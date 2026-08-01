НАБОКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из дворянского рода Новгородской губернии. Родился в семье генерала от инфантерии А.И. Набокова и его жены Е.И. Алексеевой. С детства был приписан к воинской службе. 1 января 1806 г. начал действительную военную службу в лейб-гвардии Семёновском полку. Во время военной кампании Четвертой антифранцузской коалиции сражался в бригаде под началом генерал-майора П.Я. Башуцкого. В сражении при Фридланде, русским войскам противостояли французы во главе с Наполеоном Бонапартом . Семеновский полк понес большие потери, в битве погиб полковник А.А. Ржевский. К 30 апреля 1811 г. Иван Александрович дослужился до звания полковника. Во время Отечественной войны 1812 г. Семеновский полк входил в состав 1-й Западной армии, Набоков принял участие в основных сражениях русской армии против французов. 15 сентября 1813 г. получил звание генерал-майора и принял командование над Севским пехотным полком, во главе него бился против французов в «битве народов» под Лейпцигом. В ходе Заграничных походов русской армии был ранен пулей в голову, но не оставил службу и дошел до Парижа. После окончания военной кампании Набоков командовал разные крупными военными соединениями. После провала восстания декабристов , Ивана Александровича назначали во главе комиссии, расследовавшей все обстоятельства восстания Черниговского полка. Интересный факт, его супруга – Екатерина Ивановна Пущина приходилась родной сестрой декабриста И.И. Пущина. 22 августа 1826 г. получил звание генерал-лейтенант. Участвовал в подавлении восстания в Польше 1830-1831 годов , отличился в сражении при Остроленке и при штурме Варшавы. В 1832 г. был назначен командиром отдельного Гренадёрского корпуса, а в декабре 1835 г. получил звание генерала от инфантерии. В 1846 г. вновь стал шефом Севского пехотного полка, с которым прошел всю Европу во время Заграничного похода. 20 декабря 1848 г. «по болезни» освобождён от командования Гренадерским корпусом и вошел в состав Военного совета, в который он был назначен по личному распоряжению императора Николая I. С 1849 г. до своей смерти Иван Александрович служил на посту коменданта Петропавловской крепости. При нем шло строительство земляного кронверка здания фортового типа. Проект сооружения подготовил архитектор П. И. Тамановский. Кронверк использовался в качестве арсенала. Набоков был похоронен на Комендантском кладбище около Петропавловского собора Петропавловской крепости.