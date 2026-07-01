НАБОКОВ Дмитрий Николаевич

Юрист, российский государственный дея­тель, гоф­мей­стер (1862), действительный тайный советник (1876).

Дво­ря­нин. Отец В. Д. На­бо­ко­ва, дед В. В. На­бо­ко­ва и Н. Д. Набокова. Окон­чил Уч-ще пра­во­ве­де­ния в С.-Пе­тер­бур­ге (1845). За­тем на служ­бе в Се­на­те, Мин-ве юс­ти­ции и его ме­ст­ных уч­ре­ж­де­ни­ях. Ви­це-ди­рек­тор Ко­мис­са­ри­ат­ско­го деп-та Морского мин-ва (с 1853, до 1855 и. д.), управ­лял де­пар­та­мен­том в 1861–62. При­над­ле­жал к груп­пе «ли­бе­раль­ных бю­ро­кра­тов», один из бли­жай­ших со­труд­ни­ков вел. кн. Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча. Со­сто­ял при нём по­сле его на­зна­че­ния на­ме­ст­ни­ком Цар­ст­ва Поль­ско­го (1862–63). Се­на­тор (с 1864). Статс-сек­ре­тарь и чл. Гос. со­ве­та (с 1866). Гл. на­чаль­ник Собств. Е. И. В. кан­це­ля­рии по де­лам Цар­ст­ва Поль­ско­го (1867–76; вре­мен­но управ­лял с 1866). Про­дол­жил ра­бо­ту по пре­об­ра­зо­ва­нию гражд. управ­ле­ния кра­ем; ини­циа­тор и ак­тив­ный уча­ст­ник под­го­тов­ки и про­ве­де­ния су­деб­ной ре­фор­мы, в ре­зуль­та­те ко­то­рой в 1876 на польск. гу­бер­нии рас­про­стра­не­но дей­ст­вие су­деб­ной ре­фор­мы 1864. Ми­нистр юс­ти­ции [30.5(11.6).1878–6(18).11.1885]. В 1879 ис­пол­нял про­ку­рор­ские обя­зан­но­сти в Вер­хов­ном уго­лов­ном су­де по де­лу чле­на об-ва «Зем­ля и во­ля» 1870-х гг. А. К. Со­ловь­ё­ва, со­вер­шив­ше­го по­ку­ше­ние на имп. Алек­сан­д­ра II. Ру­ко­во­дил вве­де­ни­ем су­деб­ных ус­та­вов 1864 в Юго-Зап. крае (1879) и Сев.-Зап. крае (1882), вве­де­ни­ем ми­ро­во­го су­да в Уфим­ской, Орен­бург­ской и Ас­т­ра­хан­ской гу­бер­ни­ях (1878), а так­же в пя­ти уез­дах Во­ло­год­ской губ. (1882). По­ла­гал преж­де­вре­мен­ным про­во­дить су­деб­ную ре­фор­му в от­да­лён­ных ме­ст­но­стях – в Си­би­ри, Степ­ном и Тур­ке­стан­ском кра­ях, а так­же в Ар­хан­гель­ской губ., но вы­ска­зы­вал­ся за по­сте­пен­ное при­ме­не­ние к ним отд. по­ло­же­ний су­деб­ных уста­вов 1864; спо­соб­ст­во­вал не­ко­то­рым из­ме­не­ни­ям су­до­ус­т­рой­ст­ва и су­до­про­из­вод­ст­ва в То­боль­ской и Том­ской гу­бер­ни­ях, в Вост. Си­би­ри и в При­амур­ском крае. На­чал под­го­тов­ку но­вых Уго­лов­но­го (1881) и Гражд. (1882) уло­же­ний с це­лью ко­ди­фи­ка­ции и при­ве­де­ния в со­от­вет­ст­вие этих от­рас­лей пра­ва с про­цес­су­аль­ны­ми нор­ма­ми су­деб­ных ус­та­вов 1864 (по­сле от­став­ки Н. эти ра­бо­ты за­мед­ли­лись, про­ект но­во­го Уго­лов­но­го уло­же­ния под­го­тов­лен к 1898, Гражд. уло­же­ния – к 1906). В ус­ло­ви­ях уси­ле­ния ох­ра­нит. тен­ден­ций сре­ди выс­шей бю­ро­кра­тии Н. про­во­дил ос­то­рож­ную и гиб­кую по­ли­ти­ку, стре­мясь со­хра­нить осн. по­ло­же­ния су­деб­ных ус­та­вов 1864. Вме­сте с тем при его уча­стии про­ку­ро­ру бы­ло пре­дос­тав­ле­но пра­во тре­бо­вать ис­клю­че­ния из спи­сков при­сяж­ных не­желат. лиц (1884), с уч­ре­ж­де­ни­ем Выс­ше­го дис­ци­п­ли­нар­но­го при­сут­ст­вия Се­на­та ог­ра­ни­че­но пра­во не­сме­няе­мо­сти су­дей (1885).