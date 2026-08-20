НАБОКОВ Николай Дмитриевич

Российский и американский ком­по­зи­тор, пи­са­тель, об­щест­вен­ный дея­тель.

Внук Д. Н. Набокова, двою­род­ный брат В. В. На­бо­ко­ва . С 1919 за ру­бе­жом. В 1920–22 учился в Штут­гарт­ской конс., в 1922–1923 – в бер­лин­ской Выс­шей шко­ле му­зы­ки (у П. Ф. Юо­на и Ф. Бу­зо­ни), в 1926 окон­чил Па­риж­ский ун-т как ли­тера­тор. Пер­вое круп­ное муз. со­чи­не­ние – кан­та­та «Ода: ве­чер­нее раз­мыш­ле­ние о Бо­жи­ем ве­ли­че­ст­ве при слу­чае ве­ли­ко­го се­вер­но­го сия­ния» (на текст М. В. Ло­мо­но­со­ва), по­став­ле­но в ви­де ора­то­рии-ба­ле­та «Ода» труп­пой Рус­ский ба­лет Дя­ги­ле­ва (хо­рео­граф Л. Ф. Мя­син, Па­риж, 1928). В очер­ке «Му­зы­ка в Гер­ма­нии: впе­чат­ле­ния пу­те­ше­ст­вен­ни­ка» (1931) Н. под­верг рез­кой кри­ти­ке фор­ми­рую­щую­ся мас­со­вую куль­ту­ру. При ле­виз­не по­ли­тич. взгля­дов ос­та­вал­ся убе­ж­дён­ным за­пад­ни­ком, от­ри­цав­шим осо­бый путь раз­ви­тия рус. му­зы­ки (в про­ти­во­по­лож­ность мн. рус. ком­по­зи­то­рам, жив­шим на За­па­де, – И. Ф. Стра­вин­ско­му, С. С. Про­кофь­е­ву, В. А. Ду­кель­ско­му, А. С. Лу­рье и др.). В 1933 пе­ре­ехал в США (гра­ж­дан­ст­во с 1939). На­пи­сал «аме­ри­кан­ский ба­лет» в тра­дици­ях со­циа­ли­стич. реа­лиз­ма «Юни­он Па­си­фик, или Зо­ло­той кос­тыль» (труп­па «Рус­ские ба­ле­ты Мон­те-Кар­ло», хо­рео­граф Мя­син, по­став­лен в Фи­ла­дель­фии в 1934); му­зы­ка, ос­но­ван­ная на амер. фольк­ло­ре 2-й пол. 19 в., вос­пе­ва­ла кол­лек­тив­ный труд ра­бо­чих, стро­ив­ших транс­кон­ти­нен­таль­ную Ти­хо­оке­ан­скую ж. д. Др. круп­ное сочи­не­ние это­го пе­рио­да – «Биб­лей­ская сим­фо­ния» (1941). С 1936 вёл пре­по­да­ва­тель­скую и адм. дея­тель­ность, в 1944 слу­жил в от­де­ле про­па­ган­ды ар­мии США, в 1945–47 ра­бо­тал со­вет­ни­ком по куль­ту­ре в амер. зо­не ок­ку­па­ции в Гер­ма­нии. В 1950–51 муз. рук. Амер. ака­де­мии в Ри­ме. В 1951–67 воз­глав­лял об­ществ.-по­ли­тич. ор­га­ни­за­цию «Кон­гресс за куль­тур­ную сво­бо­ду» (фи­нан­си­ро­ва­лась Центр. раз­ве­ды­ват. уп­рав­ле­ни­ем), за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей ме­ж­ду­нар. фес­ти­ва­лей ис­кусств в раз­ных стра­нах (в 1963–66 ди­рек­тор Бер­лин­ско­го фес­ти­ва­ля). Сре­ди со­чи­не­ний: эле­гия для вы­со­ко­го го­ло­са и ор­ке­ст­ра «Воз­вра­ще­ние» (1946), опе­ра «Свя­той Дья­вол» (о Г. Е. Рас­пу­ти­не , Лу­ис­вилл, 1958; 2-я ред. под назв. «Смерть Гри­гория Рас­пу­ти­на», Кёльн, 1959), ба­лет «Дон Ки­хот» (хо­рео­граф Дж. Ба­лан­чин, 1965), 3-я сим­фо­ния «Мо­лит­ва» (1968), Ва­риа­ции на те­му Чай­ков­ско­го для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром (по­свя­ще­ны М. Л. Рос­тро­по­ви­чу, 1968). По­след­нее круп­ное про­изв. – опе­ра «Бес­плод­ные уси­лия люб­ви» (либр. У. Х. Оде­на и Ч. Каль­ма­на по У. Шек­спи­ру; Брюс­сель, 1973).