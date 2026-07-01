НАБОКОВ Дмитрий Николаевич
Юрист, российский государственный деятель, гофмейстер (1862), действительный тайный советник (1876).
Дворянин. Отец В. Д. Набокова, дед В. В. Набокова и Н. Д. Набокова. Окончил Уч-ще правоведения в С.-Петербурге (1845). Затем на службе в Сенате, Мин-ве юстиции и его местных учреждениях. Вице-директор Комиссариатского деп-та Морского мин-ва (с 1853, до 1855 и. д.), управлял департаментом в 1861–62. Принадлежал к группе «либеральных бюрократов», один из ближайших сотрудников вел. кн. Константина Николаевича. Состоял при нём после его назначения наместником Царства Польского (1862–63). Сенатор (с 1864). Статс-секретарь и чл. Гос. совета (с 1866). Гл. начальник Собств. Е. И. В. канцелярии по делам Царства Польского (1867–76; временно управлял с 1866). Продолжил работу по преобразованию гражд. управления краем; инициатор и активный участник подготовки и проведения судебной реформы, в результате которой в 1876 на польск. губернии распространено действие судебной реформы 1864. Министр юстиции [30.5(11.6).1878–6(18).11.1885]. В 1879 исполнял прокурорские обязанности в Верховном уголовном суде по делу члена об-ва «Земля и воля» 1870-х гг. А. К. Соловьёва, совершившего покушение на имп. Александра II. Руководил введением судебных уставов 1864 в Юго-Зап. крае (1879) и Сев.-Зап. крае (1882), введением мирового суда в Уфимской, Оренбургской и Астраханской губерниях (1878), а также в пяти уездах Вологодской губ. (1882). Полагал преждевременным проводить судебную реформу в отдалённых местностях – в Сибири, Степном и Туркестанском краях, а также в Архангельской губ., но высказывался за постепенное применение к ним отд. положений судебных уставов 1864; способствовал некоторым изменениям судоустройства и судопроизводства в Тобольской и Томской губерниях, в Вост. Сибири и в Приамурском крае. Начал подготовку новых Уголовного (1881) и Гражд. (1882) уложений с целью кодификации и приведения в соответствие этих отраслей права с процессуальными нормами судебных уставов 1864 (после отставки Н. эти работы замедлились, проект нового Уголовного уложения подготовлен к 1898, Гражд. уложения – к 1906). В условиях усиления охранит. тенденций среди высшей бюрократии Н. проводил осторожную и гибкую политику, стремясь сохранить осн. положения судебных уставов 1864. Вместе с тем при его участии прокурору было предоставлено право требовать исключения из списков присяжных нежелат. лиц (1884), с учреждением Высшего дисциплинарного присутствия Сената ограничено право несменяемости судей (1885).