11.1918 мин. юстиции в Крымском краевом правительстве (пред. – кадет С. С. Крым), пытался возродить местную судебную власть и правоохранит. органы, противодействовать внесудебным расправам.
В апр. 1919 эмигрировал, обосновался в Великобритании. Вместе с П. Н. Милюковым и А. В. Тырковой-Вильямс издавал еженедельник «The New Russia». С 1920 в Берлине. Участвовал в создании местной кадетской группы. Совм. с И. В. Гессеном издавал газ. «Руль» (с 1920). Возглавлял ряд эмигрантских объединений умеренно либеральной ориентации; один из организаторов Берлинского отделения Рус. парламентского к-та. С 1921 чл. бюро и один из лидеров Берлинской группы Партии нар. свободы. В эмиграции доказывал необходимость продолжения борьбы с большевиками, один из гл. критиков «новой тактики» Милюкова. Участник съезда Рус. нац. объединения (5–12.6.1921, Париж), товарищ пред. образованного на съезде Нац. к-та. Автор воспоминаний «Временное правительство» (опубл. в сб. «Архив русской революции», т. 1, 1922). Погиб пытаясь обезоружить покушавшегося на жизнь Милюкова офицера- монархиста.